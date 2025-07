Matrimonio durante il tifone: gli sposi dicono sì nella chiesa sommersa d’acqua

Facebook @barasoainchurchofficial

L'amore è capace di superare tutti gli ostacoli, tutti gli imprevisti: persino i disastri naturali. Ce lo insegnano Jade Rick Verdillo e Jamaica Aguilar: le loro foto stanno facendo il giro del mondo, perché sono stati protagonisti di un matrimonio davvero unico. Hanno pronunciato il fatidico sì in condizioni estreme: nulla li ha potuti fermare, neppure il tifone.

Quando l'amore supera pure i disastri naturali

Jade Rick Verdillo e Jamaica Aguilar hanno portato avanti fino in fondo il loro progetto. Per nulla al mondo avrebbero rinunciato o rimandato il loro grande giorno. Ecco perché quando il tifone ha spazzato via tutto, a ridosso del loro matrimonio, sono rimasti saldamente ancorati al loro amore e hanno scelto di sposarsi ugualmente, nonostante le condizioni proibitive. In pochi avrebbero forse fatto quella scelta, ma loro (insieme da ormai 10 anni) erano determinati a cominciare la loro vita insieme, da marito e moglie. E così la sposa ha percorso la navata allagata, col lungo strascico affondato nell'acqua ed è entrata nella Chiesa completamente sommersa. Coi vestiti fradici la coppia e gli invitati hanno svolto il rito nuziale, senza curarsi degli abiti inevitabilmente rovinati. In quel momento ciò che contava era altro.

Purtroppo poche ore prima della cerimonia la provincia di Bulacan, nelle Filippine, è stata investita dal tifone Wipha: delle forti piogge hanno colpito tutta l'area, creando notevoli disagi e parecchi danni. Nonostante lì siano abituati alle piogge monsoniche stagionali, stavolta il fenomeno è stato particolarmente violento, causando inondazioni diffuse. Una delle strutture più colpite è proprio la chiesa di Barasoain a Malolos, quella scelta dai promessi sposi. I due non si sono fatti intimorire, non hanno lasciato che il tifone rovinasse i loro piani e hanno deciso di sposarsi ugualmente. L'hanno presa come la prima sfida della loro vita coniugale.

"Abbiamo trovato il coraggio e lo abbiamo fatto" ha commentato alla CNN la sposa. Dello stesso parere anche lo sposo: "È una prova. Questa è solo una delle difficoltà che abbiamo superato". I familiari dei due giovani hanno partecipato alla cerimonia. Uno di loro ha commentato: "L'amore ha prevalso nonostante le intemperie, le tempeste, le piogge e le inondazioni. È un matrimonio straordinario". Come si suol dire: nozze bagnate nozze fortunate.