In vendita per 30 milioni lo storico palazzo del ‘600 dove ha studiato Papa Giovanni Paolo II a Roma

È in vendita uno dei gioielli più segreti di Roma: uno storico Palazzo, ex chiesa sconsacrata, a due passi dal Quirinale che ha ospitato Papa Giovanni Paolo II durante i suoi studi ed è testimonianza di un’incredibile architettura del passato.

Una delle sale principali del Palazzo

In quel museo a cielo aperto che è Roma è stato messo in vendita un palazzo Seicentesco davvero speciale, dove visse e studiò Papa Giovanni Paolo II. L'annuncio è comparso sul sito di Lionard Luxury Estate, che ha messo in vendita l'edificio per una cifra davvero da record: 30 milioni di euro. Visto il valore storico e la bellezza artistico-architettonica, con una chiesa del ‘600 perfettamente conservata, un giardino privato e spazi ufficiali affascinanti, non c'è da stupirsi che sia finito sul mercato a questo prezzo e che stia attirando l'attenzione a livello a globale. Situato nel cuore di Roma, nei pressi del Quirinale, il palazzo fa inoltre parte di uno dei quartieri più importanti della città. Infatti, il collo del Quirinale è il più alto dei famosi sette colli della Capitale e, per questo motivo, ha rappresentato per secoli e secoli, il centro del potere, dai re ai papi fino ai politici di oggi.

Dettaglio del Palazzo

La storia del Palazzo Seicentesco

La chiesa fu fondata nei primi anni del 1600 dai frati Carmelitani Scalzi, che edificarono un convento e un oratorio in questa zona così ricca di storia; la chiesa fu chiamata S. Anna e venne dedicata ai SS. Gioacchino ed Anna. Da questo momento inizia la vita spirituale e religiosa del complesso, che durerà per molti secoli a venire.

Una delle sale ufficiali del Palazzo

La Chiesa subì poi varie ricostruzioni e ristrutturazioni da architetti illustri dell'epoca, come Paolo Maruscelli e Alessandro Sbreccio, e passò di mano in mano più volte fino a quando nel 1807 i Carmelitani vendettero il complesso alle Suore Adoratrici Perpetue del SS. Sacramento. Dopo qualche anno, infine, la proprietà arrivò nelle mani del Collegio Ecclesiastico Belga, che nel 1846 ristrutturò completamente sia il convento che la chiesa. Fu proprio sotto la direzione del collegio che Wojtyla, il futuro Papa Giovanni II, soggiornò e studiò in questo affascinante luogo spirituale.

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Parte del giardino esterno del Palazzo

Più di 3000 metri quadri tra camere, affreschi e giardini

Oltre la Chiesa ormai sconsacrata, lo storico Palazzo si sviluppa su ben 6 livelli per 3.535 metri quadrati interni con 614 metri quadrati di spazi esterni, compresi la corte interna e il giardino privato. Ogni angolo offre uno scenario davvero caratteristico ed elegante, curato nei minimi dettagli: al piano terra, ad esempio, gli ampi soffitti a volta imbiancati sono rimasti inalterati dalla loro costruzione e continuano ad affascinare ancora oggi.

I Giardini Esterni del Palazzo

Anche il giardino privato, accessibile dal piano terra percorrendo un piccolo corridoio, ha mantenuto le sue forme originali. Mentre, attraversando la scala principale, testimonianza incredibile della struttura primaria del complesso, si accede al primo piano, dove si possono ammirare i soffitti a cassettoni, di grande valore storico. La pianta dell'edificio è ottagonale, con quattro grandi archi, due pilastri corinzi dorati e quattro piccoli archi. C'è poi la cupola emisferica, formata da otto spicchi con le rispettive otto finestre. Ma anche gli spazi esterni rimangono davvero straordinari: tra alberi di limoni e di arancio, eleganti pergolati in mattone, pilastri in laterizio e panchine per ammirare e contemplare la zona.