L’Italia è la meta più cercata al mondo per l’estate, la regione preferita è la Puglia: le classifiche di Booking.com

I viaggiatori internazionali hanno mostrato una predilezione per l’Italia, prima in classifica. Le regioni preferite: Puglia, Sicilia, Sardegna.

Vieste

L'Italia è sempre stata una destinazione amatissima da turisti provenienti da tutto il mondo: cultura, arte, spiagge, cibo buono. I motivi per visitare il Paese sono tanti, ma quest'anno se ne è aggiunto un altro, un elemento che gioca potenzialmente a favore del nostro turismo. La crisi geopolitica che nelle scorse settimane ha toccato il suo picco, ha complicato molto il quadro dei trasporti. È diventato proibitivo o addirittura pericoloso recarsi in alcune parti del mondo, a causa della guerra in Iran, che ha determinato anche un innalzamento dei prezzi dei biglietti aerei.

Chi ha cominciato a pensare alle vacanze estive a inizio anno, ha dunque dovuto rivedere i propri piani, escludendo alcune rotte, evitando alcuni aeroporti e andando quindi a ricalibrare la propria idea di viaggio, anche per questioni strettamente economiche, per un subire un salasso. Il Medio Oriente ha visto inevitabilmente un calo di prenotazioni per l'estate 2026, nei mesi scorsi: male per Emirati, Egitto, Oman. Viceversa, l'Italia è diventata una destinazione ideale, competitiva nel panorama di crisi.

Booking.com ha analizzato le ricerche effettuate sul portale tra il 1° gennaio e il 31 maggio per soggiorni previsti tra il 1° e il 31 agosto 2026, dunque in piena alta stagione. Le ricerche ci danno un'idea delle intenzioni di viaggio dei turisti internazionali: la loro attenzione si è concentrata in gran parte proprio sull'Italia, per soggiorni nel mese di agosto. E c'è una predilezione per una regione in particolare: la classifica vede la Puglia primeggiare in vetta alle preferenze. È una delle regioni con le spiagge più belle del mondo. È seguita da Sicilia, Sardegna, Veneto e Toscana. Dopo l'Italia, tra le destinazioni più cercate figurano invece le altrettanto intramontabili Spagna e Francia.

Secondo i dati del portale, la meta ideale della vacanza estiva dipende molto dalla compagnia. Le coppie italiane sognano soprattutto giorni di relax assoluto sulle spiagge di Lampedusa. Effettivamente, il mare cristallino di alcuni posti, che non ha nulla da invidiare alle mete esotiche, va per la maggiore nella nostra penisola. La top 10 include molte altr destinazioni note per la balneazione: Tropea, Vieste, San Teodoro, Porto Cesareo, Gallipoli. La vacanza al mare, insomma, resta gettonata d'estate. Viceversa, le famiglie italiane prediligono la Riviera Romagnola e posti apertamente family-friendly: quando si hanno figli, soprattutto piccoli, è essenziale che ci siano servizi adeguati che possano rendere gradevole il soggiorno (anche per i genitori).

Paesi più cercati dai turisti internazionali

Italia Spagna Francia Grecia Croazia Germania Polonia Portogallo USA Regno Unito

Regioni italiane più cercate dai viaggiatori internazionali