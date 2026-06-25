L’Italia batte Spagna e Grecia: è la meta preferita dagli europei per l’estate 2026

Quale sarà il paese europeo più gettonato dell’estate 2026? L’Italia che, stando ai dati di Confturismo-Confcommercio, quest’anno è riuscita a battere Spagna e Grecia.

L'estate 2026 è appena cominciata ma sono già moltissimi coloro che non possono fare a meno di pensare alle ferie. Che si abbia o meno un viaggio prenotato, non importa, è già possibile analizzare i dati per capire quali saranno le destinazioni più popolari d'Europa, quelle che nelle prossime settimane verranno prese letteralmente d'assalto dai turisti del "vecchio continente". Secondo uno studio condotto di recente da Confturismo-Confcommercio insieme a Swg e Polling Europe, quest'anno l'Italia è riuscita a battere la concorrenza, aggiudicandosi il titolo di meta estiva preferita dagli europei.

L'Italia è la meta più gettonata dell'estate 2026

Lo studio condotto da Confturismo-Confcommercio con Swg e Polling Europe ha chiamato i viaggiatori di diversi paesi europei a esprimere le proprie preferenze in fatto di vacanze e i risultati sono stati chiari: il 54% di loro ha indicato l'Italia come meta preferita per l'estate 2026. Mare da sogno, borghi caratteristici, offerta culinaria unica e una miriade di attività divertenti a cui potersi dare sia in spiaggia che in montagna: il nostro paese è riuscito a sbaragliare la concorrenza, risultando particolarmente popolare tra gli spagnoli (61%) e i polacchi (60%). Solo quando si parla di qualità delle strutture ricettive, l'Italia è stata leggermente superata dalla Spagna.

I luoghi più amati del nostro paese

Quali sono i luoghi più amati dell'Italia? Innanzitutto le grandi città storiche come Roma e Firenze, preferite dal 46% di visitatori europei, poi a seguire ci sono i musei e i siti archeologici (scelti dal 31% dei viaggiatori) e infine le location che offrono esperienze enogastronomiche (che hanno ottenuto il 28% di preferenze). Da non sottovalutare sono i piccoli borghi e le vacanze on the road in mete balneari o insulari incontaminate (scelte dal 27% degli intervistati). A seguire nella lista di destinazioni preferite dagli europei per l'estate 2026 ci sono la Spagna con il 51% di preferenze, la Grecia con il 46% e la Francia col 41%, mentre a chiudere la classifica ci sono Croazia e Regno Unito. Insomma, a quanto pare l'estate 2026 del nostro paese sarà letteralmente "infuocata".