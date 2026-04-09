Vacanze estate 2026, agenzie viaggi Napoli: “Disdette per paesi arabi, Egitto e Cipro, crescono Spagna e Croazia”

Le mete dei napoletani per l’estate 2026. Cesare Foà, presidente Adv Unite, a Fanpage.it: “Boom impressionante di disdette di prenotazioni per il Medio Oriente e Cipro, calo del 45% per l’Egitto, male anche Turchia e isole greche. Crescono Spagna, Croazia e Calcidica”

Maiorca nelle Baleari

"Stiamo registrando in questi giorni numeri impressionanti di richieste di cancellazioni: un picco di disdette di vacanze in particolare per Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Oman. Cancellate quasi tutte le prenotazioni. Male anche Cipro, mentre l'Egitto è altalenante, grazie ai prezzi bassi. Abbiamo circa il 15% di disdette per Sharm el Sheikh e Marsa Alam. In calo anche le isole della Grecia, dove però reggono penisola Calcidica e Sporadi, in particolare Thassos. Ma la vera crescita della domanda è per la Spagna e la Croazia. La situazione è tragica ma assolutamente non è quella che le compagnie aeree vorrebbero far credere ai viaggiatori. Non bisogna farsi prendere dall'isteria". A parlare a Fanpage.it è Cesare Foà, presidente dell'Associazione Adv Unite, che rappresenta agenzie e viaggi e tour operator, aderente a Confindustria.

Le mete per le vacanze dei napoletani nel 2026

A pesare sulle mete scelte dai napoletani per trascorrere le vacanze estive è la congiuntura internazionale con la guerra in Iran. "Purtroppo – commenta Foà – per paura molte famiglie stanno cancellando le prenotazioni su determinate tratte aeree come gli Emirati ed Oman. Ma stanno risentendo delle disdette anche le tratte lunghe che fanno scalo a Dubai o Abu Dhabi, dove registriamo cancellazioni per il 50%, perché hanno il problema della riprotezione delle compagnie emiratine. Segnaliamo anche un calo di circa il 45% delle prenotazioni per l'Egitto. La Grecia, come detto, risente solo in parte del calo, mentre c'è grande richiesta per Spagna e Croazia".

Dove andranno, allora, in vacanza i napoletani quest’estate? "Non è solo una questione di timori – spiega Foà – ma anche un tema economico. Chi potrà permettersi di andare in vacanza quest'anno? La situazione in Medioriente ha tagliato fuori delle destinazioni abbastanza economiche. I voli per l’oriente transitavano tutti dai paesi mediorientali. Il mare in Italia sta registrando un aumento sensibile dei prezzi per il 2026 e le prenotazioni sono calate. I napoletani che prenotano la vacanza attualmente richiedono la Spagna, paese ben lontano dall'area del conflitto. A seguire le richieste sulla Croazia e su una parte della Grecia. Per Cipro non ci sono più prenotazioni. Anche la Turchia sta andando lentamente. L'Egitto, invece, ha due aspetti contrastanti: alcuni continuano a richiederlo perché economico".

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Aeroporto di Capodichino non coinvolto dai tagli dei voli

L'Aeroporto di Capodichino, intanto, non è stato coinvolto nei tagli dei voli annunciati da alcune compagnie. "A quanto ci risulta – precisa Foà – i voli stanno partendo regolarmente e gli unici disagi possono arrivare per qualche sciopero. Le stesse compagnie aeree hanno carburante almeno fino a fine anno. Il nostro settore, quello del turismo organizzato, è a rischio crisi. Abbiamo chiesto un incontro al Governo e con i ministri, a cominciare dal turismo, per affrontare la questione su più piani".