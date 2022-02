Fedez in elicottero ad alta quota: quanto costa il volo sulle Dolomiti Fedez ha approfittato dei giorni di vacanza in montagna per fare un giro in elicottero alla scoperta delle vette innevate delle Dolomiti. Scopriamo quanto è costato il suo volo.

A cura di Clara Salzano

Fedez in elicottero in Alto Adige

Mentre l'Italia si fermava per il Festival di Sanremo 2022, Chiara Ferragni e Fedez si sono concessi alcuni giorni di vacanza in montagna con la famiglia. La coppia ha approfittato della montagna per concedersi lunghe sessioni sulla neve, lezioni di sci per leone erelaxpresso il centro termale dell'hotel di lusso a 5 stelle dove hanno soggiornato sull'Alpe di Siusi. Fedez ha poi colto l'occasione per fare un giro in elicottero in alta quota alla scoperta delle vette innevate delle Dolomiti. Scopriamo quanto costa un volo come quello di Fedez in Alto Adige.

L’elicottero usato da Fedez per un volo in alta quota

Fedez in volo sulle Dolomiti

Fedez ha condiviso una serie di immagini delle sue esperienze in montagna, dalle ripide discese sulla neve con la moglie Chiara Ferragni alla spa in famiglia. Una delle attività che il noto cantante si è concesso da solo è un lungo giro in elicottero tra le vette innevate.

Fedez condivide le immagini del suo volo in elicottero

Fedez per il suo giro in elicottero in solitaria si è affidato alla società Elikos specializzata in voli turistici. Grazie ad una flotta di elicotteri panoramici, si possono effettuare diversi giri con vista sulle stupende montagne delle Dolomiti, Patrimonio Naturale del mondo Unesco. La società mette a disposizione diversi tipi di voli, dai 15 ai 50 minuti partendo da Pontives, all'ingresso della Val Gardena, dal Passo Gardena o dal Rifugio Pralongià in Alta Badia.

Leggi anche A casa di Chiara Ferragni e Fedez: quanto costa il seggiolone di Vittoria Lucia

La società Elikos usata da Fedez per il volo in elicottero

Quanto costa il volo in elicottero di Fedez

Fedez ha scelto di utilizzare l'intero elicottero, che generalmente ha una capienza fino a sei persone, in esclusiva. Il costo del volo varia in base alla tipologia di giro scelto. Si passa dai 600 euro per 15 minuti di elicottero attorno alla zona di Sassolungo fino ai 1.650 euro per 50 minuti di volo esclusivo dallo Sciliar fino alle tre cime di Lavaredo.