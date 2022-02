Chiara Ferragni e Fedez sulla neve in coordinato: quanto costano le maschere da sci griffate Chiara Ferragni e Fedez si sono concessi una vacanza di famiglia sulla neve, stanno passando le loro giornate sull’Alpe di Siusi e ne hanno approfittato per tornare a sciare. Questa mattina si sono vestiti in coordinato, indossando le stesse maschere da sci griffate.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni e Fedez si sono concessi una vacanza sulla neve, sono partiti alla volta dell'Alpe di Siusi con la famiglia al completo e ora stanno passando le giornate tra confortevoli rifugi, meravigliosi passaggi innevati e bagni rilassanti alla spa. Dopo essersi immortalati alle prese con i bagni alle terme con i piccoli Leone e Vittoria, nelle ultime ore sono tornati a sciare dopo due anni di stop. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare degli adorabili look coordianti? Ecco quanto costano le loro maxi maschere da sci griffate.

I look da neve dei Ferragnez

Al motto di "Skiing day" Chiara Ferragni ha documentato il suo ritorno sugli sci dopo due anni di pausa. Se nei giorni scorsi ha portato il piccolo Leo a delle lezioni per imparare a sciare, oggi si è concessa un "momento di coppia" all'insegna dello sport. In compagnia di Fedez ha dominato le montagne innevate, documentando tutto sui social. I due si sono vestiti in coordinato in total black, sfoggiando tute da neve e bomber firmati Prada, anche se a fare la differenza sono state le maschere da sci di Louis Vuitton. L'accessorio ha tre strati isolanti e, oltre a riparare gli occhi dagli agenti atmosferici, ha le lenti decorate con l'iconico motivo Monogram.

Maschera da sci di Louis Vuitton

Le maschere da sci di Chiara Ferragni e Fedez

La cosa che i followers si chiedono è: quanto costano le maschere da sci dei Ferragnez? Sul sito ufficiale di Louis Vuitton vengono vendute a 900 euro al pezzo ma c'è un dettaglio che molti ignorano. Nel posto condiviso da Chiara e Fedez c'è l'hashtag #supplied, il simbolo del fatto che si tratta di una sponsorizzazione e che dunque non hanno pagato neppure un euro per indossare l'accessorio. La cosa certa è che la coppia è più glamour che mai anche sulla neve: nei giorni prossimi si vestiranno in coordinato anche con i piccoli Leone e Vittoria?

