Chiara Ferragni sulle Alpe di Siusi: quanto costa una notte nell’hotel con spa e vista sulle piste da sci Chiara Ferragni e Fedez, con i figli Leone e Vittoria Lucia, sono partiti per una vacanza sull’Alpe di Siusi. Alloggiano in un hotel di lusso a cinque stelle accanto alle piste da sci.

A cura di Clara Salzano

Chiara Ferragni in vacanza sulle Alpe di Siusi

Mentre l'attenzione di tutta l'Italia è rivolta al Festival di Sanremo 2022 con i suoi artisti, i look più belli, i gossip e le canzoni già in vetta alle classifiche, Chiara Ferragni e Fedez con i figli Leone e Vittoria Lucia ne hanno approfittato per una vacanza rigenerante sulle Alpe di Siusi, in Alto Adige. Per il loro soggiorno i Ferragnez hanno scelto un hotel a cinque stelle con spa, accesso diretto alle piste da sci e vista panoramica sulle Dolomiti. Scopriamo quanto costa una notte nel loro albergo di lusso.

Chiara Ferragni e Fedez nell’hotel con accesso diretto alle piste da sci

Chiara Ferragni e Fedez in vacanza sulla neve

Quando in Italia inizia il Festival di Sanremo sembra quasi che il paese si fermi per seguire le serate del più importante evento canoro nazionale, ad eccezione di Chiara Ferragni che ha approfittato di questa settimana per trascorrere una vacanza sulla neve delle Dolomiti. Per il soggiorno in montagna, la nota influencer con la famiglia si è recata a Seiser Alm sulle Alpe di Siusi dove hanno alloggiato all'hotel cinque stelle lusso Alpina Dolomites.

Chiara Ferragni all’Alpina Dolomites in Alto Adige

La vacanza sulle Dolomiti è stata l'occasione per Chiara Ferragni e Fedez per sciare sulla neve e far prendere lezioni a Leone. Sicuramente la scelta dell'Alpina Dolomites è stata suggerita dalla vicinanza alle piste dell'hotel di lusso e ai suoi numerosi servizi.

La facciata di Alpina Dolomites rivolta verso le Dolomiti

L'albergo gode infatti di una posizione strategica sulle Alpe di Siusi con vista panoramica sulle Dolomiti, Patrimonio Mondiale della Natura Unesco. L'architettura dell'Alpina Dolomites si integra perfettamente nel paesaggio circostante e si ispira alla natura con edifici in legno, pietra e vetro costruiti secondo criteri di sostenibilità ecologica e a basso consumo energetico.

La spa panoramica dell’Alpina Dolomites

Fiore all'occhiello dell'Alpina Dolomites è la sua spa panoramica, costruita con materiali naturali e vista sulle Dolomiti. La spa permette di usufruire di una piscina coperta e una piscina all'aperto immersa nel paesaggio innevato delle Dolomiti dove Chiara Ferragni con i figli hanno trascorso molto tempo durante le loro vacanze.

Chiara Ferragni nella piscina calda all’aperto immersa nella neve dell’Alpina Dolomites

Chiara Ferragni e Fedez si godono la montagna

I Ferragnez hanno trascorso diversi giorni in vacanza sulle Alpe di Siusi. Il loro soggiorno presso l'Alpina Dolomites è stato caratterizzato da diverse attività, da quelle più sportive sulla neve a quelle più rilassanti nella spa dell'albergo.

La spa privata dell’Alpina Dolomites dove sono stati Chiara Ferragni e Fedez

L'hotel di lusso con vista sulle Dolomiti offre ai propri ospiti diversi servizi e tipologie di camere. Una notte all'Alpina Dolomites a febbraio, circondati da un paesaggio innevato magico, varia dai 600 euro circa della camera superior ai 1700 euro circa della suite a notte.