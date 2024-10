video suggerito

Dove si trova il campo di zucche visitato da Belén Rodriguez e Luna Marì Belén Rodriguez ha trascorso un sabato in campagna con i figli Luna Marì e Santiago: dove si trova l’azienda agricola dov’è possibile decorare zucche con i bambini e famiglie. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

93 CONDIVISIONI condividi chiudi

Belén Rodriguez e Luna Marì

Autunno significa anche trascorrere weekend tra i campi di zucche. Anche Bélen Rodriguez ha approfittato di un sabato di bel tempo per passare una giornata con la piccola Luna Marì e Santiago a decorare zucche in una splendida azienda agricola in campagna. La conduttrice si è presa una pausa dal trasloco nella nuova casa, prima volando in Sicilia con la sorella Cecilia e ora con un fine settimana in famiglia. Rodriguez sta svelando a poco a poco i dettagli della nuova casa: nelle storie ha mostrato la cucina in stile mix& match e la camera da letto, con le pareti decorate a squame di pesce. Non mancano gli accessori di design nell'enorme salone con divano custom e lampada scultura. Ora mancano soltanto gli ultimi dettagli, ma Rodriguez ha messo in pausa lavoro e trasloco per un sabato in famiglia con la figlia. Scopriamo dove si trova questo splendido campo di zucca.

Luna Marì e Belén Rodriguez: giornata mamma e figlia nel campo di zucche

Giornata di laboratori e giochi per la piccola Luna Marì Spinalbese che insieme alla madre Belén Rodriguez e il fratello Santiago ha trascorso un sabato decorando le zucche per Halloween. I tre hanno trascorso una giornata tra i campi dell'Azienda Agricola Fratelli Scotti, una delle tante che con l'inizio dell'Autunno, ospitano attività per bambini e famiglie.

Belén Rodriguez e Luna Marì

L'azienda agricola si trova a Mediglia, in provincia di Milano, che ospita frutteti, tulipano ed eventi, come i campi di zucca in autunno. L'azienda, come vediamo nelle storie di Belén Rodriguez, offre anche la possibilità di fare brunch e picnic nel frutteto soprattutto nel weekend. Dopo aver decorato le zucche, infatti, Rodriguez e i figli si sono concessi una pausa pranzo nel verde. Tra le opzioni che l'azienda agricola offre ci sono diversi tipi di menù: C'è il brunch nel Frutteto con prodotti a KM zero e di stagione che viene 21 euro a persona. Oppure c'è il brunch-picnic Zucche e Lavanda che costa 25 euro. Per chi preferisce invece l'aperitivo c'è la possibilità di fare un aperitivo-picnic nel Frutteto Autunnale con un costo di 12 euro a persona. Alternativa con Aperitivo-picnic Zucche e Lavanda per un total di 15 euro a persona.

Leggi anche Luna Marì veste griffata: a cena con mamma Belén è casual con la giacca college

Il brunch nell'azienda agricola

Per l'attività di decorazione delle zucche è possibile prenotare il laboratorio che si tiene ogni sabato e domenica dalle 12 alle 18. È necessario prenotare per ogni bambino: il laboratorio comprende una zucca da decorare con l'aiuto del personale per una durata totale di un'ora.

Luna Marì mentre decora la zucca