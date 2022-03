Dove è stato girato CODA, il film vincitore del Premio Oscar 2022: tutte le location “CODA – I segni del cuore” ha vinto come Miglior Film, Miglior Sceneggiatura non originale e Miglior Attore non Protagonista a Troy Kotsur agli Oscar 2022. Scopriamo tutte le location del film.

A cura di Clara Salzano

CODA–i segni del cuore è Miglior film agli Oscar 2022

Si è appena conclusa la 94ª edizione degli Oscar 2022, i più ambiti premi cinematografici internazionali, e nonostante l'attenzione sulla cerimonia sembra essere più rivolta al pugno di Will Smith contro Chris Rock, la notizia è che regista "CODA – I segni del cuore" ha vinto come Miglior Film, Miglior Sceneggiatura non originale e Miglior Attore non Protagonista a Troy Kotsur agli Oscar 2022. Il film, diretto da Siân Heder, è il remake del pluripremiato film francese La Famiglia Belier e racconta la storia di Ruby Rossi, unica persona udente della sua famiglia. CODA è infatti l'acronimo di Child of Deaf Adults (bambino in una famiglia di non udenti). Dal molo di Gloucester alla scuola di Beverly Hills, scopriamo tutte le location del film Premio Oscar 2022.

CODA–i segni del cuore vince tre premi agli Oscar 2022

Le location del film CODA – I segni del cuore

CODA è l'acronimo di Child of Deaf Adults (bambino in una famiglia di non udenti). Il film ha come protagonista la diciassettenne Ruby, una figlia udente di una famiglia di non udenti che hanno un’attività di pesca sulla costa del Massachusetts in cui la giovane ragazza lavora tutte le mattine prima di andare a scuola. Quando Ruby scoprirà la sua passione per il canto, si troverà a dover scegliere tra la famiglia e il suo futuro. Il film "CODA – I segni del cuore" quindi girato soprattutto nel Massachusetts.

CODA – I segni del cuore è stato girato a Gloucester

Le riprese a Gloucester, Massachusetts

Il film "CODA – I segni del cuore" è ambientato in un piccola cittadina costiera a vocazione peschereccia che Siân Heder ha individuato in Gloucester, nel Massachusetts, dove la regista, nata nella vicina Cambridge, ha trascorso diverse estati da bambina. Gloucester è una città costiera di Cape Ann situata a soli 45 minuti di auto dal centro di Boston.

Il molo di Gloucester nel film CODA

Goucester è famosa per la sua storia marittima sin dall'arrivo dei primi coloni europei nel XVII secolo.. Nel film CODA i moli della Salgado's Seafood Company sono stati girati al Fish Pier di Gloucester. E molte case della città sono state location delle riprese del film vincitore dell'Oscar 2022. La casa del professore di Ruby è il maniero vittoriano sul mare di un amico d'infanzia di Siân Heder.

Le case di Gloucester location del film CODA

Anche il peschereccio della famiglia di Ruby è un0imbarcazione che esiste realmente e dove il cast si è esercitata per essere più credibile nel film. Si tratta del peschereccio chiamato Angela & Rose, di proprietà del capitano Paul Vitale che ha istruito il cast sulle necessarie funzioni su una barca da pesca.

Siân Heder davanti al peschereccio usato per il film CODA

Le scene girate a Rockport, Massachusetts

Rockfort, in Massachusetts, non lontana da Gloucester, è un'altra location del film CODA. Nella cittadina balneare dell'Essex si trova l'ex Steel Derrick Quarry dove Ruby va a nuotare. Si tratta di una cava funzionante ai tempi in cui la regista era piccola e che ora, allagata, è usata come piscina dalla gente del posto.

L’ex Steel Derrick Quarry di Rockport nel film CODA

Quando la protagonista di Coda va a fare l'audizione al Berklee College of Music, la scena è stata girata al Rockport Music-Shalin Liu Performance Center che è un'imponente sala da concerto di Rockport.

Una scena tratta dal film CODA al cinema da giovedì 31 marzo distribuito da Eagle Pictures.

La scuola di Ruby nel film

Nel film "CODA – I segni del cuore" la protagonista Ruby frequenta la Gloucester High School che nella realtà corrisponde all'ex Beverly High School, aperta nel 1923, poi diventata Briscoe Middle School e ora in fase di ristrutturazione per una nuova destinazione.

Una scena di CODA nell’ex Beverly High School

Anche la scena del concerto autunnale annuale del coro della scuola di Ruby è stata girata all'interno del teatro presente nella scuola, situata in 7 Sohier Road a Beverly.