Dove andare per il Ponte dell’8 dicembre in Italia, gli eventi per la Festa dell’Immacolata 2023 Montagne per sciare, terme, mercatini di Natale o eventi dal vivo in programma per la Festa dell’Immacolata. Ecco qualche spunto per sfruttare al meglio il weekend dell’8 dicembre.

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mercatini di Natale, gite fuori porta, mostre, concerti o una fuga all'insegna del relax. Quest'anno l'8 dicembre cade di venerdì: ottima occasione per organizzare un weekend lungo. Ecco alcuni eventi in tutta Italia che abbiamo selezionato per il ponte dell'Immacolata, dall'8 al 1o dicembre 2023.

La Valle di Natale della Val Gardena

Da venerdì 1 dicembre 2023 a domenica 7 gennaio 2024 la Val Gardena si trasforma nella Valle di Natale. Ortisei, pittoresco paese delle Alpi, è il posto ideale per degustare prelibatezze locali e per cercare il regalo giusto da mettere sotto l'albero. È qui, infatti, che si trovano mercatini imperdibili, in cui è possibile acquistare originali pezzi di artigianato o dolci natalizi.

Il paese di Natale ©Andreas_Senoner

Shopping ma non solo. La Val Gardena con i suoi 500 km di piste e i 30 km di sentieri può essere scoperta a piedi o con gli sci. Ce n'è per tutti i gusti, dalle sciate sul Sellaronda fino alle escursioni sul Seceda o alle passeggiate rilassanti nel parco naturale Puez-Odle.

Il Festival del cioccolato a Roma

C'è un modo dolcissimo per immergersi nell'atmosfera natalizia: il Roma Chocolate. Per 3 giorni, da venerdì 8 a domenica 10 dicembre, in Piazza Risorgimento nella Capitale si potrà assaggiare cioccolato della tradizione ma anche novità.

Gli stand, ricolmi di praline, cioccolatini e tavolette, sono aperti dalle 10 alle 22. Un'occasione per adulti e bambini per assaggiare prodotti di qualità nella cornice di una Roma addobbata per Natale.

Il musical "Chicago" al Teatro Brancaccio di Roma

Sono oltre 25 anni che il successo del musical Chicago viene celebrato in tutto il mondo. Dopo essere approdato in 36 paesi e aver conquistato sei Tony Awards, arriva al Teatro Brancaccio di Roma. La regia della versione completamente italiana del musica è nelle mani di Chiara Noschese, con le coreografie di Franco Miseria e la direzione musicale di Andrea Calandrini. Il musical dura 120 minuti e i biglietti per le date dal 6 al 10 dicembre si possono acquistare su Ticketone.

credits Instagram @fedesant96

La trama di Chicago segue la storia di Roxie Hart, una cantante di un nightclub che uccide il suo amante quando scopre che vuole lasciarla per la sua migliore amica. Viene condannata e in carcere incontra Velma Kelly, assassina e cantante jazz. Grazie all'aiuto dell'avvocato Billy Flynn le due cercheranno di fuggire per ritornare nella Chicago underground.

Il cine-concerto di Harry Potter al Teatro Arcimboldi di Milano

Il 9 e 10 dicembre al Teatro Arcimboldi di Milano il Maestro Ben Palmer dirigerà l'Orchestra Italiana del Cinema in perfetto sincrono con il quinto capitolo della saga tratta dai libri J.K Rowling: Harry Potter e l’Ordine della Fenice. Sul palco 80 musicisti, sullo sfondo il film in alta definizione (in lingua italiana e proiettato su uno schermo di oltre 12 metri). Il cine concerto andrà in scena sabato 9 dicembre alle ore 20:30 e domenica 10 dicembre alle 15 e alle 19:30.

credits Instagram @lemon.live.entertainment

L'Artigiano in fiera a Milano

L'appuntamento più atteso nel capoluogo lombardo è previsto da sabato 2 a domenica 10 dicembre. La 27esima edizione di Artigiano in Fiera a Fieramilano (Rho) prevede 8 padiglioni, 2.550 espositori e 86 Paesi del mondo. Per accedervi (è aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 22.30) basta scaricare il pass dal sito di artigiano in fiera.

credits Instagram @artigianoinfiera

Benessere a Monticello Spa

Alle porte di Milano c'è un posto in cui la magia di Natale e il benessere diventano tutt'uno. Monticello SPA&FIT è un piccolo angolo di wellness in cui il 1 dicembre è stata inaugurata l'inizio della stagione natalizia con luci e decorazioni e un musical show d'eccezione. Anche giovedì 7 dicembre continua la Christmas Edition con il Cinema sotto le stelle che propone grandi classici come: Mamma ho perso l’aereo, Il Grinch ed Edward mani di forbice.

Villa Necchi Campiglio, Milano

Dal 6 dicembre 2023 al 28 gennaio 2024 a Villa Necchi Campiglio, a Milano sarà esposto il Centrotavola per il Ministero degli Esteri di Gio Ponti. L'opera è stata realizzata dalla Richard Ginori tra il 1927 e il 1929 nella storica Manifattura di Doccia.

La fiera del presepe a San Gregorio Armeno a Napoli

La fiera del presepe di San Gregorio Armeno torna in occasione del Natale. Le botteghe resteranno aperte fino a tardi la notte tra il 7 e l'8 dicembre, ricalcando la vecchia tradizione. Vincenzo Capuano, presidente delle Botteghe di San Gregorio spiega: "Un tempo le botteghe erano aperte quella notte perché le famiglie facevano il presepe l'8 dicembre e così si veniva qui a comprare i pastori e il necessario". Un'occasione perfetta per fare gli ultimi acquisti prima delle feste natalizie.

L'albero di natale che fa vincere una speciale gift box

Dal 6 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 Sephora allestirà un albero di Natale molto originale in Piazza della Scala a Milano. Nel corso dell’inaugurazione di mercoledì 6, dalle ore 19.30, verrà rivelata l’esperienza visiva e sensoriale realizzata grazie ad una tecnologia a LED, il tutto a ritmo delle canzoni natalizie più celebri. A completare l'esperienza anche la performance di Mara Sattei che dedicherà al pubblico una selezione dei suoi brani. Chi lo farà dal 7 dicembre fino alla vigilia di Natale potrebbe vincere una speciale gift box con una selezione di prodotti dei brand più amati di Sephora.

I mercatini di Natale in Italia

Non è festa senza i mercatini di Natale, dai tradizionali Oh Bej Oh Bej a Milano fino agli stand con i dolciumi nel centro storico di Napoli, ma non solo. L'atmosfera natalizia si respira da Nord a Sud: attrazioni per grandi e piccini a Merano, un calendario fitto di iniziative ad Arezzo o espositori ricchi di prodotti tipici a Trento. Per il ponte dell'Immacolata non rimane che l'imbarazzo della scelta.