Artigiano in Fiera 2023 a Milano: come ottenere il pass e scaricare l'invito gratuito

Da sabato 2 dicembre e fino a domenica 10 dicembre ci sarà uno degli eventi più attesi da tutti i milanesi (e non solo): alla Fiera di Rho torna l'Artigiano in Fiera. Migliaia di artigiani da tutto il mondo saranno nel capoluogo meneghino per esporre i loro prodotti. L'esposizione internazionale attira lombardi e turisti dal 1996.

Sarà possibile degustare (e comprare) prodotti alimentari e bevande tradizionali, ma anche capi e accessori per l'abbigliamento e ancora prodotti per la salute e per il corpo. Non mancheranno anche gioielli, prodotti per la casa e il tempo libero. Ma come fare ad accedere all'Artigiano in Fiera? Semplice. Basta solo registrarsi al sito ufficiale dell'evento: la fiera, infatti, è gratuita.

Artigiano in Fiera a Milano 2023: le date e gli orari

L'esposizione è aperta al pubblico da sabato 2 dicembre a domenica 10 dicembre, ogni giorno dalle 10 alle 22.30. Quest'anno la Fiera sarà estesa su otto padiglioni, uno in più rispetto al 2022. Ci saranno 2.550 espositori per 86 Paesi. Di questi ben seicento saranno nuovi.

Come ottenere l'invito gratuito e scaricare il biglietto

Come ogni anno, l'ingresso in fiera, per chiunque voglia visitarla, è gratuito. A partire dalla fine di ottobre, tutti coloro che sono iscritti alla community di Artigiano in Fiera avranno sul loro indirizzo e-mail pass gratuito per accedere alla fiera. Questo è valido tutti i giorni e può essere utilizzato più volte. Chi non si è mai registrato potrà scaricare il suo pass sul sito a questo link.

Gli espositori alla Fiera dell'artigianato a Rho, la mappa sul sito

Gli espositori in Fiera sono migliaia e la mappa potrà essere scaricata al seguente link. Ci saranno sei spazi dedicati all'Italia, due all'Asia, due all'Africa, due all'Europa e uno all'America. Ci sarà poi uno spazio dedicato al cibo biologico, vegano e senza glutine. Il padiglione 1, 2, 3, 4 e una parte del padiglione 6 saranno dedicati alle regioni italiane.

Nel padiglione 5 gli spazi saranno dedicati alla Francia, Perù, Usa, Ecuador, Messico, Colombia, Cuba, Panama, Australia, Uruguay, Argentina, Africa, Tunisia e Madagascar.

Nel padiglione 6 ci saranno stand in cui sarà possibile trovare prodotti del Marocco, Libia, Algeria e Ruanda e ancora della Cina e del Nepal.

Nel padiglione 7 ci saranno stand dedicati a Spagna, Turchia, Ungheria, Ucraina, Lituania, Malta, Portogallo, Grecia, Austria, Iran, Uzbekistan, Germania, Irlanda, Asia, Giappone e Corea del Sud.

Infine, nel padiglione 10 sarà possibile trovare prodotti dedicati a India, Indonesia, Arabia Saudita, Pakistan, Vietnam e Senegal.

Come arrivare all'Artigiano in Fiera tra mezzi pubblici e parcheggi

La Fiera si può raggiungere sia in metropolitana: per farlo bisognerà utilizzare la linea M1 e scendere alla fermata Rho Fiera. Il prezzo del biglietto è di 2,20 euro che vale 90 minuti dalla prima convalida. Chi dovesse invece utilizzare i treni regionali potrà utilizzare le linee Milano-Gallarate-Domodossola, Milano-Varese-Porto Ceresio, Milano-Gallarate-Arona e Milano-Gallarate Luino.

Si potrà raggiungere l'esposizione anche utilizzano la linea S5 Treviglio Varese, la linea S6 Treviglio-Novara e la linea S11 Chiasso-Como-Rho che durante questo periodo viene potenziata nel weekend.

Per chi vorrà raggiungere la Fiera in Auto, si potrà utilizzare l'autostrada A4 Torino-Venezia usufruendo dell'uscita Pero-Fiera Milano, la tangenziale Ovest direzione nord con l'uscita Fiera Milano, dall'autostrada A8/A9 direzione Milano alla barriera seguire per A4 Venezia, strada statale 33 del Sempione. Ci saranno poi oltre 10mila posti auto a disposizione.

Da Linate invece si potrà arrivare con la metropolitana M4 che arriva a San Babila e poi prendere la metropolitana M1 direzione Rho-Fiera Mlano. Da Malpensa ci sarà il Malpensa Express per stazione Milano Centrale fermandosi poi a Milano Porta Garibaldi, prendendo poi la metropolitana.

C'è il Malpensa Shuttle sempre per la stazione Milano Centrale. Il Malpensa Bus Express, il Malpensa Express per stazione Milano Cadorna, poi prendere la metropolitana direzione Rho-Fiera Milano.

Per chi arriva all'aeroporto di Orio al Serio, c'è l'Orio Bus Express che collega l'aeroporto con la Stazione ferroviaria Milano Centrale, poi si potrà usufruire della metropolitana. Orio Shuttle che collega l'aeroporto con la Stazione ferroviaria Milano Centrale, poi metropolitana.