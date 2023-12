Tutti i villaggi e le case di Babbo Natale a Milano e in Lombardia per il 2023 Per il Natale del 2023 Milano e la Lombardia sono pronte a ospitare villaggi e mercatini di ogni tipo. Da quello magico di CityLife, a quello più improntato al design di Bergamo, senza dimenticare quelli più tradizionali al Carroponte di Sesto San Giovanni, di Clusone e nel centro di Monza.

A cura di Enrico Spaccini

Manca sempre meno al Natale e Milano e la Lombardia vogliono farsi trovare pronti anche quest'anno. Per questo 2023 sono previste molte novità, a partire dal Christman Magic allestito a CityLife a Milano, ma anche il Christman Design di Bergamo, e illustri conferme come i villaggi bergamaschi diventati ormai una tradizione. Per i bambini che vogliono spedire le proprie letterine non manca la scelta, così come per i più grandi che non vogliono dimenticare il sapore del Natale.

A Christmas Magic all'Allianz Mico

Dal 7 dicembre al 7 gennaio 2024, al centro congressi Allianz MiCo, c'è il più grande villaggio di Natale indoor d'Italia. Con oltre 20mila metri quadrati, voluto da Clemente Zard, prodotto da Vivo Concerti e sviluppato da Giò Forma, A Christmas Magic è pronto a mettere a disposizione dei suoi visitatori ogni tipo di intrattenimento a tema natalizio.

C'è il Bosco incantato, la Nuvola stellare, il Calendario dell'avvento, ma soprattutto il sentiero ghiacciato su cui pattinare, la Fabbrica dei regali e Babbo Natale. I biglietti si possono acquistare dal sito ufficiale e il costo parte dai 16,50 euro.

La magia del Natale al Carroponte di Sesto San Giovanni

Il Carroponte di Sesto San Giovanni si è trasformato dal 18 novembre, fino al 7 gennaio 2024, in un Villaggio di Natale da oltre 25mila metri quadrati. Prodotto da Razmataz Live, offre ai suoi visitatori lo scrittoio dell'Ufficio postale del villaggio, dove poter scrivere la lista dei desideri da affidare a Santa Claus grazie all'aiuto degli Elfi postini.

Ci sono anche i soldatini Schiaccianoci, l'antica giostra di cavalli a due piani, la Fabbrica dei Giocattoli e ovviamente il Borgo degli Elfi. I biglietti, disponibili su Ticketone, costano 16,50 euro per gli adulti dal lunedì al venerdì e 12,50 euro per i bambini tra i 4 e 11 anni. Sabato, domenica e festivi il costo sale a 21,50 euro per gli adulti e 16,50 per i bambini.

Casa di Babbo Natale Melegnano

La villa e il giardino della famiglia Goglio ospiteranno la Casa di Babbo Natale di Melegnano. Dall'8 dicembre all'1 gennaio 2024, protagoniste saranno le centinaia di migliaia di led che illumineranno l'edificio. La visita è gratuita e le spese per le luci saranno sostenute da Massimiliano Goglio, il proprietario della villetta.

Non si tratta di una vera attrazione turistica, dato che è un'abitazione privata. Tuttavia, sono molti gli ammiratori che si fermano sul marciapiede ad ammirare quei disegni di luci.

Christman Design di Bergamo

A Bergamo si tiene quest'anno la prima mostra diffusa dedicata alla creatività e alle installazioni d’autore. Dal 25 novembre al 7 gennaio 2024 ci saranno 20 installazioni esposte nelle piazze, nelle vie e nei cortili del capoluogo "per raccontare il Natale attraverso un inedito itinerario di scoperta illuminato a festa che, tra realtà e illusione".

Organizzata dal Distretto urbano del commercio, il direttora artistico e ideatore è il paesaggista Maurizio Vegini di Studio Gpt insieme al manager del Duc Nicola Viscardi. Non mancheranno le casette di legno in piazzale degli Alpini dove i visitatori potranno acquistare prodotti gastronomici locali e oggetti di artigianato.

Casa di Babbo Natale di Clusone

A Clusone si tiene la 16esima edizione della Casa Bergamasca di Babbo Natale. Ospitata nella Villa Balduzzi, gli Elfi aiuteranno i bimbi a scrivere la loro letterina che potranno consegnare a Babbo Natale. Tutte quelle ricevute parteciperanno al concorso In miniera e in fattoria gratis per portare tutti i compagni di classe in visita gratuita alla Fattoria Ariere e alle miniere della Val del Riso. Non mancheranno i mercatini natalizi e l'ingresso alla Casa costa 10 euro (gratis per i bimbi sotto i due anni).

Christmas Village Monza 2023

Anche M0nza ha il suo Villaggio di Natale. Allestito tra piazza Carducci, largo IV Novembre e piazza San Paolo, offre dalle sue bancarelle prodotti tipici regionali e artigianali italiani e anche da varie parti del mondo. Proprio in piazza Carducci ci sarà la Casa di Babbo Natale con i suoi Elfi, dove i bambini potranno consegnare personalmente la loro letterina a Santa Claus. Ogni fine settimana sono previsti eventi e animazione per i più piccoli, dal trucca bimbi alle sfilate di abiti sostenibili.

Non mancano nemmeno la pista da pattinaggio, con 37o metri quadrati di ghiaccio in largo IV Novembre, i trenini natalizi che corrono per il centro storico, la giostra antica di piazza San Paolo e l'albero magico: una giostra alta dieci metri con sfere rotanti al suo interno.

Casa di Babbo Natale a Castione della Presolana

A Castione della Presolana, in piazzale Donizetti, sono iniziati i mercatini di Natale arrivati alla loro 21esima edizione. Oltre ai circa 30 espositori in casette di legno, è stato allestito anche quest'anno il Villaggio di Babbo Natale che comprende il Laboratorio degli Elfi e il Borgo degli Gnomi. Non manca nemmeno la Pista dei Mons e il Trenino della Presolana, che accompagneranno gli ospiti tra giornate di spettacoli itineranti, concerti e varie degustazioni. I mercatini sono aperti il 2, 3, 7, 8, 9, 10, 16 e 17 dicembre 2023.