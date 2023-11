Il ritorno di Harry Potter: in scena l’Ordine della Fenice con un’orchestra composta da 80 musicisti Harry Potter arriva agli Arcimboldi, film su schermo di 12 metri e musica dal vivo diretto dal Maestro Ben Palmer. Ecco quando va in scena e quanto costano i biglietti.

Il 9 e 10 dicembre al Teatro Arcimboldi di Milano il Maestro Ben Palmer dirigerà l'Orchestra Italiana del Cinema in perfetto sincrono con il quinto capitolo della saga tratta dai libri J.K Rowling: "Harry Potter e l’Ordine della Fenice". Sul palco 80 musicisti, sullo sfondo il film in alta definizione (in lingua italiana e proiettato su uno schermo di oltre 12 metri).

Trama e musica dello spettacolo

Lo scontro tra bene e il male: il ritorno di Voldermort e Harry che viene convinto da Ron ed Hermione ad addestrare gli studenti per la guerra magica. Il quinto capitolo della saga ritorna sul grande schermo ma in una versione originale. Le bacchette dei maghi non saranno le uniche a muoversi, quella di Ben Palmer eseguirà la partitura di Nicholas Hooper dal vivo e in simultanea con la proiezione del film. Il Maestro dirigerà l'Orchestra Italiana del Cinema, primo ensemble sinfonico italiano che si dedica esclusivamente all’interpretazione di colonne sonore.

Quanto costano i biglietti per il cine-concerto

Il cine concerto andrà in scena sabato 9 dicembre alle ore 20:30 e domenica 10 dicembre alle 15 e alle 19:30. Si parte con un costo di 80 euro per la platea gold e di 35 euro per la galleria, tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Teatro Arcimboldi o su TicketOne.

Gli autori di "Harry Potter Film Concert Series"

I creatori della tournée concertistica dedicata ai film di Harry Potter sono la Warner Bros Discovery Global Themed Entertainment e CineConcert. Dal debutto nel 2016, sono più di 3 milioni i fan che hanno partecipato agli spettacoli, quasi 3mila. "La serie di film di Harry Potter è un fenomeno culturale irripetibile che continua a deliziare milioni di fan in tutto il mondo – spiega Justin Freer, presidente di CineConcert – È con grande piacere che portiamo per la prima volta ai fan l'opportunità di sperimentare i premiati brani musicali suonati dal vivo da un'orchestra sinfonica, il tutto mentre il film è proiettato contemporaneamente sul grande schermo. Questo è davvero un evento indimenticabile".