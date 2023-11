Mercatini di Natale 2023 a Napoli: le date e dove trovarli Raddoppiati gli stand in piazza Dante al centro. Pedonalizzata piazza degli Artisti al Vomero. Tutti i luoghi dove trovare mercatini e fiere di Natale 2023 a Napoli.

A cura di Pierluigi Frattasi

Tutto pronto per le fiere e i mercatini di Natale a Napoli nel 2023. Le casette degli addobbi natalizi e gli stand con i dolciumi torneranno a popolare le strade della città, dal centro storico al Vomero. A quanto apprende Fanpage.it sarà raddoppiato il villaggio in piazza Dante, previsto dal 1 dicembre all'8 gennaio, dove i gazebo passeranno da 28 a 52. Mentre piazza degli Artisti al Vomero sarà pedonalizzata per tutto il periodo della fiera, dal 23 novembre al 9 gennaio. I mercatini natalizi ci saranno anche nelle altre zone del centro antico, come Santa Chiara, via Armando Diaz (altezza fermata Toledo della metro Linea 1) e piazza Mercato, dove poi lasceranno spazio ad un grande evento previsto per la Festa della Befana 2024.

Sempre al centro storico si prepara un grande concerto che potrebbe tenersi ai Quartieri Spagnoli. Non mancherà ovviamente la fiera natalizia di San Gregorio Armeno, con le bancarelle di pastori e presepi, già in allestimento dal 2 novembre, che proseguirà fino al 6 gennaio 2024.

La fiera dei presepi di San Gregorio Armeno 2023

I mercatini di Natale al Vomero

Le delibere con i bandi per individuare le aree dei mercatini di Natale sono state approvate dalle Municipalità in questi giorni e saranno pubblicate entro il 10 novembre. Bisognerà aspettare, quindi, le offerte per vedere chi parteciperà.

Nella V Municipalità Vomero-Arenella sono state previste quattro aree per i mercatini:

Piazza degli Artisti (23 novembre-9 gennaio): ci saranno 22 stalli dedicati alla vendita di prodotti dell'artigianato, articoli natalizi, vintage e collezionismo.

Via E. Alvino (30 novembre-9 gennaio): 10 posti solo nel weekend venderanno articoli natalizi e artigianato, vintage e collezionismo.

via Kauffman-via Bertini (23 novembre-9 gennaio): 46 posti con i vendita prodotti dell'artigianato, articoli natalizi, vischio pungitopo e agrifoglio, alberi di natale, articoli da regalo, strumenti musicali, libri, vintage e collezionismo.

Piazza Muzii (27 novembre-9 gennaio): 10 posti con i vendita prodotti dell'artigianato, articoli natalizi, vischio pungitopo e agrifoglio, alberi di natale, articoli da regalo, strumenti musicali, libri, vintage e collezionismo.

Piazza degli Artisti pedonalizzata: il piano traffico

Piazza degli Artisti sarà pedonalizzata per tutta la durata del periodo natalizio, con transenne all'incrocio con via Recco, dove sarà istituito un particolare dispositivo di traffico. Saranno spostate le campane dei rifiuti Asìa. Sarà chiuso al traffico il tratto a partire dall'incrocio con via Giuseppe Recco, sarà istituita l'area pedonale urbana fino a via Luca Giordano. Potranno passare solo i residenti, mezzi di soccorso e forze dell'ordine, oltre agli altri veicoli autorizzai. Sarà posizionata la segnaletica all'incrocio tra piazza Medaglie d'Oro e via Tino da Camaino, che indicherà le strade alternative per chi è diretto in via Merliani che dovrà seguire il seguente percorso: via Mario Fiore, piazza Cosimo Fanzago, via Vincenzo D'Annibale, via San Gennaro ad Antignano fino a via Merliani.

Fiere di Natale e mercatini al centro storico

I mercatini di Natale al centro storico di Napoli saranno presenti dal 1 dicembre 2023 all'8 gennaio 2024. "Abbiamo approvato la delibera con i bandi e l'individuazione delle aree", spiega a Fanpage.it il presidente della II Municipalità Roberto Marino.

I mercatini di Natale si potranno trovare nelle seguenti zone:

Piazza Dante

Cortile Santa Chiara

Piazza Carità

via Armando Diaz

Piazza Mercato: qui saranno presenti dal 1 dicembre al 27 dicembre, perché poi si darà spazio alle Festa della Befana che avrà uno spazio maggiore rispetto allo scorso anno.

"Ci saranno anche altri eventi turistici – conclude Marino – per i quali c'è una manifestazione di interesse, con i cori Gospel nelle chiese, spettacoli per bimbi e ragazzi e un grande concerto che si terrà nel periodo natalizio, probabilmente prima di Natale, in una piazza tra i Quartieri Spagnoli e il quartiere Pendino".

I mercatini nella zona della Ferrovia

I mercatini di Natale tornano anche nella zona della Stazione Centrale di piazza Garibaldi. "Abbiamo approvato le relative delibere per i bandi – commenta a Fanpage.it la presidente della IV Municipalità Maria Caniglia – Adesso dobbiamo attendere i tempi per le offerte. Accanto ai mercatini intendiamo realizzare anche tanti altri eventi turistici e culturali, come la Rassegna Merry Christmas, in collaborazione con le associazioni, giochi per i bimbi e tanto altro. Nelle prossime settimane annunceremo il programma completo".

I mercatini di Natale saranno nelle seguenti aree dal 7 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024: