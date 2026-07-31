Diletta Leotta a Masseria della Croce: vacanza di famiglia in Puglia, nella villa da 19 mila euro a settimana
È un luglio all'insegna del sole, del mare e della famiglia per Diletta Leotta, che archiviati gli impegni di lavoro con i Mondiali di calcio, ora può dedicarsi esclusivamente al relax e alle vacanze. La conduttrice è partita con la famiglia prima alla volta del lago di Como, poi della Puglia: con lei a Putignano (Bari) ci sono ovviamente sia il marito Loris Karius che i due figli.
È la prima vacanza in quattro, perché hanno da poco accolto Leonardo, nato a maggio. Dopo i giorni trascorsi in una splendida villa con vista lago, vasca idromassaggio e piscina, ora i quattro stanno soggiornando in un altro luogo da sogno, ma dall'altra parte dello stivale.
Le foto condivise sui social dalla conduttrice, la immortalano a Masseria della Croce, una masseria privata in Valle d'Itria che sembra un vero e proprio luogo incantato immerso nel verde, dove regna la pace assoluta. Le masserie sono luoghi tipici qui in zona, che il turismo è riuscito a valorizzare fortemente e che soprattutto di recente hanno conosciuto un vero e proprio boom di prenotazioni: arrivano turisti da ogni parte del mondo. Qui è possibile fare davvero una vacanza lenta in un ambiente rurale, ma curatissimo.
Masseria della Croce ne è uno degli esempi più belli. Possiede 4 eleganti camere matrimoniali e 3 bagni: la villa può accogliere fino a 8 ospiti. Ogni camera è finemente arredata con grande gusto, utilizzando palette di colori delicati, che riflettono la serenità della campagna pugliese e quell'atmosfera pacata tipica della zona.
Al piano terra ci sono living room con camino, cucina attrezzata, la prima delle quattro camere da letto (con vasca idromassaggio); al primo piano ci sono le camere da letto (una con bagno privato) con vista sulla campagna circostante, l'area relax e i bagni. Tutt'intorno l'alloggio è immerso in un giardino di 500 metri quadrati pieno di ulivi secolari e lecci; ovviamente, non può mancare una maxi piscina a sfioro in pietra di circa 200 metri quadrati.
La struttura viene generalmente affittata in esclusiva come villa, non a camera: per conoscere i prezzi bisogna contattare direttamente i referenti, non ci sono tariffe sul sito ufficiale. Qui è specificato che tutti i servizi e i costi hanno una tariffa settimanale, dunque per affitti di minimo 7 notti dell'intera proprietà.
Sul sito di un operatore che commercializza la villa, però, consultando alcune date si va dai 9000 euro della bassa stagione ai 19.500 euro per l'alta stagione.