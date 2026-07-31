Diletta Leotta a Masseria della Croce: vacanza di famiglia in Puglia, nella villa da 19 mila euro a settimana

Diletta Leotta sta chiudendo luglio in una splendida location pugliese: è con la famiglia in una masseria con piscina immersa nel verde, in provincia di Bari.

È un luglio all'insegna del sole, del mare e della famiglia per Diletta Leotta, che archiviati gli impegni di lavoro con i Mondiali di calcio, ora può dedicarsi esclusivamente al relax e alle vacanze. La conduttrice è partita con la famiglia prima alla volta del lago di Como, poi della Puglia: con lei a Putignano (Bari) ci sono ovviamente sia il marito Loris Karius che i due figli.

È la prima vacanza in quattro, perché hanno da poco accolto Leonardo, nato a maggio. Dopo i giorni trascorsi in una splendida villa con vista lago, vasca idromassaggio e piscina, ora i quattro stanno soggiornando in un altro luogo da sogno, ma dall'altra parte dello stivale.

Le foto condivise sui social dalla conduttrice, la immortalano a Masseria della Croce, una masseria privata in Valle d'Itria che sembra un vero e proprio luogo incantato immerso nel verde, dove regna la pace assoluta. Le masserie sono luoghi tipici qui in zona, che il turismo è riuscito a valorizzare fortemente e che soprattutto di recente hanno conosciuto un vero e proprio boom di prenotazioni: arrivano turisti da ogni parte del mondo. Qui è possibile fare davvero una vacanza lenta in un ambiente rurale, ma curatissimo.

Masseria della Croce ne è uno degli esempi più belli. Possiede 4 eleganti camere matrimoniali e 3 bagni: la villa può accogliere fino a 8 ospiti. Ogni camera è finemente arredata con grande gusto, utilizzando palette di colori delicati, che riflettono la serenità della campagna pugliese e quell'atmosfera pacata tipica della zona.

Al piano terra ci sono living room con camino, cucina attrezzata, la prima delle quattro camere da letto (con vasca idromassaggio); al primo piano ci sono le camere da letto (una con bagno privato) con vista sulla campagna circostante, l'area relax e i bagni. Tutt'intorno l'alloggio è immerso in un giardino di 500 metri quadrati pieno di ulivi secolari e lecci; ovviamente, non può mancare una maxi piscina a sfioro in pietra di circa 200 metri quadrati.

La struttura viene generalmente affittata in esclusiva come villa, non a camera: per conoscere i prezzi bisogna contattare direttamente i referenti, non ci sono tariffe sul sito ufficiale. Qui è specificato che tutti i servizi e i costi hanno una tariffa settimanale, dunque per affitti di minimo 7 notti dell'intera proprietà.

myprivatevillas.com

Sul sito di un operatore che commercializza la villa, però, consultando alcune date si va dai 9000 euro della bassa stagione ai 19.500 euro per l'alta stagione.