Chi ha vinto gli Oscar del Vino: quali sono i migliori bianchi, rossi e spumanti Migliaia di sommelier hanno selezionato i migliori vini d'Italia premiati con l'Oscar. È stato assegnato anche un premio speciale Grappa.

A cura di Giusy Dente

Gli Oscar non sono solo cinematografici, ma anche del Vino. Il riconoscimento è stato ideato 25 anni fa da Bibenda e dalla Fondazione Italiana Sommelier di Franco Ricci: è uno dei premi più prestigiosi del settore. C'è un'accademia di esperti apposita che sceglie le nomination: ben 15 mila sommelier coinvolti nelle selezioni, in una rosa di sei categorie. La serata di premiazione si è svolta presso l'Hotel Rome Cavalieri della capitale, dove sono stati assegnati tutti i premi: vini rossi, vini bianchi, spumante, grappa, rosato, vino dolce, champagne. I tre vini più votati per ciascuna categoria oltre a ricevere l'Oscar sono anche stati protagonisti di una degustazione guidata dai docenti della Fondazione Italiana Sommelier.

Chi ha vinto gli Oscar del Vino

Barbaresco Sorì San Lorenzo 2021 di Gaja, Bolgheri Sassicaia 2021 di Tenuta San Guido e Turriga 2020 di Argiolas: sono i vini rossi che si sono imposti agli Oscar del Vino. Nel settore Vino bianco, invece, l'hanno spuntata nomi celebri come: Alto Adige Bianco Grande Cuvée Beyond The Clouds 2021 di Elena Walch, Rosazzo Terre Alte 2021 di Livio Felluga, Ischia Biancolella Vigna del Lume 2023 di Cantine Antonio Mazzella. Il riconoscimento prevede anche la categoria Oscar Vino Rosato: il premio è stato assegnato a Cybelle 2022 di Vini Raimondo, San Greg 2023 di Feudi di San Gregorio, Il Rogito 2023 di Cantine del Notaio.

Ancora, gli Oscar Spumanti sono andati a: Trento Extra Brut Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2015 di Ferrari Trento, Franciacorta Dosaggio Zero Sublimis Riserva 2016 di Uberti, Brut Rosé Soldati La Scolca d’Antan 2012 de La Scolca. I migliori Vini dolci sono invece: Aphrodisium 2023 di Casale del Giglio, Alto Adige Gewürztraminer Vendemmia Tardiva Terminum 2022 di Cantina Tramin, Alto Adige Moscato Rosa 2022 – Franz Haas. La serata si è soffermata anche sulle grandi bollicine francesi. L'Oscar Champagne è andato a: Brut Classic di Deutz, Blanc de Noirs Cuvée de Réserve di Gallimard Père & Fils, Brut Liesse d’Harbonville 2004 di Ployez Jacquemart.

Chi ha vinto il premio speciale Grappa

La grappa è un prodotto rinomato in Italia, il distillato per eccellenza simbolo del Made in Italy. Si ricava, infatti, da uve prodotte, vinificate e distillate unicamente nel nostro Paese. Il nome stesso è tutt'altro che generico. Per legge comunitaria (reg. CE 110/2008-all. III) il termine "grappa" è un'indicazione geografica protetta del solo stato membro Italia: è una denominazione tutelata che non si può usare negli altri Paesi UE, che pur producendo acquavite da vinacce fermentate, non possono denominarla "grappa". Ecco perché grande enfasi è stata data al Premio speciale della giuria Oscar Grappa, andato alla Grappa di Moscato di Terracina di AB Selezione Italian Spirits, alla Grappa Fuoriclasse Leon 14 Anni Riserva di Castagner e alla Grappa AnticaCuvée Riserva Aged 5 Years Nonino.