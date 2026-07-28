Alba Parietti torna nel suo luogo del cuore: come di tradizione, vacanze estive nella villa di Ibiza

Anche quest’anno Alba Parietti è tornata nella sua amata Ibiza, dove è solita trascorrere le estati e dove possiede una lussuosa villa con vista mare.

Archiviati gli impegni di lavoro, per Alba Parietti è tempo di meritato riposo. "Ultimo giorno milanese" ha scritto su Instagram una settimana fa, condividendo un selfie allo specchio prima della partenza. Destinazione? Non poteva che essere Ibiza. La conduttrice è particolarmente legata ad alcuni posti, che porta nel cuore e a cui sono legati momenti importanti, ricordi di vita preziosi. Estate dopo estate, la vacanza a Ibiza è sempre stata una costante. È qui che si reca per staccare la spina e ricaricare le energie. Viceversa, in inverno non rinuncia mai alla vacanza sulla neve nella amata Courmayeur, dove possiede una casa in montagna.

E anche a Ibiza possiede una residenza che i fan hanno ormai imparato a conoscere, attraverso le sue Instagram Stories. La conduttrice, infatti, è sempre molto attiva sui social nel condividere le sue giornate e nel testimoniare la sua quotidianità, anche quando è in vacanza. Negli ultimi giorni, quindi ha mostrato alcuni angoli della sua casa, sempre la stessa da diversi anni a questa parte.

È un ambiente arredato con uno stile ricercato, ricco di oggetti di design e dettagli eleganti che fanno la differenza, che rendono lo spazio unico. Impossibile non restare incantati dinanzi al panorama che regala la splendida terrazza, che affaccia direttamente sul mare blu: uno scorcio suggestivo incantevole.

Divani bianchi in soggiorno, porta a vetri, pavimenti in marmo, quadri e tappeti tutt'intorno, piscina esterna: insomma, è un vero e proprio angolo di paradiso che non è passato inosservato ai fan e follower della conduttrice, i quali si sono complimentati per l'atmosfera che si respira nell'abitazione. "Amo tutto di questo posto" ha poi scritto mostrando un angolo notturno, con mare calmo e riflesso della luna sulle acque.

E Alba Parietti quest'anno non è la sola ad aver scelto Ibiza. Sono stati avvistati qui in questi giorni David e Victoria Beckham, Ricky Martin, Michael Jordan e il calciatore spagnolo Lamine Jamal, fresco di vittoria ai Mondiali.