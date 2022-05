Cosa portare in campeggio: la lista completa di ciò che è indispensabile avere in vacanza Cosa non bisogna assolutamente dimenticare di portare con sé quando si va in campeggio? Ecco una lista di ciò che non deve mancare in valigia per poter vivere al meglio un esperienza di questo tipo.

Gli amanti della natura avranno certamente sognato di provare l'esperienza del campeggio almeno una volta nella vita. Eppure, per chi non vi è mai stato, i dubbi e le perplessità sono tanti.

Cosa serve avere con sé? Quali sono gli oggetti essenziali per vivere al meglio questo tipo di vacanze? Di seguito trovate le liste complete degli attrezzi, degli accessori e degli alimenti che non dovete dimenticare e che vi torneranno certamente utili, sia che scegliate di dormire in tenda, sia che preferiate muovervi in camper.

Dopo aver controllato di avere con voi tutto il necessario, non vi resta che partire e immergervi nella natura, da soli, con la persona che amate o in compagnia dei vostri amici.

Attrezzi utili da avere con sé quando si fa campeggio libero e non solo

Quando si sceglie di fare campeggio, bisogna essere consapevoli di quali sono gli strumenti e gli oggetti che non possono assolutamente mancare e che è necessario mettere nello zaino o in valigia. Il segreto per vivere al meglio questa esperienza è quello di non caricarsi troppo e avere con sé l'essenziale: è bene, quindi, fare una lista precisa degli attrezzi utili e indispensabili. Di seguito ne trovate una fatta da noi che può esservi utile se volete essere certi di non aver dimenticato nulla o se siete alla vostra prima esperienza di camping e non sapete da dove cominciare.

Tenda

Sacco a pelo

Corda

Ganci

Tavoli

Sedie

Materasso gonfiabile

Kit di riparazione per tenda e materassino

Torcia

Fornello da campeggio

Filo per stendere i panni e mollette

Kit pronto soccorso

Coltellino tascabile

Apriscatole e apribottiglie

Thermos

Sacchetti per la spazzatura

Stoviglie usa e getta

Contenitori per il cibo

Caffettiera

Mini frigo

Cosa mangiare in campeggio? Check list degli alimenti da portare

Dopo avere fatto una lista completa degli strumenti indispensabili, passate al cibo. Se vi spostate in camper sarete certamente agevolati: avrete più spazio a disposizione e la possibilità di usufruire di un fornello più stabile e, per alcuni modelli, più grande. In ogni caso, comunque, dovrete fare i conti con spazi ridotti e minori utensili a disposizione. E non è detto che nei paraggi vi sia un minimarket in cui fare rifornimento. Ecco, quindi, una lista dei cibi che potete portare preventivamente con voi:

Tonno in scatola

Latte a lunga conservazione

Caffè

Patate

Pomodori

Aglio e cipolla

Olio

Aceto

Sale

Zucchero

Biscotti

Fette biscottate

Legumi in scatola

Acqua

Alimenti sott'aceto o sott'olio

Salumi e formaggi sotto vuoto

Risotti pronti

Cosa portare con sé in campeggio per l'igiene personale

Trascorrere uno o più giorni in campeggio non significa vivere allo stato brado: l'igiene personale è sempre importante e fondamentale. Non dimenticate, quindi, di preparare un beauty case con tutto ciò che può esservi utile, anche considerando che in campeggio le docce e i bagni sono comuni. Di seguito trovate alcuni suggerimenti:

Spazzolino

Dentifricio

Asciugamani

Accappatoio

Ciabatte per la doccia

Cuffia

Creme solari, crema corpo e crema viso

Shampoo e bagnoschiuma

Deodorante

Sapone mani e sapone intimo

Telo

Altri accessori che possono rivelarsi indispensabili durante il campeggio

Le liste che vi abbiamo proposto riguardano i beni di prima necessità e gli attrezzi di primaria importanza per vivere al meglio la vacanza in campeggio. Ci sono, però, altri oggetti e strumenti che potrebbero rivelarsi utili, se l'area in cui sostate non li mette a disposizione o vi pone delle limitazioni o se la vostra vacanza è particolarmente lunga.

Phon

Power bank o colonnina per l'alimentazione

Ciabatta per le prese

Televisore portatile

Computer

Detersivi per i panni