Migliori creme corpo 2022: quali scegliere e guida all’acquisto Le creme corpo sono prodotti cosmetici che servono ad idratare e nutrire intensamente la pelle, rendendola più morbida e liscia. Tra diverse texture e benefici, in commercio ne esistono di vari brand e fasce di prezzo: vediamo insieme quali sono le migliori del 2022 e come scegliere la crema corpo più adatta alle proprie esigenze.

La crema corpo è un prodotto a uso cosmetico indispensabile per idratare la pelle, esposta quotidianamente ad elementi che potrebbero danneggiarla: vento, sole, saponi e detergenti aggressivi, l'aria condizionata o il riscaldamento a casa o al lavoro. Dalla texture leggera in estate e corposa in inverno, la crema corpo andrebbe utilizzata tutto l'anno per una pelle morbida, elastica e protetta da disidratazione, arrossamenti e screpolature.

Da quelle indicate per pelli secche o molto secche a quelle adatte a pelli normali senza particolari esigenze a quelle studiate per pelli sensibili con tendenza ad arrossarsi, profumate o senza profumo, a rapido assorbimento e da applicare quotidianamente, in commercio ci sono creme corpo adatte a tutte le esigenze. Per capire qual è la più adatta al proprio corpo si deve considerare il tipo di pelle, normale, secca o sensibile, la texture che si preferisce, impalpabile o più densa, e l'azione desiderata, idratante, nutriente, lenitiva, rassodante.

Per aiutarvi a scegliere ciò che fa per voi abbiamo selezionato le migliori creme corpo in vendita su Amazon, diverse per forma, texture, azione e formato, sia economiche che di fascia alta.

Le migliori creme corpo 2022 idratanti e nutrienti

Quali sono, quindi, le migliori creme per il corpo? Abbiamo stilato una classifica delle 20 migliori creme corpo del 2022 con i prodotti più amati dai consumatori, con un ottimo rapporto qualità/prezzo, dedicati a tutti i tipi di pelle e con diverse azioni.

Tra le creme che abbiamo selezionato troverete quelle ad azione idratante e nutriente, quelle con effetto lenitivo, rassodante o antiossidante, con ingredienti naturali, biologiche e certificate. Economiche o più costose, di brand che da anni operano nel settore cosmetico come Aveeno, Bioderma, Dove e Collistar, per ognuna abbiamo elencato le principali caratteristiche, per aiutarvi a scegliere ciò che è meglio per voi.

1. Aveeno Crema Corpo Idratante Daily Moisturizing

La migliore crema senza profumo

Una crema corpo dalla texture leggera ma con alto potere idratante grazie alle proprietà dell'avena colloidale questa di Aveeno, senza profumo e adatta alle pelli secche e sensibili. Clinicamente testata, garantisce idratazione fino a 24 ore, con risultati visibili fin dalle prime applicazioni, si assorbe rapidamente e lascia la pelle morbida e liscia.

Ideale per proteggere e nutrire la pelle secca, è la crema corpo adatta a chi cerca un prodotto efficace, sicuro ma allo stesso tempo delicato sulla cute.

Texture: lozione leggera

Tipo di pelle: secca, sensibile

Quantità: 300ml

Applicazione: applicare quotidianamente dopo il bagno o la doccia.

Ingredienti principali: avena colloidale prebiotica

2. Elizabeth Arden Green Tea Honey Drops Crema Corpo Idratante

La migliore crema energizzante

La miscela di miele ed estratto di tè verde rende la crema corpo di Elizabeth Arden piacevolmente profumata, con una delicata fragranza capace di energizzare sia il corpo che la mente. Adatta a pelli normali, idrata in profondità e non unge, rendendo la pelle liscia e omogenea. Ha una texture soffice con micro sfere di miele che si sciolgono a contatto con il calore del corpo durante l'applicazione ed è facile da stendere.

Il suo profumo fresco ma deciso, che dura a lungo, rende questa crema corpo perfetta per chi ama le essenze intense e non ha particolari esigenze di cura della pelle.

Texture: crema soffice

Tipo di pelle: normale

Quantità: 500ml

Applicazione: applicare uno strato di crema sul corpo e massaggiare dolcemente.

Ingredienti principali: tè verde e miele

3. Egyptian Magic All Purpose Skin Cream Crema Idratante

La migliore crema multiuso

La crema Egyptian Magic è un prodotto multiuso, dalla consistenza estremamente ricca che si scioglie massaggiandola sulle mani, rendendone necessaria una piccola quantità per idratare efficacemente la pelle. Amata dalle star, al suo interno ha ingredienti di origine naturale, come l'olio d'oliva e il miele, noti per le loro proprietà idratanti ed emmollienti.

Può essere utilizzata per nutrire intensamente la pelle del viso, in particolare in inverno quando tende a seccarsi, quella del corpo per donarle un aspetto più sano e compatto, oppure come impacco pre-shampoo per capelli morbidi e corposi, per cui è la soluzione ideale per chi vuole una crema versatile, efficace e che dura a lungo.

Texture: olio denso

Tipo di pelle: mista

Quantità: 118ml

Applicazione: mettere una piccola quantità di prodotto sul palmo delle mani e strofinare finché non assume la forma di un olio, poi massaggiare delicatamente sulla pelle.

Ingredienti principali: olio d'oliva, miele, propoli

4. Rituals The Ritual of Sakura Crema Corpo Idratante

La migliore crema rigenerante

Ispirata alla fioritura degli alberi di ciliegio in Giappone, la crema corpo di Rituals ha una delicata fragranza di latte di riso e fiori di ciliegio e una formula ricca di vitamine e antiossidanti che donano alla pelle un aspetto più giovane e compatto. È studiata per pelli normali ma è adatta anche a pelli sensibili, ha una texture estremamente soffice e si assorbe velocemente senza ungere.

Dall'odore persistente senza risultare fastidioso, questa crema è adatta a chi cerca un prodotto molto idratante e profumato.

Texture: crema soffice

Tipo di pelle: normale

Quantità: 220ml

Applicazione: applicare e massaggiare sulla pelle ogni giorno.

Ingredienti principali: latte di riso, vitamina E e centella asiatica

5. Weleda Skin Food Burro Corpo Idratante

La migliore crema extra nutriente

Un burro corpo dalla texture estremamente ricca e nutriente questo di Weleda, con ingredienti vegetali biologici come il burro di karitè e il burro di cacao che formano un sottile strato protettivo sulla pelle per un effetto idratante e levigante. Adatto a pelli secche e molto secche, è di facile assorbimento e ha un leggero profumo fruttato.

Perfetta per nutrire intensamente le pelli secche, questa crema è l'ideale anche per trattare la pelle ruvida e screpolata e prevenirne la ricomparsa.

Texture: burro ricco

Tipo di pelle: secca

Quantità: 150ml

Applicazione: applicare dopo il bagno o la doccia su pelle asciutta e massaggiare delicatamente fino a completo assorbimento.

Ingredienti principali: burro di karitè, burro di cacao, calendula e camomilla

6. CeraVe Crema Corpo Idratante

La migliore crema leggermente esfoliante

La formula della crema corpo di CeraVe consente di trattenere la naturale umidità della pelle grazie ad acido ialuronico e urea, ed al contempo di esfoliare delicatamente la cute grazie all'acido salicilico. È senza profumo, con tecnologia MVE brevettata che garantisce un rilascio di ingredienti nutrienti fino a 24 ore e una consistenza corposa e ricca che la rende molto idratante.

Consigliata anche per il trattamento della cheratosi pilare, la crema leviga efficacemente la pelle ruvida, ideale per chi cerca una nutrizione intensa che dura a lungo.

Texture: crema corposa

Tipo di pelle: secca

Quantità: 340g

Applicazione: applicare generosamente sulla pelle del corpo con la frequenza necessaria.

Ingredienti principali: acido ialuronico, urea e acido salicilico

7. Cetaphil Crema Idratante

La migliore crema lenitiva

Adatta per pelli secche e molto secche, la crema corpo di Cetaphil ha un alto potere idratante e un effetto lenitivo sulla pelle. È senza profumo, caratteristica che la rende adatta anche alle pelli sensibili, e la sua formula aiuta a mantenere la barriera protettiva della pelle, ripristinando il corretto film idrolipidico. La texture leggera e a rapido assorbimento lascia la pelle liscia e priva di rossori o secchezze, estremamente morbida.

Non comedogenica, questa crema è indicata anche in caso di disturbi cutanei come psoriasi, rosacea ed eczema, ed è adatta a re-idratare la pelle dopo trattamenti dermatologici specifici.

Texture: crema leggera

Tipo di pelle: secca, sensibile

Quantità: 450g

Applicazione: applicare massaggiando delicatamente.

Ingredienti principali: olio di mandorle dolci

8. Dove Crema Corpo Idratante Seta Preziosa

La migliore crema per rapporto qualità/prezzo

Idratazione profonda garantita dalla crema corpo di Dove, ricca di ingredienti nutrienti e vellutanti che lasciano la pelle morbida e liscia come seta. Con una delicata profumazione, ha una texture corposa che si assorbe rapidamente senza ungere ed è dermatologicamente testata per tutti i tipi di pelle.

Se non avete esigenze specifiche e cercate un prodotto economico ma efficace, questa crema potrebbe fare al caso vostro.

Texture: crema corposa

Tipo di pelle: normale

Quantità: 300ml

Applicazione: utilizzare dopo il bagno o la doccia al mattino o alla sera, applicare su pelle asciutta e lasciare che si assorba.

Ingredienti principali: olio di semi di girasole

9. Bioderma Atoderm Crème Crema Idratante

La migliore crema per pelli sensibili

La crema corpo di Bioderma ha una triplice azione: ripara, lenisce e protegge le pelli sensibili normali o secche. La sua formula dalla texture corposa consente di proteggere la barriera cutanea impedendo agli agenti irritanti esterni di penetrare, è efficace fin dalla prima applicazione e senza profumo, caratteristica che garantisce l'alta tollerabilità della crema.

Adatta a tutta la famiglia perché delicata anche sulla pelle dei bambini, questa crema garantisce 24h di idratazione, l'ideale per chi vuole un prodotto dall'effetto duraturo.

Texture: crema corposa

Tipo di pelle: normale, secca, sensibile

Quantità: 500ml x 2

Applicazione: applicare su pelle detersa una o due volte al giorno e massaggiare fino ad assorbimento.

Ingredienti principali: niacinamide

10. Barnängen Crema Corpo Idratante Oli Intense

La migliore crema emolliente

Formula vegana, texture leggera e 95% di ingredienti di origine naturale per la crema corpo di Barnängen, apprezzata in particolare per la sua formula anti-freddo che protegge la pelle creando una barriera contro gli agenti esterni. Con olio di rosa selvatica che le regala un delicato profumo, è idratante ed emolliente, a rapido assorbimento e indicata per pelli secche.

A chi cerca un prodotto leggero ma efficace, che idrati in profondità la pelle del corpo, consigliamo questa crema di ispirazione nordica.

Texture: lozione leggera

Tipo di pelle: secca

Quantità: 400ml

Applicazione: applicare dopo la doccia massaggiando delicatamente fino ad assorbimento del prodotto.

Ingredienti principali: olio di semi di girasole, burro di karitè, olio di rosa canina e camomilla

11. Bio-Oil Gel Pelle Secca Crema Idratante

La migliore crema in gel

Un gel dalla texture delicata e setosa questo di Bio-Oil con doppia azione filmogena e umettante in grado di mantenere l’idratazione della pelle impedendo all'acqua di fuoriuscire. Indicato per le pelli secche, ha un effetto lenitivo sulla cute ruvida e arrossata grazie alle proprietà degli ingredienti naturali contenuti nella sua formula. È efficace fin dalla prima applicazione e ne basta una piccola quantità per ottenere una pelle liscia e luminosa.

Questo prodotto è la soluzione adatta per chi cerca un trattamento d'urto per risolvere problemi di secchezza e arrossamento, aiutando a mantenere i risultati nel tempo.

Texture: gel delicato

Tipo di pelle: secca

Quantità: 100ml

Applicazione: applicare quotidianamente una piccola quantità di prodotto massaggiando fino a completo assorbimento. Ripetere più volte sulle aree del corpo più esigenti.

Ingredienti principali: burro di karitè, urea e lanolina

12. Biopoint Crema Corpo Idratante Nutrizione Prodigiosa

La migliore crema protettiva

La formula della crema corpo di Biopoint è senza parabeni, oli minerali, alcool e coloranti, adatta alle pelli secche e molto secche, che idrata e nutre in profondità. La sua texture burrosa e ricca dona alla pelle un immediato benessere, rendendola più morbida e riattivando la sua naturale capacità di idratazione, la profumazione è delicata e duratura, l'assorbimento estremamente rapido.

Un prodotto perfetto per chi desidera nutrire intensamente la pelle del corpo con risultati immediati e al contempo duraturi.

Texture: crema ricca

Tipo di pelle: secca

Quantità: 500ml

Applicazione: applicare quotidianamente su tutte le parti interessate con un massaggio circolare.

Ingredienti principali: burro di cacao, olio di moringa, pappa reale e olio di mandorle dolci

13. Collistar Crema Soffice della Felicità Idratante

La migliore crema profumata

Una delicata fragranza all'aroma fruttato di pesca caratterizza la crema corpo di Collistar, con effetto idratante, rassodante ed energizzante sulle pelli secche. Una formula con oli essenziali ed estratti mediterranei caratterizzata da una texture soffice e facile da massaggiare, che lascia la pelle luminosa, si assorbe rapidamente e non unge.

Questa crema è una vera e propria coccola da concedersi quotidianamente per prendersi cura della propria pelle.

Texture: crema soffice

Tipo di pelle: secca

Quantità: 200ml

Applicazione: stendere massaggiando dal basso verso l’alto.

Ingredienti principali: olio di germe di grano ed estratti di pesca e albicocca

14. Neutrogena Hydro Boost Crema Gel Idratante

La migliore crema rinfrescante

Idratazione a rilascio continuo nel corso della giornata e formula rinfrescante caratterizzano la crema corpo di Neutrogena, adatta alle pelli normali. La sua formula in gel, dalla texture leggera e a rapido assorbimento, non unge, lascia la pelle morbida e contiene acido ialuronico, dal noto potere idratante.

Se desiderate un prodotto leggero ed efficace, da utilizzare tutto l'anno, questa crema potrebbe essere ciò che state cercando.

Texture: gel leggero

Tipo di pelle: normale

Quantità: 400ml

Applicazione: applicare una volta al giorno insistendo sulle zone più secche o rovinate.

Ingredienti principali: acido ialuronico

15. Lierac Body Hydra+ Latte Crema Idratante

La migliore crema rimpolpante

L'azione anti-età della crema corpo di Lierac la rende adatta alle pelli mature, che idrata, rimpolpa e tonifica. La sua formula combina due acidi ialuronici, uno che regala un immediato effetto idratante, l'altro a rilascio prolungato con effetto rimpolpante, ed è arricchita con silicio ed estratti di ibisco con proprietà tonificanti e leviganti. Dalla fragranza delicata, ha una texture leggera e fresca sulla pelle che lascia un invisibile film protettivo, per una cute morbida a lungo.

Adatta anche alle pelli normali, è il prodotto giusto per chi cerca una crema che idrati e allo stesso tempo renda la pelle visibilmente più tonica e compatta.

Texture: crema leggera

Tipo di pelle: normale

Quantità: 400ml

Applicazione: applicare sul corpo mattina e sera.

Ingredienti principali: acido ialuronico, burro di karitè e olio di semi di girasole

16. Nivea Latte Crema Idratante Nutriente

La migliore crema a doppia azione

La crema corpo di Nivea nutre in profondità le pelli secche e molto secche grazie alla texture ricca ma facile da stendere a a rapido assorbimento. I risultati sono visibili fin dalla prima applicazione, e l'idratazione è garantita per 48h, grazie all'olio di mandorle dolci che rende la pelle morbida e riduce le ruvidità.

L'ottimo rapporto qualità/prezzo di questa crema la rende adatta a chi cerca un prodotto poco costoso ma efficace.

Texture: crema ricca

Tipo di pelle: secca

Quantità: 400ml

Applicazione: applicare quotidianamente su tutto il corpo, insistendo sulle zone più secche.

Ingredienti principali: olio di mandorle dolci

17. Nuvò Crema Corpo Idratante Bava di Lumaca

La migliore crema antiossidante

Made in Italy, dermatologicamente testata e certificata prodotto ecobiocosmetico da AIAB (Associazione Italiana Agricoltura Biologica), la crema corpo di Nuvò è biologica, con profumazione anallergica e adatta a tutti i tipi di pelle. Con 12 principi attivi naturali, tra cui la bava di lumaca nota per il suo potere antiossidante, ha una texture leggera e a rapido assorbimento.

Chi vuole un prodotto biologico, che idrati in profondità e sia efficace anche contro le smagliature, troverà in questa crema ciò che sta cercando.

Texture: crema leggera

Tipo di pelle: normale, secca, sensibile

Quantità: 200ml

Applicazione: applicare sul corpo e massaggiare fino a completo assorbimento.

Ingredienti principali: bava di lumaca, olio di rosa mosqueta, amido di riso, gel di aloe vera, burro di karitè e olio di mandorle dolci

18. Organic Shop Crema Corpo Idratante Riparatrice Body Dessert

La migliore crema vellutante

Una fragranza delicata ma persistente al profumo di banana e una texture molto ricca ma non unta caratterizzano la crema corpo di Organic Shop, studiata per nutrire intensamente le pelli secche. Con ingredienti biologici certificati, la sua formula contiene, oltre all'estratto di banana che previene la secchezza della cute, olio di avocado, olio di macadamia e vaniglia, che nutrono la pelle in profondità.

Talmente invitante che viene quasi voglia di assaggiarla, questa crema è adatta a chi cerca un prodotto nutriente e piacevolmente profumato.

Texture: crema ricca

Tipo di pelle: secca

Quantità: 450ml

Applicazione: applicare una piccola quantità di prodotto su pelle pulita ed asciutta e massaggiare delicatamente.

Ingredienti principali: estratto di banana, olio di avocado, burro di karitè e olio di noce di macadamia

19. Garnier Ultradolce Latte Corpo Lenitivo Idratante

La migliore crema per tutta la famiglia

Crema d'avena e latte di mandorla bianca si uniscono in questa crema corpo di Garnier, caratterizzata da una delicata fragranza floreale e una texture leggera e ultra-fondente. Senza parabeni, ipoallergenica e dermatologicamente testata, idrata e lenisce le pelli secche e sensibili di tutta la famiglia.

A chi cerca un prodotto leggero, che si assorba velocemente senza ungere consigliamo questa crema, che lascia la pelle morbida e leggermente profumata.

Texture: crema leggera

Tipo di pelle: secca, sensibile

Quantità: 250ml

Applicazione: applicare quotidianamente sul corpo massaggiando fino ad assorbimento.

Ingredienti principali: crema d'avena, latte di mandorla bianca e burro di karitè

20. Omia Crema Corpo Idratante Eco Bio

La migliore crema biologica

Con aloe vera del Salento dall'alto potere idratante, la crema corpo di Omia è vegana, con ingredienti di origine naturale provenienti da agricoltura biologica, dermatologicamente testata e senza profumo, siliconi e alcool. Adatta a pelli normali e secche, ha una texture leggera che si assorbe rapidamente e non unge, dall'effetto rinfrescante.

La crema perfetta per chi predilige prodotti con ingredienti naturali, che idrata in profondità e lascia la pelle morbida e liscia.

Texture: crema leggera

Tipo di pelle: normale, secca

Quantità: 200ml

Applicazione: massaggiare sul corpo fino a completo assorbimento.

Ingredienti principali: gel di aloe vera, olio di crusca di riso, burro di karitè e olio di semi di jojoba

Cos'è e a cosa serve la crema corpo?

La crema corpo è un prodotto cosmetico dalla texture più o meno densa a seconda degli ingredienti contenuti nella sua formula, che agisce sullo strato più esterno dell'epidermide. È studiata per essere usata su tutto il corpo e, benché alcune formule possano essere utilizzate anche sul viso, per quest'ultimo esistono prodotti mirati, da preferire per efficacia.

La maggior parte delle creme corpo è a base acqua, nella quale vengono sciolte le altre sostanze; alcune, tuttavia, hanno tra i primi ingredienti sostanze altamente nutrienti come gli oli, che le rendono dense e corpose.

La principale funzione di una crema corpo è idratare lo stato superficiale della pelle, rendendola morbida e liscia al tatto. Questo ne aumenta l'elasticità e previene la comparsa di ruvidità e secchezze, aiutando la pelle a mantenere intatta la propria barriera protettiva. Alcune creme corpo hanno poi azioni specifiche, contribuendo a rassodare, lenire o rimpolpare la pelle.

Quando e come usare la crema corpo

La crema corpo andrebbe usata quotidianamente, preferibilmente dopo il bagno o la doccia quando la pelle è ancora umida, per facilitarne l'assorbimento. In caso di esigenze specifiche, può essere applicata anche più volte al giorno sulle parti del corpo che necessitano di maggior idratazione.

Per quando riguarda il metodo di applicazione, in generale è consigliabile prelevare una quantità di prodotto necessaria a coprire la zona da trattare e massaggiarla fino a completo assorbimento. Per favorire la circolazione, in particolare nelle gambe, può essere eseguito con le mani un massaggio circolare dal basso verso l'alto.

Crema corpo idratante o nutriente: le differenze

Spesso usate come sinonimi, idratare e nutrire costituiscono due azioni diverse svolte dalle creme corpo. Una crema idratante richiama l'acqua dai tessuti più profondi alla superficie della pelle, utilizzando le proprietà di ingredienti come la glicerina. Una crema nutriente, invece, ricca di oli o burri vegetali, dona alla pelle le sostanze grasse di cui ha bisogno. La prima è dunque consigliata in caso di pelle secca e disidratata, la seconda in caso di pelle screpolata e con piccole spaccature.

C'è da dire, comunque, che molte delle creme in commercio sono sia idratanti che nutrienti, grazie alla diversa concentrazione al loro interno di sostanze che hanno l'uno o l'altro effetto.

Come scegliere la crema corpo

Per scegliere la crema corpo più adatta alle proprie esigenze è necessario tener conto dei fattori che distinguono le creme le une dalle altre: texture, azione, ingredienti, fragranza, formato, packaging e tipo di pelle per cui sono indicate.

Texture

Oltre alla vera e propria crema, dalla consistenza piuttosto densa, in commercio esistono forme alternative di idratanti per il corpo, come la lozione, leggera e più liquida della crema, il gel, denso ma con effetto rinfrescante, l'olio, fluido ed estremamente nutriente, e il burro, extra corposo e ricco.

La scelta di una particolare consistenza dipende sia dalle preferenze personali sia dalle esigenze della pelle, che in alcuni casi necessita di un prodotto corposo per essere nutrita, e può variare in funzione della stagione, per cui in estate è preferibile una crema leggera che non appesantisca, mentre in inverno può essere utile acquistare un idratante corposo che dia il giusto nutrimento.

Azione

L'azione di una crema corpo è determinata dalla combinazione di ingredienti al suo interno, che interagiscono tra loro producendo un effetto sulla pelle. La maggior parte delle creme ha azione idratante o nutriente, oppure entrambe, ma esistono anche prodotti con azioni dedicate a esigenze e tipologie di pelle specifiche.

Idratante: l'azione idratante delle creme corpo contribuisce a ristabilire il valore dell'acqua nello stato più superficiale dell'epidermide, rendendo la pelle morbida e visivamente più uniforme.

Nutriente: il nutrimento in questo caso si riferisce alla capacità di queste creme di ridurre fino a far scomparire ruvidità e secchezze dalla pelle del corpo.

Lenitiva: queste creme calmano e attenuano le irritazioni della pelle come scottature, pruriti o arrossamenti.

Rassodante: la pelle appare più tonica e compatta grazie all'azione di particolari ingredienti contenuti nelle creme ad azione rassodante, che vanno ad agire sull'elasticità della pelle.

Antiossidante: alcune sostanze contenute nelle creme corpo come la bava di lumaca hanno un alto potere antiossidante, capace di rallentare la comparsa di rughe o macchie cutanee.

Ingredienti

Gli ingredienti utilizzati nelle formule delle creme corpo possono essere naturali o sintetici. Nonostante si tenda a considerare i primi più sicuri per la salute, va considerato che l'efficacia di una crema corpo dipende sì dai suoi ingredienti, ma soprattutto da come questi si combinano tra loro, e dalla percentuale nella quale sono presenti nella formula, per cui non esistono ingredienti "buoni" o "cattivi" a prescindere. L'INCI, vale a dire la Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici, è dunque un aspetto importante da considerare, ma non dev'essere l'unico fattore per la scelta di un prodotto.

Fragranza

Le fragranze delle creme corpo possono essere più o meno persistenti o addirittura assenti, come nel caso dei prodotti con profumo neutro studiati per non provocare allergie. Nel caso in cui la crema abbia una profumazione, invece, è importante tenerne conto per capire se incontra il proprio gusto personale, essendo un prodotto che va a diretto contatto con la pelle e la cui fragranza può rimanere sul corpo a lungo.

Formato

Il formato di crema corpo più diffuso è quello da 200ml, che assicura diversi mesi di idratazione con un utilizzo quotidiano, ma in commercio si trovano confezioni più grandi, da 300ml, 400ml o 500ml, perfette da utilizzare per tutta la famiglia, oppure più piccole da 100ml, utili da portare sempre con sé.

Packaging

La confezione di una crema corpo potrebbe sembrare un aspetto di poco conto, ma è al contrario molto importante, perché ne garantisce la corretta conservazione una volta aperta. I packaging più diffusi sono tre: barattolo, flacone con dispenser e tubo. Il barattolo è il meno indicato dal punto di vista igienico, poiché rende necessario prendere la crema con le mani, favorendo la diffusione di batteri, ma è al contempo pratico perché si può decidere autonomamente la quantità da prelevare. Flacone e tubo, invece, evitano che il prodotto entri a contatto con l'aria ma spesso rendono difficile utilizzare la crema corpo fino all'ultimo, perché difficile da prelevare dalla confezione quando ne rimane poca.

Tipo di pelle

Fondamentale è infine conoscere il proprio tipo di pelle, per trovare la crema più adatta che dia risultati tangibili. La pelle normale non ha particolari esigenze, ma non per questo dev'essere trascurata, altre tipologie di pelle, invece, devono essere idratate con formule mirate.

Pelle normale: per questo tipo di pelle non sono necessarie creme corpo particolarmente ricche, basta una buona crema idratante che lascia la pelle morbida a lungo.

Pelle secca: la pelle secca ha bisogno di nutrimento, per cui andrebbero scelte creme capaci di nutrire in profondità, senza tuttavia risultare troppo pesanti e difficili da stendere.

Pelle mista o grassa: una texture leggera e impalpabile è l'ideale per questo tipo di pelle, meglio se priva di oli che tenderebbero a ingrassare la cute.

Pelle sensibile: creme corpo con formule senza profumo e anallergiche sono la scelta migliore per le pelli sensibili, che tendono ad arrossarsi e irritarsi facilmente.

Pelle matura: con il passare dell'età, la pelle tende a perdere elasticità e tono, per cui si può optare per una crema corpo con azione rassodante e rimpolpante, arricchita con ingredienti antiossidanti.

Dove acquistare le creme corpo

Le creme corpo si possono acquistare in supermercato, farmacia o nei negozi di articoli per casa, anche se online si trova la scelta maggiore. Su Amazon, ad esempio, ci sono tantissime tipologie di crema corpo, per cui trovarne una adatta alle proprie esigenze non sarà difficile.