Migliori creme viso del 2022: le 30 più efficaci per tutti i tipi di pelle Le migliori creme viso del 2022 per tutti i tipi di pelle e per ogni esigenza, selezionate in base all’effetto, alla marca e al prezzo. Nella nostra classifica, inoltre, abbiamo inserito i prodotti contenenti ingredienti di alta qualità e naturali.

La scelta della migliore crema viso non è mai semplice: meglio una crema viso idratante o una nutriente? Qual è la più adatta alle mie esigenze? Una antirughe a base di acido ialuronico dall'effetto rimpolpante e rassodante, una opacizzante oppure una illuminante? Quali sono le migliori marche di creme per il viso e quale scegliere? Quali sono gli ingredienti da prediligere e quali sono, invece, quelli da evitare? E ancora: quanto spendere per un prodotto di questo tipo? Può bastare una crema viso economica o bisogna necessariamente spendere molto per ottenere i risultati desiderati?

Perdersi tra le tantissime creme viso in commercio e le differenti linee prodotte dai tantissimi brand è facilissimo soprattutto quando nella scelta dobbiamo tenere in considerazione problematiche specifiche della pelle – acne, brufoli, macchie, arrossamenti e sensibilità – e il fattore età. Si sa, infatti, che la scelta della crema viso è un dilemma che interessa sia donne più mature che per quelle più giovani oltre che gli uomini.

In questa guida vogliamo concentrarci sulle migliori creme viso per nutrimento ed idratazione della pelle, quelle più complete, adatte a differenti tipologie di pelle (sensibile, secca, mista o grassa) e per rispondere a diverse esigenze. Abbiamo scelto, inoltre, quelle con gli INCI più naturali, quelle composte da ingredienti ricavati da agricoltura biologica e quelle certificate.

Se invece cercate una crema dallo specifico effetto antiage, vi consigliamo di dare un'occhiata alla classifica delle migliori creme viso antirughe, mentre se ne cercate una capace di combattere le macchie cutanee e le antiestetiche discromie della pelle, vi suggeriamo di consultare la nostra guida alle migliori creme viso schiarenti. Infine, se state cercando un prodotto specifico per uomini, abbiamo realizzato anche una lista delle migliori creme viso per la skincare maschile, selezionate tra quelle disponibili in commercio.

La classifica 2022 delle 30 migliori creme viso

All'interno della nostra classifica delle migliori creme viso abbiamo inserito non solo i prodotti delle migliori marche, ma anche quelli più idratanti, nutrienti e specifici per ogni tipo di pelle (sensibile, secca, mista, grassa, giovane o matura) con effetti mirati, come quello opacizzante, illuminante, rassodante, rinfrescante, schiarente, ma non solo.

Abbiamo tenuto conto, inoltre, della formulazione, prediligendo quelle con ingredienti naturali e di qualità, delle recensioni degli utenti che le hanno provate e del prezzo. Troverete, infatti, creme viso economiche, più costose e altre dall'ottimo rapporto qualità/prezzo.

1. Crema viso Cetaphil

La crema viso più idratante in assoluto

Crema viso di Cetaphil

Consigliata a chi ha la pelle secca o molto secca, la crema viso idratante di Cetaphil è un prodotto capace non solo di idratare a fondo la cute, ma anche di agire sulla pelle particolarmente sensibile e danneggiata, donando un sollievo immediato e morbidezza anche solo dopo un'applicazione.

Utilizzabile anche come crema corpo, concede un'idratazione intensa per ben 24 ore, riuscendo a rigenerare la pelle e a donarle un aspetto sano, luminoso e uniforme. Trattandosi di un prodotto privo di ingredienti aggressivi, senza profumo e non comedogenico, può essere utilizzato su qualsiasi tipo di pelle secca o molto secca, anche quella più delicata, sensibile o soggetta a disturbi cutanei. La sua formula, inoltre, è stata pensata per ricreare una vera e propria barriera protettiva intorno alla pelle capace di ripristinare il corretto film idrolipidico cutaneo.

Per ottenere l'idratazione desiderata basta applicare la crema viso Cetaphil effettuando dei delicati movimenti circolari fino a quando non risulterà correttamente assorbita: proprio grazie alla sua formula delicata, può essere utilizzata anche più volte al giorno, a seconda delle necessità.

Il rapporto qualità/prezzo è davvero ottimo considerata non solo la sicurezza e l'efficacia della formula, ma anche la quantità di prodotto contenuta all'interno del barattolo (450 grammi).

Consigliamo l'acquisto di questa crema viso a chi vuole combattere i fastidiosi effetti "pelle ruvida" e "pelle che tira", tipici della pelle secca e molto secca, è a chi ha bisogno di idratazione costante e quotidiana.

Risulta molto efficace anche durante i freddi mesi invernali.

Pro: il prezzo, l'efficacia e l'assoluta protezione che garantisce alla pelle secca e sensibile dagli agenti esterni.

Contro: l'utilizzo di questa crema viso è sconsigliato a chi ha la pelle grassa.

2. Crema viso Olio Straordinario di L'Oréal Paris

La migliore crema viso nutriente

Crema viso Olio Straordinario di L’Oréal Paris

Chi cerca una crema viso nutriente adatta a pelle secca e sensibile troverà in Olio Straordinario di L'Oréal Paris un altro prodotto capace di donare alla propria pelle il nutrimento e la luminosità di cui ha bisogno.

Ideale per le donne di tutte le età e, di conseguenza, per pelli giovani o mature, Olio Straordinario riesce ad agire efficacemente contro la secchezza senza risultare aggressiva, assicurando anche un effetto lenitivo. La sua efficacia è data dall'unione di oli essenziali dalla spiccate proprietà anti-age, anti-ossidanti e illuminanti, con quelle del gelsomino bianco, un ingrediente naturale che dona alla pelle l'effetto lenitivo. Oltre agli oli essenziali e al gelsomino bianco, questa crema di L'Oréal Paris contiene anche micro-perle che garantiscono morbidezza e comfort alla pelle secca, ruvida o che tira.

Gli oli essenziali contenuti in questo prodotto sono, nello specifico: olio essenziale di lavanda, anti-ossidante, olio essenziale di maggiorana, anti-batterico, olio essenziale di rosmarino, purificante, olio essenziale di geranio, astringente, olio essenziale di rosa, tonificante, olio essenziale di camomilla e di lavandino, lenitivi e olio essenziale di arancia, rivitalizzante.

La formula di questo prodotto garantisce effetti visibili già dalle prime applicazioni e, se utilizzata con costanza, farà apparire la pelle più tonica e levigata, dal momento che riesce ad attenuare anche le piccole rughe.

Per utilizzarla basta applicare una quantità sufficiente di prodotto sul viso ben deterso ed eseguire delicati massaggi circolari per facilitarne l'assorbimento. Può essere utilizzata sia di giorno che di notte.

Anche Olio Straordinario è un prodotto efficace dall'ottimo rapporto qualità/prezzo, considerando la formula e l'efficacia.

Pro: Olio Straordinario riesce grazie alla sua formula ricca di oli essenziali dalle numerose proprietà a rinforzare la barriera cutanea naturale e a rimediare alla scarsità di lipidi epidermici, donando alla pelle un aspetto luminoso e sano.

Contro: nonostante si tratti di una crema che non unge, alcuni utenti Amazon sconsigliano di utilizzarla in estate perché potrebbe risultare troppo pesante.

3. Crema viso Idratazione Intensa di Cetaphil

La crema viso per pelle molto secca ad effetto lenitivo più venduta su Amazon

Crema viso Idratazione Intensa di Cetaphil

La crema viso Idratazione Intensa di Cetaphil è il prodotto pensato per pelle molto secca ad effetto lenitivo più venduta su Amazon, una delle creme con il maggior numero di recensioni positive presenti sul marketplace americano.

Si tratta di una crema viso che, proprio come il primo prodotto presente all'interno di questa classifica dello stesso brand, è versatile (può essere utilizzata su viso e corpo), agisce delicatamente e in modo mirato sulla pelle secca e particolarmente secca, concedendo un effetto lenitivo, ma è ancora più economica ed è contenuta in un pratico tubo (100 grammi), consigliato per chi non preferisce la confezione in barattolo.

L'utilizzo di questa crema viso è consigliato a tutti coloro che hanno bisogno di idratare a fondo la pelle, di ridurre drasticamente la perdita di acqua transepidermica e di ripristinare il corretto film lipidico cutaneo. Dopo poche applicazioni Idratazione Intensa di Cetaphil riesce a donare alla pelle del viso la morbidezza, la luminosità e anche l'uniformità desiderata. Questo prodotto, inoltre, è così delicato che, se consigliato anche dal proprio dermatologo, può essere utilizzato anche da chi ha la pelle danneggiata e soffre di problemi cutanei come rosacea, eczemi e psioriasi.

Efficace anche sulla pelle arrossata, ruvida e che tira, la sua forza è data dalla formula contenenti umettanti ed emollienti, capaci di nutrire ed idratare la pelle. Gli umettanti, infatti, sono delle sostanze capaci, appunto, di inumidire e bagnare la cute, un vero e proprio toccasana per la pelle secca. Gli emollienti, invece, sono utili per conferire morbidezza ed elasticità.

Pro: si assorbe rapidamente, dura a lungo e non unge. Risulta molto efficace anche sulle screpolature che si formano intorno al contorno occhi o al contorno labbra.

Contro: anche questo prodotto non è consigliato a chi ha la pelle mista o grassa.

4. Crema viso Bio Hyaluronic Acid Cream di Satin Naturel

La migliore crema viso naturale con effetto antirughe per tutti i tipi di pelle

Crema viso Bio Hyaluronic Acid Cream di Satin Naturel

Consigliamo la crema viso biologica Bio Hyaluronic Acid Cream di Satin Naturel a chi cerca una crema viso antirughe adatta a tutti i tipi di pelle. Indicata per le donne un po' più adulte, questo prodotto si caratterizza per la massiccia presenza di acido ialuronico a diverso peso molecolare che riesce ad agire efficacemente contro i segni del tempo, a rimpolpare la pelle e ad attenuare le rughe, anche quelle più profonde. Ma non solo: questa crema viso, infatti, riesce, grazie alla sua triplice azione, anche ad idratare, a illuminare e a rendere più tonica ed elastica la pelle. Grazie all'acido ialuronico vegano, quindi, Bio Hyaluronic Acid Cream stimola la produzione di collagene che naturalmente, con l'avanzare dell'età, tende a rallentarsi.

Gli ingredienti presenti nella formula sono tutti di origine vegetale, naturali e biologici, caratteristica che rendono questo prodotto utilizzabile su qualsiasi tipologia di pelle, anche quella più delicata e soggetta ad irritazioni: è composta, infatti, da aloe vera, utilizzata in sostituzione dell'acqua, noce di cocco, cetriolo, olio di argan, burro di cacao e vitamina E, un mix di ingredienti che nutrono la pelle ringiovanendola e rendendola più elastica, anche solo dopo poche applicazioni. È arricchita, inoltre, con acqua di cocco, estratto di cetriolo e olio di gelsomino. Risulta ovviamente priva di sostanze nocive, solfati, microplastiche, parabeni e siliconi.

Può essere utilizzata sia di giorno che di notte e per una corretta applicazione basta distribuire una noce di crema sul viso deterso e massaggiare delicatamente, evitando di strofinare.

La crema (100 ml) è contenuta all'interno di un barattolo di vetro opaco pensato per preservare i principi attivi della crema e, di conseguenza, per garantire un utilizzo duraturo nel corso del tempo.

Anche in questo caso si tratta di una crema viso dall'ottimo rapporto qualità/prezzo.

Pro: la ricca concentrazione di acido ialuronico agisce efficacemente non solo sulle piccole rughe d'espressione, ma anche su quelle più marcate. Si assorbe molto velocemente, non unge la pelle e rende la pelle morbida e luminosa. La presenza di ingredienti assolutamente naturali la rendono delicata e adatta per tutti i tipi di pelle.

Contro: alcuni utenti Amazon avrebbero preferito una fragranza più accentuata, ma l'assenza di profumazione è indice della naturalità del prodotto.

5. Crema viso Artemis di Vovees

La migliore crema viso con effetto anti-età giorno e notte per pelle sensibile

Crema viso Artemis di Vovees

Utilizzabile sia come crema giorno che come crema notte, Artemis di Vovees è un prodotto consigliato per chi cerca una crema viso antirughe per pelli sensibili. Si tratta di un prodotto contenente acido ialuronico e ben 10 principi attivi naturali: oltre all'acido ialuronico, infatti, questa crema è arricchita con olio di argan, olio di jojoba e mandorle dolci, burro di karitè, estratto di aloe, vite rossa ed ulivo, Vitamina A, D, E, F e cera d'api, dalle spiccate proprietà protettive ed idratanti.

Si tratta di un prodotto di elevata qualità, vegano, sicuro e biologico, essendo completamente a base naturale e privo di parabeni, coloranti sintetici, sostanze petrolchimiche e sostanze aggressive per la pelle. Inoltre è dermatologicamente testato, nichel tested e completamente realizzato in Italia: Vovees, infatti, è un brand nato a Verona nel 2016 e che realizza prodotti di elevata qualità nei suoi laboratori certificati a livello farmaceutico.

Questa crema viso si caratterizza per la texture leggera e per l'assorbimento rapido, caratteristica conferitagli dall'innovativa ed esclusiva tecnologia brevettata da Vovees pensata per rendere di forma lamellare le particelle della crema e, di conseguenza, per agevolarne l'assorbimento. Le micelle, infatti, invece di avere una forma sferica sono allungate, in modo tale da aderire perfettamente alla pelle e di assorbirsi correttamente in poco tempo.

Artemis non unge ed ha una profumazione molto fresca e gradevole.

Il barattolo contiene 200 gr di prodotto.

Pro: la presenza dei 10 principi attivi naturali che rendono questa crema viso capace di concedere alla pelle un effetto lenitivo, protettivo, rivitalizzante, tonificante, rimpolpante, antiossidante ed elasticizzante.

Contro: non è il prodotto ideale per chi ha la pelle particolarmente secca.

6. Crema viso di Nuvò

La migliore crema viso con effetto antirughe per pelle grassa

Crema viso di Nuvò

Passiamo adesso ad una crema viso con effetto antirughe a base di bava di lumaca specifica per la pelle grassa e, di conseguenza, indicata anche per chi ha i pori dilatati: la crema viso di Nuvò. Utilizzabile anche su pelle mista tendente al grasso, dagli uomini e dalle donne di qualsiasi età, questo prodotto si caratterizza per la formulazione di alta qualità, studiata appositamente per garantire benessere alla pelle del viso. Contiene, infatti, retinolo (Vitamina A) e Vitamina E, dall'elevato potere antiossidante, olio di jojoba e burro di karitè, ingredienti naturali specifici per trattare la pelle impura perché non ungono la pelle e le permettono di respirare.

Come anticipato all'inizio della descrizione del prodotto, questa crema viso di Nuvò è però composta per l'80% da bava di lumaca, una componente assolutamente naturale dalle grandi proprietà protettive e nutrienti, ma non solo. Troviamo, infatti, anche esapeptite concentrato, un peptite con effetto tensore che riduce la contrazione tonica dei muscoli della faccia, responsabile della comparsa delle rughe d'espressione. La bava di lumaca utilizzata per questa crema viene estratta a mano negli allevamenti Nuvò nel pieno rispetto dell'animale.

Questo prodotto riesce, in un solo gesto, a ridurre i pori dilatati, ad eliminare il fastidioso effetto "lucido" tipo della pelle grassa e che si forma sulla "Zona T" del viso e, come detto, a donare maggiore elasticità alla pelle, attenuando visibilmente i segni del tempo. Infine, si assorbe rapidamente e risulta ottima anche come base per il trucco.

Non sono presenti siliconi, petrolati e profumi aggiunti, è dermatologicamente testata e nichel tested.

Per utilizzare la crema viso di Nuvò basta applicare il prodotto mattina e sera su viso, collo e decolleté effettuando delicati movimenti circolari fin quando non risulta completamente assorbita.

Pro: può essere utilizzata anche in estate perché non unge. L'effetto liftante è visibile anche dopo poche applicazioni ed è efficace sia su pelli giovani che su pelli mature.

Contro: alcuni utenti hanno trovato un po' alto il prezzo, ma considerata la qualità del prodotto è più che giustificato.

7. Crema viso Lierac Premium

La migliore crema visto anti età nutriente per pelle matura da usare dopo i 50 anni

Crema viso Lierac Premium

Ideale per pelle secca e matura e da usare dopo i 50 anni, la crema viso Premium di Lierac è un prodotto dal prezzo sicuramente non economico ma dall'elevata efficienza e qualità. Riesce, infatti, non solo ad eliminare le rughe profonde, ma anche a ridare intensità alla pelle, a rassodarla e a renderla più compatta e levigata, eliminando le macchie ed eventuali discromie cutanee. Infatti, dopo un utilizzo costante e regolare (della durata di circa quattro settimane), la pelle del viso sarà più soda, luminosa, rimpolpata e distesa, mentre le linee del volto risulteranno più definite.

La forza di questa crema viso è racchiusa nella sua formula, composta da un mix di principi attivi ultra efficaci: troviamo, infatti, l'esapeptide FX, un peptite con effetto tensore e con una struttura che è molto simile a quella della proteina FOXO, naturalmente presente nella pelle, il terpenoide, un'altra molecola biomimetica dalle elevate proprietà cicatrizzanti, utile per proteggere le cellule epiteliali, e fiori neri rari (estratti di orchidea nera rosa Baccara nera e papavero nero) antiossidanti e capaci di riparare la barriera cutanea.

Troviamo, infine, 5% di acido ialuronico puro, una percentuale del 20% di concentrato nutriente e una concentrazione dell' 8,5% di Complesso Premium Cellular, brevettato da Lierac.

Il profumo di Premium di Lierac è molto fresco e femminile, caratterizzato da note di gelsomino, iris e muschio.

Il barattolo contiene 50 grammi di crema.

Può essere utilizzata solo di giorno, solo di notte o in entrambi i momenti della giornata.

Pro: la formula della crema, un mix tra componenti naturali e scientifici, permette di ottenere molteplici effetti. La pelle risulta sin da subito soda, levigata, tonica, luminosa e dalla grana uniforme. I segni del tempo vengono attenuati in poco tempo.

Contro: tutti gli utenti Amazon sono soddisfatti dell'acquisto nonostante il prezzo non economico.

8. Crema viso Olaz Regenerist di Olay

La migliore crema viso rassodante per pelle giovane

Crema viso Olaz Regenerist di Olay

Capace di attenuare le rughe, tonificare, nutrire ed idratare a fondo la pelle, la crema viso giorno Olaz Regenerist di Olay è adatta alle pelli giovani che iniziano a presentare i primi segni del tempo e le prime sottili rughe d' espressione.

Questa crema viso giorno è pensata per tutti i tipi di pelle (normali, secche e grasse) ed è formulata con acido ialuronico, pentapeptiti e Vitamina B3, componenti utili per rendere la pelle soda, tonica e per conferirle un aspetto sano e luminoso. La sua formula riesce a penetrare fino a 10 strati in profondità della pelle, favorendo il rinnovamento cellulare, e, inoltre, idratando la cute per tutta la giornata. La profumazione, infine, è fresca, mentre la texture è ricca e nutriente.

Olaz Rigenerist va applicata la mattina su viso e collo detersi tutti i giorni per 28 giorni consecutivi, il tempo utile per notare miglioramenti visibili per quanto riguarda l'aspetto della pelle del viso, che risulterà più luminosa, morbida e setosa.

Può essere utilizzata anche come base trucco perché si assorbe velocemente, non risulta troppo pesante per la pelle e, di conseguenza, non unge, creando il fastidioso effetto lucido su mento, fronte e naso.

Il barattolo contiene 50 ml di crema.

Pro: utilizzandola regolarmente in meno di un mese la pelle risulterà visibilmente più tonica, nutrita, idratata e rassodata. Da considerare anche il rapporto qualità/prezzo e l'ottima capacità idratante.

Contro: alcuni utenti Amazon hanno trovato la texture un po' densa e il profumo leggermente forte, ma tutto dipende dal proprio tipo di pelle e dalle preferenze personali.

9. Crema viso Revitalift Laser x3 di L'Oréal Paris

La migliore crema viso giorno

Crema viso Revitalift Laser x3 di L’Oréal Paris

Indicata per le pelli mature e per chi cerca un prodotto anti-età, la crema viso giorno Revitalift Laser x3 di L'Oréal Paris è un prodotto a tripla azione, capace non solo di attenuare le rughe, ma anche di rimodellare i tratti del viso e di rendere più tonica e soda la pelle.

Il punto di forza di questa crema viso giorno, adatta a tutti i tipi di pelle, è la sua formula arricchita con acido ialuronico e Pro-Xylane concentrato (3%): il Pro-Xylane è una molecola che aiuta a mantenere intatta la compattezza delle cellule e che deriva dallo xilosio, ricavato a sua volta dal legno di faggio.

Per utilizzarla correttamente basta applicare la crema ogni giorno su viso e collo detersi ed effettuare dei movimenti circolari dall'alto verso il basso: i primi risultati saranno visibili in soli 7 giorni, soprattutto per quanto riguarda la distensione delle piccole rughe d'espressione. Dopo 4 settimane di utilizzo, invece, la pelle risulterà più soda, tonica e distesa, mentre i tratti del viso appariranno come rimodellati.

La profumazione risulta molto fresca e piacevole, mentre la texture è leggera, non appesantisce e permette alla crema di assorbirsi velocemente.

Il barattolo contiene 50 ml di prodotto.

Pro: l'ottimo rapporto qualità/prezzo e la tripla azione che riesce ad agire efficacemente su rughe, rilassamento cutaneo e secchezza, rendendo la pelle soda e tonica in poco tempo.

Contro: non è indicata a chi ha la pelle particolarmente grassa perché, non avendo effetto opacizzante, tende a renderla un po' lucida sulla zona

10. Crema viso Revitalift Filler di L'Oréal Paris

La migliore crema viso notte

Crema viso Revitalift Filler di L’Oréal Paris

Passiamo adesso a una crema viso notte: Revitalift Filler di L'Oréal Paris è un prodotto destinato alle pelli mature consigliato a chi cerca una crema viso capace di attenuare le rughe che si generano durante il sonno, rimpolpare e rivitalizzare la pelle, rendendola più soda e donandogli maggiore volume.

Adatta a qualsiasi tipo di pelle e formulata con acido ialuronico puro, questa crema viso può essere utilizzata a partire dai 27 anni in su, quando la pelle inizia a perdere la sua capacità di trattenere l'idratazione, l'elasticità e inizia ad apparire meno tonica. Proprio grazie alla massiccia presenza dell'acido ialuronico, quindi, Revitalift Filler, applicata tutte le sere per 4 settimane, riesce a rimpolpare la pelle e a rivitalizzarla.

Un ulteriore punto a favore di Revitalift Filler è la capacità di idratare a fondo la pelle senza ungerla. Il profumo è leggero, non aggressivo, si assorbe velocemente e la texture è leggera.

La capacità di ridare volume alla pelle, di rimpolparla e di rendere anche più pieni gli zigomi è data anche dalla presenza di un estratto rassodante di origine naturale, il Fibroxyl.

Per ottenere i benefici di questo prodotto basta semplicemente applicare una noce di crema su viso e collo detersi, ogni sera per 4 settimane, e far assorbire effettuando dei movimenti ascendenti.

Il barattolo contiene 50 ml di prodotto.

Pro: non unge, si assorbe rapidamente e dopo l'utilizzo la pelle risulta morbida, idratata e riposata. Ottimo anche il rapporto qualità/prezzo.

Contro: tutti gli utenti Amazon risultano soddisfatti dell'acquisto e lo ritengono un prodotto molto valido.

11. Crema viso Hyséac Mat' di Uriage

La migliore crema viso per pelle mista o grassa

Crema viso Hyséac Mat’ di Uriage

La crema viso Hyséac Mat' di Uriage è il prodotto ideale per chi ha la pelle mista o grassa perché non unge, ha un effetto opacizzante e lascia sulla pelle una piacevole sensazione di freschezza perché non risulta pesante. Oltre ad avere questi effetti benefici, risulta molto efficace anche per risolvere il fastidioso problema estetico dei pori dilatati. Può essere utilizzata anche da chi ha la pelle mista e sensibile con zone che tendono a seccarsi, come quella delicata del contorno occhi.

Molti utenti Amazon che hanno recensito questa crema viso sostengono di aver risolto definitivamente il problema della lucidità e dell'effetto unto, tipico delle pelli miste e grasse, che si forma su fronte, mento e naso. Inoltre, risultando molto leggera, può essere utilizzata anche in estate perché si assorbe rapidamente, non ostruisce i pori e permette alla pelle di respirare.

Il tubo contiene 40 grammi di prodotto che, specifichiamo, non è comedogeno, quindi privo di tutti quegli ingredienti che favoriscono la comparsa dei punti neri, brufoli e altre impurità.

Pro: il prezzo economico, l'effetto opacizzante e l'efficacia per quanto riguarda la risoluzione del problema della pelle unta, tipico della pelle mista o grassa.

Contro: trattandosi di un prodotto specifico per pelle grassa, non è consigliato a chi ha la pelle molto secca.

12. Crema viso di Magister Formula

La migliore crema viso per pelle grassa e sensibile con tendenza acneica

Crema viso di Magister Formula

Passiamo adesso ad una crema viso consigliata per chi ha la pelle grassa e sensibile con tendenza acneica: la crema viso giorno e notte di Magister Formula, utilizzabile sia dagli uomini che dalle donne.

La particolarità di questo prodotto risiede nella capacità di idratare a fondo la pelle senza favorire la produzione di sebo, tipico della pelle grassa, evitando che diventi lucida su mento, fronte e naso. Tutto ciò è reso possibile da un lato dall'assenza di grassi e, dall'altro, alla particolare composizione a base di siliconi volatili, anch'essi privi di grassi. La crema viso di Magister Formula, quindi, riesce ad idratare la pelle grassa senza renderla unta perché la pelle trattiene solo le componenti di cui ha bisogno per idratarsi, mentre i siliconi volatili evaporano e, di conseguenza, non ostruiscono i pori.

Tra le ulteriori proprietà di questa crema viso segnaliamo anche la capacità di bloccare la formazione di impurità e batteri, i principali responsabili della formazione di pori dilatati, brufoli, acne e sebo, l'effetto anti-lucidità, dal momento che riesce a rendere la pelle opaca ma radiosa e luminosa.

La sua formula, priva di oli e grassi, si compone di Vitamina E e collagene, anti-ossidanti e anti-radicali che combattono l'invecchiamento della pelle e la mantengono tonica, una percentuale del 20% di aloe vera, che idrata a fondo la pelle, Esqualano, un emolliente che ha una composizione simile a quella del sebo, e Hydroviton, un potente idratante che garantisce idratazione per tutta la giornata.

Segnaliamo, infine, che ha un fattore di protezione solare 8 SPF (che consente di utilizzarla anche durante i mesi più caldi) e che è particolarmente consigliato anche per le pelli mista e per quelle più mature.

Dopo l'applicazione la pelle è morbida, vellutata e piacevolmente fresca.

Il barattolo contiene 50 ml di prodotto.

Pro: grazie alla presenza di agenti antibatterici risulta molto efficace su pelle mista o grassa particolarmente sensibile, soggetta ad acne, arrossamenti ed irritazioni. Non contiene grassi, oli e risulta valida anche per contrastare il problema dei pori dilatati. Molto apprezzato anche l'effetto opacizzante. Ottimo il rapporto qualità/prezzo.

Contro: alcuni utenti Amazon non hanno apprezzato la totale assenza di profumazione.

13. Crema viso di Avéne

La migliore crema viso per pelle ultra-sensibile

Crema viso di Avéne

La crema viso di Avène, invece, la consigliamo a chi ha la pelle secca e ultra-sensibile che necessita di protezione e di idratazione profonda.

Si tratta di una crema altamente nutriente e rivitalizzante, adatta non solo per idratare e nutrire la pelle, ma anche per donarle un aspetto più luminoso, radioso e sano, effetti che è possibile ottenere anche sulla pelle particolarmente secca, caratterizzata da colorito spento.

Essendo molto ricca di anti-ossidanti, infatti, la crema viso di Avéne riesce non solo a rivitalizzare la pelle spenta e stanca, ma anche a garantire una sensazione di piacevole benessere grazie alla ricca presenza di diverse tipologie di vitamine. La sua formulazione, infine, è stata pensata per creare una barriera protettiva intorno alla pelle, indispensabile per proteggerla dagli agenti esterni e dalla secchezza.

All'interno di questa crema viso, infatti, troviamo: un estratto naturale di frutti rossi che aiuta a rafforzare le cellule cutanee, Vitamina E, un potente anti-ossidante, una presenza consistente di burro di karitè, un vero e proprio toccasana per la pelle molto secca e capace di apportare nutrimento intenso, e acqua termale di Avéne, dal potere lenitivo.

La texture è ricca e nutriente, la consistenza è leggera e la profumazione è fresca, gradevole e non invasiva.

Per ottenere gli effetti desiderati il suggerimento è quello di applicare la crema viso di Avéne giorno e notte su viso e collo ben detersi.

Il barattolo contiene 50 ml di crema.

Pro: risulta molto delicata, non unge, si assorbe rapidamente e garantisce idratazione profonda per 24 ore. Risulta molto efficace anche per contrastare i rossori e le discromie. Gli utenti Amazon segnalano che dopo l'applicazione la pelle risulta riposata e luminosa.

Contro: il barattolo contenente la crema non è in vetro ma in plastica.

14. Crema viso Re-Clair Intensa di Fiori di Cipria

La migliore crema viso schiarente

Crema viso Re–Clair Intensa di Fiori di Cipria

Pensata appositamente per ridurre le macchie scure, le macchie dovute all'esposizione solare, discromie e imperfezioni, la crema viso Re-Clair Intensa di Fiori di Cipria è un prodotto composto per il 91,7% da ingredienti di origine naturale, appositamente formulato per risolvere questi fastidiosi inestetismi causati da iperproduzione di melanina.

Si tratta di un prodotto dall'effetto antimacchia mirato, contenente concentrati innovativi di principi attivi schiarenti uniti a principi attivi naturali come la Vitamina C pura, la Vitamina B3, che protegge la pelle dai raggi UV e restringe i pori, estratto di lievito, dal grande potere anti-ossidante, lenitivo e calmante, estratto di radice di quercia, che rigenera i tessuti della pelle danneggiati dal sole, ed estratto di giglio di mare.

L'estratto di giglio di mare è uno degli ingredienti più efficaci: riesce, infatti, a schiarire le macchie e a ridurne l'estensione, a inibire la formazione di nuove macchie e a svolgere un'azione depigmentante intervenendo direttamente e senza risultare aggressivo sulle cellule "stressate" che generano le macchie.

Oltre all'estratto di giglio di mare anche la Vitamina C pura si rivela un'ottima alleata contro le macchie cutanee: riesce, infatti, a ritardare la sintesi della melanina, a proteggere la pelle dai raggi ultravioletti e a stimolare la produzione di collagene, indispensabile per avere una pelle dall'aspetto sodo, elastica e tonica.

Può essere utilizzata da donne e uomini, su pelle sensibile, secca, normale, mista, giovane e matura.

Re-Clair Intensa è 100% Made in Italy, cruelty free, senza siliconi, sostanze pertrolchimiche e paraffine.

Il barattolo contiene 210 grammi di prodotto.

Pro: oltre a ridurre le macchie scure e a schiarirle, questa crema viso svolge un'azione protettiva, lenitiva e, stimolando la produzione di collagene, riesce anche a mantenere la pelle tonica ed elastica.

Contro: i risultati sono visibili dopo circa 30 giorni (il tempo necessario per il ricambio degli strati superiori della pelle) e alcuni utenti Amazon avrebbero preferito ottenerli in tempi più brevi.

15. Crema viso Hydra Plus di Clinians

La migliore crema viso opacizzante

La crema viso Hydra Plus di Clinians è un prodotto economico che concede un effetto opacizzante, ideale per chi ha la pelle mista o grassa che tende a diventare lucida a causa della produzione di sebo in eccesso.

Si tratta, infatti, di una crema viso dalle spiccate proprietà idratanti ed opacizzanti, pensata per trattare la pelle grassa e capace di regolare la produzione di sebo, il principale responsabile del fastidioso effetto unto e lucido che si crea sulla "zona T" del viso, comprendente fronte, naso e mento.

Utilizzabile sia su pelle giovane che su pelle matura, Hydra Plus si caratterizza per la consistenza a metà strada tra un gel e una crema, per la texture fresca e leggera a rapido assorbimento e per l'effetto di immediato benessere che concede: dopo l'applicazione, infatti, la pelle viene pervasa da una piacevole sensazione di freschezza e di idratazione che dura per tutta la giornata.

Questa crema viso di Clinians deve le sue proprietà alla sua formula contenente ingredienti specifici per il benessere della pelle mista o grassa: zinco, acqua di mela, cetriolo, dalle spiccate proprietà idratanti e lenitive, e te verde, un potente anti-ossidante.

Trattandosi di un prodotto per le pelli miste e grasse non unge, non appesantisce e permette alla pelle di respirare.

Il barattolo contiene 50 ml di prodotto.

Pro: risulta molto efficace anche sulla pelle grassa e sensibile. Gli utenti Amazon l'hanno particolarmente apprezzata per la texture leggera, la consistenza e l'effetto opacizzante e per la capacità di regolare la produzione di sebo. Da sottolineare anche il prezzo molto economico considerata la qualità del prodotto e del brand.

Contro: alcuni utenti avrebbero preferito una quantità maggiore di prodotto.

16. Crema viso di Florence

La migliore crema viso illuminante

Crema viso di Florence

Tra i prodotti meglio recensiti su Amazon troviamo anche la crema viso illuminante di Florence Bio Cosmesi, un prodotto composto per il 98% di ingredienti di origine naturale capace di rendere la pelle radiosa e luminosa, consigliato a chi ha un colorito spento e vuole combattere questo fastidioso inestetismo.

Questa crema viso si caratterizza per la presenza di acido ialuronico puro al 100% a basso e medio peso molecolare, Vitamina A, Vitamina C, Vitamina E, olio di jojoba e aloe vera, ingredienti che, messi insieme, garantiscono diversi effetti benefici per la pelle: contrastano i segni dell'età, la formazione delle rughe e la perdita del tono della pelle, la rassodano e la tonificano, proteggendola dai radicali liberi e rendendola più luminosa, radiosa e ringiovanita. La Vitamina E, inoltre, previene la formazione di macchie e di discromie.

Può essere utilizzata dagli uomini e dalle donne su pelle giovane, matura, mista, grassa e anche sensibile perché possiede anche proprietà lenitive ed emollienti.

La consistenza è molto leggera e setosa, dona un aspetto riposato e ringiovanito, protegge dal sole e possiede buone capacità idro-restitutive, emollienti e lenitive. La profumazione è molto leggera.

Per quanto riguarda l'applicazione, il suggerimento è quello di utilizzare la crema viso di Florence Bio Cosmesi mattina e sera su viso e collo ben detersi e effettuare massimo due erogazioni di prodotto. Picchiettare la crema per attivare la circolazione e, successivamente, massaggiare effettuando movimenti circolari dall'alto verso il basso.

La crema viso di Florence Bio Cosmesi è un prodotto formulato per essere anallergico, è vegano, cruelty free ed è certificato AIAB, il primo riconoscimento sulla cosmesi biologica in Italia. Questo prodotto, infatti, è 100% Made in Italy ed è privo di siliconi, additivi, parabeni, siliconi, microplastihe e fragranze artificiali.

Il tubo contiene ben 100 ml di prodotto.

Pro: oltre a rendere la pelle più luminosa e riposata, stimola la produzione di collagene ed ha un buon effetto anti-età. L'INCI e completamente naturale e il prodotto è decisamente economico. Lascia la pelle liscia, vellutata ed idratata tutta la giornata.

Contro: alcuni utenti Amazon avrebbero preferito che si assorbisse un po' più rapidamente, ma basta davvero poco prodotto per ottenere gli effetti desiderati.

17. Crema viso Attivi Puri di Collistar

La migliore crema viso esfoliante all'acido glicolico

Crema viso Attivi Puri di Collistar

La crema all'acido glicolico Attivi Puri di Collistar è una vero boost per il turn over cellulare della pelle, e già dopo le prime applicazioni questa risulta più compatta più liscia e levigata.

La sua formulazione infatti è studiata per ottimizzare la veicolazione dell’acido glicolico nei tessuti e rinforzare l’equilibrio idro-lipidico dell'epidermide. Il risultato è un surplus di nutrimento e comfort all’epidermide. Grazie alla presenza massiccia dell'acido glicolico, infatti, rimuove le cellule morte superficiali che ostacolano la respirazione e rallentano il ricambio cellulare. Inoltre, è anche arricchita con altri acidi, come quello mandelico, gluconico e lattobionico che garantiscono un’azione esfoliante delicata.

Senza profumo e senza coloranti e con una texture molto leggera, rispetto alla versione precedente questa nuova formulazione aggiunge anche un filtro solare SPF 20.

Pro: in questa crema è racchiuso tutta la purezza e l'efficacia dell'acido glicolico ed è perfetta per chi ha problemi leggeri di acne perché la pelle è immediatamente più liscia e levigata, e riduce già con poche applicazioni la visibilità dei pori dilatati o dei punti punti neri.

Contro: la crema pur avendo una texture leggerissima è molto ricca quindi non adatta a chi ha una pelle grassa che non necessita di tanta idratazione.

18. Crema viso DayWear di Estee Lauder

La migliore crema viso antiossidante

Crema viso DayWear di Estee Lauder

La crema viso DayWear di Estee Lauder è un concentrato di 5 antiossidanti che proteggono la pelle dagli agenti atmosferici e dall'inquinamento, combattendo efficacemente l'azione dei radicali liberi e, di conseguenza, l'invecchiamento cutaneo.

Estee Lauder è un brand top di gamma che realizza prodotti di skincare di altissimo livello. con questa formulazione texture ultra leggera in gel ma dall'alto potere idratante, donando alla pelle un'idratazione intensa per 72 ore senza appesantirla. La sua formulazione oil free, arricchita di SPF 15 per una protezione completa, si assorbe velocemente senza lasciare la pelle unta ma donando una piacevole sensazione di freschezza.

La texture leggera in gel e la capacità idratante rendono questa crema adatta a chi ha una pelle normale o mista.

Pro: la sua formula antiossidante è ideale per contrastare gli effetti dannosi dell'inquinamento e per combattere efficacemente l'azione dei radicali liberi. Aiuta a ritardare l'invecchiamento cutaneo garantendo una profonda idratazione della pelle.

Contro: è consigliata per pelli giovani, che non hanno evidenti segni dell'età.

19. Crema viso Hyaluron Filler di Eucerin

La migliore crema viso multiuso

Crema viso Hyaluron Filler di Eucerin

La crema viso Anti-Eta di Eucerin Hyaluron – Filler è quanto di meglio si possa desiderare per combattere contro i segni dell'invecchiamento. Col passare del tempo, infatti, la naturale capacità della pelle di produrre acido ialuronico diminuisce ed è necessario compensarlo dall'esterno.

La formulazione di Eucerin aiuta è pensata per rimpolpare la pelle e riempire le rughe dall'interno grazie alla sua formulazione a base di acido ialuronico. Contiene anche burro di karitè che un effetto nutriente ed idratante e la rende particolarmente adatta alle pelli molto secche.

Fra gli altri principi attivi troviamo anche la saponina, che stimola a sua volta la produzione di acido ialuronico da parte delle cellule degli strati più profondi della pelle. Contiene anche protezione UVA per prevenire il prematuro invecchiamento cutaneo e l'accentuazione delle rughe e filtro solare SPF 15.

Pro: di sicuro fra le creme viso antirughe in commercio questa è una delle migliori anche per rapporto qualità prezzo. La crema si stende facilmente, nonostante sia corposa e si assorbe subito, lasciando sulla pelle con una sensazione di benessere.

Contro: alcuni clienti avrebbero voluto risultati più immediati ma bisogna considerare che comunque per avere risultati visibili è necessario applicare con costanza il prodotto.

Caratteristiche principali: presenza di acido ialuronico, filtro solare FPS 15, presenza di burro di karité che la rende particolarmente idratante.

20. Crema viso con bava di lumaca di Florence Bio Cosmesi

La migliore crema viso biologica e naturale per tutti i tipi di pelle

Crema viso Bio con bava di lumaca di Florence

Una delle creme viso più vendute su Amazon, completamente naturale e biologica è la crema viso con bava di lumaca di Florence Bio Cosmesi, indicata per tutti i tipi di pelle.

Si tratta di una crema viso ricca di principi attivi naturali ed una concentrazione del 65% di bava di lumaca, oltre all'acido ialuronico puro al 100% e ad altri ingredienti dalle funzioni anti-age, utili per mantenere la pelle tonica, elastica, luminosa e rinnovarla costantemente: Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina C, Vitamina E, elastina, collagene, betacarotene, olio di avocado e rosa damascena biologica, solo per nominarne alcuni.

Ma il vero punto di forza di questa crema viso è la presenza consistente della bava di lumaca: questo ingrediente 100% naturale, infatti, si dimostra molto efficace per quanto riguarda la riduzione delle rughe, più o meno profonde, la rimozione di macchie, arrossamenti e discromie, oltre al fatto che idrata e nutre a fondo la pelle.

Oltre all'acido ialuronico e al collagene nella formula di questo prodotto di Florence Bio Cosmesi troviamo anche l'acido glicorico, che stimola la produzione di collagene, estratto di bacche di goji, un ingrediente ricco di Vitamina C, rivitalizzante e capace di rendere il colorito della pelle vivo, sano e luminoso.

Utilizzabile sia dagli uomini che dalle donne, questa crema viso 100% Made in Italy è indicata per pelli mature, giovani, secche, grasse e miste. Ovviamente è priva di paraffina, coloranti, siliconi, profumi artificiali e qualsiasi altra sostanza dannosa per la pelle. Può essere utilizzata sia come crema giorno che come crema notte.

Il flacone contiene 100 ml di crema.

Pro: detiene la certificazione BIO ECO COSMESI di AIBA e riesce a garantire diversi effetti benefici per la pelle perché nutre, idrata, tonifica, combatte le imperfezioni e i segni del tempo. Dopo poche applicazioni la pelle risulta molto più elastica.

Contro: non è consigliata come crema schiarente.

21. Crema viso rinfrescante di Garnier Bio

La migliore crema viso naturale rinfrescante per pelli normali o miste

Crema viso rinfrescante di Garnier Bio

La crema viso rinfrescante di Garnier Bio è un prodotto economico pensato per pelle normale o mista composto da ingredienti di origine naturale coltivati biologicamente.

Questa crema viso è a base di lemongrass rinfrescante, ricavato da citronella 100% biologica, ed è arricchita con aloe vera biologica e glicerina vegetale, due componenti dalle spiccate proprietà idratanti e capaci di combattere il fastidioso effetto lucido.

Per quanto riguarda il lemongrass, invece, si tratta di un ingrediente noto non solo per le sue capacità rinfrescanti ma anche purificanti, caratteristiche che rendono questo prodotto ideale per contrastare gli inestetismi tipici della pelle mista o mista tendente al grasso.

Garnier Bio al lemongrass, infatti, idrata la pelle rinfrescandola, senza risultare pesante e senza ungere. Grazie alla consistenza a metà strada tra una crema e un gel, inoltre, si assorbe e si stende facilmente, risultando il prodotto ideale da utilizzare anche durante i mesi estivi.

Oltre ad essere una crema viso vegana è certificata ECOCERT, un importante riconoscimento nell'ambito della cosmesi biologica.

Il flacone contiene 50 ml di prodotto.

Pro: può essere utilizzata sia dalle donne che dagli uomini, è economica e completamente naturale, adatta anche alla pelle secca e sensibile.

Contro: tutti gli utenti Amazon risultano pienamente soddisfatti dell'acquisto.

22. Crema viso Garnier Skin Active al tè verde

La migliore crema viso economica

Crema viso Garnier Skin Active al tè verde

La crema viso Garnier Idratante Opacizzante Skinactive al tè verde è un prodotto formulato per le pelli miste e grasse e composta per il 96% di sostanze naturali. Si tratta infatti di un prodotto ideale per opacizzare la pelle, ridurre l'effetto lucido nella zona T e attenuare la visibilità dei pori dilatati.

Fra gli ingredienti oltre al Tè Verde, una pianta antichissima e molto utilizzata nella cosmesi cinese, conosciuto e rinomato per le sue qualità purificanti e riequilibranti, anche la barbabietola, la canna da zucchero e olio di cocco.

Texture leggera, fresca e a rapido assorbimento, già dopo le prime applicazioni la pelle sembrerà più opaca, compatta e levigata. Inoltre ha una gradevolissima profumazione.

Pro: il punto di forza di questo prodotto è soprattutto nel rapporto qualità/prezzo, senza eguali, inoltre ha una formulazione per 96% composta di sostanze naturali.

Contro: in alcuni casi degli utenti avrebbero preferito fosse più corposa e nutriente ma si tratta di una crema per pelli miste e grasse.

Caratteristiche principali: composta per il 96% da ingredienti di origine vegetale (tra i quali il tè verde con proprietà antiossidanti), dona un effetto opacizzante sulla pelle.

23. Crema viso Retinolo di Cocco Care

La migliore crema viso per rapporto qualità/prezzo

Crema viso Retinolo di Cocco Care

La migliore crema viso per rapporto qualità/prezzo è la crema viso al retinolo di Cocco Care, un prodotto efficace, con ingredienti sicuri e dal prezzo decisamente accessibile.

Questa crema viso per uomo e per donna è adatta a tutti i tipi di pelle (sensibili, secche, miste e grasse) e si caratterizza per l'effetto anti-età: la sua formula, infatti, comprendente ingredienti da agricoltura biologica, è composta da retinolo, acido ialuronico puro e vegano, Vitamina A, Vitamina C, Vitamina E (che aiuta la rigenerazione cellulare), Coenzima Q10, estratti di bacche di goji, succo di aloe vera biologico, estratto di bamboo, olio di girasole biologico, burro di karité e olio di argan.

Il mix di questi ingredienti da come risultato una crema che è un vero e proprio toccasana per la pelle: oltre ad idratare a fondo, questo prodotto di Cocco Care rende la pelle luminosa, radiosa, la ringiovanisce e, stimolando la produzione di collagene, la rende visibilmente più soda ed elastica. Inoltre, riduce le rughe, i segni del tempo e quelli tipici dell'affaticamento, agendo con efficacia anche sulle macchie e sulle discromie.

Segnaliamo che si tratta di un prodotto completamente Made in Italy e che, essendo completamente biologico, cruelty free e vegano, è privo di siliconi, parabeni, alcool, sostanze petrolchimiche e non è testato sugli animali. Trattandosi di una crema nata da ingredienti derivati da agricoltura biologica ha certificazione ECOBIOCOSMESI con AIAB, l'Associazione Italiana Agricoltura Biologica.

Può essere utilizzata come crema giorno e come crema notte: basta applicarla su viso, collo e décolleté ben detersi ed massaggiare dal basso verso l'alto per favorire l'assorbimento che risulta molto rapido.

Il flacone contiene ben 100 ml di prodotto.

Pro: dopo poche applicazioni la pelle appare più tonica e luminosa. Oltre ad essere un ottimo prodotto idratante, questa crema agisce efficacemente contro i segni dell'età, combattendo le rughe e i segni della stanchezza che si formano anche sulla zona del contorno occhi.

Contro: se si ha la pelle molto grassa è preferibile applicarla solo di notte.

24. Crema viso Mela verde e Kiwi di Bottega Verde

La migliore crema viso naturale per pelle mista o grassa

Crema Mela verde e Kiwi di Bottega Verde

Realizzata con ingredienti naturali, la crema gel con mela verde e kiwi di Bottega Verde è la migliore crema viso per pelli grasse. La sua formulazione è pensata per idratare a fondo la pelle ma anche per regolarizzarne il tono, minimizzando l' eccesso di sebo e impurità.

L'INCI di questo prodotto è privo al 100% di siliconi e parabeni, e contiene estratti di kiwi e mela verde che lavorano in sinergia per opacizzare la pelle.

La crema è fresca e leggera come un sorbetto, con una consistenza a metà strada fra la crema e il gel. Si assorbe velocemente e lascia la pelle liscia e compatta con un effetto opacizzante garantito.

Ha un'azione sebo-regolarizzante e antiossidante ed è realizzata con ingredienti naturali.

Pro: la crema ha una texture leggera che si assorbe rapidamente. Sulla pelle è impercettibile, caratteristica ottimale per le pelli grasse che non tollerano consistenze corpose.

Contro: ha una profumazione che non tutti potrebbero apprezzare anche se molto delicata e gradevole.

25. Crema viso Hydragenist Matt di Lierac

La migliore crema viso specifica per pelle mista

Crema viso Hydragenist Matt di Lierac

Una crema in gel reidratante e rimpolpante, la Hydragenist Mat di Lierac è una crema viso basata sulla tecnica estetica dell'ossigenazione tissutale. La sua formulazione associa l'ossigeno biomimetico per l'ossigenazione cellulare con la capacità idratante dell'acido ialuronico.

La sua consistenza in gel rende questo prodotto una tra le migliori creme viso per pelle mista: la presenza di micropolveri di riso aiutano a contrastare l'0diato effetto lucido e ad assorbire il sebo in eccesso, donando un effetto mat istantaneo.

L'INCI è arricchito dalla presenza delle vitamine C, E, B5 e B6, un complesso vitaminico dall'efficace azione antiossidante.

Pro: la presenza dell'acido ialuronico e delle vitamine aiuta a contrastare le prime rughe e a rallentare l'invecchiamento cutaneo.

Contro: aiuta a prevenire le rughe ma ha un'azione anti-age poco marcata, adatta, quindi, a pelli più giovani.

Caratteristiche principali: presenza di acido ialuronico, arricchita con Vitamine C, E, B5 e B6.

26. Crema viso Multi-Active Jour di Clarins

la migliore crema viso da utilizzare dai 25 ai 30 anni

Crema viso Multi–Active Jour di Clarins

Appositamente studiate per pelli giovani ma non giovanissime che iniziano a fare i conti con i primi segni del tempo, la Multi-Active Jour di Clarins è una crema rigenerante che aiuta a ridare tono ad un viso stanco, segnato dallo stress e dalla stanchezza. La sua formulazione di nuova generazione si ispira alle più recenti scoperte scientifiche, che associa al potere delle piante ed in particolare del Cardo.

La sua texture idratante è arricchita da pigmenti luminosi che illuminano il viso e dallo alla pelle un tono sano e radioso. L'INCI contiene anche l'estratto di mirothamnus che contrasta i primi segni di invecchiamento levigando le rughe sottili.

Ha proprietà tonificanti, leviganti e riesce ad attenuare visibilmente le prime rughe d'espressione.

Pro: l'azione antiossidante protegge la pelle dagli effetti dannosi dei radicali liberi e dell'inquinamento. È il prodotto ideale per donne sempre impegnate e che hanno bisogno di un trattamento rigenerante e idratante.

Contro: è consigliato a giovani donne di età compresa tra i 25 e i 35 anni in quanto aiuta a contrastare le prime rughe ma non offre un'azione intensiva contro i segni del tempo più marcati.

27. Crema viso di Bioluma

La migliore crema viso rigenerante alla bava di lumaca

Crema viso di Bioluma

Formulazione leggera e per lo più biologica, la crema viso di Bioluma è tra le migliori creme viso naturali, realizzata principalmente con bava di lumaca, un ingrediente di cui sono state scientificamente provate le proprietà antirughe e rigeneranti grazie a numerosi test dermatologici.

La bava di lumaca è infatti ricca di allantoina, elastina, collagene, vitamine A, C ed E, proteine naturali, acido glicolico, peptidi e mucopolisaccaridi, tutti ingredienti che aiutano ad idratare la pelle e a mantenerne l'elasticità. La formulazione si arricchisce di tanti principi attivi.

L'INCI infatti contiene acido ialuronico, collagene, vitamina E, peptidi, olio di argan, estratto di camomilla, olio di cotone, olio essenziale di lavanda, glicerolo vegetale e olio di crusca di riso. La crema è Made in Italy e la bava di lumaca è prodotta da allevamenti responsabili.

Pro: oltre ad idratare, la bava di lumaca è consigliata anche per contrastare le rughe, macchie della pelle, acne o piccole cicatrici.

Contro: la consistenza è molto ricca e può risultare pesante per chi ha una pelle particolarmente grassa. Può essere, però, utilizzato come un trattamento intensivo da applicare la sera.

28. Crema viso Sebium Hydra di Bioderma

La migliore crema viso per pelle irritata

Crema viso Sebium Hydra di Bioderma

Bioderma Seium Hydra è una crema idratante progettata per riequilibrare la pelle irritata da trattamenti estetici o da impurità. Si tratta di una crema che agisce come compensatore per pelli impure e sensibili, particolarmente adatta a chi ha una pelle irritata e con tendenza acneica.

La sua formulazione contiene glicerina e ceramidi, due ingredienti idratanti e ristrutturanti che limitano la sensazione di desquamazione della e di una pelle che tira. Gli attivi purificanti dell'enoxolone e dell'allontoina leniscono lo strato cutaneo e mitigano i rossori del viso.

L'INCI si basa su un complesso naturale brevettato D.A.F (Dermatological Advanced Formulation) che aumenta la tollerabilità della pelle. Infine, questa crema contiene anche l'esclusivo brevetto Fluidactiv che regola biologicamente il sebo in eccesso, responsabile dell'ostruzione dei pori e della comparsa di imperfezioni.

Pro: ottima efficacia come trattamento intensivo per chi ha una pelle irritata non solo dall'acne ma anche da trattamenti estetici o agenti stressanti esterni.

Contro: non è molto adatta a chi ha una pelle grassa vista la sua consistenza particolarmente ricca più indicata per una pelle secca.

29. Crema viso Garnier Ambre Solaire

La migliore crema viso colorata

Crema viso Garnier Ambre Solaire

Tra le creme viso colorate più vendute e meglio recensite su Amazon c'è Ambre Solaire di Garnier, una crema viso protettiva adatta a tutti i tipi di pelle, comprese quelle più sensibili, e con filtro solare SPF 50. Questo prodotto, infatti, garantisce una protezione completa dalle scottature e dai raggi UVB, UVA e UVA lunghi, evitando la comparsa di macchie dovute all'esposizione al sole e di piccole rughe, donando una sensazione di benessere alla pelle.

Arricchita con Vitamina E, questa crema viso colorata si fa apprezzare per la texture leggera che non unge, non appesantisce e che velocizza l'assorbimento del prodotto, caratteristiche che la rendono utilizzabile anche nei giorni estivi più caldi. Inoltre, essendo un prodotto testato sotto controllo dermatologico, privo di profumo e con formula ipoallergenica, può essere utilizzato su qualsiasi tipo di pelle senza causare arrossamenti, irritazioni e sfoghi cutanei. Trattandosi di una crema viso colorata, infine, riesce non solo a proteggere la pelle, ma anche a conferirle un incarnato uniforme, luminoso e privo di discromie.

Tutto ciò è possibile grazie alla tecnologia Netlock di cui si avvale la formula di questo prodotto Garnier: rispetto alle formule utilizzate in precedenza, infatti, questa tecnologia rende il prodotto ancora più idratante e protettivo nonostante la texture leggera che non rende la pelle unta e non le impedisce di respirare.

Per quanto riguarda l'utilizzo suggeriamo di applicare Ambre Solaire di Garnier la mattina, prima di esporre il viso al sole, e di agevolare l'assorbimento effettuando dei movimenti circolari. Prima di applicare la crema, il contorno occhi e il viso devono essere ben detersi.

Il flacone contiene 50 ml di prodotto.

Pro: Ambre Solaire di Garnier può essere utilizzata anche al mare o in piscina, perché è resistente al cloro, all'acqua, alla sabbia e al sudore. Inoltre, aiuta a contrastare la secchezza provocata dal cloro e dal sale dell'acqua di mare. Il prezzo è economico.

Contro: quando viene applicata la pelle del viso potrebbe risultare un po' lucida, ma l'effetto svanisce dopo qualche minuto.

30. Crema viso Hydra Energetic di L'Oréal Paris Men Expert

La migliore crema viso per uomo

Crema viso Hydra Energetic di L’Oréal Paris Men Expert

Concludiamo con un prodotto dedicato agli uomini, la crema viso Hydra Energetic di L'Oréal Paris Men Expert è consigliata a tutti coloro che cercano una crema capace di combattere la stanchezza e i segni della fatica che compaiono sul volto a fine giornata. Riesce, infatti, non solo ad agire (con ottimi risultati) su occhiaie, anche molto scure, colorito spento, sulla pelle molto rilassata, rassodandola, ma anche a contrastare la fastidiosa sensazione della pelle che tira e la perdita di tono della pelle.

Perfetto per chi affronta giornate lunghe e particolarmente impegnative, questa crema viso si caratterizza per la formula arricchita con guaranà e Vitamina C, due ingredienti dalle proprietà energizzanti, rivitalizzanti e capaci di proteggere la pelle, soprattutto quella più sensibile, dalle aggressioni esterne.

Adatta a tutti i tipi di pelle, anche a quella più sensibile, si assorbe molto rapidamente grazie alla texture in gel molto fresca, che non unge la pelle.

Per utilizzare Hydra Energetic basta semplicemente applicare la crema (mattina o sera) sulla pelle del viso ben detersa e massaggiare energicamente per favorire l'assorbimento.

Il suggerimento è quella di utilizzarla due volte al giorno per agevolare il processo utile per rivitalizzare le cellule.

All'interno del flacone ci sono ben 100 ml di prodotto.

Pro: Hydra Energetic è un prodotto economico dalla comprovata efficacia. Idrata a fondo, nutre e rinfresca la pelle, oltre a combattere i 5 segni della fatica.

Contro: stando alle recensioni degli utenti che l'hanno provata non è il prodotto più adatto a chi soffre di borse che si formano sotto gli occhi.

Quali sono le migliori marche di creme per il viso?

Sono davvero tante le migliori marche di creme per il viso e, tra brand più o meno noti, sarebbe davvero complicato riuscire ad elencarle tutte. Le marche più conosciute, quelle che non hanno bisogno di presentazioni, sono in generale sono quelle più affidabili ed efficaci, oltre ad essere quelle realizzate con ingredienti di qualità. Parliamo di brand come L'Oréal Paris, Garnier, Collistar, Lierac, Olaz, Clinians, Estee Lauder, Eucerin e Avéne.

Tra le migliori marche di creme per il viso che propongono prodotti completamente naturali ci sono, invece, brand meno noti ma dalla qualità indiscussa che realizzano prodotti cosmetici certificati. Tre le più apprezzate ed acquistate segnaliamo Cocco Care, Florence Bio Cosmesi, Fiori di Cipria, Nuvò, Satin Naturel e la linea Bio di Garnier.

Come scegliere la migliore crema per il viso

Una crema viso per essere realmente efficace deve essere scelta tenendo in considerazione il proprio tipo di pelle e la proprietà età. Da non sottovalutare, inoltre, gli ingredienti contenuti nella formulazione della crema viso che possiamo valutare dando un'occhiata all'INCI. Anche il prezzo può aiutarvi nella scelta: raramente una crema molto costosa – sopra i 100 euro – garantisce risultati tanto migliori di una con un rapporto qualità/prezzo molto più ragionevole. Allo stesso modo una crema viso economica – sotto i 10 euro – difficilmente può avere una concentrazione di principi attivi e ingredienti tali da risultare efficaci.

Quindi, come scegliere la migliore crema viso?

Per tipologia di pelle

Questo è l'ABC della skincare: scegliere prodotti adatti al proprio tipo di pelle e la crema viso non fa eccezioni. A seconda che si abbia una pelle secca, mista, grassa o sensibile si dovrà scegliere una crema che abbia degli ingredienti specifici capaci di migliorarne il tono e mitigarne i difetti.

la crema viso per pelli secche deve avere un'alta efficacia idratante così da limitare la tendenza della pelle a desquamarsi e a tirare. Le creme migliori sono quella ricche di oli – argan, jojoba, mandorle – e di burri come quello di Karitè. Devono avere una consistenza ricca e corposa capaci di garantire uno strato di idratazione costante della pelle;

deve avere un'alta efficacia idratante così da limitare la tendenza della pelle a desquamarsi e a tirare. Le creme migliori sono quella – argan, jojoba, mandorle – e di come quello di Karitè. Devono avere una consistenza ricca e corposa capaci di garantire uno strato di idratazione costante della pelle; la crema viso per pelli miste deve essere capace di riequilibrare il tono della pelle, idratando le zone secche e controllando l'eccesso di sebo nella zona T. In questi casi specifici la soluzione migliore potrebbe essere quella di utilizzare in combo due creme viso, una idratante per le zone secche ed una astringente per la zona T;

deve essere capace di riequilibrare il tono della pelle, idratando le zone secche e controllando l'eccesso di sebo nella zona T. In questi casi specifici la soluzione migliore potrebbe essere quella di utilizzare in combo due creme viso, una idratante per le zone secche ed una astringente per la zona T; la crema viso per pelli grasse deve avere capacità astringenti e purificanti. L'errore più comune che commette chi ha la pelle grassa è quello di non idratare la pelle. Al contrario, le creme viso migliori per pelli grasse sono quella a base di acqua, meglio ancora se acqua termale, con ingredienti seboregolatori come tanniti, flavonoidi l'amamelide, l'escina e acido azelaico. È importante anche la presenza di ingredienti antibatterici che contrastino la diffusione di batteri causa di impurità;

deve avere capacità astringenti e purificanti. L'errore più comune che commette chi ha la pelle grassa è quello di non idratare la pelle. Al contrario, le creme viso migliori per pelli grasse sono quella a base di acqua, meglio ancora se acqua termale, con ingredienti seboregolatori come tanniti, flavonoidi l'amamelide, l'escina e acido azelaico. È importante anche la presenza di ingredienti antibatterici che contrastino la diffusione di batteri causa di impurità; la crema viso per pelli sensibili dovrà avere una formulazione delicata, molto meglio se a base di aloe vera, con ingredienti emollienti e lenitivi come la camomilla, l'avena e la calendula, capaci di mitigare gli arrossamenti e l'ipersensibilità della pelle. Da evitare le creme viso con profumazioni.

Crema viso in base all'età

Un altro fattore da tenere in considerazione quando si acquista una crema viso è l'età. Una pelle giovane avrà esigenze diverse rispetto ad una pelle più matura e riuscire a seguire i cambiamenti della nostra cute ci guiderà, nel corso degli anni, a scegliere la crema più adatta. In linee generali possiamo dire che:

fino ai 24 anni basterà utilizzare una crema idratante facendo attenzione a proteggere la nostra cute dai raggio solari e da fattori irritanti come l'inquinamento atmosferico,

basterà utilizzare una crema idratante facendo attenzione a proteggere la nostra cute dai raggio solari e da fattori irritanti come l'inquinamento atmosferico, a partire dai 25 anni l'epidermide e il derma iniziano ad assottigliarsi e possono comparire i primi segni d'espressione. In questo caso, la nostra skincare dovrà comprendere una crema viso capace di prevenire l'invecchiamento cutaneo continuando a stimolare la produzione di collagene e di elastina. Utilizzare un siero viso a base di vitamina C ed E può aiutarci a prevenire la comparsa dei primi segni dell'atà;

l'epidermide e il derma iniziano ad assottigliarsi e possono comparire i primi segni d'espressione. In questo caso, la nostra skincare dovrà comprendere una crema viso capace di prevenire l'invecchiamento cutaneo continuando a stimolare la produzione di collagene e di elastina. Utilizzare un siero viso a base di vitamina C ed E può aiutarci a prevenire la comparsa dei primi segni dell'atà; durante i 30 anni cominciano a formarsi le prime rughe che diventano, con il passare degli anni, sempre più evidenti. La crema viso dovrà svolgere un'efficace azione antiossidante combattendo i radicali liberi, principali responsabili dell'invecchiamento cutaneo e levigare le prime rughe sottili. Si possono iniziare ad utilizzare creme antiage specifiche per contrastare i primi segni del tempo;

cominciano a formarsi le prime rughe che diventano, con il passare degli anni, sempre più evidenti. La crema viso dovrà svolgere un'efficace azione antiossidante combattendo i radicali liberi, principali responsabili dell'invecchiamento cutaneo e levigare le prime rughe sottili. Si possono iniziare ad utilizzare creme antiage specifiche per contrastare i primi segni del tempo; dopo i 40 anni la pelle inizia a perdere elasticità, le rughe di senescenza diventano sempre più marcate e sarà necessario reintegrare tutte quelle sostanze che via via la nostra cute smette di produrre: acido ialuronico, collagene, ed elastina. L'idratazione diventa sempre più importante per mantenere la pelle sana e proprio per questo la crema viso dovrà essere abbinata ad un siero anti-età.

Ingredienti

Al di là dei componenti più adatti per le esigenze specifiche della nostra pelle, esistono degli ingredienti che non dovrebbero mai mancare in una buona crema. Prima di acquistare una crema viso, quindi, è importante valutare la presenza di questi ingredienti, o della maggior parte di essi:

Antiossidanti : una crema viso non deve mai essere sprovvista di vitamine che svolgono un'azione antiossidante contrastando i radicali liberi. Quelle più utili per la pelle sono la A, la C e la E. La vitamina C, o niacinamide, è un idratante e favorisce il rinnovamento cellulare. La vitamina A, o retinolo, combatte l'invecchiamento cutaneo mentre la vitamina E, o tocoferolo, è un potente antiage con proprietà antinfiammatorie.

: una crema viso non deve mai essere sprovvista di vitamine che svolgono un'azione antiossidante contrastando i radicali liberi. Quelle più utili per la pelle sono la A, la C e la E. La vitamina C, o niacinamide, è un idratante e favorisce il rinnovamento cellulare. La vitamina A, o retinolo, combatte l'invecchiamento cutaneo mentre la vitamina E, o tocoferolo, è un potente antiage con proprietà antinfiammatorie. Idratanti : la crema viso deve principalmente idratare e quindi, oltre all'acqua, deve contenere ingredienti idratanti. I più diffusi sono l'acido ialuronico, l'aloe vera, la glicerina e la vitamina C.

: la crema viso deve principalmente idratare e quindi, oltre all'acqua, deve contenere ingredienti idratanti. I più diffusi sono l'acido ialuronico, l'aloe vera, la glicerina e la vitamina C. Estratti vegetali : vengono aggiunti in concentrazioni variabili e sono identificabili nell'INCI perché hanno sempre un nome latino. Hanno una funzione idratante e, in base agli estratti vegetali presenti, una crema può avere spiccate proprietà lenitive, idratanti, antiage, emollienti o purificanti.

: vengono aggiunti in concentrazioni variabili e sono identificabili nell'INCI perché hanno sempre un nome latino. Hanno una funzione idratante e, in base agli estratti vegetali presenti, una crema può avere spiccate proprietà lenitive, idratanti, antiage, emollienti o purificanti. Conservanti e profumi: la formulazione dei cosmetici necessita di conservanti per mantenere alterate le proprietà della crema stessa. Se vanno evitato i conservanti chimici, nelle formulazioni delle creme possiamo trovare conservanti naturali come l'acido sorbico, il fenossietanolo e l'alcol benzilico. Per quanto riguarda i profumi, segnati nell'inci come parfum o fragrance, questi possono causare allergie o reazioni soprattutto per chi ha una pelle sensibile.

Packaging

L'ultima cosa da valutare è il contenitore. Meglio evitare i barattolini trasparenti perché possono essere attraversati dalla luce che potrebbe causare l'ossidazione di alcune sostanze organiche fotosensibili. Il packaging ideale sarebbe un contenitore airless con dosatore che limiterebbe il più possibile all'aria e a possibili batteri di entrare in contatto con la crema preservando così tutte le caratteristiche degli ingredienti che la compongono.