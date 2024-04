video suggerito

Le occasioni di primavera firmate Whirpool sui forni a microonde: i modelli da non perdere I due modelli di forni a microonde di Whirlpool da non lasciarsi scappare per le occasioni di primavera: elettrodomestici tecnologici, ricchi di funzioni, disponibili ad un ottimo rapporto qualità-prezzo, perfetti per cuocere, scongelare e riscaldare in pochissimo tempo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I forni a microonde sono elettrodomestici in grado di cuocere, riscaldare o scongelare tutti i tipi di cibi. Si caratterizzano per le dimensioni compatte e l'elevata potenza che consente cotture ottimali in tempi ristretti.

Esistono diverse tipologie di forni a microonde, una distinzione può essere legata all'installazione o alle funzionalità.

Per quanto concerne il primo aspetto, un microonde può essere ad incasso, ovvero costruito entro specifiche dimensioni per essere alloggiato nelle apposite nicchie delle proprie cucine, o a libera installazione, e dunque posizionabile su qualunque ripiano.

Circa il secondo fattore, invece, i forni a microonde si dividono in: solo microonde e microonde combinato. Il solo microonde è un prodotto basico, che consente di riscaldare e scongelare i cibi; un microonde combinato, invece, presenta ben più possibilità di cottura, garantendo programmi per cuocere cibi a vapore, tramite grill o con cottura ventilata.

Alle possibilità offerte da un comune forno a microonde combinato, inoltre, vanno aggiunte le più disparate funzioni e tecnologie. In tal senso, un esempio delle potenzialità dei forni a microonde moderni ce lo dà Whirlpool, che ha evoluto i suoi prodotti con tecnologie proprietarie d'alto livello come le funzioni Crisp e CrispFry, per il mantenimento della croccantezza dei cibi (a prescindere dalla tipologia di cottura adoperata), o la tecnologia 6°SENSO, che permette la regolazione automatica dei parametri di cottura semplicemente selezionando il tipo di cibo o ricetta che si vuole cuocere ed indicando il suo peso.

Non solo, anche sul piano strutturale di questi elettrodomestici si sono viste negli anni innovazioni importanti, come l'implementazione della cavità Full Flat del microonde Extra Space: un ripiano completamente piatto progettato da Whirlpool che non presenta l'alloggio per il classico piatto rotante dei forni a microonde tradizionali, ottimizzando così gli spazi a disposizione per ottenere il 30% in più di spazio* per un considerevole aumento della capienza del vano per i cibi e una maggiore flessibilità

Appare dunque chiaro che i molteplici fattori che caratterizzano un forno a microonde possano rendere non facile la scelta del modello più indicato per sé. In virtù di ciò, abbiamo pensato di proporvi una selezione di forni a microonde Whirlpool tra i più apprezzati della categoria per la varietà di funzioni proposte e per il vantaggioso rapporto qualità-prezzo.

Whirlpool MWSC 933 SB

Consigliato a chi cerca un forno a microonde: ad alta potenza; con cavità XXL; autopulente; con un elevato numero di funzioni; con tecnologia 6°SENSO

Installazione: libera.

Tipologia di cottura: combinata.

I forni a microonde sono elettrodomestici che, più di molte altre tipologie di prodotti, hanno da adattarsi ad ogni tipo di utente, andando incontro alle più disparate esigenze di capienza, dimensioni, facilità d'uso e varietà di funzioni.

A riuscire in ciò è il forno a microonde con tecnologia combinata Whirlpool MWSC 933 SB, che con la sua cavità XXL da 33L (ottimizzata per sfruttare al meglio le dimensioni compatte del forno) e la tecnologia Whirlpool 6°SENSO – che consente una regolazione automatica dei tempi e delle modalità di cottura semplicemente selezionando il tipo di cibo ed il peso del contenuto nel piatto – ha conquistato sempre maggiore consenso tra i consumatori per l'intuitività che ne contraddistingue l'utilizzo e la comodità nel cuocere o riscaldare cibo a sufficienza anche per le famiglie numerose

In termini di potenza, il forno ha a disposizione 900 W per il microonde e 1200 W per il grill, mentre l‘installazione è libera: può dunque essere posto sul ripiano che più si reputa congeniale e, una volta attaccata la spina del microonde alla corrente elettrica, esso sarà subito funzionante.

A contraddistinguere questo modello, inoltre, vi sono la funzione AutoClean, che sfrutta la potenza del vapore per la rimozione dei residui di cibo dalle superfici interne, e le diverse funzioni di cottura ottimizzate da Whirlpool: su tutte, Crisp e CrispFry, atte a mantenere la croccantezza dei cibi (siano essi fritti o meno), che si vanno a sommare al catalogo di ricette preimpostate disponibili.

A ciò si somma anche la comoda funzione Jet Start, che porta il forno alla massima potenza per 30 secondi, per una cottura rapida ed efficiente di ogni tipo di pasto, e l'ottimo programma Steam, che lavora per una cottura al vapore, fino a due livelli grazie alla capiente vaporiera in dotazione,per cuocere cibi più leggeri e salutari.

A chiudere, un design moderno, con comandi touch e un comodo orologio digitale che fa anche da timer.

Whirlpool MWF 259 SG

Consigliato a chi cerca un forno a microonde: dalle dimensioni compatte; autopulente; con un ampio ventaglio di funzioni; con tecnologia proprietaria 6°SENSO; con vano interno Full Flat Extra Space per un'elevata capienza.

Installazione: libera.

Tipologia di cottura: combinata.

Come per tutti gli elettrodomestici, anche nel caso dei forni a microonde ci possono essere molteplici fasce di prezzo, tipicamente caratterizzate da prodotti con caratteristiche diverse, ma con standard di qualità sempre elevati. L'offerta di Whirlpool, in tal senso, si amplia notevolmente proprio grazie al forno a microonde a installazione libera Whirlpool MWF 259 SG. Si tratta di un modello più economico rispetto a quello che abbiamo visto precedentemente, ma che non lesina in qualità strutturale, funzioni e tecnologie impiegate.

Anche qui, infatti, ritroviamo fattori importanti come la tecnologia 6°SENSO per la regolazione automatica del tempo, della temperatura e del consumo di energia per la cottura dei propri cibi, il tutto semplicemente impostando il tipo di alimento che si va a cuocere ed il suo peso.

Non solo, sono presenti le funzioni Crisp, per preservare la croccantezza dei cibi, la cottura Steam, ovvero a vapore, e la funzione AutoClean, che sfrutta proprio il vapore per eliminare tutti i residui di cibo dalle superfici interne del forno.

Numerosi, inoltre, sono i programmi di cottura pre impostati per questo forno a microonde con tecnologia combinata (800 W di potenza del microonde e 1300 W di potenza del grill), tra cui programmi speciali per sciogliere il burro o fondere il cioccolato.

Il design è essenziale e le dimensioni assai contenute, ma non manca una grande capienza del vano interno grazie ai 25L di capacità e alla cavità Full Flat Extra Space di Whirlpool, pensata per essere priva del piatto rotante così da guadagnare il 30% in più di superficie di cottura a disposizione rispetto ai forni a microonde tradizionali da 25L e da offrire maggiore flessibilità nella scelta della forma del recipiente da utilizzare per la cottura.

*Rispetto al prodotto Whirlpool con piatto rotante standard da 25 litri

I contenuti Quale Compro sono redatti da un team di esperti, esterni alla redazione Fanpage.it, che analizza, seleziona e descrive i migliori sconti, prodotti e servizi online in maniera affidabile ed indipendente. In alcune occasioni, viene percepita una commissione sugli acquisti effettuati tramite i link presenti nel testo, senza alcuna variazione del prezzo finale.