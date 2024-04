Offerte casa: fino al 60% di sconto su materassi traspiranti, cuscini memory e topper per dormire freschi

video suggerito

Dormire bene è importante in ogni momento dell'anno. Per la stagione più calda è bene, però, avere a disposizione un materasso e altri accessori che possano essere traspiranti, leggeri e indicati per non sudare. A tal proposito, vi segnaliamo alcuni tra i prodotti presenti sul sito di Emma Materaassi che in questo momento si trovano in sconto, per rinnovare la vostra camera da letto senza spendere troppo.

Materassi, cuscini e altri accessori per il letto in offerta a meno della metà del prezzo

Ecco quali sono, quindi, i prodotti Emma Materassi che trovate ad un prezzo ribassato sul sito. Non solo materassi e cuscini, ma anche topper, tutto realizzato con materiali di qualità, anallergici e traspiranti e pensato per garantire il riposo nella posizione corretta.

60% di sconto sul cuscino in memory Emma Premium, eletto prodotto dell'anno 2024, perché in grado di alleggerire le tensioni del collo e della zona cervicale e incentivare un riposo profondo e non doloroso. Gli strati interni sono personalizzabili in base alle necessità e tutti lavabili in lavatrice.

55% di sconto sul materasso Emma Hybrid Luxe, apprezzato soprattutto perché realizzato con la tecnologia ThermoSync, che adatta il calore emanato dal materasso alla temperatura corporea. Le molle insacchettate a tre zone sono ricoperte con schiuma HRX.

50% di sconto sul materasso a molle Emma Premium, una combinazione di memory foam e molle insacchettate, per garantire un riposo in una posizione corretta. Il risultato, infatti, sono sette zone di sostegno per ottenere un supporto ottimale.

40% di sconto sul topper Emma Comfort, pensato per aggiungere ulteriore comfort al materasso e realizzato con materiali traspiranti e sostenibili, perfetti per non scatenare allergie e arrossamenti della pelle, oltre che per agevolare il riposo nella giusta postura. Gli angoli morbidi garantiscono la sua aderenza al materasso.

40% di sconto sul cuscino in microfibra Emma Comfort​, soffice e lavabile in lavatrice a 40° e senza candeggina. Ciascun cuscino è composto da tre strati, ciascuno realizzato all'interno in poliestere a fibra cava siliconata bianca e all'esterno in poliestere down proof.

30% di sconto sul materasso in memory Emma Comfort; ha un design ergonomico ed è realizzato con materiali traspiranti, perfetti per quando comincia a fare caldo. Lo si trova disponibile in diverse misure: singolo, matrimoniale, da una piazza e mezzo e alla francese.

