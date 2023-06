Creme viso: la classifica delle migliori 15 in base all’INCI e per tipo di pelle Le migliori creme viso del 2023 per tutti i tipi di pelle e per ogni esigenza, selezionate in base all’effetto, alla marca e al prezzo. Nella nostra classifica, inoltre, abbiamo inserito i prodotti contenenti ingredienti di alta qualità e naturali.

La nostra Top 15:

La crema viso è uno dei cosmetici fondamentali della cosiddetta skincare routine, vale a dire gli step necessari a prendersi cura della propria pelle. Il suo obiettivo principale è idratare, nutrire, ma anche proteggere e rendere più tonica la pelle del viso, azioni che vengono rese ancora più efficaci quando la crema è utilizzata in combinazione con altri cosmetici dedicati alla salute della pelle, come siero viso e contorno occhi. Per ottenere buoni risultati è importante prediligere cosmetici di qualità, che siano dermatologicamente testati e quindi assolutamente sicuri per la pelle. La zona del viso è infatti molto delicata, per cui è necessario prendersene cura con prodotti che siano scelti sulla base delle esigenze personali e delle caratteristiche della propria pelle.

La scelta della migliore crema viso, tuttavia, non è semplice: ci si potrebbe chiedere, ad esempio, se sia meglio una crema viso idratante, una nutriente, una antirughe a base di acido ialuronico, dall'effetto rimpolpante e rassodante, o ancora una opacizzante o, all'opposto, una illuminante. Vanno poi individuate le migliori marche di creme per il viso, valutati gli ingredienti da prediligere per capire quali cercare in INCI e quali, invece, evitare. E ancora: quanto spendere per un prodotto di questo tipo? Può bastare una crema viso economica o bisogna necessariamente investire per ottenere i risultati desiderati?

Perdersi tra le tantissime creme viso in commercio e le differenti linee prodotte dai numerosi brand che operano nel settore beauty è facilissimo, soprattutto quando nella scelta dobbiamo tenere in considerazione problematiche specifiche della pelle – acne, brufoli, macchie, arrossamenti e sensibilità – e il fattore età. Trovare la crema viso più adatta alle proprie esigenze è infatti una questione che interessa donne giovani e più mature, oltre che gli uomini.

In questa guida vogliamo concentrarci sulle migliori creme viso per nutrimento ed idratazione della pelle, quelle più complete, adatte a differenti tipologie di pelle (sensibile, secca, mista o grassa) e studiate per rispondere a diverse esigenze. Abbiamo scelto, inoltre, quelle con gli INCI più naturali, quelle composte da ingredienti ricavati da agricoltura biologica e quelle certificate.

Se invece cercate una crema dallo specifico effetto antiage, vi consigliamo di dare un'occhiata alla classifica delle migliori creme viso antirughe, mentre se ne cercate una capace di combattere le macchie cutanee e le antiestetiche discromie della pelle, vi suggeriamo di consultare la nostra guida alle migliori creme viso antimacchie. Infine, se state cercando un prodotto specifico per uomini, abbiamo realizzato anche una lista delle migliori creme viso uomo, selezionate tra quelle disponibili in commercio.

La classifica 2023 delle 15 migliori creme viso

All'interno della nostra classifica delle migliori creme viso abbiamo inserito non solo i prodotti delle migliori marche, ma anche quelli più idratanti, nutrienti e specifici per ogni tipo di pelle (sensibile, secca, mista, grassa, giovane o matura). Troverete inoltre cosmetici con effetti mirati, come quelli ad azione opacizzante, illuminante, antirughe e schiarente.

Abbiamo poi tenuto della formulazione, prediligendo quelle con ingredienti naturali e di qualità, delle recensioni degli utenti che le hanno provate e del prezzo. Nella nostra selezione ci sono, infatti, creme viso economiche, più costose e altre dall'ottimo rapporto qualità/prezzo.

1. Crema viso Cetaphil

La migliore crema viso idratante

Consigliata a: a chi ha bisogno di idratazione costante e quotidiana ma anche a chi vuole combattere i fastidiosi effetti "pelle ruvida" e "pelle che tira", tipici della pelle secca e molto secca.

Pro: è un prodotto capace non solo di idratare a fondo la pelle secca, ma anche di agire su quella particolarmente sensibile e danneggiata, donando sollievo immediato già dopo la prima applicazione. La sua formula è studiata per rigenerare la barriera protettiva della pelle e ripristinare il film idrolipidico cutaneo. Il rapporto qualità/prezzo, infine, è davvero vantaggioso.

Contro: considerata la texture particolarmente ricca, l'utilizzo di questa crema viso è sconsigliato a chi ha la pelle grassa.

Tipo di pelle: secca, molto secca, sensibile

Formato: barattolo, 450 gr

Ingredienti principali: glicerina, niacinamide (Vitamina B3), pantenolo (Pro-Vitamina B5)

Applicazione consigliata: delicati movimenti circolari fino a quando la crema non risulta correttamente assorbita; può essere utilizzata anche più volte al giorno, a seconda delle necessità.

Le creme idratanti per il viso sono formulate con ingredienti umettanti, capaci cioè di mantenere sulla pelle le molecole d’acqua, prevenendo la disidratazione. Sono dunque particolarmente indicate per chi ha la pelle secca o molto secca, che già dopo le prime applicazioni apparirà più sana e morbida al tatto. Una delle migliori creme viso idratanti è senza dubbio la crema viso di Cetaphil, che concede un'idratazione intensa per ben 48 ore, riuscendo a rigenerare la pelle e a donarle un aspetto sano, luminoso e uniforme. Trattandosi di un prodotto privo di ingredienti aggressivi, senza profumo e non comedogenico, può essere utilizzato su qualsiasi tipo di pelle secca o molto secca, anche quella più delicata, sensibile o soggetta a disturbi cutanei. È inoltre perfetta anche come crema corpo.

Altre creme viso idratanti consigliate:

2. Crema viso Defence Hydractive di BioNike

La migliore crema viso nutriente

Consigliata a: chi cerca una crema che nutra la pelle e al contempo la protegga dallo stress quotidiano e dall'invecchiamento precoce.

Pro: una crema ad azione nutriente ed antiossidante che ripara la pelle e la protegge dagli agenti esterni che possono danneggiarla, come inquinamento e raggi UV. La pelle del viso appare compatta, morbida e levigata già dopo le prime applicazioni. La texture leggera e a rapido assorbimento, poi, è una delle caratteristiche più apprezzate del prodotto.

Contro: data l'intensa azione nutriente, non è un prodotto adatto a pelle mista o grassa, che potrebbe risultare lucida dopo l'applicazione.

Tipo di pelle: secca, sensibile

Formato: barattolo, 50 ml

Ingredienti principali: burro di karité, acido ialuronico, olio di jojoba

Applicazione consigliata: al mattino e alla sera su viso e collo dopo la detersione.

Spesso confuse con quelle ad azione idratante, le creme nutrienti si caratterizzano per la presenza di ingredienti emollienti come oli e burri vegetali, che formano una barriera protettiva sullo strato più esterno dell'epidermide riducendo in questo modo la dispersione di acqua e la conseguente secchezza della cute. Vi sono poi prodotti che combinano l'azione nutriente ad altre, altrettanto utili: la crema viso Defence Hydractive di BioNike, ad esempio, oltre a garantire nutrimento continuo fino a 48 ore, svolge anche un'azione protettiva e anti-ossidante. È poi adatta a chi trascorre diverse ore al computer, perché arricchita con carnosina, una sostanza che previene i danni della luce blu. Nickel tested, è priva di conservanti e fragranze, adatta anche alle pelli sensibili.

Altre creme viso nutrienti consigliate:

3. Crema viso Hyaluronic Acid Cream di Satin Naturel

La migliore crema viso antirughe

Consigliata a: chi cerca una crema viso antirughe adatta a tutti i tipi di pelle.

Pro: la ricca concentrazione di acido ialuronico agisce efficacemente sulle rughe d'espressione, anche su quelle più marcate, stimolando la produzione di collagene. Grazie alla sua triplice azione, la crema idrata, illumina e rende più tonica ed elastica la pelle. Si assorbe molto velocemente, non unge e lascia la pelle morbida e luminosa.

Contro: alcuni utenti Amazon avrebbero preferito una fragranza più accentuata, ma l'assenza di profumazione è indice della naturalità del prodotto.

Tipo di pelle: tutti

Formato: barattolo, 100 ml

Ingredienti principali: acido ialuronico, aloe vera, olio di argan

Applicazione consigliata: una noce di crema su viso, collo e décolleté da massaggiare delicatamente, evitando di strofinare. Può essere utilizzata sia di giorno che di notte.

L'obiettivo principale delle creme antirughe è attenuare le rughe d'espressione e ridurre i cosiddetti "segni del tempo", ovvero linee e piccoli solchi che compaiono nella zona perioculare e intorno a naso e bocca con l'avanzare dell'età. Tra i migliori prodotti di questo tipo segnaliamo la Hyaluronic Acid Cream di Satin Naturel che, grazie all'acido ialuronico a diverso peso molecolare, riesce ad agire efficacemente contro le rughe, anche quelle più profonde, per una pelle rimpolpata, radiosa e visivamente più giovane. Non solo: gli ingredienti della formula – naturali e di origine 100% vegetale – garantiscono anche un'efficace azione idratante e permettono di ripristinare l'elasticità della pelle. La crema è inoltre priva di profumi, oli essenziali, parabeni, solfati e microplastiche, e non è testata sugli animali.

Altre creme viso antirughe consigliate:

4. Crema viso Revitalift Laser X3 di L'Oréal Paris

La migliore crema viso giorno

Consigliata a: chi è alla ricerca di una crema viso da usare di giorno per idratare la pelle e proteggerla dagli agenti esterni.

Pro: si tratta di una crema viso a tripla azione, in grado di agire efficacemente su rughe, rilassamento cutaneo e secchezza, e rendere la pelle più tonica e soda. La profumazione risulta molto fresca e piacevole, mentre la texture è leggera, non appesantisce e permette alla crema di assorbirsi velocemente, rendendola ideale come crea da giorno quotidiana.

Contro: pur essendo pensata per tutti i tipi di pelle, la crema potrebbe risultare non adatta a chi ha la pelle particolarmente grassa perché, non avendo effetto opacizzante, tende a rendere lucida la zona T.

Tipo di pelle: tutti

Formato: barattolo, 50 ml

Ingredienti principali: acido ialuronico, Vitamina C, Pro-Retinolo

Applicazione consigliata: al mattino su viso e collo detersi, effettuando movimenti circolari dall'alto verso il basso fino a completo assorbimento.

Molte delle creme per il viso che si possono acquistare online o nei negozi specializzati possono essere utilizzate sia di giorno che di notte. Alcune, tuttavia, sono particolarmente indicate per uno specifico momento della giornata: è il caso delle creme viso giorno, da applicare sul viso al mattino, subito dopo la detersione. La crema viso Revitalift Laser x3 di L'Oréal Paris, ad esempio, è la crema viso giorno più venduta su Amazon. Il punto di forza di questo prodotto è la sua formula arricchita con Pro-Xylane concentrato (3%), una molecola ricavata dallo xilosio che aiuta a mantenere intatta la compattezza delle cellule. I primi risultati saranno visibili già dopo 7 giorni, mentre dopo 4 settimane di utilizzo la pelle risulterà distesa e i tratti del viso appariranno come rimodellati.

Della stessa linea consigliamo anche la Revitalift Laser X3 notte, la migliore crema viso notte attualmente in commercio.

Altre creme viso giorno consigliate:

5. Crema viso Acnestil Attiva di Rilastil

La migliore crema viso per pelle mista e grassa

Consigliata a: chi cerca una crema adatta da utilizzare su pelle mista o grassa, che si assorba rapidamente senza ungere.

Pro: ad azione sebonormalizzante e opacizzante, questa crema è perfetta per trattare le pelli miste, grasse e a tendenza acneica, perché riduce imperfezioni e impurità e ne previene la comparsa. La texture è densa ma la crema non unge e si assorbe velocemente, lasciando la pelle idratata ma non lucida. I risultati sono visibili già dopo i primi giorni di utilizzo.

Contro: alcuni utenti la ritengono troppo corposa come base trucco, per cui ne sconsigliano l'utilizzo in questo senso.

Tipo di pelle: mista, grassa, acneica

Formato: tubo, 40 ml

Ingredienti principali: pantenolo, ceramidi, acido ialuronico

Applicazione consigliata: su pelle pulita ed asciutta, mattina e sera.

Impurità ed eccesso di sebo sono i principali inestetismi con cui chi ha la pelle mista o grassa deve fare i conti. Si potrebbe dunque pensare che applicare una crema sul viso possa peggiorare la situazione, rendendo la pelle ancora più lucida, ma non è così: al contrario, perché risulti opacizzata e priva di imperfezioni la pelle grassa dev'essere idratata, scegliendo naturalmente prodotti adatti. Se siete alla ricerca di una crema efficace ma che non appesantisca la pelle vi consigliamo la Acnestil Attiva di Rilastil, studiata per trattare non solo la pelle grassa ma anche quella a tendenza acneica. La formula innovativa contiene infatti una molecola antimicrobica che penetra la parete batterica, inibendo il rilascio delle tossine che causano le infiammazioni e agendo sull'iperattività della ghiandola sebacea.

Altre creme per pelle mista e grassa consigliate:

6. Crema viso Skin Food Light di Weleda

La migliore crema viso per pelle secca e molto secca

Consigliata a: chi cerca un prodotto per idratare intensamente la pelle secca e renderla nuovamente morbida ed elastica.

Pro: una crema multifunzione adatta da utilizzare sulla pelle secca e screpolata di viso, corpo, mani e piedi. Nutre la pelle in profondità, migliorando le funzioni della barriera protettiva, riducendo il prurito e lasciandola da subito più morbida ed elastica. È composta all'80% da ingredienti vegetali biologici.

Contro: nonostante la texture leggera, si tratta di una crema piuttosto ricca, non adatta a pelli miste e grasse.

Tipo di pelle: secca, molto secca, sensibile

Formato: tubo, 75 ml

Ingredienti principali: olio di girasole, burro di cacao, burro di karitè

Applicazione consigliata: massaggiare al bisogno su viso e corpo, lasciando assorbire bene.

La pelle secca, soprattutto se disidratata, ha bisogno di un'idratazione intensa e prolungata, in modo da ridurre pruriti, rossori e la sensazione di pelle che tira. Chi presenta questo tipo di pelle dovrebbe dunque affidarsi a prodotti in grado di penetrare nella barriera cutanea per ripristinare il normale film idrolipidico e lasciare la pelle liscia e morbida al tatto. Una delle creme viso per pelle secca e molto secca più apprezzate dagli utenti Amazon è la Skin Food Light di Weleda, che assicura idratazione e nutrimento alla pelle di viso e corpo, pur rimanendo leggera e molto facile da stendere. La presenza di estratti di piante medicinali come la camomilla, inoltre, assicura un effetto lenitivo e protettivo sulla pelle secca e stressata, utile a prevenire desquamazioni e rossori.

Altre creme per pelle secca consigliate:

7. Crema viso Re-Clair Intensa di Fiori di Cipria

La migliore crema viso schiarente

Consigliata a: chi è alla ricerca di un cosmetico in grado di attenuare le macchie scure dovute all'esposizione solare e di ridurre discromie e imperfezioni.

Pro: oltre a ridurre le macchie scure e a schiarirle, questa crema viso svolge un'azione preventiva, contrastando la formazione di nuovi inestetismi. Ha inoltre un effetto anti-ossidante, lenitivo e calmante, che determina la rigenerazione dei tessuti della pelle danneggiati dal sole. Stimolando la produzione di collagene, infine, riesce anche a mantenere la pelle tonica ed elastica.

Contro: i risultati sono visibili dopo circa 30 giorni (il tempo necessario per il ricambio degli strati superiori della pelle) e alcuni utenti Amazon avrebbero preferito ottenerli in tempi più brevi.

Tipo di pelle: tutti

Formato: barattolo, 50 ml

Ingredienti principali: estratto di giglio di mare, Vitamina C, Vitamina B3 (niacinamide)

Applicazione consigliata: due volte al giorno direttamente sulla zona da trattare, massaggiando fino a completo assorbimento.

Età ed esposizione prolungata ai raggi solari possono determinare la comparsa di macchie più o meno scure sulla pelle del viso, dovute ad una iperproduzione di melanina in una particolare zona. Tali macchie possono tuttavia essere schiarite con un prodotto studiato ad hoc come la crema viso Re-Clair Intensa di Fiori di Cipria, che agisce inibendo la sintesi di melanina ed è dunque ideale per schiarire le macchie scure sul viso. L'efficace azione antimacchia esercitata sulla pelle è dovuta alla combinazione di principi attivi schiarenti e principi attivi della formula, composta per il 91,7% da ingredienti di origine naturale. Made in Italy e priva di siliconi, sostanze pertrolchimiche e paraffine, la crema può essere utilizzata da sola o insieme ad un altro prodotto idratante.

Altre creme ad azione schiarente consigliate:

8. Crema viso Hydra Plus di Clinians

La migliore crema viso opacizzante

Consigliata a: chi cerca un prodotto per opacizzare la pelle, ridurre l'effetto lucido soprattutto nella zona T e attenuare la visibilità dei pori dilatati.

Pro: questa crema si caratterizza per la texture leggera, il potente effetto opacizzante e la capacità di regolare la produzione di sebo. Formulata specificamente per le pelli miste e grasse, non unge, non appesantisce e permette alla pelle di respirare. Da sottolineare anche il prezzo molto economico considerata la qualità del prodotto e del brand.

Contro: alcuni utenti non hanno apprezzato la texture particolarmente leggera della crema; è proprio tale caratteristica, tuttavia, che la rende perfetta per le pelli miste.

Tipo di pelle: mista, grassa

Formato: barattolo, 50 ml

Ingredienti principali: acqua di mela, te verde, zinco

Applicazione consigliata: mattina e sera su viso e collo detersi e asciutti; massaggiare fino a completo assorbimento.

Le pelli miste e grasse hanno la tendenza a produrre una eccessiva quantità di sebo, che le porta a lucidarsi – il cosiddetto "effetto unto" – in particolare nella zona T, che comprende fronte, naso e mento. L'iperproduzione di sebo può però essere contrastata utilizzando prodotti viso ad azione opacizzante, proprio come la crema Hydra Plus di Clinians, caratterizzata da una consistenza a metà strada tra un gel e una crema e una texture incredibilmente fresca e leggera, a rapido assorbimento. Tali aspetti si uniscono alla formula a base di ingredienti dalle proprietà idratanti, lenitive e anti-ossidanti, determinando un benessere immediato: dopo l'applicazione, infatti, la pelle viene pervasa da una piacevole sensazione di freschezza e di idratazione che dura per tutta la giornata.

Altre creme opacizzanti consigliate:

9. Crema viso Retinolo di Cocco Care

La migliore crema viso illuminante

Consigliata a: chi vuole una crema capace di donare nuova luce alla pelle spenta.

Pro: oltre a idratare a fondo la pelle, questo prodotto la rende più luminosa ed elastica, in quanto stimola la produzione di collagene. Inoltre, riduce le rughe, i segni del tempo e quelli tipici dell'affaticamento, agendo con efficacia anche sulle macchie e sulle discromie.

Contro: se si ha la pelle molto grassa è preferibile applicarla solo di notte.

Tipo di pelle: tutti

Formato: flacone, 100 ml

Ingredienti principali: retinolo, acido ialuronico, Vitamina C

Applicazione consigliata: su viso, collo e décolleté ben detersi, massaggiando dal basso verso l'alto per favorire l'assorbimento.

Quando è particolarmente stressata, la pelle del viso può apparire spenta e ingrigita, priva del suo colorito roseo naturale. In questi casi può essere utile trattarla con una crema a base di ingredienti come la vitamina C e il retinolo, che favoriscono il ricambio cellulare e riattivano la produzione di collagene, rendendo la pelle radiosa. Entrambi gli ingredienti sono contenuti nella crema viso di Cocco Care, un prodotto Made in Italy, biologico, cruelty free e vegano che è privo di siliconi, parabeni e alcool. Oltre all'effetto illuminante, segnaliamo una buona azione anti-età e antirughe data dal complesso di sostanze anti-ossidanti della formula. Può essere utilizzata sia dalle donne che dagli uomini, al mattino e alla sera.

Altre creme viso illuminanti consigliate:

10. Crema viso Advanced Sensitive viso di Garnier Ambre Solaire

La migliore crema viso con SPF

Consigliata a: chi vuole proteggere la pelle dai raggi solari con un prodotto efficace che sia in grado anche di idratare la cute.

Pro: la crema garantisce una protezione completa dalle scottature e dai raggi UVB, UVA e UVA lunghi, evitando la comparsa di macchie dovute all'esposizione al sole e di piccole rughe. Può essere utilizzata sia al mare che in piscina, perché resiste all'acqua, al cloro, alla sabbia e al sudore. Inoltre, aiuta a contrastare la secchezza provocata dal cloro e dal sale dell'acqua di mare. Leggera e facile da stendere, non unge e si assorbe in fretta.

Contro: quando viene applicata la pelle del viso potrebbe risultare un po' lucida, ma l'effetto svanisce dopo qualche minuto.

Tipo di pelle: tutti

Formato: tubo, 50 ml

Ingredienti principali: Vitamina E

Applicazione consigliata: tutti i giorni, la mattina oppure prima dell'esposizione al sole, su viso e collo ben detersi. Per favorire l'assorbimento, eseguire movimenti circolari.

Contrariamente a quanto comunemente si crede, è importante proteggere la pelle dai raggi solari non solo d'estate, ma durante tutto l'anno. A questo scopo può essere utile acquistare una crema viso con SPF che sia anche idratante, così da avere un prodotto dalla duplice funzione. Tra quelle più vendute e meglio recensite su Amazon c'è Adavanced Sensitive viso di Garnier, che garantisce una protezione molto alta grazie al filtro solare SPF 50+. La tecnologia Netlock della formula la rende idratante e protettiva, mantenendo però una texture leggera che lascia la pelle libera di respirare. Essendo un prodotto dermatologicamente testato, privo di profumo e con formula ipoallergenica, può essere utilizzato su qualsiasi tipo di pelle senza causare arrossamenti, irritazioni e sfoghi cutanei.

Altre creme con SPF consigliate:

11. Crema viso con bava di lumaca di Florence Bio Cosmesi

La migliore crema viso biologica

Consigliata a: chi per la propria skincare routine predilige prodotti con ingredienti biologici e naturali.

Pro: si tratta di una crema viso ricca di principi attivi naturali e biologici che detiene la certificazione Bio-Eco Cosmesi AIAB e vanta molteplici azioni sulla pelle, perché nutre, idrata, tonifica, combatte le imperfezioni e i segni del tempo. Dopo poche applicazioni la pelle risulta molto più elastica e luminosa, e basta una piccola quantità di prodotto per massaggiare viso e collo.

Contro: alcuni utenti con pelle grassa sconsigliano l'utilizzo della crema, perché tende a lucidare la zona T.

Tipo di pelle: tutti

Formato: tubo, 100 ml

Ingredienti principali: bava di lumaca, olio di mandorle dolci, olio di avocado

Applicazione consigliata: picchiettare su viso, collo e décolleté, massaggiando se necessario per favorire l'assorbimento.

La presenza di ingredienti biologici nei cosmetici è spesso indice di qualità e sicurezza del prodotto, per cui sono diversi i consumatori che acquistano quasi esclusivamente prodotti di questo tipo, soprattutto se destinati ad una zona delicata come il viso. Una delle creme viso completamente naturali e biologiche più vendute su Amazon è la crema viso di Florence Bio Cosmesi, che vanta una concentrazione del 65% di bava di lumaca, un ingrediente 100% naturale che si dimostra molto efficace per ridurre le rughe, rimuovere macchie, arrossamenti e discromie, ma anche idratare e nutrire a fondo la pelle. Utilizzabile sia dagli uomini che dalle donne, questa crema viso 100% Made in Italy è priva di paraffina, coloranti, siliconi e profumi artificiali.

Altre creme viso con formula biologica consigliate:

12. Crema viso Nutriente Rielasticizzante di Cera di Cupra

La migliore crema viso economica

Consigliata a: chi è alla ricerca di una crema viso economica ma al contempo efficace nel nutrire la pelle.

Pro: una crema dall'ottimo rapporto qualità/prezzo utile per nutrire la pelle senza appesantirla. Se usata regolarmente, aiuta a mantenere la corretta idratazione cutanea limitando la perdita d'acqua, migliora l'elasticità della pelle, che appare più morbida e distesa, e previene la comparsa dei segni del tempo.

Contro: data la texture della crema, densa e corposa, molti utenti consigliano di utilizzarla principalmente durante l'inverno.

Tipo di pelle: normale

Formato: barattolo, 50 ml

Ingredienti principali: acido ialuronico, estratto di cotone, oli vegetali

Applicazione consigliata: mattina e sera dopo la detersione; massaggiare sino a completo assorbimento.

Chi non ha la possibilità di spendere cifre elevate per acquistare una crema viso di fascia alta può optare per un prodotto economico, consapevole che non sempre un prezzo basso è sinonimo di scarsa qualità. Esistono anzi prodotti molto validi sia per efficacia che per ingredienti che vengono proposti ad un costo contenuto. Ne è un esempio la crema viso nutriente di Cera di Cupra, una crema ad azione nutriente e rielasticizzante che si prende cura della pelle grazie all'azione di ingredienti protettivi e riequilibranti, aiutandola a ristabilire il corretto film idrolipidico. Dermatologicamente testata, si caratterizza per una texture che, pur essendo abbastanza densa, risulta leggera sulla pelle e di facile assorbimento.

Altre creme economiche consigliate:

13. Crema viso Idratante Leggera di Jowaé

La migliore crema viso per pelli giovani

Consigliata a: ragazze e ragazzi giovani che vogliono un prodotto leggero, da usare quotidianamente per idratare la pelle.

Pro: si tratta di una crema fresca e dalla consistenza impalpabile che si fonde con la pelle, lasciandola idratata e luminosa. È un prodotto particolarmente indicato per le pelli giovani – normali, miste o sensibili – ricco di ingredienti naturali benefici per il viso.

Contro: pur essendo una crema leggera, chi l'ha provata non la consiglia per le pelli grasse, perché tende a lucidarle.

Tipo di pelle: normale, mista

Formato: tubo, 40 ml

Ingredienti principali: acqua di fiori di sakura, estratto di pino, Vitamina E

Applicazione consigliata: mattina e sera su pelle asciutta e pulita.

Chi ha la pelle giovane, soprattutto se di tipo normale e senza particolari esigenze, può affidarsi a cosmetici che garantiscono una buona idratazione durante la giornata, eventualmente da usare anche di notte. Se caratterizzati da texture leggera e impalpabile, poi, tali prodotti sono perfetti da inserire in una skincare routine semplice ma efficace per adolescenti e giovani tra i 20 e i 25 anni. La crema viso Idratante Leggera di Jowaé svolge esattamente questa funzione: idrata, rimpolpa e rigenera la pelle, regalandole un colorito uniforme e luminoso. Si distingue per una texture leggera e incredibilmente fresca, che si assorbe molto velocemente. Gli ingredienti della formula sono per l'88% di origine naturale, caratteristica che la rende adatta anche alle pelli sensibili.

Altre creme viso per pelli giovani consigliate:

14. Crema viso Anti-età Illuminante di RevitaLAB

La migliore crema viso per pelli mature

Consigliata a: chi ha superato i 40 anni e vuole un prodotto studiato appositamente per le pelli mature, con un'efficace azione anti-età.

Pro: è una crema viso specifica per la fascia d'età compresa tra i 40 e i 55 anni, ad azione anti-età e illuminante. Tra gli effetti più apprezzati la capacità di nutrire la pelle in profondità, rendendola più elastica e all'apparenza ringiovanita, e di proteggere il viso da inquinamento e raggi solari creando una barriera protettiva. Da segnalare anche l'innovativo packaging con erogatore antibatterico.

Contro: pur avendo all'interno della formula filtri UVA/UVB, la crema non può essere utilizzata in sostituzione della protezione solare.

Tipo di pelle: tutti

Formato: barattolo, 50 ml

Ingredienti principali: Vitamina C, acido folico, olio di jojoba

Applicazione consigliata: su pelle pulita e asciutta, di giorno e di notte.

Man mano che l'età avanza, la pelle del viso tende a perdere tono ed elasticità, compaiono piccole rughe e in generale appare più spenta e "affaticata". Per contrastare e migliorare tali effetti, si può optare per un prodotto pensato proprio per le pelli mature, preferibilmente a base di ingredienti dalle proprietà anti-età. Tra le migliori creme viso per pelli mature troviamo la RevitaLAB Anti-Aging Day and Night Cream, studiata per donne e uomini tra i 40 e i 55 anni. Arricchita con vitamine, burri e oli vegetali, esercita un'immediato effetto rinnovatore sulla pelle, che appare da subito più luminosa e distesa. Riesce inoltre a riparare la pelle danneggiata dai fattori ambientali, e a prevenire danni futuri dati da inquinamento e raggi solari.

Dello stesso brand è disponibile anche la crema anti-età 60-75 anni arricchita da olio di canapa, una delle migliori creme viso over 60.

Altre creme viso per pelli mature consigliate:

15. Crema viso Hydra Energetic di L'Oréal Paris Men Expert

La migliore crema viso per uomo

Consigliata a: coloro che cercano una crema studiata per la pelle maschile che sia capace di combattere la stanchezza e i segni della fatica che compaiono sul volto a fine giornata.

Pro: è una crema per uomo versatile, che idrata a fondo, nutre e rinfresca la pelle mentre combatte i 5 principali segni della fatica. Le sue proprietà energizzanti e rivitalizzanti la rendono capace di proteggere la pelle, anche quella più sensibile, dalle aggressioni esterne. Si assorbe molto rapidamente grazie alla texture in gel molto fresca, che non unge la pelle.

Contro: stando alle recensioni degli utenti che l'hanno provata, non è il prodotto più adatto a chi soffre di borse che si formano sotto gli occhi.

Tipo di pelle: tutti

Formato: flacone, 100 ml

Ingredienti principali: guaranà, Vitamina C, proteine

Applicazione consigliata: su pelle del viso ben detersa, massaggiando per favorire l'assorbimento. Per agevolare il processo di rivitalizzazione delle cellule, si consiglia di utilizzarla due volte al giorno, al mattino e alla sera.

La pelle degli uomini presenta caratteristiche e peculiarità che la rendono diversa da quella delle donne, per cui è importante prendersene cura con prodotti specifici dedicati al trattamento della cute maschile. Tra le tante alternative disponibili vi consigliamo la crema viso Hydra Energetic di L'Oréal Paris Men Expert, un prodotto che garantisce una doppia azione, idratante ed anti fatica, per 24 ore. È inoltre in grado di contrastare occhiaie e colorito spento, di rassodare il viso e di mitigare la fastidiosa sensazione di pelle che tira, per cui è una crema ideale per chi affronta giornate lunghe e particolarmente impegnative. Già dopo la prima applicazione la pelle apparirà distesa e riposata, e rimarrà idratata per tutto il giorno.

Altre creme viso per uomo consigliate:

Quali sono le migliori marche di creme per il viso?

Sono davvero tante le migliori marche di creme per il viso e, tra brand più o meno noti, sarebbe davvero complicato riuscire ad elencarle tutte. Le marche più conosciute, quelle che non hanno bisogno di presentazioni, sono in generale sono quelle più affidabili ed efficaci, oltre ad essere quelle realizzate con ingredienti di qualità. Parliamo di brand come L'Oréal Paris, Garnier, Collistar, Lierac, Olaz, Clinians, Estee Lauder, Eucerin, Cetaphil e Avéne.

Tra le migliori marche di creme per il viso che propongono prodotti completamente naturali ci sono, invece, brand meno noti ma dalla qualità indiscussa, che realizzano prodotti cosmetici certificati. Tre le più apprezzate ed acquistate segnaliamo Cocco Care, Florence Bio Cosmesi, Fiori di Cipria, Nuvò, Satin Naturel e la linea Bio di Garnier.

Come scegliere la migliore crema per il viso

Una crema viso, per essere realmente efficace, deve essere scelta tenendo in considerazione il proprio tipo di pelle e la propria età. Da non sottovalutare, inoltre, gli ingredienti contenuti nella formula, che possiamo valutare dando un'occhiata all'INCI, la tipologia di prodotto, da giorno o da notte, e la sua azione sulla pelle. Anche il prezzo può aiutare nella scelta: raramente una crema molto costosa – sopra i 100 euro – garantisce risultati tanto migliori di una con un rapporto qualità/prezzo molto più ragionevole. Allo stesso modo una crema viso economica – sotto i 10 euro – difficilmente può avere una concentrazione di principi attivi e ingredienti tali da risultare efficace.

Quindi, come scegliere la migliore crema viso?

Tipo di pelle

Questo è l'ABC della skincare: scegliere prodotti adatti al proprio tipo di pelle; la crema viso non fa eccezione. A seconda che si abbia una pelle secca, mista, grassa o sensibile si dovrà scegliere una crema che abbia degli ingredienti specifici capaci di migliorarne il tono e mitigarne i difetti.

La crema viso per pelli secche deve avere un'alta efficacia idratante così da limitare la tendenza della pelle a desquamarsi e a tirare. Le creme migliori sono quella ricche di oli – argan, jojoba, mandorle – e di burri come quello di karité. Deve avere una consistenza ricca e corposa, capace di garantire uno strato di idratazione costante sulla pelle.

deve avere un'alta efficacia idratante così da limitare la tendenza della pelle a desquamarsi e a tirare. Le creme migliori sono quella – argan, jojoba, mandorle – e di come quello di karité. Deve avere una consistenza ricca e corposa, capace di garantire uno strato di idratazione costante sulla pelle. La crema viso per pelli miste deve essere in grado di riequilibrare il tono della pelle, idratando le zone secche e controllando l'eccesso di sebo nella zona T. In questi casi specifici la soluzione migliore potrebbe essere quella di utilizzare in combo due creme viso, una idratante per le zone secche ed una astringente per la zona T.

deve essere in grado di riequilibrare il tono della pelle, idratando le zone secche e controllando l'eccesso di sebo nella zona T. In questi casi specifici la soluzione migliore potrebbe essere quella di utilizzare in combo due creme viso, una idratante per le zone secche ed una astringente per la zona T. La crema viso per pelli grasse deve avere capacità astringenti e purificanti. L'errore più comune che commette chi ha la pelle grassa è quello di non idratare la pelle. Al contrario, le creme viso migliori per pelli grasse sono quella a base di acqua, meglio ancora se acqua termale, con ingredienti seboregolatori come tanniti, flavonoidi, amamelide, escina e acido azelaico. È importante poi anche la presenza di ingredienti antibatterici che contrastino la diffusione di batteri causa di impurità.

deve avere capacità astringenti e purificanti. L'errore più comune che commette chi ha la pelle grassa è quello di non idratare la pelle. Al contrario, le creme viso migliori per pelli grasse sono quella a base di acqua, meglio ancora se acqua termale, con ingredienti seboregolatori come tanniti, flavonoidi, amamelide, escina e acido azelaico. È importante poi anche la presenza di ingredienti antibatterici che contrastino la diffusione di batteri causa di impurità. La crema viso per pelli sensibili deve avere una formulazione delicata, molto meglio se a base di aloe vera, con ingredienti emollienti e lenitivi come la camomilla, l'avena e la calendula, capaci di mitigare gli arrossamenti e l'ipersensibilità della pelle. Da evitare le creme viso con profumazioni che potrebbero irritare la cute.

Età

Un altro fattore da tenere in considerazione quando si acquista una crema viso è l'età. Una pelle giovane avrà infatti esigenze diverse rispetto ad una pelle più matura, e riuscire a seguire i cambiamenti della nostra cute ci guiderà, nel corso degli anni, a scegliere la crema più adatta. In linea generale possiamo dire che:

fino ai 24 anni basterà utilizzare una crema idratante facendo attenzione a proteggere la nostra cute dai raggi solari e da fattori irritanti come l'inquinamento atmosferico;

basterà utilizzare una crema idratante facendo attenzione a proteggere la nostra cute dai raggi solari e da fattori irritanti come l'inquinamento atmosferico; a partire dai 25 anni l'epidermide e il derma iniziano ad assottigliarsi, e possono comparire i primi segni d'espressione. In questo caso, la nostra skincare dovrà comprendere una crema viso capace di prevenire l'invecchiamento cutaneo continuando a stimolare la produzione di collagene e di elastina. Utilizzare un siero viso a base di Vitamina C ed E può aiutarci a prevenire la comparsa dei primi segni dell'età;

l'epidermide e il derma iniziano ad assottigliarsi, e possono comparire i primi segni d'espressione. In questo caso, la nostra skincare dovrà comprendere una crema viso capace di prevenire l'invecchiamento cutaneo continuando a stimolare la produzione di collagene e di elastina. Utilizzare un siero viso a base di Vitamina C ed E può aiutarci a prevenire la comparsa dei primi segni dell'età; durante i 30 anni cominciano a formarsi le prime rughe che diventano, con il passare del tempo, sempre più evidenti. La crema viso dovrà dunque svolgere un'efficace azione antiossidante combattendo i radicali liberi, principali responsabili dell'invecchiamento cutaneo, e levigare le prime rughe sottili. Si possono iniziare ad utilizzare creme antiage specifiche per contrastare i primi segni del tempo;

cominciano a formarsi le prime rughe che diventano, con il passare del tempo, sempre più evidenti. La crema viso dovrà dunque svolgere un'efficace azione antiossidante combattendo i radicali liberi, principali responsabili dell'invecchiamento cutaneo, e levigare le prime rughe sottili. Si possono iniziare ad utilizzare creme antiage specifiche per contrastare i primi segni del tempo; dopo i 40 anni la pelle inizia a perdere elasticità, le rughe di senescenza diventano sempre più marcate e sarà necessario reintegrare tutte quelle sostanze che via via la nostra cute smette di produrre: acido ialuronico, collagene ed elastina. L'idratazione diventa sempre più importante per mantenere la pelle sana e proprio per questo la crema viso dovrà essere abbinata ad un buon siero anti-età.

Ingredienti

Al di là dei componenti più adatti per le esigenze specifiche della nostra pelle, esistono degli ingredienti che non dovrebbero mai mancare in una buona crema. Prima di acquistare una crema viso, quindi, è importante valutare la presenza di tali ingredienti, o della maggior parte di essi.

Antiossidanti : una crema viso non deve mai essere sprovvista di vitamine che svolgono un'azione antiossidante contrastando i radicali liberi. Quelle più utili per la pelle sono la A, la C e la E. La Vitamina C, o niacinamide, è idratante e favorisce il rinnovamento cellulare, la Vitamina A, o retinolo, combatte l'invecchiamento cutaneo, mentre la Vitamina E, o tocoferolo, è un potente antiage con proprietà antinfiammatorie.

: una crema viso non deve mai essere sprovvista di vitamine che svolgono un'azione antiossidante contrastando i radicali liberi. Quelle più utili per la pelle sono la A, la C e la E. La Vitamina C, o niacinamide, è idratante e favorisce il rinnovamento cellulare, la Vitamina A, o retinolo, combatte l'invecchiamento cutaneo, mentre la Vitamina E, o tocoferolo, è un potente antiage con proprietà antinfiammatorie. Idratanti : la crema viso deve principalmente idratare e quindi, oltre all'acqua, deve contenere ingredienti idratanti. I più diffusi sono l'acido ialuronico, l'aloe vera, la glicerina e la Vitamina C.

: la crema viso deve principalmente idratare e quindi, oltre all'acqua, deve contenere ingredienti idratanti. I più diffusi sono l'acido ialuronico, l'aloe vera, la glicerina e la Vitamina C. Estratti vegetali : vengono aggiunti in concentrazioni variabili e sono identificabili nell'INCI perché hanno sempre un nome latino. Hanno una funzione idratante e, in base agli estratti vegetali presenti, una crema può avere spiccate proprietà lenitive, idratanti, antiage, emollienti o purificanti.

: vengono aggiunti in concentrazioni variabili e sono identificabili nell'INCI perché hanno sempre un nome latino. Hanno una funzione idratante e, in base agli estratti vegetali presenti, una crema può avere spiccate proprietà lenitive, idratanti, antiage, emollienti o purificanti. Conservanti e profumi: la formulazione dei cosmetici necessita di conservanti per mantenere inalterate le proprietà della crema stessa. Se vanno evitati i conservanti chimici, nelle formulazioni delle creme possiamo trovare conservanti naturali come l'acido sorbico, il fenossietanolo e l'alcol benzilico. Per quanto riguarda i profumi, segnati nell'INCI come parfum o fragrance, questi possono causare allergie o reazioni soprattutto per chi ha una pelle sensibile.

Tipologia

Le creme viso possono essere indicate per il giorno o per la notte, ma esistono anche cosmetici che possono essere utilizzati sia al mattino appena svegli che prima di andare a letto. In generale, le creme viso giorno sono più leggere, pensate per fornire un'idratazione prolungata lungo tutto l'arco della giornata. Possono avere filtri solari, oppure specifiche funzioni anti-inquinamento. Le creme viso notte, al contrario, hanno una formula più ricca, e sono studiate per agire mentre dormiamo. Una delle azioni principali dei cosmetici di questo tipo è la rigenerazione cellulare, fondamentale per avere sempre un aspetto sano e luminoso.

Azione sulla pelle

Le creme viso non sono tutte uguali: a seconda degli ingredienti con cui vengono formulate, esercitano azioni differenti sulla pelle, che vanno tenute in conto al momento dell'acquisto. Gli effetti principali sono idratante, nutriente, antirughe, illuminante, opacizzante e anti-macchie (schiarente).

Crema viso idratante : impedisce la disidratazione della pelle trattenendo le molecole d'acqua. Tra gli ingredienti principali troviamo acqua, glicerina e vitamine.

: impedisce la disidratazione della pelle trattenendo le molecole d'acqua. Tra gli ingredienti principali troviamo acqua, glicerina e vitamine. Crema viso nutriente : protegge la pelle creando una sottile barriera protettiva grazie a oli e burri vegetali come quello di karité o di cacao.

: protegge la pelle creando una sottile barriera protettiva grazie a oli e burri vegetali come quello di karité o di cacao. Crema viso antirughe : formulata con ingredienti rimpolanti e riempitivi, come l'acido ialuronico, rende la pelle più distesa e riduce i segni del tempo.

: formulata con ingredienti rimpolanti e riempitivi, come l'acido ialuronico, rende la pelle più distesa e riduce i segni del tempo. Crema viso illuminante : ideale per donare nuova luce alla pelle spenta e ingrigita, a base di ingredienti dalle proprietà illuminanti come la Vitamina C.

: ideale per donare nuova luce alla pelle spenta e ingrigita, a base di ingredienti dalle proprietà illuminanti come la Vitamina C. Crema viso opacizzante : indicata per pelli miste o grasse, va ad agire sulla produzione di sebo sfruttando le proprietà di ingredienti astringenti come lo zinco.

: indicata per pelli miste o grasse, va ad agire sulla produzione di sebo sfruttando le proprietà di ingredienti astringenti come lo zinco. Crema viso anti-macchie: studiata per attenuare e ridurre le macchie scure dovute ad età o raggi solari. Spesso contiene retinolo.

Packaging

L'ultima cosa da valutare al momento dell'acquisto di una crema viso è il contenitore. Meglio evitare i barattolini trasparenti, perché possono essere attraversati dalla luce che potrebbe causare l'ossidazione di alcune sostanze organiche fotosensibili. Il packaging ideale sarebbe un contenitore airless con dosatore, che limita il più possibile all'aria e ai possibili batteri di entrare in contatto con la crema, preservando così tutte le caratteristiche degli ingredienti che la compongono.

Dove comprare le migliori creme viso

Le creme viso delle migliori marche si possono acquistare in profumeria, in farmacia o anche, in alcuni casi, al supermercato, anche se maggiore possibilità di scelta, così come offerte vantaggiose e prezzi competitivi si trovano su Amazon, nella sezione dedicata.

Acquisti correlati – Altri prodotti per una skincare routine completa

Come abbiamo detto in apertura, la skincare routine è l'insieme dei passaggi necessari a prendersi cura della pelle del viso. Oltre ad una buona crema viso, dunque, è importante acquistare altri prodotti beauty, come detergente, siero, scrub e maschere. Vediamo ciascun prodotto nel dettaglio.

Detergente

Il detergente viso costituisce il primo step della skincare, utile per rimuovere trucco, impurità e tracce di inquinamento dalla cute. Può essere in gel, mousse o schiuma, indicato per alcune tipologie di pelle o con una azione specifica. Ecco alcuni prodotti da prendere in considerazione, sempre tenendo conto delle proprie esigenze personali.

Siero

Da applicare prima della crema, il siero viso ne potenzia l'azione, tanto che diversi brand propongono prodotti della stessa linea da usare in combinazione. Ha in genere una consistenza piuttosto liquida, anche se ne esistono alcuni di più fluidi e corposi. Se la crema che utilizzate oppure quella che intendete acquistare non ha un siero da abbinare, date uno sguardo ai seguenti prodotti:

Scrub

Lo scrub viso esfolia delicatamente lo strato superficiale dell'epidermide rimuovendo le cellule morte, per cui è molto utile a levigare la pelle e ad eliminare piccole impurità. Poiché quella del viso è una zona delicata, è importante acquistare un prodotto che non sia aggressivo, come questi che abbiamo selezionato:

Maschera

Chiudiamo questa breve selezione di prodotti da utilizzare in abbinamento alla crema viso con le maschere viso, sempre più diffuse e apprezzate, soprattutto quelle coreane. A seconda della loro azione, purificano, illuminano o nutrono la pelle, ma ne esistono anche di lenitive o illuminanti. Di seguito alcune delle migliori alternative in commercio.