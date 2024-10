Migliori ferri da stiro con caldaia 2024: la classifica dei migliori modelli del momento

video suggerito

Se state pensando di acquistare un nuovo ferro da stiro che vi permetta di svolgere questa attività rapidamente e senza fatica, un'ottima soluzione potrebbe essere quella di comprare un ferro da stiro con caldaia, detto anche "a caldaia separata", ideale per affrontare lunghe sessioni di stiratura e, di conseguenza, indicati per chi ha una famiglia numerosa.

Stirare non piace a nessuno, ammettiamolo, perché è difficile e stancante, ma utilizzare un ferro da stiro con caldaia, professionale o semi-professionale, rende questa attività più facile, veloce e meno faticosa: l'erogazione di vapore continua, infatti, fa sì che le pieghe scompaiano da camice, pantaloni e vestiti in una sola passata.

Nonostante siano più ingombranti rispetto ai ferri da stiro tradizionali, i ferri da stiro con caldaia concedono un doppio vantaggio: si rivelano particolarmente utili per tutti coloro che, come detto, stirano grandi quantità di indumenti e, in alcuni casi, possono essere molto più leggeri e facili da maneggiare rispetto a quelli con serbatoio integrato.

Ma come scegliere il migliore tra tutti i ferri da stiro con caldaia disponibili in commercio? Indubbiamente, bisogna analizzare la capacità del serbatoio, i materiali della piastra, la potenza e valutare quali rispondono alle proprie esigenze.

Per aiutarvi, abbiamo selezionato i 20 migliori ferri da stiro con caldaia tra i diversi modelli presenti sul mercato e online, su Amazon, e abbiamo stilato una pratica guida all'acquisto, con tutti gli elementi da prendere in considerazione per capire quale comprare tra i modelli realizzati dai marchi più affidabili e noti, come Polti e Rowenta, ma non solo.

Polti Vaporella 515 Pro

Il più economico

Consigliato a chi cerca un ferro da stiro: con temperatura regolabile; ergonomico; sicuro

Potenza: 1750 watt

Capacità del serbatoio: 0,9 l

Materiali della piastra: alluminio

Pro: grazie al getto di vapore potentissimo e al ferro con piastra professionale in alluminio, permette di stirare perfettamente e in poco tempo ogni tipo di tessuto. Ottimo il rapporto qualità-prezzo.

Contro: il serbatoio non è molto capiente, secondo gli utenti che l'hanno recensito, va rabboccato dopo circa 45-60 minuti di utilizzo.

Se cercate un ferro da stiro economico, ma che sappia il fatto suo, vi consigliamo la Vaporella 515 Pro Polti. È dotata di caldaia da 0,9 litri con tappo di sicurezza e ferro con piastra in alluminio, che scorre perfettamente sui tessuti e distribuisce il vapore uniformemente. Grazie al manico in sughero, la presa è salda e confortevole. I fori concentrati sulla punta della piastra aiutano a stirare i colletti, le cuciture e altri punti difficili da raggiungere. La caldaia ad alta pressione (fino a 3,5 bar) permette di stirare velocemente in orizzontale e in verticale, anche sovrapponendo più strati di tessuto (ad esempio lenzuola o tovaglie piegate). La temperatura e l'erogazione del vapore sono regolabili. Sulla caldaia c'è un pratico tappetino poggia-ferro in silicone antiscivolo.

Polti Vaporella 2H Professional Pro Kalstop

Il migliore per rapporto qualità-prezzo

Consigliato a chi cerca un ferro da stiro: potente; prestante; dal design vintage

Potenza: 1750 watt

Capacità del serbatoio: 1,1 l

Materiali della piastra: alluminio

Pro: grazie all'alta pressione del vapore e al ferro professionale con piastra in alluminio, stira perfettamente e velocemente ogni tipo di tessuto.

Contro: secondo alcuni utenti che l'hanno recensito su Amazon, il ferro a volte perde gocce d'acqua.

Per chi vuole un ferro da stiro con caldaia di fascia media, c'è la Vaporella 2H PRO Kalstop Polti. Si tratta di un ferro dal design vintage, esteticamente identico a quello che usavano le nostre mamme, ma molto più performante. La caldaia ha una capacità di 1,1 litri, per stirare senza interruzioni fino a 2 ore, ed è dotata di tappo di sicurezza, che non si svita anche se la pressione residua è minima. La potenza è di 1750 Watt. Il vapore ad alta pressione penetra in profondità nei tessuti e permette di stirare sia in orizzontale che in verticale. Il ferro professionale ha piastra in alluminio, con fori concentrati sulla punta, e manico in sughero, per il massimo confort.

Polti La Vaporella XT100C

Il modello professionale

Consigliato a chi cerca un ferro da stiro: versatile; leggero; maneggevole

Potenza: 2350 watt

Capacità del serbatoio: 1,5 l

Materiali della piastra: ceramica

Pro: maneggevolezza, leggerezza e longevità del ferro da stiro Polti sono tra gli aspetti positivi maggiormente evidenziati dagli utenti Amazon.

Contro: seppure in pochi, alcuni utenti lamentano problemi con il serbatoio dell'acqua che potrebbe rivelare delle perdite. In questi casi consigliamo di procedere con la sostituzione.

Tra i ferri da stiro con caldaia top di gamma c'è La Vaporella Polti XT100C, un ferro da stiro con caldaia che si contraddistingue per un riscaldamento rapido in soli due minuti. La piastra in alluminio con rivestimento double ceramic è dotata anche di 360° Fluid Curve Technology, un sistema che permette una stiratura uniforme e multidirezionale su tutti i tipi di tessuto. Potenza della caldaia di 7,5 bar e pompa da 15 bar, ha un serbatoio estraibile da 1,5 litri e 6 programmi pre-impostati di stiratura. Con la funzione Steam Pulse, inoltre, è possibile stirare anche in verticale, mentre l'impugnatura con led luminosi è perfetta per tenere tutto sotto controllo. Infine, grazie al sistema No Calc Long Life Boiler Technology, il ferro da stiro è in grado di catturare anche le particelle di calcare più piccole.

Come scegliere il miglior ferro da stiro con caldaia

Abbiamo visto quali sono i migliori ferri da stiro con caldaia attualmente in commercio, vediamo ora come capire quale ferro da stiro comprare analizzando le caratteristiche principali nel dettaglio.

Dimensioni

Come abbiamo anticipato, i ferri con caldaia sono quasi sempre molto ingombranti. Non è detto, però, che questo sia un elemento negativo, perché una caldaia di grandi dimensioni assicura una maggiore autonomia di utilizzo. Se avete poco spazio per riporre il ferro dopo l'uso o per posizionarlo sull'asse, scegliete un modello compatto, con base d'appoggio posizionata sul serbatoio e non lateralmente. Se però prevedete di dedicare molto tempo alla stiratura e non volete rabboccare spesso il serbatoio, sceglietene uno con capienza superiore a 1 litro.

Peso

I ferri con caldaia nel complesso sono abbastanza pesanti ed è meglio scegliere un modello dotato di maniglia per spostarlo e riporlo più facilmente. A pesare, però, è la caldaia, mentre il ferro in sé è di solito più leggero rispetto a un modello con serbatoio interno, perché appunto non ha il peso dell'acqua inserita al suo interno. Tenete presente, però, che un ferro troppo leggero potrebbe risultare poco efficace sui tessuti pesanti e molto stropicciati, quindi cercate un compromesso tra praticità d'uso ed efficienza.

Ergonomicità

Di solito il ferro da stiro con caldaia viene utilizzato per almeno un'ora continuativamente, quindi è importante scegliere un modello con impugnatura ergonomica, che garantisca una presa comoda e sicura. Sceglietene uno con impugnatura antiscivolo, meglio se in sughero.

Erogazione del vapore

Un altro fattore importantissimo nella scelta del ferro da stiro con caldaia è l'erogazione del vapore, da cui dipendono l'efficacia e la velocità di stiratura. Gli elementi che dovete valutare sono:

pressione, che si genera all'interno della caldaia e determina l'erogazione del vapore. Maggiore è la pressione, maggiore è la quantità di vapore emessa dal ferro. Viene indicata in bar e il valore minimo dovrebbe essere di 3,5 bar. I ferri da stiro con caldaia professionali raggiungono i 7 bar, ma per l'uso domestico sono sufficienti anche 5 bar;

erogazione continua, cioè l'erogazione di vapore senza sosta, che dipende dalla pressione. Viene espressa in grammi al minuto e va dai 50 g/min per i ferri più economici agli oltre 120 g/min per i ferri professionali. Se volete un buon ferro, adatto a tutti i tipi di tessuti, vi consigliamo di sceglierne uno con almeno 70 g/min;

colpo di vapore, ovvero un getto di vapore più potente, da usare per stendere le pieghe più ostinate. Si "spara" con un apposito tasto posizionato sull'impugnatura del ferro e dovrebbe avere una potenza di almeno 200 g/min per essere efficace;

vapore verticale, utile per stirare tende, giacche e abiti appesi sulle stampelle. Non tutti i ferri da stiro possono essere utilizzati in verticale, quindi se pensate che questa funzione vi potrebbe essere utile, controllate che sia presente.

Alcuni ferri danno la possibilità di regolare la potenza del getto di vapore anziché averlo costante: questo può essere utile a chi stira spesso capi delicati, di seta, lino o cotone pregiato in quanto in alcuni punti del capo potrebbe servire un minimo apporto di vapore ed in altri un getto potente.

Capacità del serbatoio

Il principale vantaggio dei ferri da stiro con caldaia è la maggiore capacità del serbatoio rispetto ai ferri con serbatoio interno. Un serbatoio capiente garantisce una lunga autonomia di lavoro, ma non dimenticate che questa dipende anche dalla quantità di vapore erogata e quindi da quanto velocemente viene consumata la scorta idrica. In sostanza, quanto dura un ferro da stiro con caldaia? In generale, i ferri da stiro con caldaia da meno di un litro hanno un'autonomia di meno di due ore, mentre quelli con caldaia da un litro garantiscono due o più ore di utilizzo. I ferri professionali, con caldaie da 1,5 o 2 litri, possono arrivare a un'autonomia di 3-4 ore.

Alcuni ferri da stiro con caldaia hanno la carica continua, cioè permettono di aggiungere acqua al serbatoio più volte durante l'uso, senza dover aspettare che quest'ultimo sia completamente vuoto e senza dover spegnere l'apparecchio.

Funzioni

I ferri da stiro con caldaia si caratterizzano anche per alcune funzioni particolari che aiutano nelle operazioni di stiratura. Tra quelle più comuni troviamo:

Stiraggio verticale: si tratta di un optional molto comodo, specie per quanto riguarda lo stiraggio di tende, copriletti, coperte e teli.

Sistema anticalcare: questa funzione è utile per combattere il calcare. Capire se un ferro da stiro con caldaia è dotato o meno di questa funzione permetterà all'acquirente di sapere in anticipo se sia possibile utilizzare la semplice acqua del rubinetto oppure munirsi, in caso contrario, di acqua distillata o demineralizzata. Inoltre, grazie a questa funzione, la manutenzione dell'elettrodomestico sarà meno impegnativa rispetto ai ferri da stiro tradizionali.

Modalità ECO: pensata per ridurre i consumi su acqua e energia. I modelli più evoluti, infatti, permettono di raggiungere un risparmio fino al 35%.

Auto-spegnimento: si tratta di una funzione di sicurezza che prevede lo spegnimento automatico dell'elettrodomestico dopo un periodo di tempo più o meno lungo durante il quale il ferro non è stato utilizzato.

Regolazione del getto di vapore: alcuni modelli offrono la possibilità di regolare a piacere il getto del vapore, invece di averlo costante. Si tratta di un optional molto utile, specie su tessuti delicati come la seta o il lino.

Selezione del tessuto: tra le altre funzioni spesso disponibili troviamo anche quella che permette di selezionare il tipo di tessuto da stirare in modo da regolare automaticamente potenza e getto del vapore in base alla delicatezza dello stesso.

Potenza e consumi

Come per tutti gli elettrodomestici, anche per i ferri da stiro con caldaia bisogna valutare la potenza e i consumi. La potenza è misurata in Watt e maggiore è il wattaggio, minore è il tempo che il ferro impiega a erogare vapore. Questo significa che un ferro con una potenza da 1000 Watt ha bisogno di almeno 5 minuti per raggiungere la temperatura e iniziare a produrre vapore, mentre un ferro da 2000 Watt impiega circa due minuti.

Quanto costa un ferro da stiro con caldaia?

Scegliere un ferro da stiro con caldaia di una marca nota è sicuramente garanzia di qualità. I migliori brand specializzati nella produzione di ferri di questo tipo sono Rowenta, Philips e Polti.

Per quanto riguarda il prezzo, purtroppo per aggiudicarvi un buon ferro da stiro con caldaia dovrete probabilmente spendere almeno 100 euro, se non di più. I ferri di qualità professionale superano i 200 euro, ma in commercio se ne trovano anche di più economici, a circa 70-80 euro. Ovviamente, si tratta di modelli meno potenti, con caldaie poco capienti e piastre di qualità inferiore, adatti a chi non ha grandi esigenze.

Perché scegliere un ferro da stiro con caldaia? I vantaggi

Se vi state chiedendo perché scegliere un ferro da stiro con caldaia, possiamo partire subito dicendo che i vantaggi da menzionare sono diversi e che potrebbero cambiare totalmente la percezione che si ha dello stirare. Difatti, questa tipologia di ferri da stiro si differenziano per:

Potenza, sono senza dubbi molto più potenti rispetto ai classici ferri da stiro, specie per quanto riguarda l'erogazione del vapore costante che permette di eliminare anche le pieghe più difficoltose e ottenere risultati professionali.Tempi ridotti, con questo tipo di elettrodomestici sono garantiti tempi di stiratura altamente limitati perché, grazie alla loro potenza, le operazioni sono molto più veloci e efficaci.Si può stirare a lungo, perché garantiscono un getto di vapore costante e continuo che permette di stirare per un periodo di tempo prolungato e senza interruzioni.Niente più pieghe o grinze, ancora una volta è il vapore a getto continuo a fare la differenza sulla riuscita della stiratura, anche sui tessuti più stropicciati o delicati.Le differenze tra un ferro da stiro con caldaia e una stiratrice verticale

Un ferro da stiro con caldaia può anche essere dotato di funzione di stiraggio verticale, nonostante in commercio esistano delle vere e proprie stiratrici verticali. La differenza sostanziale tra i due tipi di elettrodomestici sta nella praticità: le stiratrici verticali, infatti, sono molto più maneggevoli, salvaspazio e comode rispetto ai ferri da stiro con caldaia. Con entrambi è possibile stirare ogni tipologia di tessuto, ma solo con alcuni modelli a caldaia è possibile anche lo stiraggio verticale.

Difatti, i ferri da stiro con caldaia sono più indicati per operazioni di stiraggio quotidiane, mentre le stiratrici verticali sono adatte principalmente per tende e tendaggi, copriletti, copridivani, teli, ma anche cappotti e giacche invernali.

Come pulire un ferro da stiro con caldaia

Pulire un ferro da stiro con caldaia significa essenzialmente dare priorità all'eliminazione del calcare. Molti modelli che abbiamo visto nella nostra classifica sono dotati di sistema anticalcare che ne previene la formazione, ma quando questo non basta è necessario intervenire.

Sono in molti coloro i quali consigliano di pulire la piastra del ferro da stiro con rimedi naturali, come l'aceto o il limone, oppure ripulire la caldaia con una soluzione di 50% acqua e 50% aceto. Altri, invece, utilizzano una soluzione a base di sale grosso per eliminare calcare e residui dalla piastra. Consigliamo comunque di dare un'occhiata alle istruzioni quando si ha a che fare con la manutenzione dell'elettrodomestico.

Esistono alcuni accorgimenti che possono essere messi in pratica quando si ha a che fare con i ferri da stiro, per assicurarne durata e efficienza sul lungo periodo, come ad esempio:

Cercare di non passare la piastra del ferro da stiro su bottoni e cerniere per non rovinarlaInserire un panno di cotone tra il ferro e il tessuto se si ha a che fare con fibre sinteticheUtilizzare acqua distillata per evitare la formazione del calcareSvuotare la caldaia dopo ogni utilizzoDove comprare i ferri da stiro con caldaia? Offerte online

Tutti i negozi di elettrodomestici e casalinghi come Mediaworld, Euronics o Expert vendono ferri da stiro con caldaia. Ovviamente, la scelta è limitata, non possiamo garantirvi che troverete tutti i modelli che vi abbiamo suggerito. Inoltre, di solito i prezzi sono molto elevati.

Per questo vi consigliamo di acquistare online, su Amazon, dove c'è una vastissima scelta di ferri da stiro con caldaia di ogni tipo, quasi tutti a prezzo scontato.

