Migliori creme contorno occhi del 2022: 15 prodotti per rimpolpare, ridurre rughe e occhiaie Formulate per trattare la zona più delicata del viso, le creme contorno occhi sono ideali per ridurre occhiaie, borse, rughe e discromie. Ecco di seguito le migliori 15, selezionate in base all’azione e all’INCI.

Le creme contorno occhi rappresentano uno step imprescindibile della skin-care routine, per rimpolpare, eliminare borse e occhiaie e attenuare rughe e "zampe di gallina".

Inoltre, protegge, leviga e illumina, ed è ideale da utilizzare anche come base make-up, prima del correttore.

Possiede un'azione più specifica rispetto a una generica crema anti-age e, a differenza di una crema viso, va applicata soltanto sulla zona occhi, caratterizzata da uno strato cutaneo più sottile ed esposta ai danni di agenti esterni: raggi UV, inquinamento, stress ed età. Pertanto, è importante sceglierla in relazione all'INCI, il più "verde" possibile, e agli ingredienti mirati, come l'acido ialuronico, in grado di idratare e favorire la produzione di collagene.

Di seguito troverete le 15 migliori creme contorno occhi del 2022, tutte approvate dai dermatologi, selezionate in base all'efficacia – anti-età, anti-fatica, rimpolpante, contro le occhiaie – e agli ingredienti.

Le 15 creme contorno occhi più efficaci: classifica

Quali sono, dunque, le creme contorno occhi più adatte a rimpolpare e idratare la zona perioculare?

Ecco di seguito le 15 migliori, scelte in relazione all'INCI e all'efficacia: quella con azione antirughe di IMIM, la Face D, perfetta per eliminare le occhiaie, la RoC, formulata per pelli mature e tante altre, tutte approvate e consigliate dai dermatologi.

1. Crema contorno occhi di IMIM

Le migliore crema contorno occhi con azione antirughe

Ideali per le pelli mature, over 50, la crema contorno occhi di IMIM è perfetta per eliminare i segni dell'età e levigare le rughe dette "a zampe di gallina", tipiche della zona perioculare.

Il prodotto nutre, idrata e rimpolpa la pelle, lasciandola liscia, riposata e luminosa. L'INCI contiene ingredienti con azione anti-age, come l'acido ialuronico, in grado di donare il giusto grado di idratazione, il tocoferolo o vitamina E, il complesso di peptidi e il burro di karité, utili a stimolare la produzione di collagene e a favorire la rigenerazione delle cellule cutanee.

Secondo le recensioni degli utenti Amazon, questa crema è in grado di eliminare non solo rossori e segni dell'età, ma anche borse, occhiaie e imperfezioni. Inoltre, possiede un ottimo profumo e si assorbe senza ungere, grazie alla comoda texture in crema.

Pro: questa crema per il contorno occhi è formulata per ridurre le occhiaie e garantire un trattamento anti-age completo nella zona più sensibile del viso. Contiene un efficace complesso di ingredienti, studiato per attenuare borse, occhiaie, rossori e segni dell'età.

Contro: il prodotto deve essere utilizzato con costanza. Pertanto se ne consiglia l'applicazione quotidiana, prima del make-up.

Prima e dopo l’applicazione della crema contorno occhi di IMIM.

2. Crema contorno occhi di Face D

La migliore crema contorno occhi per eliminare le occhiaie

Per un viso riposato, privo di antiestetiche borse, la crema contorno occhi di Face D è il rimedio ideale, formulato per combattere i segni della stanchezza ed eliminare le occhiaie sin dal primo utilizzo.

Il marchio, fondato da una consumatrice consapevole, nasce per rispondere a due tipi di esigenza: quella dell'effetto immediato e quella del risultato duraturo. Questa crema, infatti, sebbene sia in grado di eliminare le borse già dalla prima applicazione, garantisce una riduzione delle rughe del 16% in soli due mesi di trattamento.

L'INCI, inoltre, contiene principi attivi e ingredienti naturali, combinati per assicurare il massimo delle prestazioni. Vediamo insieme i principali.

Acido ialuronico a 3 pesi molecolari, in grado di stimolare la naturale produzione di collagene ed elastina.

Complesso anti-occhiaie al 22%, composta da Albizia ed estratto di Darutoside.

Complesso peptidico Hexapeptide-3, che concorre alla diminuzione dei segni dell'età e della stanchezza.

Vitamine E o Tocoferolo, ad azione antiossidante.

Si consiglia di applicare il prodotto due volte al giorno: al mattino, con movimenti verso l'esterno per sgonfiare la zona, e di sera, con gesti opposti, dall'esterno verso l'interno, per attenuare le rughe.

Secondo le recensioni dei clienti Amazon, il prodotto è perfetto da utilizzare come base trucco, attenua rossori e sgonfia le borse.

Pro: la crema contorno occhi possiede una doppia azione, l'una immediata (elimina le occhiaie) e l'altra visibile nel tempo (riduce le rughe). Inoltre, contiene ingredienti benefici e principi attivi, utili a garantire il risultato desiderato.

Contro: non sostituisce una crema idratante, da applicare prima del prodotto.

I principali ingredienti della crema contorno occhi Face D.

3. Crema contorno occhi Retinol Correxion di RoC

La migliore crema contorno occhi per le donne dai 50 anni

Ideale per pelli mature, dai 50 anni in avanti, solcate sia dalle rughe dell'età che da quelle d'espressione, la Retinol Correxion di RoC è la migliore crema per ridurre i gonfiori nella zona delicata del contorno occhi.

Approvata e consigliata dai dermatologi, combatte con efficacia comprovata i tre segni dell'invecchiamento: occhiaie, borse e cosiddette "zampe di gallina". Inoltre, è in grado di rendere la pelle più giovane di 10 anni e di ridurre la presenza dei segni dell'età del 50% in sole 12 settimane.

L'INCI vanta la presenza di zinco ed emollienti, ingredienti utili a proteggere e riparare i danni del tempo e dello stress quotidiano. Contiene retinolo, il retinoide più potente utilizzabile senza prescrizione medica, arricchito con l'aggiunta di vitamina E e altri principi, per amplificarne l'efficacia. L'azienda, inoltre, ha progettato una nuova formula di retinolo RoC, perfezionata e testata per più di 27 anni con oltre 100 studi clinici, 75 sulla sicurezza e 35 brevetti.

Gli utenti Amazon, inoltre, garantiscono l'ottima resa del prodotto, che rende la zona perioculare levigata e luminosa, libera da inestetismi e segni dell'età.

Pro: questa crema è adatta soprattutto alle pelli mature, over 50, combatte le occhiaie e i gonfiori intorno agli occhi e ringiovanisce la cute in poche settimane.

Contro: il prodotto è un vero e proprio trattamento. Pertanto, andrebbe usato con costanza per ottenere i migliori risultati.

I principali benefici del retinolo.

Gli effetti della crema contorno occhi RoC: prima e dopo 4 settimane di trattamento.

4. Crema contorno occhi di Bioluma

La migliore crema contorno occhi con bava di lumaca

Ideale per tutti i tipi di pelle, da quella grassa a quella più secca, la crema contorno occhi di Bioluma è la migliore formulata con bava di lumaca, un ingrediente ricco di proteine come il collagene e l'elastina, vitamine A, C ed E, peptidi e mucopolisaccaridi.

L'INCI, oltre alla bava di lumaca microfiltrata e purificata, contiene componenti di origine naturale e vegetale, come l'acido ialuronico, l'olio di argan, la vitamina E, l'aloe vera, l'acido pidolico e gli estratti botanici di calendula e ippocastano.

Bioluma, inoltre, garantisce la qualità del Made in Italy e il rispetto del Pianeta. Le lumache da cui è estratta la bava, infatti, sono allevate in modo sostenibile, in grandi aree verdi della Toscana.

Si consiglia l'uso di questa morbida emulsione sia al mattino che di sera, per un minimo di tre mesi. Il prodotto, infine, può costituire anche un'ottima base make-up per gli occhi.

Secondo le recensioni degli utenti Amazon, questo trattamento per il contorno occhi assicura risultati ottimi, grazie alla presenza di ingredienti naturali e di qualità, nutre e idrata a lungo, distendendo la pelle nella zona perioculare.

Pro: questa crema per il contorno occhi è in grado di rimuovere borse, occhiaie e rughe leggere, lascia la pelle più levigata e costituisce un vero e proprio trattamento, da utilizzare due volte al giorno, con costanza.

Contro: il trattamento va applicato almeno dieci minuti prima del fondotinta e dei prodotti make-up.

5. Crema contorno occhi Revitalift Laser X3 di L'Oréal Paris

La migliore crema contorno occhi con acido ialuronico

Progettata per illuminare lo sguardo e attenuare rughe e inestetismi, la Revitalift Laser X3 di L'Oréal Paris è la migliore crema per il contorno occhi arricchita con acido ialuronico, una sostanza naturale rassodante e idratante. Quest'ultima, sebbene sia già prodotta dalla nostra pelle, tende a diminuire con il trascorrere del tempo e, pertanto, dovrebbe essere integrata con prodotti specifici.

Inoltre, l'INCI del prodotto prevede la presenza di Pro-Xylane (3%), una molecola derivata dallo xilosio ed estratta a partire dal legno di faggio, con un processo di sintesi che rispetta i principi della chimica verde. Quest'ingrediente è in grado di creare un ambiente ottimale per la salute delle cellule cutanee e assicurarne la compattezza.

Per l'applicazione della crema contorno occhi, si consiglia di prelevare una noce di prodotto e di stenderla con l'aiuto dell'applicatore, dall'interno verso l'esterno, per una riduzione delle rughe in sole tre settimane e un volto più tonico in un unico mese.

Gli utenti Amazon apprezzano soprattutto l'azione idratante del prodotto, in grado di rendere la zona del contorno occhi luminosa e ringiovanita.

Pro: la crema, arricchita con acido ialuronico e Pro-Xylane, distende le rughe, elimina borse e occhiaie e rende la zona perioculare rimpolpata e liscia.

Contro: l'uso del dosatore può risultate difficoltoso. Tuttavia, dopo vari tentativi, prelevare il prodotto vi sembrerà un gioco da ragazzi.

6. Crema contorno occhi di Éclat Skincare

La migliore crema contorno occhi con ingredienti naturali

Raccomandata dai dermatologi, la crema contorno occhi di Éclat Skincare è la migliore formulata con ingredienti naturali.

Caratterizzata da un INCI ottimo, contiene estratto di avena nutriente, ricca in acidi grassi riparatori per rendere la pelle del contorno occhi più levigata e morbida, vitamina E, in grado di proteggere dai radicali liberi, e un mix combinato di ialuronato di sodio ad azione rassodante, estratto vegetale di Portulaca Oleracea e squalene, per mantenere la pelle idratata fino al 124% in più.

Cruelty free, vegano e privo di parabeni e siliconi, è dotato di un'innovativa tecnologia Smooth Fix, che consente agli ingredienti di penetrare in profondità senza ungere la pelle. Inoltre, riduce il gonfiore del 62% sin da subito, le rughe e le zampe di gallina del 74% in 8 ore, mentre i segni dell'età più profondi sono attenuati dopo sole 4 settimane.

Gli utenti Amazon si dichiarano soddisfatti dell'acquisto e della riuscita del prodotto. Quest'ultimo, infatti, rende la pelle tonica e luminosa, più distesa e ringiovanita.

Pro: questa crema è delicata sulla pelle, è in grado di levigare e illuminare, grazie alla presenza di ingredienti biologici e naturali. Inoltre, è consigliata anche come base trucco.

Contro: non può sostituire la crema idratante, che va applicata sempre prima del prodotto stesso.

Principali ingredienti della crema contorno occhi Éclat.

7. Crema contorno occhi di Garnier Bio

La migliore crema contorno occhi ad azione rigenerante

Certificata Ecocert biologica, la crema contorno occhi di Garnier Bio è la migliore per rigenerare le cellule della zona perioculare e rallentare l'invecchiamento cutaneo.

Adatto a tutti i tipi di pelle, anche a quelle più delicate, contiene olio di argan e vitamina E, ingredienti utili a idratare e rendere la pelle più sana e luminosa, ed estratto di lavanda, che garantisce una pelle più levigata in sole due settimane. Quest'ultimo, infatti, possiede un'azione purificante e riequilibrante. Pertanto, è funzionale sia contro l'eccessiva produzione di sebo che come rimedio alla pelle secca e screpolata. Inoltre, è in grado di stimolare la circolazione sanguigna e contrastare il decadimento cellulare.

Stando alle opinioni degli utenti Amazon, il prodotto idrata senza ungere, si assorbe con facilità e rende la zona perioculare più luminosa e distesa.

Pro: questa crema per il contorno occhi è adatta a tutti i tipi di pelle, ammorbidisce senza ungere e concorre all'idratazione cutanea e alla rigenerazione cellulare. È indicata anche per chi segue uno stile di vita vegano.

Contro: il prodotto deve sempre essere applicato dopo una crema ad azione idratante specifica.

8. Crema contorno occhi di Kleem Organics

La migliore crema contorno occhi per le donne intorno ai 40 anni

Se siete in quella fascia di età che si aggira intorno ai 40 anni, la crema contorno occhi di Kleem Organics rappresenta il rimedio ideale per ridurre segni, occhiaie e borse in sole sei settimane.

Progettato in particolare per chi trascorre molto tempo davanti allo schermo di un computer, il prodotto è caratterizzato da un buon INCI, composto da ingredienti naturali ed efficaci come acido ialuronico, caffeina, cellule staminali vegetali, vitamina E, Matrixil 3000, tè verde e amminoacidi.

Inoltre, il trattamento Kleem Organics si pone tre obiettivi:

ridurre rughe, linee e borse;

rinforzare la pelle delicata della zona perioculare;

idratare per 24 ore grazie alla presenza dell'acido ialuronico.

Gli utenti Amazon ritengono che l'applicazione di questa crema costituisca uno step irrinunciabile nella beauty routine quotidiana, e si dichiarano soddisfatti dell'acquisto.

Pro: questo trattamento è in grado di ridurre le occhiaie, i segni dell'età e le borse, grazie alla formula di ingredienti mirata. Inoltre, costituisce un'ottima base make-up.

Contro: il prodotto non può essere considerato sostitutivo di una crema idratante, che va sempre applicata qualche minuto prima dello stesso.

I principali componenti dell’INCI di Kleem Organics.

9. Crema contorno occhi di Satin Naturel

La migliore crema contorno occhi con ingredienti biologici

Progettata e prodotta in Germania per combattere rughe, occhiaie e borse, la crema contorno occhi di Satin Naturel è la migliore con ingredienti biologici e vegani.

Caratterizzata da un INCI verde, contiene estratti e sostanze vegetali come l'aloe vera, ingrediente di base, lenitiva, idratante e nutriente; il burro di cacao, in grado di proteggere la pelle e di donarle morbidezza; il fiordaliso, che riduce i cerchi scuri intorno agli occhi; la vitamina E o tocoferolo, con azione antiossidante; l'allantoina, in grado di rimpolpare e levigare; l'olio di argan, che ammorbidisce la zona perioculare e attenua rughe e inestetismi; lo squalene vegetale, estratto dalle olive e ricco di proprietà elasticizzanti e protettive. Inoltre, il prodotto è privo di solfati, micro-plastiche, parabeni, additivi e sostanze chimiche dannose.

Grazie a questa crema, il contorno occhi appare più disteso, tonico e luminoso. Le rughe e i segni dell'età sono attenuati in poche settimane, mentre la zona perioculare risulta protetta da agenti esterni come sole, stress e inquinamento.

Secondo le recensioni degli utenti Amazon, il prodotto assicura una maggiore luminosità alla pelle, si assorbe con facilità e non unge.

Pro: questa crema contorno occhi è biologica, vegana e priva di sostanze dannose per la salute e l'ambiente. Distende le rughe, attenua i segni e le imperfezione ed elimina le occhiaie scure della zona perioculare.

Contro: non è adatto alla pelle molto sensibile.

10. Crema contorno occhi LIFT HD di Collistar

La migliore crema contorno occhi con effetto lifting

Adatta anche all'area intorno alle labbra, la LIFT HD di Collistar è la migliore crema contorno occhi per rimpolpare e attenuare le rughe e i segni del tempo.

Collistar, azienda cosmetica d'eccellenza del Made in Italy, assicura una pelle idratata e levigata in poche settimane.

La formula di ingredienti contiene quattro sostanze principali:

Lift HD Complex: un complesso anti-età che rende la pelle subito più tonica e distesa.

Tens-Activ: un ingrediente studiato per assicurare un effetto lifting nella zona intorno agli occhi.

Polveri multi riflettenti: capaci di riflettere la luce e ridurre il grigiore o il colore scuro delle occhiaie.

Estratto di fiori di ippocastano: in grado di ripristinare la compattezza delle cellule cutanee.

Si consiglia di applicare il prodotto due volte al giorno, su pelle matura, picchiettando la zona interessata fino al completo assorbimento.

I clienti Amazon apprezzano soprattutto le proprietà leviganti e rimpolpanti del prodotto, che lascia la pelle morbida e vellutata al tatto.

Pro: questa crema possiede un efficace azione lifting, rimpolpa e leviga, riducendo le rughe e i segni dell'età. Inoltre, elimina le occhiaie scure e le borse, per donare un aspetto riposato allo sguardo.

Contro: il prezzo del prodotto è superiore rispetto alla media. Tuttavia, questa caratteristica assicura risultati ottimali su pelli mature.

11. Crema contorno occhi Premium di Lierac

La migliore crema contorno occhi per tutti i tipi di pelle

Formulata per contrastare l'invecchiamento cellulare e attenuare i segni dell'età, la crema contorno occhi Premium di Lierac è la migliore per tutti i tipi di pelle.

È adatta a combattere tutti gli effetti del trascorrere del tempo: rughe, perdita di tono, palpebre rilassate, borse, occhiaie e macchie. L'INCI del cosmetico comprende ingredienti studiati per assicurare il massimo dei risultati:

Complesso Premium Cellular: una combinazione vincente di ingredienti specifici per combattere il decadimento cellulare, come l' esapeptide FX , caratterizzato da una struttura identica a quella della proteina FOXO, in grado di sfruttare il potenziale rigenerativo delle cellule tissutali; il terpenoide , una una molecola biomimetica ad azione protettiva e cicatrizzante; gli estratti di fiori neri rari ( orchidea nera , rosa nera e papavero nero ), anti-ossidanti, idratanti e nutrienti.

, caratterizzato da una struttura identica a quella della proteina FOXO, in grado di sfruttare il potenziale rigenerativo delle cellule tissutali; il , una una molecola biomimetica ad azione protettiva e cicatrizzante; gli ( , e ), anti-ossidanti, idratanti e nutrienti. Concentrato Hyalu-3: per una tripla azione levigante.

Estratto di Sigesbeckia Orientalis: una pianta cosmetica che consente alla pelle di rigenerarsi e compattarsi in maniera graduale e duratura.

Si consiglia l'applicazione del prodotto due volte al giorno, sia sulla zona del contorno occhi che sulle palpebre.

Secondo le recensioni degli utenti Amazon, il prodotto ha una consistenza ricca e concentrata, ideale per pelli molto mature o segnate da rughe d'età e d'espressione.

Pro: questa crema è adatta a tutti i tipi di pelle, leviga, rimpolpa, lenisce e illumina il contorno occhi e le palpebre.

Contro: la crema è caratterizzata da una formula molto concentrata. Pertanto, se siete soggetti ad allergie o eruzioni cutanee, verificate che gli ingredienti contenuti nel prodotto non siano dannosi per voi.

12. Crema contorno occhi Revitalift Filler di L'Oréal Paris

La migliore crema contorno occhi rimpolpante

Per una pelle più tonica e idratata in sole 4 ore, la Revitalift Filler di L'Oréal Paris è la migliore crema contorno occhi ad azione rimpolpante.

Tra la lista degli ingredienti spicca l'acido ialuronico concentrato, in grado di donare elasticità alla pelle e combattere l'invecchiamento delle cellule epiteliali.

Il prodotto, infatti, è formulato per evitare l'effetto cosiddetto "valle delle lacrime", la caratteristica occhiaia infossata che si crea a causa di stanchezza, stress e avanzare dell'età, e ridurre le zampe di gallina in sole 4 settimane.

Si consiglia l'utilizzo di questo trattamento già a partire dai 27 anni, età in cui si riduce l'idratazione e l'elasticità cutanea. Inoltre, se ne raccomanda l'applicazione due volte al giorno, tutti i giorni.

Secondo le recensioni degli utenti Amazon, il prodotto, sotto forma di fiala, è ideale per rimpolpare la zona occhi e ottenere una pelle tonica e compatta, priva di fastidiose occhiaie e macchie.

Pro: questa crema in forma di siero antirughe è perfetta per rimpolpare la zona intorno agli occhi, compattare, idratare e nutrire a fondo la pelle. È consigliata alle donne dai 27 anni.

Contro: non è adatta a chi ha una pelle particolarmente sensibile, soggetta ad allergie ed eruzioni cutanee.

13. Crema contorno occhi Liftactiv di Vichy

La migliore crema contorno occhi per pelli sensibili

Progettata per assicurare un effetto lifting duraturo, la Liftactiv di Vichy è la migliore crema contorno occhi adatta alle pelli sensibili, raccomandata dai dermatologi e testata per le allergie.

Per una correzione progressiva delle rughe e una diminuzione delle borse, è caratterizzata da una formula concentrata di ingredienti, in particolare:

il ramnosio, che incide sul tono della pelle e la rende più morbida e compatta;

la caffeina, una molecola ad azione drenante, in grado di trattenere l'umidità e conferire la giusta idratazione alla pelle;

acqua da sorgenti vulcaniche, ricca di proprietà, atta a rafforzare lo strato cutaneo.

Il trattamento deve essere applicato due volte al giorno, alla mattina e di sera, con movimenti delicati sulla zona interessata.

Secondo le recensioni degli utenti Amazon, il prodotto conferisce una buona idratazione alla pelle, è semplice da applicare, si assorbe con facilità e non unge. Pertanto, può fungere anche da primer per il fondotinta o il correttore.

Pro: questa crema garantisce una riduzione di rughe, borse e occhiaie ed è indicata anche per pelli sensibili, soggette ad allergie.

Contro: il prodotto assicura il massimo dei risultati soprattutto su pelli mature.

Tutte le creme contorno occhi devono essere dermatologicamente testate.

14. Crema contorno occhi di JOWAÉ

La migliore crema contorno occhi anti-fatica

Adatto a tutti i tipi di pelle, anche la più sensibile, la crema contorno occhi di JOWAÉ è la migliore con azione anti-fatica.

Caratterizzata da una formula vegana e un ottimo INCI con componenti naturali al 97%, contiene, oltre ai Lumifenoli, estratti dal Sempervivum Tectorum, una pianta grassa che resiste anche ai climi più ostili ed è in grado di svolgere azione protettiva, illuminante, detossificante e riparatrice, il kumquat o arancia d'oro, un vero e proprio boost di energia per la pelle, grazie alla presenza di vitamina C, minerali, zuccheri e flavonoidi, e l'estratto di rusco decongestionante, utile a combattere borse e occhiaie.

Grazie a questo trattamento, il contorno occhi resta idratato per 24 ore, mentre lo sguardo appare più luminoso e riposato. I segni della fatica sono attenuati, così come i cerchi scuri e il gonfiore della zona perioculare.

Si consiglia di applicare il prodotto due volte al giorno.

Gli utenti Amazon apprezzano il prodotto non solo per la sua efficacia, ma anche per la texture in gel, facile da spalmare.

Pro: questa crema per il contorno occhi è adatta a tutti i tipi di pelle e ha funzione rigenerante e anti-fatica. Elimina le borse e le occhiaie e riduce i segni di stress ed età.

Contro: è un prodotto delicato e leggero, non adatto a pelli molto mature.

15. Crema contorno occhi di Gresì

La migliore crema contorno occhi perfetta come base trucco

Adatta a tutti i tipi di pelle, da quella grassa a quella secca, la crema contorno occhi di Gresì è la migliore da utilizzare come base trucco.

Formulata con ingredienti 100% biologici, dermatologicamente testata, senza parabeni, petrolati, siliconi e sostanze nocive, possiede un INCI ottimo e contiene, in particolare, i seguenti componenti:

sodio jaluronato: una miscela di tre pesi molecolari, in grado di trattenere l'umidità e favorire la produzione di collagene;

vitamina E o tocoferolo: l'antiossidante più efficace per la cute;

olio di mandorle dolci: noto per le sue proprietà lenitive ed elasticizzanti;

glicerina: perfetta per regolare la produzione di sebo;

miscela di peptidi biomimetici: in grado di ridurre i segni dell'età in sole 4 settimane;

elastina: una proteina utile a rendere la pelle più elastica e rimpolpata;

pool di attivi contenuti negli estratti di arancio dolce, riso, fiori del cappero, foglie di olivo e fico d'india: un mix di ingredienti per illuminare e schiarire la pelle;

burro di karité: componente con proprietà idratanti, nutrienti e lenitive;

caffeina: ad azione drenante;

collagene: una proteina dotata di efficacia elasticizzante e rimpolpante;

acqua di amamelide: astringente e purificante;

olio di crusca di riso: ad alto potere levigante e nutriente;

olio di oliva: dotato di una funzione antiossidante;

fragola: un frutto ricco di vitamine, con proprietà antiossidanti e antinfiammatorie.

Caratterizzato da una texture morbida e leggera, va applicando con una pressione leggera sulla zona interessata, fino a completo assorbimento.

Secondo le recensioni degli utenti Amazon, la qualità della crema è indiscussa e le azioni svolte molteplici: anti-age, levigante, drenante, schiarente, illuminante, idratante e nutriente.

Pro: questa crema multifunzione è il trattamento migliore da utilizzare come base trucco. Contiene ingredienti naturali ed è la più apprezzata dagli utenti Amazon.

Contro: la crema non possiede particolari criticità, è adatta a tutti i tipi di pelle, sia per lei che per lui.

Gli effetti sulla pelle del pre e post applicazione della crema contorno occhi di Gresì.

Come applicare la crema contorno occhi: 5 consigli

Applicare la crema contorno occhi dopo la pulizia del viso.

La crema per il contorno occhi possiede un'azione mirata per pelli mature e non solo, in grado di illuminare e idratare la zona perioculare, riducendo le rughe ed eliminando occhiaie, borse, rossori e segni dell'età.

Tuttavia, per ottenere risultati ottimali e rimpolpare la zona occhi senza irritarla, è necessario seguire alcuni consigli:

Applicate la crema due volte al giorno , al mattino e alla sera, picchiettando la zona fino al completo assorbimento del prodotto.

, al mattino e alla sera, picchiettando la zona fino al completo assorbimento del prodotto. Utilizzate una crema idratante viso per preparare l'area all'assorbimento del prodotto più specifico per l'area intorno agli occhi.

per preparare l'area all'assorbimento del prodotto più specifico per l'area intorno agli occhi. Prima di stendere il prodotto per la skin-care, è buona norma applicare uno struccante viso efficace , utile ad assicurarsi che la zona da trattare sia priva di residui di trucco e sporco.

, utile ad assicurarsi che la zona da trattare sia priva di residui di trucco e sporco. Scegliete una crema contorno occhi con un INCI buono o ottimo , il più naturale possibile.

, il più naturale possibile. Per un'azione rimpolpante al massimo, assicuratevi che la crema abbia tra gli ingredienti l'acido ialuronico o proteine anti-età come l'elastina o il collagene.