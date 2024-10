video suggerito

Migliori aspirapolvere portatili per la macchina e per la casa: la classifica dei modelli top del 2024 L’aspirapolvere portatile è molto utile per eliminare velocemente briciole, peli d’animali e altri detriti dal pavimento, dal divano e da tutti quei posti difficili da raggiungere con un aspirapolvere tradizionale. In commercio se ne trovano diversi tipi e scegliere il più adatto alle proprie esigenze può essere difficile. Per aiutarvi, abbiamo stilato una classifica dei migliori aspirapolvere portatili del 2024 e una pratica guida all’acquisto. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La nostra top 6

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'aspirapolvere portatile è un piccolo elettrodomestico molto utile per eliminare velocemente briciole, peli d'animali e altri detriti dal pavimento, dal divano e da tutti quei posti difficili da raggiungere con un aspirapolvere tradizionale. Pratico e maneggevole, funziona senza sacco, con batteria ricaricabile o, più raramente, con alimentazione elettrica e può essere usato anche fuori casa, ad esempio per pulire gli interni dell'auto.

In commercio si trovano tantissimi tipi di aspirapolvere portatili, che si distinguono per potenza di aspirazione, dimensioni, accessori e funzioni. Tutti, comunque, hanno delle caratteristiche in comune: sono maneggevoli, leggeri (alcuni modelli più di altri), facili da usare ed economici (anche i più costosi difficilmente superano i 100 euro e costano quindi molto meno degli aspirapolvere tradizionali di fascia alta).

Scegliere tra tutti i modelli disponibili non è facile e bisogna valutare attentamente le proprie esigenze prima di procedere all'acquisto. Per aiutarvi, abbiamo stilato una classifica dei migliori aspirabriciole del 2024, selezionati tra i più potenti, silenziosi e maneggevoli, e una pratica guida alla scelta, con tutti gli elementi più importanti di cui tenere conto.

Leggi anche La Festa delle Offerte Prime 2024 sta per terminare: i prodotti a meno di 50 euro da non perdere

Severin HV 7146

Il migliore wireless

Consigliato a chi cerca un aspirapolvere portatile: versatile; ben recensito; top di gamma

Pro: secondo gli utenti che l'hanno acquistato e recensito su Amazon, questo aspirapolvere portatile ha un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ha una buona potenza e riesce ad aspirare anche i liquidi, non solo i solidi. Molto apprezzato anche il cavo per l'accendisigari che consente di utilizzarlo per pulire l'abitacolo dell'auto.

Contro: l'unica cosa di cui si sono lamentati alcuni utenti è la capienza del contenitore di raccolta.

Tra i modelli senza fili, vi consigliamo assolutamente l'aspirapolvere portatile Severin HV7146, ideale per solidi e liquidi e in grado di assicurare elevate prestazioni. La presenza di prese d'aria poste su i due lati assicura pulizia del filtro e protezione del contenitore. Uno dei suoi punti di forza è il contenitore di raccolta, che ha una capacità di 650 ml per i solidi e di 100 ml per i liquidi; inoltre, è trasparente e consente di verificare facilmente quando va svuotato. La batteria al litio è molto potente e ha un'autonomia di 20 minuti. Viene fornito con 4 diversi accessori per adattarlo alle diverse esigenze di pulizia. Completano il modello il caricabatterie da parete e il cavo da 18,5V per l'accendisigari dell'auto.

Black Decker Dustbuster DVA315J-QW

Il più potente

Consigliato a chi cerca un aspirapolvere portatile: con tecnologia ciclonica; leggero; per pulire gli angoli

Pro: è un aspiratutto portatile molto potente, con tecnologia ciclonica e ampio contenitore raccoglipolvere.

Contro: alcuni utenti che l'hanno recensito su Amazon, l'hanno trovato leggermente rumoroso.

Un aspirapolvere portatile potente permette di aspirare velocemente e in modeste quantità; è questo il caso del Black Decker Dustbuster DVA315J-QW . Si tratta di un modello ciclonico che una potenza di aspirazione di 18 Air Watts e funziona a batteria con un'autonomia di 10-15 minuti. La velocità di aspirazione è regolabile, per un'azione efficace su tutti i tipi di sporco e superfici. Il contenitore trasparente da 500 ml, con doppio sistema di filtraggio, è facile da rimuovere e pulire. La bocchetta a lancia lunga è estendibile e ha una spazzolina integrata, per pulire tutti gli angoli più difficili da raggiungere e i tessuti.

Dyson V7 Trigger

Il modello professionale

Consigliato a chi cerca un aspirapolvere portatile: di ultima generazione; con una buona autonomia; accessoriato

Pro: è un aspirapolvere portatile molto potente e silenzioso. Grazie alla tecnologia multiciclonica, aspira perfettamente ogni tipo di detrito.

Contro: è un aspirapolvere di fascia alta, quindi il prezzo è elevato, ma è giustificato dalle sue ottime prestazioni.

Dyson è leader nella produzione di aspirapolvere ciclonici e i suoi modelli sono certamente tra i più professionali in commercio. L'aspirapolvere portatile Dyson V7 Trigger funziona con tecnologia multiciclonica 2 Tier Radial che, grazie a ben 15 cicloni disposti su due schiere, separa perfettamente la polvere dall'aria. La sua batteria a litio ha un'autonomia di 30 minuti e si ricarica in sole 3,5 ore. Il recipiente raccogli polvere è facile da svuotare, basta girare una piccola leva per far cadere lo sporco nella pattumiera, evitando il contatto con le mani. Oltre all'accessorio multifunzione, la confezione include una bocchetta a lancia per le fessure e una mini turbo spazzola per i tessuti.

Bosch Move Lithium BHN20L

Il più compatto

Consigliato a chi cerca un aspirapolvere portatile: con ricarica veloce; con lunga autonomia; facile da pulire

Pro: secondo le recensioni degli utenti su Amazon, ha tutte le caratteristiche che un buon aspirapolvere portatile dovrebbe avere: è potente, silenzioso, maneggevole e ha una batteria a lunghissima durata.

Contro: questo elettrodomestico è pensato per aspirare solidi e non liquidi.

Compatto, ergonomico e pratico è il Bosch Move Lithium BHN20L. I suoi due grandi punti di forza sono la ricarica veloce e la lunghissima autonomia. Grazie al sistema Cyclonic Airflow, con triplo filtro, separa efficacemente la polvere dall'aria. Ha una potenza di 20 Volt e un'autonomia di ben 45 minuti. È leggero, maneggevole e sempre pronto all'uso, perché la sua batteria a litio impiega pochissimo tempo a ricaricarsi (4-5 ore), a differenza di altri modelli.

Black+Decker Dva325Jp07-Qw

Il più economico

Consigliato a chi cerca un aspirapolvere portatile: semplice; maneggevole; per rimuovere peli di animali

Pro: è un aspirapolvere portatile silenzioso, potente e maneggevole. Secondo le recensioni degli utenti su Amazon, ha un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Contro: l'unico svantaggio rilevato da alcuni utenti che l'hanno recensito su Amazon è che si ricarica con l'apposito jack, manca una base di ricarica che sarebbe stata forse più comoda.

Tra gli aspirapolveri portatili più economici e allo stesso tempo prestanti c'è il Black+Decker Dva325Jp07. Funziona con batteria a litio ricaricabile, ha un'autonomia di 10-16 minuti e si ricarica in 6 ore con il jack di ricarica incluso nella confezione. La potenza elettrica è di 10,8 V, quella di aspirazione è di 35 Air Watts. La bocchetta d'aspirazione è sottile e precisa. Il contenitore raccoglipolvere è molto capiente (610 ml), si smonta completamente ed è lavabile, per una pulizia più facile. Grazie all'azione ciclonica, l'aspirapolvere non ha bisogno di sacchetto e riesce a separare perfettamente la polvere dall'aria, prevenendo che il filtro si ostruisca. Aspira egregiamente polvere, peli d'animali, capelli e residui di cibo. Il design ergonomico lo rende maneggevole e bello da esporre sul mobile della cucina.

Rowenta Extenso Dry Cyclonic AC4769

Il più silenzioso

Consigliato a chi cerca un aspirapolvere portatile: con filtro removibile; dal design lineare; per le pulizie veloci

Pro: grazie all'estensione a lancia piatta questo aspirapolvere è ottimo per le pulizie quotidiane veloci, raggiungendo gli angoli più stretti e lontani meglio di una scopa elettrica.

Contro: secondo alcuni utenti che l'hanno recensito su Amazon, può risultare leggermente rumoroso.

Tra i modelli più silenziosi in vendita c'è l'Extenso Cyclonic Dry AC4461, piccolo ma, molto potente ed efficiente grazie alla tecnologia di aspirazione ciclonica. La potenza aspirante risulta più che buona, ottima per le pulizie domestiche ma anche per pulire le vetture. L'autonomia della batteria è di 16 minuti, ideale anche per la pulizia profonda e veloce dell'auto o di ambienti esterni. È l'ideale per aspirare non solo la polvere, ma anche i peli di animali, le briciole e, grazie alla bocchetta a lancia piatta permette di raggiungere anche le zone più difficili e lontane. Il filtro e il raccoglipolvere possono essere lavati in pochissimo tempo, consentendo di pulire in pochissimo tempo senza dover interrompere le sessioni di pulizie.

Come scegliere l'aspirapolvere portatile

Abbiamo visto quali sono i migliori aspirapolvere portatili attualmente sul mercato, vediamo ora come scegliere tra tutti il più adatto alle proprie esigenze. Il primo fattore da prendere in considerazione è la tipologia di aspirabriciole: con filo o senza filo, quindi con batteria ricaricabile? Un altro elemento importante è la potenza dell'aspirapolvere portatile, che ne determina l'efficacia. Fate attenzione poi il peso dell'elettrodomestico, che dovrebbe essere sempre leggero e maneggevole. Ovviamente, anche la capacità del cassetto raccoglipolvere e il tipo di filtro sono determinanti nella scelta. Infine, optate per una buona marca, specializzata nella produzione di aspirapolvere, e valutate bene il rapporto qualità-prezzo.

Tipologia

Come abbiamo anticipato, esistono due tipologie di aspirapolvere portatili: con filo e senza filo. Gli aspirapolvere portatili con filo sono meno diffusi, perché poco pratici, visto che il punto forte di questi apparecchi dovrebbe essere proprio la possibilità di usarli ovunque. Gli aspirapolvere portatili senza filo sono i più comuni. Funzionano con batteria ricaricabile e hanno il vantaggio di poter essere usati ovunque, perfino fuori casa. Alcuni modelli vanno ricaricati solo periodicamente, quando la batteria è completamente scarica, altri vanno tenuti sempre sotto carica tra un uso e l'altro, utilizzando l'apposita base di ricarica.

Potenza

La potenza è un fattore molto importante per gli aspirapolvere, perché ne determina l'efficacia di aspirazione. Nel caso dei modelli portatili, diventa particolarmente problematica: è difficile, infatti, trovare aspirapolvere portatili potenti che siano anche senza filo e leggeri. I motori alimentati a batteria sono sempre più leggeri di quelli a corrente elettrica, ma anche meno potenti.

Per scegliere la giusta potenza dovete tenere conto delle vostre esigenze: se l'aspirapolvere vi serve principalmente per eliminare le briciole dal tavolo e dalla tovaglia dopo pranzo e cena, oppure per aspirare la polvere dai mobili, un modello a batteria di media potenza è più che sufficiente.

Se, invece, volete usarla per pulire angoli difficili da raggiungere, oppure per aspirare peli di animali, capelli e polvere dai tessuti, ad esempio dal divano o dalla tappezzeria dell'auto, avete bisogno di modelli più potenti. Degli apparecchi con un buon compromesso tra praticità e potenza sono gli aspirapolvere portatili Dyson, che funzionano a batteria ma sono comunque molto potenti e dotati di tecnologia ciclonica.

Peso e maneggevolezza

Ovviamente, gli aspirapolvere portatili devono essere maneggevoli e leggeri, altrimenti non avrebbero motivo di esistere. Per non affaticare il braccio, il peso non dovrebbe mai superare i 2 kg.

Come abbiamo visto, i modelli più leggeri sono quelli a batteria e, anche se la leggerezza spesso penalizza la potenza, vi consigliamo di optare sempre per un modello non troppo pesante, soprattutto se prevedete di farne un uso quotidiano e se volete usarlo per raggiungere mensole e altri punti in alto, che vi costringono a tenere il braccio sollevato.

Filtro

Se volete un aspirapolvere che separi perfettamente la polvere dall'aria, oltre alla tecnologia ciclonica, dovete assicurarvi che abbia un buon filtro. I migliori sono i filtri HEPA, che riescono a trattenere anche le particelle più fini e sono quindi perfetti per chi soffre di allergia alla polvere, al polline e ai peli di animali.

Tenete presente, però, che i filtri HEPA sono fondamentali soprattutto per gli aspirapolvere di grandi dimensioni, pensati per le pulizie generali, mentre per gli aspirapolvere portatili, che servono per lo più a raccogliere briciole, anche altri tipi di filtri più economici sono sufficienti.

Marca e prezzo

Come per tutti gli elettrodomestici, anche per gli aspirapolvere scegliere una marca conosciuta è una garanzia di qualità. Le migliori marche di aspirapolvere portatili sono Dyson e Black+Decker, ma anche Bosch propone ottimi prodotti.

Per quanto riguarda il prezzo, in generale gli aspirabriciole non costano molto. Con meno di 100 euro, o addirittura con meno di 50 euro, potete portarvi a casa un buon prodotto. Se, però, cercate un aspirapolvere portatile ciclonico, molto potente e magari con diversi accessori, come spazzole per tessuti e bocchette per liquidi, probabilmente dovrete spendere qualcosa in più.

Dove comprare l'aspirapolvere portatile

Potete comprare l'aspirapolvere portatile in tutti i negozi di elettrodomestici. Tuttavia, non possiamo assicurarvi che troverete i modelli che vi abbiamo suggerito, perché di solito la scelta è limitata. Se volete trovare un vasto assortimento, vi consigliamo di dare un'occhiata ad Amazon, dove ci sono tantissimi tipi di aspirapolvere portatili. Oltre all'ampia scelta, un altro vantaggio degli acquisti online è il prezzo, che di solito è molto più basso rispetto ai negozi fisici.

I contenuti Quale Compro sono redatti da un team di esperti, esterni alla redazione Fanpage.it, che analizza, seleziona e descrive i migliori sconti, prodotti e servizi online in maniera affidabile ed indipendente. In alcune occasioni, viene percepita una commissione sugli acquisti effettuati tramite i link presenti nel testo, senza alcuna variazione del prezzo finale.