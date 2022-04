Migliori creme viso uomo del 2022: i 15 prodotti più efficaci per tipo di pelle ed età Le migliori creme viso uomo del 2022 per tutti i tipi di pelle e per tutte le età, con effetto idratante e antirughe. Nella nostra classifica abbiamo inserito 15 prodotti selezionati tenendo in considerazione gli ingredienti, prediligendo quelli naturali, la marca e anche il prezzo.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Skincare e beauty routine non sono prerogative femminili: anche gli uomini possono prendersi cura della propria pelle con una crema viso da uomo che la idrati e aiuti a contrastare rughe e segni dell'invecchiamento, ma anche a proteggerla dal freddo e dagli agenti atmosferici. Nonostante l'uso delle creme viso, quelle non appositamente pensate per l'uomo, non sia sconsigliato, un prodotto studiato per la pelle degli uomini ha spesso azioni mirate, potendo essere usato anche per nutrire la barba o subito dopo la rasatura per lenire le irritazioni.

Per capire qual è la migliore crema viso per le proprie esigenze vanno presi in considerazione il tipo di pelle, che può essere normale, secca, grassa o sensibile, e l'età: a 30 anni, ad esempio, una crema idratante dalla texture leggera è l'ideale, mentre quando l'età avanza sono da preferire creme viso con azione antirughe o anti-macchie.

Un altro fattore di cui tener conto sono poi gli ingredienti della formula: in commercio si possono trovare creme naturali al 100% o altre a base di acido ialuronico, un ingrediente dall'alto potere idratante che riduce le rughe visibili e ne previene la comparsa, o di caffeina, dalle note proprietà rivitalizzanti ed energizzanti.

Scopriamo insieme quali sono le 15 migliori creme viso da uomo di quest'anno, scelte tra le tante alternative disponibili su Amazon per accontentare le diverse esigenze della pelle maschile.

Le migliori creme viso per uomo idratanti e antirughe: la classifica

Idratante, antirughe, con ingredienti naturali e ancora con acido ialuronico, adatta pelli sensibili o consigliata dai 30 anni in su: la nostra classifica delle migliori creme viso da uomo del 2022 è pensata per accontentare proprio tutti.

I prodotti che troverete sono stati selezionati in base all'azione sulla pelle, agli ingredienti, alle recensioni di chi li ha testati e al rapporto qualità/prezzo, per aiutarvi a trovare la crema più adatta a voi.

1. Crema Viso Uomo Idratante Brikswell Men's

La migliore crema viso uomo idratante

Adatta a tutti i tipi di pelle e a qualsiasi età, la crema viso da uomo Daily Essential Face Moisturizer di Brickell Men's idrata, nutre, rigenera e protegge la pelle senza ostruire i pori. Formulata con ingredienti naturali e organici, contiene aloe vera, che idrata la pelle e ha un ottimo potere antiossidante, acido ialuronico, capace di trattenere l'acqua nell'epidermide impedendo la disidratazione, un'azione simile a quella esercitata dall'olio di jojoba, e infine tè verde, che riduce i segni del tempo come rughe e linee d'espressione.

La crema è inoltre priva di solfati, parabeni, siliconi, PEG, fragranze sintetiche o glutine, vegana e caratterizzata da una texture estremamente leggera che si assorbe velocemente e non lascia la pelle lucida. Una piccola quantità di crema, applicata mattina e sera dopo la detersione, rende la pelle più idratata e luminosa già dopo pochi utilizzi.

Tipo di pelle: tutti

Ingredienti principali: aloe vera, tè verde, olio di jojoba

Formato: 59ml

A chi la consigliamo: a chi cerca un prodotto idratante da utilizzare tutti i giorni, in grado di nutrire e proteggere la pelle senza appesantirla.

Pro: ottimo rapporto qualità/prezzo per una crema che idrata in profondità senza lasciare la pelle unta o appiccicosa, si assorbe velocemente e ha una gradevole profumazione.

Contro: alcuni utenti lamentano irritazioni alla pelle dopo l'utilizzo del prodotto, ma questo effetto è probabilmente dovuto ad una reazione allergica ad uno degli ingredienti della formula.

2. Crema Viso Uomo Antirughe Zerolab

La migliore crema viso uomo antirughe

Dall'efficace azione antirughe, la crema viso da uomo Anti Age Zerolab è a base di bava di lumaca, un ingrediente capace di ritardare il processo d’invecchiamento dei tessuti cutanei, stimolare il rinnovamento cellulare, migliorare l'elasticità e la compattezza della pelle e contrastare le rughe d'espressione. La bava di lumaca è inoltre efficace nell'attenuare le macchie solari e nel prevenire e curare acne, brufoli e cicatrici. L'idratazione è invece garantita dall'acido ialuronico, che in più protegge la pelle dall’azione ossidante dei radicali liberi rallentandone l'invecchiamento.

Efficace ad ogni età e adatta a tutti i tipi di pelle, la crema è caratterizzata da una profumazione delicata e da una formula leggera a rapido assorbimento. È inoltre Made in Italy e dermatologicamente testata per garantirne la massima efficacia.

Tipo di pelle: tutti

Ingredienti principali: bava di lumaca, acido ialuronico, olio di mandorle dolci

Formato: 50ml

A chi la consigliamo: a chi cerca una crema antirughe efficace nel prevenirne la comparsa o nell'attenuarle se già presenti.

Pro: il rapporto qualità/prezzo, l'alta capacità di idratazione e la rapidità di assorbimento sono gli aspetti più apprezzati di questo prodotto.

Contro: il profumo è da alcuni ritenuto poco adatto agli uomini, ma si tratta di una valutazione del tutto soggettiva.

3. Crema Viso Uomo Idratante Fiori di Cipria

La migliore crema viso uomo con acido ialuronico

Il principale ingrediente della crema viso da uomo Multi Effetto di Fiori di Cipria for Men è l'acido ialuronico a tre pesi molecolari, dall'azione idratante e anti età, che penetra negli strati più profondi dell'epidermide stimolando la produzione di altro acido ialuronico e idrata lo strato superficiale della pelle formando un sottile film protettivo. La formula contiene anche aloe vera, dalle proprietà rigeneranti, lenitive e cicatrizzanti, cellule staminali di mela svizzera, che rigenerano la cute dall’interno stimolando la produzione di collagene e infine olio di avocado e barbabietola, efficaci nel combattere l'invecchiamento cutaneo.

Oltre ad essere adatto a tutti i tipi di pelle e consigliato per tutte le età, questo prodotto si caratterizza per il flacone airless antibatterico, che garantisce una lunga durata poiché impedisce all'aria di entrare a contatto con la crema. L'erogatore a pressione fornisce inoltre la quantità adeguata per un'applicazione, da effettuare mattina e sera dopo la detersione con movimenti circolari dall’interno verso l’esterno.

Tipo di pelle: tutti

Ingredienti principali: acido ialuronico, aloe vera, cellule staminali vegetali

Formato: 50ml

A chi la consigliamo: a chi cerca in una crema i benefici idratanti e antiossidanti dell'acido ialuronico.

Pro: facile da stendere e a rapido assorbimento, garantisce risultati visibili dopo poche applicazioni.

Contro: il prezzo è più alto della media, anche se da valutare in relazione agli ingredienti della crema.

4. Crema Viso Uomo Idratante Lincoln

La migliore crema viso uomo naturale

Acido ialuronico, aloe vera, vitamine B3 e B5 e oli di avocado, camelia e rosa canina sono gli ingredienti 100% naturali contenuti nella crema viso da uomo Face Moisturizer di Lincoln, che idrata, nutre e protegge tutti i tipi di pelle. La combinazione degli ingredienti è studiata infatti per rendere la pelle morbida e luminosa, attenuare i segni del tempo e donare un aspetto più sano e rilassato fin dalle prime applicazioni. La presenza dell'aloe vera la rende inoltre adatta da usare come prodotto dopobarba per lenire le irritazioni da rasatura.

Una fresca fragranza di agrumi e una texture ultra leggera e a rapido assorbimento ne fanno il prodotto ideale da applicare mattina e sera per una pelle liscia ma non unta. Una piccola quantità, massaggiata su viso e collo, è sufficiente per ottenere l'effetto desiderato.

Tipo di pelle: tutti

Ingredienti principali: acido ialuronico, aloe vera, olio di avocado

Formato: 100ml

A chi la consigliamo: a chi predilige prodotti naturali e privi di parabeni che siano efficaci nell'idratare e proteggere la pelle del viso.

Pro: la crema si assorbe rapidamente lasciando la pelle morbida a lungo. La quantità ridotta necessaria per un'applicazione, unita al formato da 100ml, garantiscono inoltre un uso prolungato nel tempo.

Contro: alcuni utenti definiscono la crema pastosa e la profumazione poco gradevole, aspetti che tuttavia non emergono dalla maggior parte delle recensioni.

5. Crema Viso Uomo Anti-fatica Energizzante Bioetyc Uomo

La migliore crema viso uomo dai 30 anni

A partire dai 30 anni, stress e fatica iniziano a segnare la pelle, contribuendo a formare le prime rughe d'espressione. La crema viso da uomo Anti-fatica Energizzante di Bioetyc Uomo è specifica per la fascia d'età che va dai 30 ai 40 anni e studiata per svolgere tre azioni – idratante, protettiva e antirughe – rese possibili dai due ingredienti principali: l'estratto di rhodiola siberiana, che fortifica la pelle e contrasta la comparsa delle rughe, e l'aloe vera, che idrata e allo stesso tempo esercita un effetto lenitivo sulla pelle. In aggiunta, l'attivo Ion Moist aiuta a preservare la naturale barriera cutanea.

La crema è adatta a tutti i tipi di pelle, clinicamente testata e caratterizzata da una consistenza in gel che la rende leggera sul viso e a rapido assorbimento. Un massaggio con movimenti circolari dall'interno verso l'esterno, da eseguire mattina e sera su pelle pulita, aiuta a far penetrare la crema più rapidamente per un risultato immediato.

Tipo di pelle: tutti

Ingredienti principali: estratto di rhodiola, aloe vera

Formato: 50ml

A chi la consigliamo: agli uomini trentenni che cercano una crema che li aiuti a contrastare l'invecchiamento cutaneo.

Pro: chi l'ha acquistata ritiene la crema un valido alleato per l'idratazione quotidiana, con una profumazione delicata e un'ottima capacità di assorbimento.

Contro: dalle recensioni degli utenti non emerge nessun aspetto negativo sul prodotto.

6. Crema Viso Uomo Anti età Rivitalizzante Bioetyc Uomo

La migliore crema viso uomo 40+

Della stessa linea è la crema viso da uomo Anti età Rivitalizzante di Bioetyc Uomo, indicata in questo caso dai 40 anni in poi, quando la pelle tende a perdere tono ed elasticità. Ad azione tonificante e rivitalizzante, la crema aiuta a contrastare l’invecchiamento cutaneo, la perdita di tono e la formazione di radicali liberi e minimizza i segni di espressione grazie ad ingredienti quali l'estratto di ginseng che, combinato ad un complesso multivitaminico (A, C ed E) esercita un'efficace azione antirughe, e aloe vera e allantoina che contrastano gli arrossamenti della pelle.

Clinicamente testata e adatta a tutti i tipi di pelle, la crema è efficace anche per dare sollievo dopo la rasatura, poiché lenisce le irritazioni proprio grazie alla presenza dell'aloe vera. Per un risultato ottimale, si consiglia di applicarla mattina e sera con movimenti circolari dall'interno verso l'esterno.

Tipo di pelle: tutti

Ingredienti principali: estratto di ginseng, aloe vera, allantoina

Formato: 50ml

A chi la consigliamo: agli uomini over 40 in cerca di un prodotto studiato per le loro esigenze.

Pro: una crema versatile, perfetta da usare anche come dopobarba, che lascia la pelle morbida e compatta.

Contro: l'uso sul contorno occhi è sconsigliato in quanto potrebbe causare irritazioni.

7. Crema Viso Uomo Hydra Collistar Uomo

La migliore crema viso uomo per pelle secca

Caratterizzata da una texture ricca e corposa, la crema viso da uomo Hydra Idratante Protettivo Quotidiano di Collistar Uomo è l'ideale per idratare le pelli secche e sensibili. È infatti arricchita dall'Hydra Face&Eye Complex, un insieme di attivi dalla triplice azione: idratante, grazie a un'alga incapsulata in un film molecolare ad elevata dermoaffinità con effetto anti-secchezza, protettiva, garantita da un mix di peptidi ed estratti di foglie di vite rossa in grado di potenziare le difese cutanee e proteggere da stress, inquinamento e luce blu, distensiva sul contorno occhi, resa possibile da un estratto botanico astringente che riduce gonfiori e segni di stanchezza.

Made in Italy e dermatologicamente testata, la crema va applicata su viso e contorno occhi con un leggero massaggio. Il consiglio è di stenderla la mattina subito dopo la rasatura oppure la sera prima di andare a letto, ma può essere applicata anche durante il giorno secondo necessità.

Tipo di pelle: secca, sensibile

Ingredienti principali: estratto di alga bruna, estratto di rosmarino, estratto di vite rossa

Formato: 80ml

A chi la consigliamo: a chi soffre di secchezza e arrossamento e cerca un prodotto dall'alto potere idratante.

Pro: la crema è apprezzata per la capacità di idratare a fondo la pelle lasciando una piacevole sensazione di freschezza che la rende adatta anche al periodo estivo.

Contro: il prezzo più elevato rispetto alla media è l'aspetto che ha meno convinto gli acquirenti.

8. Crema Viso Uomo Oil Free Magister Formula

La migliore crema viso uomo per pelle mista o grassa

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, anche le pelli miste e grasse hanno bisogno di idratazione, ma necessitano di prodotti ad hoc in grado di nutrirle senza appesantirle o ostruirne i pori. La crema viso da uomo Oil Free di Magister Formula risponde a quest'esigenza: la sua formula è infatti priva di oli ma ricca di ingredienti dall'alto potere idratante e anti-ossidante, come l'aloe vera, la vitamina E e il collagene, efficaci anche per proteggere la cute dai danni causati da sole e inquinamento.

Adatta sia agli uomini che alle donne, applicata con movimenti circolari su viso asciutto e pulito al mattino e alla sera la crema rende la pelle immediatamente più liscia e luminosa, senza tuttavia creare un antiestetico effetto lucido.

Tipo di pelle: mista, grassa, sensibile

Ingredienti principali: vitamina E, collagene, aloe vera

Formato: 50ml

A chi la consigliamo: a chi vuole idratare la pelle mista o grassa con una crema dall'effetto opacizzante, idratante ma non pesante sul viso.

Pro: un ottimo prodotto per pelli miste, grasse e a tendenza acneica, capace di opacizzarle a lungo.

Contro: non tutti si dichiarano soddisfatti del prodotto, ritenendolo poco efficace e dal costo elevato.

9. Crema Viso Uomo Lenitiva Sensitive Nivea Men

La migliore crema viso uomo per pelli sensibili

Alle pelli sensibili e delicate è invece dedicata la crema viso da uomo Sensitive di Nivea Men, la cui formula senza alcool previene il rischio di irritazioni o arrossamenti. Si tratta di una crema ad azione lenitiva che, oltre ad idratare la pelle del viso, la protegge riducendo i 5 segni dell'irritazione – bruciore, rossore, secchezza, sensazione di tensione e prurito – grazie ad ingredienti dal potere calmante come la camomilla, la vitamina E e l'amamelide.

Date le sue caratteristiche, la crema si presta ad essere usata anche per trattare le piccole escoriazioni da rasatura o per dare sollievo alla pelle nelle giornate invernali. La texture leggera a rapido assorbimento, che lascia la pelle morbida e non unta, la rende tuttavia adatta anche al periodo estivo.

Tipo di pelle: sensibile

Ingredienti principali: camomilla, vitamina E, amamelide

Formato: 75ml

A chi la consigliamo: a coloro che soffrono di secchezza e arrossamenti e cercano un prodotto in grado di riequilibrare la pelle e migliorarne l'aspetto rendendola morbida e liscia.

Pro: una crema economica ma efficace sulla pelle secca, con un ottimo effetto lenitivo e una gradevole profumazione.

Contro: alcuni utenti giudicano la consistenza della crema leggermente appiccicosa, caratteristica che tuttavia non ne pregiudica l'efficacia.

10. Crema Viso Uomo Ringiovanente Men's Master

La migliore crema viso uomo per rapporto qualità/prezzo

La miglior crema viso da uomo per rapporto qualità/prezzo tra quelle disponibili su Amazon è, stando alle recensioni di chi l'ha acquistata, la crema viso Ringiovanente di Men's Master, dall'azione idratante e antirughe. Al suo interno ha un complesso minerale, il SEPITONIC M3, a base di carbone che aiuta la pelle a disintossicarsi attivando il metabolismo cellulare e favorendo l'eliminazione delle tossine, collagene e acido ialuronico che attenuano le rughe visibili e caffeina dall'effetto energizzante. La formula contiene inoltre vitamine E, C, F e D-pantenolo con proprietà nutrienti e rigeneranti.

Efficace su pelli secche, la crema si rivela inoltre un ottimo prodotto da usare post rasatura per lenire le irritazioni, e la velocità di assorbimento assicura pelle liscia e idratata tutto il giorno. Il consiglio è infatti di applicare il prodotto subito dopo la detersione, mattina e sera.

Tipo di pelle: secca

Ingredienti principali: acido ialuronico, collagene, caffeina

Formato: 75ml

A chi la consigliamo: a chi cerca un prodotto dalle alte prestazioni ad un prezzo contenuto.

Pro: l'eccellente rapporto qualità/prezzo è l'aspetto senza dubbio più apprezzato di questa crema, che convince anche per la capacità di idratare la pelle senza ungerla.

Contro: sulla confezione non viene riportato l'INCI del prodotto.

11. Crema Viso Uomo Idratante Original Bull Dog

La migliore crema viso uomo economica

Pensata specificatamente per la pelle maschile, la crema viso da uomo Original Crema Idratante di Bulldog è in assoluto la più economica della nostra classifica. Si tratta di una crema realizzata con ingredienti naturali tra cui aloe vera, olio di camelina e tè verde, priva di coloranti artificiali, profumi sintetici o ingredienti di origine animale. La sua azione idratante lascia le pelli secche immediatamente più sane e morbide, visibilmente nutrite.

Formulata per non lasciare residui sulla pelle, la crema si assorbe velocemente ma assicura idratazione a lungo e lascia una piacevole profumazione che dura nel tempo. Va applicata su pelle asciutta e pulita sia la mattina che la sera, subito dopo la detersione.

Tipo di pelle: secca

Ingredienti principali: aloe vera, olio di camelina, tè verde

Formato: 100ml

A chi la consigliamo: a chi cerca una crema economica che idrati in profondità la pelle secca.

Pro: una crema da usare anche sul corpo, leggera ma efficace sulla pelle.

Contro: gli utenti Amazon lamentano problemi nella consegna e nell'imballaggio del prodotto che tuttavia non sono strettamente correlati alla sua qualità.

12. Crema Viso Uomo e Barba Idratante King C. Gillette

La migliore crema viso uomo con barba

La crema viso da uomo idratante di King C Gillette ha una duplice azione: idrata il viso per alleviare prurito e desquamazione frequenti nelle pelli secche e al contempo nutre la barba ammorbidendo anche i peli più spessi e ispidi. Il complesso di vitamina B idrata pelle e barba formando un leggero strato che funge da barriera protettiva, garantita anche dall'azione della glicerina, responsabile inoltre della morbidezza della pelle, mentre gli oli emollienti presenti nella formula rendono pelle e barba morbide e dall'aspetto sano e curato.

La texture leggera lascia la pelle nutrita ma non unta, piacevolmente profumata da note di bergamotto, geranio e legno di cedro. Per ottenere la massima efficacia, la crema va applicata quotidianamente dopo la detersione e massaggiata con movimenti circolari su viso e barba.

Tipo di pelle: secca

Ingredienti principali: pro vitamina B3 (niacinamide), pro vitamina B5 (pantenolo), olio di argan

Formato: 100ml

A chi la consigliamo: agli uomini che cercano un prodotto 2 in 1 con cui prendersi cura non solo della pelle del viso ma anche della propria barba.

Pro: un prodotto efficace per idratare e ammorbidire viso e barba contemporaneamente, molto versatile e a rapido assorbimento.

Contro: se per alcuni il profumo della crema è un punto a favore, per altri è troppo delicato e poco persistente rispetto agli altri prodotti della stessa linea.

13. Crema Viso Uomo Idratante Q10 Solimo

La migliore crema viso uomo anti-età

Il coenzima Q10 è una molecola presente naturalmente nel corpo umano responsabile del corretto funzionamento di numerosi organi, utilizzato in cosmesi per le sue proprietà antiossidanti e la sua efficace azione anti-età sulla pelle. È infatti l'ingrediente principale della crema viso da uomo Anti Aging Q10 di Solimo Men, che idrata le pelli secche, riduce le rughe e protegge dall'invecchiamento prematuro della pelle.

Applicata mattina e sera su viso e collo puliti, la crema lascia la pelle liscia, rassodata e levigata. La presenza della protezione solare SPF 10, seppur bassa, è inoltre utile se si trascorre molto tempo all'aria aperta: il sole è infatti uno dei principali responsabili dell'invecchiamento cutaneo. Segnaliamo infine che il prezzo si riferisce a quattro tubetti da 50ml ciascuno.

Tipo di pelle: secca

Ingredienti principali: coenzima Q10 (ubiquinone), olio di jojoba, pro-vitamina B5 (pantenolo)

Formato: 50ml

A chi la consigliamo: a chi cerca una crema con azione anti-età che riduca l'aspetto delle rughe e dei segni del tempo.

Pro: un ottimo prodotto per idratare e proteggere la pelle del viso, a rapido assorbimento e con un delicato profumo.

Contro: secondo alcuni utenti la crema lascia la pelle leggermente unta, caratteristica che tuttavia è necessaria per idratare a fondo le pelli secche.

14. Crema Viso Uomo e Dopobarba Sainderma

La migliore crema viso uomo rimpolpante

Idratante, lenitiva e anti-rughe, la crema viso da uomo Complete Care di Sainderma ha un effetto rimpolpante che rende la pelle più elastica e compatta, attenuando le rughe e prevenendone la comparsa. Tra gli ingredienti della formula, il 99% dei quali è di origine naturale, ci sono l'acido ialuronico, idratante ed elasticizzante, l'olio di jojoba, adatto a regolare la produzione di sebo, l'aloe vera e l'acqua di fiordaliso che rendono la crema adatta ad essere usata anche come dopobarba, e due piante, la guaranà, dall'azione antiossidante, e l'urucum, capace di proteggere dai raggi solari.

Caratterizzata da una rinfrescante fragranza di limone, la crema ha una texture leggera che si assorbe rapidamente senza ungere, ed è adatta a tutti i tipi di pelle, specialmente a quelle sensibili. Si presta ad essere utilizzata quotidianamente, applicandola mattina e sera con movimenti circolari fino a completo assorbimento.

Tipo di pelle: tutti

Ingredienti principali: acido ialuronico, olio di jojoba, aloe vera

Formato: 50ml

A chi la consigliamo: a chi cerca una crema versatile per idratare, rimpolpare e lenire la pelle.

Pro: la texture leggera, la profumazione intensa ma non fastidiosa e l'effetto idratante e distensivo sulla pelle sono gli aspetti che hanno convinto maggiormente gli acquirenti.

Contro: sul totale delle recensioni, solo un paio di utenti non hanno apprezzato la fragranza giudicandola troppo forte.

15. Crema Viso Uomo Risveglio Express Prep

La migliore crema viso uomo energizzante

Per dare alla pelle un vero e proprio boost di energia rendendola attiva e vitale fin dal mattino, vi consigliamo la crema viso da uomo Risveglio Express di Prep, la cui formula adatta a tutti i tipi di pelle è arricchita con ingredienti dalla nota azione energizzante e rivitalizzante quali caffeina, estratti di ginseng e caffè verde. L'olio di soia e l'olio di jojoba, invece, idratano in profondità la pelle, lasciandola liscia e morbida e distendendone i tratti.

Ideale da applicare la mattina su pelle asciutta e pulita per un effetto che dura tutto il giorno, la crema può essere applicata anche la sera dopo la detersione, insistendo sulle aree del viso maggiormente soggette ai segni dell'invecchiamento, come la fronte o le guance.

Tipo di pelle: tutti

Ingredienti principali: caffè verde, caffè verde, estratto di ginseng

Formato: 75ml

A chi la consigliamo: agli uomini che cercano un prodotto in grado di restituire immediatamente alla pelle vigore e compattezza.

Pro: la crema si assorbe rapidamente, non lascia la pelle unta ma anzi regala una piacevole sensazione di freschezza e tonicità.

Contro: un utente ritiene la crema poco idratante, contrariamente a quanto emerge dalla maggior parte delle recensioni.

Come scegliere la migliore crema viso da uomo

Oltre alle caratteristiche personali quali tipo di pelle e all'età, per scegliere la crema viso più adatta alle proprie esigenze è importante prendere in considerazione anche i fattori che distinguono i diversi prodotti tra loro. Scopriamo insieme quali sono quelli più importanti.

Tipo di pelle

Il primo fattore da prendere in considerazione prima dell'acquisto di una crema viso da uomo è il tipo di pelle: a seconda che si abbia una pelle normale, secca, grassa o sensibile, infatti, alcuni prodotti sono più indicati di altri.

Pelle normale: si tratta di un tipo di pelle senza particolari esigenze, per cui reagisce bene alla maggior parte delle creme viso in commercio. La scelta di un prodotto dipende dunque dall'azione desiderata, che può essere idratante, antirughe o lenitiva, solo per citarne alcune.

Pelle secca: la pelle secca ha bisogno di idratazione e nutrimento extra per prevenire o curare la desquamazione di cui è spesso soggetta. In questo caso le creme che contengono ingredienti dall'alto potere idratante, come l'acido ialuronico o gli oli vegetali, sono l'ideale.

Pelle grassa: al contrario di quella secca, la pelle grassa produce sebo e oli in abbondanza, per cui sono da preferire creme con una texture leggera, ancor meglio se in gel, che non occluda i pori e con una formula ricca di ingredienti purificanti e seboregolatori, come il carbone vegetale o l'acido salicilico.

Pelle sensibile: spesso soggetta a irritazioni o arrossamenti, la pelle sensibile è molto delicata, così come dev'esserlo la crema da scegliere per questo tipo di pelle. In particolare, sono da evitare ingredienti potenzialmente irritanti come l'alcool, che potrebbero causare prurito e fastidi al viso.

Età

Pelle giovane e pelle matura a confronto.

Un altro aspetto che si rivela fondamentale nella scelta di una crema viso è l'età: la pelle cambia infatti col tempo, perdendo tono ed elasticità man mano che passano gli anni. Pelle giovane e pelle matura hanno dunque bisogno di prodotti diversi, che avranno azioni mirate a seconda della fascia d'età a cui si rivolgono.

In generale, le pelli degli uomini tra i 20 e i 30 anni hanno bisogno di una crema idratante, meglio se con alcuni ingredienti capaci di prevenire la comparsa delle prime rughe. Dopo i 30 ma soprattutto dai 40 anni in poi, invece, la crema ideale è antirughe o rimpolpante, un prodotto studiato per riempire, liftare o ridare compattezza alla pelle del viso.

In commercio si possono tuttavia trovare anche creme adatte a tutte le età, la cui azione – solitamente idratante – si adatta bene sia alle pelli più giovani che a quelle mature.

Ingredienti

Passiamo ora a considerare gli aspetti che caratterizzano una crema viso, a partire dagli ingredienti della sua formula, necessari per garantire determinate azioni sulla pelle. Possiamo distinguere due macrocategorie di ingredienti: agenti idratanti e agenti antiossidanti, a cui si aggiunge il retinolo, presente soprattutto nelle creme anti-invecchiamento.

Agenti idratanti: acido ialuronico, collagene, oli o burri vegetali sono ingredienti necessari a trattenere l'acqua nella pelle per prevenirne la disidratazione, presenti nella maggior parte delle creme viso da uomo e da ricercare soprattutto se si soffre di pelle secca.

Agenti antiossidanti: fondamentali per contrastare i radicali liberi e prevenire l'invecchiamento cutaneo, gli ingredienti di questo tipo, come le vitamine C ed E e il coenzima Q10, sono contenuti soprattutto nelle creme viso ad azione antirughe.

Retinolo: agendo da esfoliante sulla pelle, il retinolo è un ingrediente essenziale delle creme viso ad azione anti-invecchiamento o rivitalizzante, perché elimina le cellule morte e permette alla pelle di ritrovare la sua naturale elasticità.

Azione

L'azione esercitata da una crema viso sulla pelle corrisponde all'effetto che quel determinato prodotto ha sul viso: a seconda delle proprie esigenze, si può prediligere una crema ad azione idratante, antirughe, rivitalizzante o lenitiva.

Azione idratante: tutte le creme viso da uomo esercitano un'azione idratante sulla pelle, essendo tale azione necessaria al benessere della cute, soprattutto quella maschile.

Azione antirughe: contrastare le rughe e i segni del tempo è invece il compito delle creme ad azione antirughe, adatte dai 40 anni in su o quando la pelle inizia a perdere elasticità e compattezza.

Azione rivitalizzante: ideali per pelli stanche e spente, le creme viso ad azione rivitalizzante rigenerano la pelle dandole una sferzata di energia.

Azione lenitiva: le creme ad azione lenitiva sono particolarmente indicate per curare le irritazioni da rasatura proteggendo la pelle.

Texture

La texture determina la sensazione che lascia la crema viso sulla pelle e la sua rapidità di assorbimento: contrariamente a quanto accade per le creme viso da donna, caratterizzate spesso da una consistenza densa e ricca, la maggior parte delle creme viso da uomo in commercio ha una texture leggera e a rapido assorbimento, che rende l'applicazione piacevole e veloce, adatta anche agli uomini che non amano dedicare troppo tempo alla cura di sé. Ancor più leggere sono poi le creme in gel, perfette per il periodo estivo perché lasciano respirare la pelle e donano una piacevole sensazione di freschezza.

Fragranza

Essendo un prodotto da applicare sul viso, la profumazione della crema è un elemento importante da valutare. Molte creme hanno fragranze non particolarmente intense, mentre altre lasciano sulla pelle un profumo che dura per alcune ore. Le fragranze più comuni nelle creme viso da uomo sono quelle agrumate, al profumo di arancia o limone, o quelle speziate, con sentori di legno di cedro o bergamotto. Se preferite che la crema abbia un odore neutro, potete optare per le versioni non profumate.

Formato

Le creme viso da uomo sono solitamente racchiuse in tubetti o vasetti da 50ml, ma si possono trovare anche formati più grandi da 75 o 100ml e formati mini, da viaggio, da 30ml.

Prezzo

Ultimo ma non meno importante è l'aspetto relativo al prezzo di una crema viso. In commercio si possono trovare prodotti economici, il cui costo è compreso tra i 5 e i 10 euro, ma anche prodotti costosi da 30 euro e oltre, così come creme di fascia media con un prezzo che si assesta sui 15/20 euro.

A tal proposito è importante specificare che la qualità di una crema non è data dal suo costo, ma dagli ingredienti della formula e soprattutto dalla sua efficacia: per scegliere il prodotto più adatto a voi è importante dunque tener conto di questi fattori, evitando di acquistare un prodotto costoso solo perché ritenuto migliore di uno economico.

Come applicare la crema viso da uomo: gli step da seguire

Per assicurarsi un risultato visibile e duraturo, è importante seguire una corretta routine quotidiana, che si compone di tre step fondamentali: detersione, applicazione e massaggio.

Per prima cosa, è necessario lavare il viso con un detergente specifico che lasci la pelle pulita e priva di impurità.

Dopo aver accuratamente asciugato la pelle, si può passare all'applicazione della crema, che dev'essere prelevata in quantità sufficiente ad essere distribuita su tutto il viso, senza esagerare.

Massaggiare la crema dal basso verso l'alto e con movimenti circolari ne facilita infine l'assorbimento e costituisce un ottimo modo per mantenere la pelle soda e compatta nel tempo.

Dove acquistare le migliori creme viso da uomo

Alcune creme viso da uomo possono essere acquistate in farmacia, altre, di solito più economiche, nei supermercati o nei negozi di prodotti per la casa e la persona come Acqua e Sapone. Negli store fisici, tuttavia, c'è meno scelta rispetto a quelli online, dove si possono trovare diversi prodotti tra cui scegliere il più adatto alle proprie esigenze. Su Amazon, ad esempio, la sezione dedicata agli idratanti per uomo è ricca di alternative per ogni età e tipo di pelle.