Maschere viso coreane: le migliori 21 per una pelle perfetta Le maschere viso coreane sono il prodotto ideale per una pelle levigata e protetta. Ecco perché abbiamo selezionato le 21 migliori k-beauty masks su Amazon: dalle sheet masks alle bubble, passando per le hydrogel, le magnetiche o le splash.

Le maschere coreane, o Korean beauty mask, sono il prodotto per la skincare che spopola sul web, step fondamentale nella lunga e accurata beauty routine coreana, un vero e proprio rito quotidiano di bellezza e di cura di sé.

A differenza delle black masks, che hanno una funzione purificante ed esfoliante più mirata, le maschere coreane sono progettate per soddisfare i diversi bisogni della pelle e, per questo motivo, prevedono varie modalità di applicazione e rimozione: peel off, hydrogel, con risciacquo o a rapido assorbimento.

Di seguito, abbiamo selezionato per voi le 21 migliori k-beauty masks, alternative al noto brand Korika e disponibili su Amazon, nella sezione dedicata ai prodotti per la skincare coreana.

Dalle maschere in tessuto alle bubble masks, passando per quelle in crema, hydrogel, magnetiche, con tecnologia splash o da applicare prima di dormire: tutto quello che dovrete fare sarà scegliere quella più adatta alle vostre esigenze.

Quali sono le migliori maschere viso coreane?

Di seguito abbiamo stilato una lista delle k-beauty masks più efficaci secondo le recensioni degli utenti Amazon: le tissue o sheet masks di MISSHA o di ZealSea, la maschera hydrogel di iCare, quella magnetica, con i minerali del mar Morto, le più innovative come la bubble e la splash mask, e tante altre, per ogni uso e necessità.

1. Le k-masks di MISSHA

Il kit di maschere coreane più venduto

Prezzo: 20,50 euro

Se siete alle prime armi con la beauty routine coreana e cercate un prodotto amato da molti e celebre per la versatilità, vi consigliamo di acquistare le sheet mask di MISSHA, le più vendute, in diverse profumazioni e formule.

Il set di maschere comprende 12 articoli, ciascuna con un ingrediente e un'azione predominanti: al limone, alla perla, al melograno, al miele, al tè verde o, ancora, all'aloe, con effetto ricostituente e adatta a tutti i tipi di pelle.

Queste maschere in tessuto sono realizzate in carta di riso, per non irritare la pelle, e hanno una forma anatomica, che consente al siero del prodotto di penetrare in profondità anche nei punti del viso più difficili da raggiungere.

Secondo le recensioni Amazon, le maschere lasciano la pelle setosa, sono efficaci e imbevute di siero. Quest'ultima caratteristica consente di utilizzare una sola tissue mask fino a tre volte.

Pro: queste maschere coreane sono adatte a tutti i tipi di pelle e possiedono diverse funzionalità, da quella idratante a quella lenitiva e rinfrescante. Rendono la pelle più morbida e hanno anche un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Contro: alcuni utenti non hanno notato differenze tra il prima e il dopo l'applicazione della maschera. Tuttavia, il prodotto dovrebbe essere abbinato ad altre creme o sieri, soprattutto se la pelle da trattare ha particolari esigenze.

2. La maschera coreana all'aloe di Eunyul

Le migliori tissue masks per idratare la pelle

Prezzo: 12,99 euro per confezione da 10

Per chi desidera provare la migliore maschera viso coreana che idrati la pelle e la protegga dalla secchezza e dagli agenti atmosferici, questa sheet mask all'aloe di Eunyul è la soluzione ottimale.

L'aloe vera, ingrediente predominante della maschera, veniva utilizzata già nell'antichità per curare le ustioni, e ha un'azione nutriente, idratante e rinfrescante.

Queste k-masks sono realizzate in tencel, un tessuto più sottile, che aderisce al viso con maggiore facilità ed è adatto alle pelli più sensibili.

Sono formulate con un'alta percentuale di ingredienti naturali, senza trietanolamina, fenossietanolo e benzofenone, nocivi per la pelle.

Stando alle recensioni dei clienti Amazon, queste maschere hanno un'efficacia comprovata e accontentano anche i più esigenti in fatto di skincare.

Pro: queste maschere coreane lasciano la pelle liscia e morbida, si assorbono senza difficoltà e sono semplici da applicare. L'aloe vera della k-mask agisce con efficacia e lenisce la pelle sottoposta a stress quotidiano.

Contro: secondo alcuni clienti Amazon le maschere non agiscono alla prima applicazione. Tuttavia, basterà applicare la maschera con maggiore regolarità e anche le pelli più secche e ostinate otterranno risultati concreti.

3. Le k-mask polifunzionali di Glam Up

Il miglior set di maschere in tessuto per chi è alle prime armi

Prezzo: 15,48 euro x 12 maschere

A chi cerca il kit migliore di prodotti con diverse funzionalità e profumazioni, per sperimentare e comprendere meglio le necessità della propria pelle, consigliamo questo set di 12 sheet masks di Glam Up.

Progettato in California e realizzato in Corea, queste maschere in tessuto sono disponibili in dodici versioni differenti: burro di karitè, avocado, farina d'avena, aloe, limone, pomodoro, melograno, riso, tè verde e, bacche di acai, tea tree e menta piperita.

Ogni mask possiede una caratteristica particolare, che le conferisce un'azione mirata, da quella arricchente dell'avocado a quella rinfrescante ed energizzante della menta piperita.

Gli utenti Amazon si dicono soddisfatti dell'acquisto e meravigliati dalla quantità di prodotto contenuta in ogni maschera, utilizzabile anche per due applicazioni.

Pro: la quantità di maschere fornisce una varietà ampia di profumazioni e funzionalità tra cui scegliere, per chi vuole sperimentare o vuole comprendere meglio di cosa ha bisogno la propria pelle. Inoltre, hanno un'ottimo rapporto qualità prezzo e sono cruelty free.

Contro: alcuni utenti Amazon hanno riscontrato delle difficoltà nell'applicazione delle maschere, non tagliate in maniera precisa. Tuttavia, per ovviare a questo inconveniente basterà togliere il tessuto della mask in eccesso e adattarla così al proprio volto.

4. Le korean masks di The Face Shop

Le migliori sheet masks per la pelle secca

Prezzo: 23,35 euro

A chi ha la pelle secca e desidera provare il trattamento più efficace per combatterla, consigliamo di acquistare le maschere coreane di The Face Shop, disponibili su Amazon nel comodo kit da 12.

Dalla mask purificante alle alghe, a quella nutriente all'avocado, passando per quella illuminante al limone: tante varianti per una pelle sempre perfetta e curata in base alle esigenze del momento.

Queste maschere made in Korea sono realizzate con ingredienti naturali, senza parabeni, e garantiscono risultati ottimali dopo sole due settimane di utilizzo.

Secondo i clienti Amazon, queste maschere sono un vero e proprio trattamento di idratazione intensa, e permettono anche un'applicazione reiterata per la quantità di prodotto contenuta in esse.

Pro: le maschere sono in grado di donare alla pelle una luminosità, un'idratazione e una texture rinnovate. Hanno un rapporto qualità-prezzo ottimo e contengono una quantità abbondante di siero.

Contro: alcuni utenti Amazon hanno riscontrato l'insorgenza di piccoli brufoletti sul viso. Tuttavia, questi inconvenienti denotano una spiccata sensibilità della pelle, che non dovrebbe essere sottoposta a trattamenti del genere.

5. La maschera coreana di iCare

La migliore hydrogel mask con effetto anti-age

Prezzo: 7,91 euro

Per chi ha intenzione di acquistare il miglior trattamento intensivo anti-age, questa maschera hydrogel di iCare è il rimedio migliore per diminuire i segni dell'età.

Grazie alla tecnologia DermoScience Cryo Effect, la maschera svolge un'azione decongestionante, idratante e antiossidante.

Inoltre, è realizzata con un mix di principi attivi, che contribuiscono a incrementarne l'efficacia: l'acido ialuronico, presente in tre diversi pesi molecolari, che preserva e aumenta l'elasticità; il collagene, che ringiovanisce la pelle e offre un effetto lifting; la vitamina E, che contrasta l'invecchiamento cutaneo e, infine, l'oro 24K, che regala luminosità alla pelle del viso.

Secondo le recensioni degli utenti Amazon questa maschera è perfetta sia per donna che per uomo, impregnata di prodotto e dall'efficacia comprovata.

Pro: la maschera è arricchita con ingredienti pregiati e anti-età, come la vitamina E, il collagene e l'oro 24K, che rendono la pelle visibilmente più giovane e distesa già dal primo utilizzo.

Contro: alcuni utenti Amazon lamentano una minima difficoltà nell'applicazione. Tuttavia, una volta posizionata, anche in più tentativi, la maschera aderisce al volto e rilascia il siero in profondità.

6. La maschera coreana di Gold Collagen

La migliore beauty mask rimpolpante

Prezzo: 29,00 euro x confezione da 4 maschere

Se avete intenzione di migliorare la tonalità e la pigmentazione cutanea con un trattamento intenso, potreste provare questa maschera coreana idrosolubile di Gold Collagen, la migliore beauty mask rimpolpante, realizzata con acido ialuronico, estratto di perla e un complesso botanico unico con estratti antiossidanti di tè verde e alga rossa.

È progettata per aderire alla pelle del viso e donare sin da subito un'azione di freschezza. Una volta adattasi alla temperatura corporea, la k-mask rilascia il suo mix di ingredienti e garantisce un'efficacia comprovata già dal primo utilizzo.

Prevede un tempo di posa di 30 minuti circa e non necessita di risciacquo.

Le recensioni degli utenti Amazon rivelano che il trattamento soddisfa a pieno l'esigenza di idratazione della pelle e viene assorbito senza difficoltà.

Pro: il prodotto lascia la pelle rimpolpata, liscia e luminosa sin dal primo utilizzo. È realizzata con ingredienti naturali, idrosolubile e semplice da applicare.

Contro: gli utenti Amazon non hanno riscontrato particolari criticità per questa maschera e hanno ottenuto, in base al tipo di pelle, il risultato desiderato.

7. La maschera coreana di Rissing

La migliore Korean mask per il lifting della zona V

Prezzo: 27,99 euro

Per chi è interessato a ringiovanire in particolare la zona del mento e del collo, la maschera lifting di Rissing è la più adatta all'applicazione sulla parte del viso detta "V line".

Questa sheet mask idrosolubile contiene potenti estratti vegetali, vitamine, amminoacidi e altri ingredienti, per idratare la pelle e stimolare la produzione di cheratina e collagene. Ha inoltre un'azione riparatrice, grazie all'estratto puro di Centella Asiatica, che ricostituisce la barriera della pelle.

Per un effetto più duraturo, è ideale da applicare durante la notte e lasciare in posa fino a 8 ore.

Le recensioni degli utenti Amazon sembrano tutte positive. La maschera definisce la parte del viso intorno alla mascella, previene il doppio mento ed elimina i piccoli segni d'espressione. Ha una struttura rigida, per un'azione lifting più intensa.

Pro: la maschera è in grado di definire e sollevare la zona V, previene il doppio mento, rassoda ed elimina i piccoli segni dell'età.

Contro: l'effetto lifting è garantito, ma non sempre immediato. Alcuni utenti hanno ottenuto i risultati sperati dopo qualche applicazione. Inoltre, la maschera non è consigliata a chi possiede una forma allungata del viso perché potrebbe riscontrare fastidio durante il tempo di posa.

8. La k-mask di Laneige

La migliore maschera da tenere in posa durante la notte

Prezzo: 39,99 euro

Se siete in cerca della migliore crema notte che idrati senza ungere, vi proponiamo la maschera notte a base d'acqua di Laneige.

Realizzata a partire dalla combinazione rivoluzionaria di due ingredienti – il complesso derivato da probiotici e lo squalene estratto dallo zucchero di canna-, la maschera lascia la pelle luminosa e idratata, senza appesantirla.

La maschera va applicata prima di addormentarsi, per un massimo di tre volte a settimana, e non necessita di risciacquo.

Secondo le recensioni degli utenti, la crema rende la pelle del viso rimpolpata e luminosa sin dalla prima applicazione. Inoltre, il prodotto è delicato e sembra avere gli effetti desiderati anche sulle pelli più grasse.

Pro: la maschera ha un'azione idratante davvero intensa, è delicata e leggera e ha persino un packaging eco-friendly.

Contro: gli utenti non hanno riscontrato difetti particolari nella maschera, che è in grado di soddisfare tutte le esigenze cutanee.

9. La maschera coreana di Doppeltree

La migliore beauty mask in gel per ringiovanire la pelle

Prezzo: 18,95 euro

A chi è alla ricerca del prodotto migliore per una pelle rinnovata e ringiovanita consigliamo la maschera notte di Doppeltree, con acido ialuronico e aloe vera.

Formulata per aiutare gli ingredienti a penetrare la pelle in profondità durante la notte, questa crema forma un leggero rivestimento che impedisce allo sporco di ostruire i pori e massimizza l'azione ringiovanente e idratante.

Tuttavia, risulta impercettibile sul viso e si assorbe velocemente, in modo da non macchiare lenzuola o indumenti.

Infine, è realizzata con componenti biologiche, naturali e non testate sugli animali.

Stando alle recensioni degli utenti Amazon la maschera ha una consistenza gelatinosa, facilmente spalmabile, non unge, si assorbe in pochi minuti e si risciacqua con facilità il mattino seguente. Per un risultato duraturo si consiglia l'applicazione 3 volte a settimana.

Pro: la maschera ha effetti immediati, lascia la pelle rinfrescata, rimpolpata e idratata sin dal primo utilizzo. Purifica il viso senza ungere e crea uno strato purificante.

Contro: alcuni utenti non hanno riscontrato una particolare idratazione. Tutti, però, precisano che la loro pelle è o troppo secca o delicata, non idonea a questo tipo di trattamento.

10. La k-mask di Laneige

La miglior maschera coreana per le labbra

Prezzo: 30,05 euro

Se siete alla ricerca della migliore crema idratante per labbra, potreste valutare l'acquisto della maschera notte per labbra di Laneige, formulata per addolcire la pelle delle labbra ed evitare screpolature.

Questa lip mask agisce come un balsamo durante la notte e crea sulle labbra uno strato nutriente e idratante, in grado di rendere le labbra rimpolpate al risveglio.

Inoltre, la maschera può essere anche stesa prima dell'applicazione del rossetto, come semplice emolliente per labbra.

Non è testata sugli animali ed è adatta ai vegani.

Dalle recensioni dei clienti Amazon, la maschera sembra aver mantenuto tutte le promesse. Lascia le labbra molto morbide e protegge dal freddo e dalla secchezza. Il trattamento non è immediato per tutti. Per quelli che tendono ad avere pellicine e tagli sulle labbra si consigliano fino a tre applicazioni a settimana.

Pro: la maschera ha un potente effetto idratante. Ammorbidisce ma non unge ed è applicabile anche prima del rossetto, come base trucco per le labbra.

Contro: alcuni utenti non hanno gradito il profumo di frutti rossi, ma la questione è piuttosto soggettiva e la presenza di bacche e frutti di bosco incrementa l'azione idratante ed emolliente.

11. La maschera coreana di Purederm

La migliore tissue mask purificante con cenere vulcanica

Prezzo: 8,12 euro

A chi cerca il rimedio più efficace e duraturo per eliminare pelle morta e tossine consigliamo la maschera viso di Purederm, adatta a una pulizia profonda del viso.

Questa sheet mask genera bolle di O2 che rimuovono impurità, cellule morte e sebo in eccesso. Inoltre, è realizzata con un mix di ingredienti studiati per idratare, nutrire, ringiovanire e regolare l'iperpigmentazione della pelle: cenere vulcanica purificante, estratti di arancia e limone astringenti, papaya e zucchero di canna per rimuovere le cellule morte, collagene e acido ialuronico rimpolpanti e ringiovanenti.

Il prodotto, per di più, non contiene solfati, olii minerali, agenti coloranti sintetici o petrolati.

Gli utenti Amazon si ritengono soddisfatti dell'acquisto e riscontrano una maggiore pulizia e luminosità del viso dopo l'applicazione del prodotto.

Pro: la maschera elimina le impurità, le cellule morte del viso e i residui di sporco. Inoltre, ha un'azione idratante, nutriente e regolatrice del sebo.

Contro: alcuni utenti non hanno riscontrato particolari effetti benefici della maschera. Tuttavia, il trattamento è consigliato a chi ha pelli normali, miste o poco grasse.

12. La maschera coreana di Skin Food

La migliore maschera in crema con intensa azione nutriente e lenitiva

Prezzo: 20,00 euro

Se siete in cerca della migliore face mask naturale e con un'intensa azione nutriente e lenitiva, potreste optare per la maschera pera e menta di Skin Food.

È realizzata con ingredienti funzionali come la pera, che nutre, raffredda il calore e aiuta a calmare la pelle, i tre tipi di menta – mela, piperita e verde – con azione rinfrescante, l'estratto di Portulaca oleracea che agisce contro la secchezza e l'irritazione, e il caolino, un tipo di argilla che elimina lo sporco e regola la produzione di sebo.

La maschera si applica come una normale crema e va risciacquata dopo 3-5 minuti.

Gli utenti Amazon hanno sin da subito goduto dei benefici di questa maschera, che lascia la pelle morbida, luminosa e vellutata.

Pro: realizzata con ingredienti naturali, questa face mask idrata, nutre e lenisce la pelle grazie alla combinazione di ingredienti studiata per ottenere i migliori risultati.

Contro: alcuni utenti lamentano un prezzo più alto rispetto alla media delle creme per il viso. Tuttavia, il costo più elevato è, in questo caso, sintomo di qualità ed efficacia del prodotto.

13. La k-beauty mask di Skin Food

La migliore maschera coreana per pelli sensibili

Prezzo: 20,00 euro

Chi ha la pelle particolarmente delicata deve spesso rinunciare ai trattamenti più intensivi, ma questa maschera in crema di Skin Food è la migliore per pelli sensibili.

Questa wash-off mask ha una consistenza gelatinosa, si stende con facilità e dona idratazione e nutre senza ungere.

Realizzata con ingredienti naturali e di alta qualità, contiene quattro elementi delicati e utili a schiarire e pulire l'incarnato: la lavanda, profumata e nutriente; il pantenolo, un complesso molecolare umettante, che ammorbidisce la pelle ed è usato come idratante nei cosmetici; i fiori d'ibisco, che levigano la texture cutanea e l'aneto, ideale per la pelle infiammata.

Le recensioni Amazon dimostrano che la maschera è adatta anche alle pelli più secche, tendenti a infiammarsi e a seccarsi. Questa face mask, infatti, lenisce e idrata, senza creare gli spiacevoli inconvenienti che la cute sensibile sperimenta con i prodotti low-cost.

Pro: la maschera è ideale per tutte le pelli, anche per quelle più sensibili, idrata, lenisce, nutre e rilascia sul viso un forte profumo di lavanda.

Contro: gli utenti Amazon non hanno riscontrato problematiche o criticità legate a questo prodotto, in grado di soddisfare anche chi, per l'estrema sensibilità cutanea, non può permettersi tutte le creme viso.

14. La maschera coreana di efory

La migliore maschera magnetica per le impurità

Prezzo: 16,99 euro

A chi riscontra delle difficoltà nella rimozione delle k-mask ma non ha intenzione di rinunciare alla propria routine di bellezza, consigliamo la maschera magnetica di efory, la magnetic mask più economica ed efficace.

Ricca di principi attivi rigeneranti e anti-age come la vitamina E, il burro di karitè, l'olio di Jojoba e quello di semi di vinaccioli, questa face mask sfrutta il potere magnetico per rimuovere in profondità i residui di sporco e le cellule morte, energizzare e combattere i segni dello stress e dell'invecchiamento.

Dopo una posa di 10/15 minuti, basterà avvicinare al viso il magnete, che attrarrà la maschera e le impurità. L'azione magnetica, inoltre, stimola la microcircolazione e migliora l'ossigenazione cutanea.

Secondo le recensioni degli utenti Amazon il prodotto lascia la pelle liscia e morbida ed è anche divertente da rimuovere, proprio per l'azione massaggiante del magnete.

Pro: questa maschera è ideale per rimuovere impurità e cellule morte della pelle. La sua caratteristica principale è la semplicità di rimozione, grazie sistema magnetico che svolge anche un'azione massaggiante.

Contro: alcuni utenti Amazon definiscono la maschera divertente ma inefficace. Tuttavia, basterà ripetere l'applicazione più di una volta, su pelli normali o miste, e i risultati cominceranno a comparire.

15. La k-beauty mask di SEACRET

La migliore maschera magnetica ai minerali del mar Morto

Prezzo: 199,95

Se siete in cerca del prodotto più efficace e rivoluzionario per levigare la pelle, vi consigliamo la maschera magnetica di SEACRET, arricchita con fango e minerali del Mar Morto.

Adatta a tutti i tipi di pelle e priva di profumazione, contiene olio di vinaccioli, pro-vitamina B5, olio di Jojoba e vitamina E.

La maschera sfrutta un'innovativa azione biomagnetica per esfoliare e ammorbidire la pelle dopo soli 3/5 minuti di posa.

Le recensioni Amazon mostrano che, nonostante il prezzo elevato, la maschera lascia la pelle rigenerata e ringiovanita.

Pro: la maschera, dotata di spatolina per l'applicazione e magnete per la rimozione, svolge una funzione purificante, nutriente e rimpolpante, rendendo la pelle più giovane e tonica.

Contro: il prodotto ha un prezzo elevato. Tuttavia, se si ha una pelle particolarmente rovinata, questa crema risulta essere un vero e proprio investimento.

16. La maschera coreana di Thnkstaps

La migliore maschera in stick idratante

Prezzo: 12,99 euro

Se siete in cerca di una maschera semplice da applicare e con un'azione rinfrescante, vi proponiamo la k-mask in stick di Thnkstaps, al tè verde, la più idrante in questo formato.

Questa maschera ha un'azione detergente, ammorbidisce, pulisce in profondità i pori e lo sporco e dona freschezza alla pelle. La consistenza è fine e liscia, facile da spalmare, e il formato in stick rende il prodotto semplice da trasportare.

È realizzata con ingredienti naturali ed efficaci come il tè verde, che riequilibra la secrezione di sebo e fornisce la giusta idratazione.

Secondo gli utenti Amazon la maschera è davvero molto semplice da applicare, idrata, restringe i pori e ha persino una profumo ottimo.

Pro: questa face mask è semplice da applicare, idrata, elimina i punti neri, rimuove i residui di sporco e di trucco e dona luminosità all'incarnato.

Contro: alcuni clienti non hanno riscontrato effetti miracolosi sulla loro pelle. Tuttavia, per una pelle completamente rivoluzionata sarebbe bene abbinare questa maschera viso a olii, sieri e creme mirati.

17. La k-beauty mask di Blithe

La migliore splash off mask con doppia azione

Prezzo: 26,99 euro

Se avete intenzione di acquistare il miglior trattamento di bellezza 2 in 1, idratante ed esfoliante, vi proponiamo l'innovativa maschera coreana di BLITHE.

Questa patting splash mask può essere utilizzata sia per il lavaggio del viso che come maschera idratante. Formulata con ingredienti naturali e non testati su animali, come gli acidi multifrutta 5-AHA, esfolianti naturali, il tè verde lenitivo e astringente, gli estratti di agrumi ricchi di vitamina C e il miele, addolcente e antinfiammatorio.

Il prodotto, inoltre, non contiene ingredienti aggressivi, è sicuro sulle pelli sensibili e va sempre diluito con acqua prima dell'utilizzo.

Secondo le recensioni dei clienti Amazon il prodotto è utile per una skincare completa, restringe i pori, illumina, idrata e ha un forte azione esfoliante.

Pro: la maschera svolge un'azione idratante e purificante profonda, è facile da applicare e utile per il lavaggio quotidiano del viso.

Contro: questa k-mask non ha causato particolari scontenti. Gli utenti Amazon di dicono soddisfatti dell'acquisto e dei risultati ottenuti grazie a questa crema.

18. La maschera coreana di LR Health&Beauty

La migliore bubble mask per ossigenare la pelle

Prezzo: 16,99 euro

Se siete in cerca della migliore maschera detox, che purifichi e idrati la pelle in profondità, vi proponiamo la bubble mask di LR Health&Beauty, con ingredienti naturali e azione intensa.

Questa bubble mask purifica, idrata e disintossica proprio grazie alla consistenza in gel, che si trasforma in schiuma con bolle scoppiettanti a contatto con la pelle del viso.

È realizzata con ingredienti dalle note proprietà benefiche: l'aloe vera, che lenisce e ammorbidisce la cute, e l'estratto di zenzero e moringa, ottimi per eliminare le cellule morte e proteggere dalle sostanze inquinanti.

Inoltre, la k-mask è provvista di un'innovativa tecnologia bubble-booster, che aumenta l'apporto di ossigeno e crea piccole bolle, per un effetto disintossicante e idratante rafforzato.

Dalle recensioni degli utenti possiamo notare che la maschera è anche in grado di esfoliare con efficacia la pelle, mentre l'"effetto bolle" risulta persino divertente da sperimentare.

Pro: questa bubble mask idrata, lenisce e pulisce la pelle con efficacia. È dotata di una tecnologia innovativa che aumenta l'apporto di ossigeno alle cellule del viso.

Contro: alcuni utenti non hanno riscontrato differenze tra il prima e il dopo l'applicazione della maschera. Tuttavia, si consiglia di applicare il prodotto più di una volta, soprattutto a chi ha pelli con esigenze di idratazione particolari.

19. Le maschere coreane di ZealSea

Le migliori k-beauty masks vegane e cruelty free

Prezzo: 19,99 euro

Per chi cerca il miglior trattamento per coccolare la pelle e renderla profumata e liscia abbiamo scelto il kit di maschere coreane di ZealSea, con ingredienti diversi, tutti vegani e cruelty free.

Queste sheet mask contengono ingredienti naturali come aloe, tè verde, miele, arancia, avocado, melograno e caffè, estratti e miscelati a componenti idratanti con base d'acqua.

Le sette maschere del kit hanno ciascuna un'azione specifica, da quella lenitiva a quella anti-age, e sono tutte formulate con ingredienti cruelty free.

Inoltre, non contengono sostanze nocive come alcool, talco, parabeni, silicone, coloranti sintetici, trietanolamina, solfato di sodio, BHT e benzofenone.

Gli utenti Amazon sono tutti soddisfatti del prodotto, ne ammirano le proprietà, la praticità di applicazione e il simpatico packaging.

Pro: le maschere svolgono diverse funzioni, a seconda delle esigenze e delle tipologie di pelle, idratano, leniscono, rimpolpano e illuminano.

Contro: gli utenti Amazon non hanno riscontrato problemi durante e dopo l'applicazione della mask, anzi, si ritengono tutti contenti dei risultati ottenuti.

20. La maschera coreana di POP MODERN.C

La migliore green mask per punti neri

Prezzo: 17,99 euro

A chi cerca il rimedio migliore per i punti neri proponiamo la maschera green di POP MODERN.C, formulata con ingredienti naturali per una profonda azione pulente.

Priva di sostanze chimiche nocive, questa maschera ai fanghi del mar Morto è arricchita con tè verde, aloe vera, avocado, olio di jojoba e kale: ingredienti combinati per la rimuovere i punti neri e combattere l'acne e la psoriasi.

Inoltre, la maschera è in grado di eliminare l'opacità della pelle ed è caratterizzata da una particolare semplicità di stesura e rimozione, grazie al pennello in setole morbide e allo strumento per i punti neri.

Secondo le recensioni dei clienti Amazon, la maschera ha una texture molto gradevole al tatto, è semplice da applicare, deterge e illumina l'incarnato.

Pro: questa k-mask mantiene le promesse di idratazione profonda e pulizia del viso, è piacevole per profumazione e lascia la pelle morbida e vellutata.

Contro: alcuni utenti Amazon non hanno riscontrato un effetto immediato, ma dopo varie applicazioni i risultati della k-mask sono stati apprezzati.

21. La k-beauty mask di COSRX

La migliore maschera notte nutriente con estratto di riso

Prezzo: 14,90 euro

Se siete in cerca della migliore maschera viso che nutra in maniera intensa durante la notte, vi consigliamo la overnight mask di COSRX, formulata con il 68% di estratto di riso.

Il riso contenuto nella maschera è in grado di nutrire a fondo, grazie alle vitamine, ai minerali e agli amminoacidi che lo compongono.

La k-mask è adatta a tutti i tipi di pelle, è indicata per chi ha problemi di opacità, secchezza e presenza di macchie e irregolarità cutanee. Idrata la cute screpolata, ripara e attenua gli arrossamenti della pelle.

Secondo le recensioni degli utenti Amazon la maschera nutre ma non unge, è semplice da trasportare grazie al formato pocket e ha un profumo molto gradevole.

Pro: la maschera idrata e ammorbidisce la pelle di notte, non unge e dona al viso un aspetto ringiovanito e riposato.

Contro: i clienti Amazon non lamentano problematiche per questo prodotto, anzi, la k-mask soddisfa a pieno le aspettative.

Che cosa sono le maschere viso coreane e quante tipologie ne esistono?

Le maschere coreane o k-mask sono un trattamento di bellezza naturale molto in voga sul web e tra le beauty guru, nonché un passaggio fondamentale della nota Korean skincare.

Ne esistono di diverse tipologie, suddivise per caratteristiche della pelle e azione – idratante, rimpolpante, illuminante o nutriente -, ma soprattutto per modalità di applicazione in:

Sheet masks o tissue masks: sono le più diffuse. Le cosiddette maschere in tessuto sono imbevute di prodotto e si applicano in maniera intuitiva, lasciando che aderiscano al viso.

Hydrogel masks: sono maschere "ad acqua", pensate per non essere risciacquate e in grado di penetrare la pelle senza ungere.

Sleeping o Overnight masks: sono anche note come maschere notte. La loro azione si dispiega durante il sonno, quando il processo di divisione delle cellule cutanee aumenta.

Wash off masks: sono maschere coreane applicabili con una spatolina o un pennello, da rimuovere con acqua dopo il tempo di posa indicato sulla confezione.

Magnetic masks: le maschere magnetiche sfruttano la tecnologia biomagnetica per massaggiare la pelle e garantire una penetrazione profonda del prodotto.

Bubble masks: è chiamata così perché crea, pochi secondi dopo l'applicazione, delle bollicine, che offrono una maggiore quantità di ossigeno alle cellule cutanee.

Splash mask: è una maschera da utilizzare anche per il normale lavaggio del viso. Contiene una formula molto concentrata e, pertanto, dovrebbe essere diluita con acqua.

Mask in stick: è una maschera molto comoda da portare in borsa o in viaggio. Si applica con facilità grazie alla tecnologia roll on.

Come scegliere la migliore maschera viso coreana

Scegliere la migliore maschera viso coreana non è sempre semplice, soprattutto per chi è alle prime armi con la routine coreana di bellezza.

Tuttavia, i fattori da prendere in considerazione sono i seguenti:

Ingredienti

È sempre consigliato preferire maschere viso coreane con ingredienti sicuri, naturali e non testati su animali, in modo da prevenire spiacevoli inconvenienti come l'insorgenza di brufoletti o eruzioni cutanee.

Brand

Il marchio può essere sinonimo di maggiore o minore qualità, soprattutto quando si tratta di beauty.

Tra i migliori per le maschere coreane abbiamo incluso brand come Missha, Laneige, Gold Collagen, Doppeltree, Skin Food e tanti altri.

Prezzo

È un criterio valido soprattutto per chi è alle prime armi con le maschere coreane, ma il costo di questi prodotti è perlopiù accessibile.

Tempo di posa

È un fattore da considerare a seconda che siate molto o poco pazienti. Se, ad esempio, non amate aspettare troppo, potreste optare per una splash mask o per una tissue mask da 10/15 minuti.

Tipologia di pelle e di effetto

Che abbiate la pelle secca, grassa o mista, dovreste scegliere la vostra k-mask ideale in relazione alla funzione che svolge: idratante e lenitiva per chi tende a seccare la cute, astringente per chi tende a produrre troppo sebo o, ancora, anti-age per una pelle che manifesta i primi segni dell'età.

Come applicare la maschera viso coreana

La maschera coreana non ha un'unica modalità di applicazione. A seconda che sia in crema o in tessuto, però, la maschera può essere spalmata sia su tutto il viso che sulla zona del volto desiderata e lasciata in posa per il tempo indicato sulla confezione del prodotto (da 10/15 minuti a tutta la notte). A seconda della tipologia di mask, si possono rimuovere con acqua o assorbire senza alcun lavaggio successivo.

Perché acquistare maschere viso coreane?

Ma perché comprare una k-beauty mask?

Di seguito troverete le principali motivazioni:

Cura della pelle: le maschere coreane svolgono diverse funzioni, da quella idratante a quella emolliente, ringiovanente o rinfrescante. La pelle è sottoposta ogni giorno a stress, causato da agenti atmosferici o radiazioni dei dispositivi mobili, oltre che ai normali cambiamenti ormonali. Avere una corretta skincare e applicare una maschera coreana 2/3 volte a settimana, vi aiuterà a mantenere la cute del viso luminosa e sana.

Prezzo contenuto: le k-beauty mask, di solito, sono piuttosto competitive sul mercato. A meno che non cerchiate qualcosa di esclusivo, infatti, il costo di queste mask si aggira intorno ai 20 euro, applicati a una quantità di prodotto durevole nel tempo.

Protezione: le k-mask sono in grado di proteggere la pelle e di prevenire l'insorgenza di macchie, imperfezioni e opacità della pelle.

Dove acquistare una maschera coreana?

Le maschere coreane sono acquistabili sia nei negozi fisici che online, in particolare su Amazon, che offre una sezione dedicata alle k-beauty mask con una scelta ampia di prodotti, per tutte le necessità e le tasche.