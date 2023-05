Migliori sieri viso: i 9 più efficaci per tutti i tipi di pelle e di età Ecco la classifica dei sieri viso più efficaci, con consigli utili e guida all’acquisto per scegliere il prodotto in base al tipo di pelle, all’azione desiderata e ad altri fattori.

La nostra top 9

Il siero viso è un prodotto per la cura della pelle del viso ed è un formidabile alleato di bellezza. Oltre a completare la skincare quotidiana, infatti, il siero viso riesce a integrare e potenziare l'azione idratante, nutritiva o antirughe della crema viso.

Numerosi studi clinici e scientifici hanno dimostrato che utilizzare un siero viso porta notevoli vantaggi: la pelle del viso è più luminosa, la cute è più idratata e, di conseguenza, si rallenta il naturale processo di invecchiamento cutaneo.

Scegliere il miglior siero viso, però, può rivelarsi complicato, soprattutto vista la grande quantità di sieri e liquidi per il viso in commercio. Ovviamente, la scelta va fatta tenendo in considerazione la propria tipologia di pelle – che varia anche a seconda dell'età, over 40, 50 e 60 – e, soprattutto, l'efficacia del siero, i principi attivi che lo compongono e le proprietà. Per esempio, se cerchiamo un siero idratante o un siero antirughe efficace dovremo cercare un prodotto con specifici ingredienti.

In questa guida, vedremo insieme quali sono i migliori sieri per il viso in commercio e come sceglierlo in base al tipo di pelle e agli effetti desiderati. I prodotti selezionati, tutti disponibili su Amazon, vengono classificati in base alle recensioni degli utenti, all'analisi dell'INCI e degli ingredienti, e valutati anche per rapporto qualità/prezzo.

1. Satin Naturel Enhanced Natural Care

Il miglior siero viso antirughe per pelli over 50

Consigliato per: pelli over 50, spente e con perdita di tono.

Pro: la formulazione ha come base l'aloe vera arricchita da alte concentrazioni di vitamina C e retinolo, ingredienti naturali e erbe officinali. Pertanto, gli effetti sulla pelle sono idratanti, antiossidanti, nutrienti e anti-invecchiamento.

Contro: il siero deve essere applicato solo la sera.

INCI: prevede retinolo con una percentuale del 3% e un complesso di vitamina C al 25%, utile a favorire l'eliminazione dello strato superficiale della cute e stimolare un naturale rinnovamento cellulare. Inoltre, la presenza di acido ialuronico multimolecolare riempie le rughe e idrata la pelle, mentre l'acetilglucosammina stimola la produzione di elastina. L'INCI ha come primo ingrediente l'Aloe Vera, a differenza di altri prodotti principalmente a base di acqua, che migliora l'efficacia nutritiva del siero.

Quando la pelle comincia a mostrare perdita di tono e comparsa dei primi segni dell'età, è importante seguire una corretta skin care routine. Tra i prodotti fondamentali, dunque, non può mancare il siero viso. In particolare, per un'azione anti-age, rimpolpante e levigante sono tre gli ingredienti più efficaci: retinolo, vitamine e acido ialuronico. Tra i tantissimi cosmetici che ne contengono, ti proponiamo il siero Satin Naturel Enhanced Natural Care, che riesce a migliorare visibilmente l'aspetto della pelle del viso, riducendone le rughe.

Altri sieri viso antirughe per pelli over 50:

2. Collistar Attivi Puri

Il miglior siero viso per pelli over 60

Consigliato per: pelli molto mature, anche over 60.

Pro: il siero è molto corposo, bastano poche gocce per trattare tutto il viso. È un prezioso alleato nella lotta contro l'invecchiamento cutaneo in quanto riesce a ridurre la formazione delle rughe, ricompatta la pelle e ne migliora il tono. Già dopo le prime applicazioni la cute appare più levigata e compatta. Ha una consistenza fresca e corposa, molto ricca, facile da stendere e di facile assorbimento. Risulta molto idratante anche su pelli particolarmente secche.

Contro: vista la corposità del siero, alcuni utenti consigliano di mescolarne qualche goccia con la crema idratante.

INCI: contiene un'alta concentrazione di collagene. Questa proteina è naturalmente presente nel tessuto connettivo e garantisce elasticità e tonicità della pelle.

Quando si superano i 60 anni è più che naturale riscontrare perdita di tonicità e formazione di rughe. Pertanto, è importante scegliere un siero viso che contenga collagene, una proteina naturalmente presente nel tessuto connettivo, utile a rendere la pelle più elastica e a prevenire l'invecchiamento cutaneo. Tra i numerosi prodotti che troviamo in commercio, te ne consigliamo uno realizzato da un brand top di gamma: Collistar Attivi Puri, denso e corposo, perfetto per pelli molto mature.

Altri sieri viso per pelli over 60:

3. La Roche Posay Hyalu B5

Miglior siero viso antirughe per pelli over 40 anni

Consigliato per: pelli intorno ai 40 anni, per prevenire la formazione di rughe.

Pro: dopo l'applicazione, ha un effetto setificante e la pelle risulta più levigata e compatta. Oltre a svolgere un'efficace azione antirughe e rimpolpante, questo siero migliora il colorito della pelle e combatte i segni della stanchezza.

Contro: la consistenza è leggermente gelatinosa ma ciò dipende dalla presenza di acido ialuronico che presenta tale texture.

INCI: si caratterizza per una formula realizzata con due tipi di acido ialuronico, vitamina B5 e madecassosside: l'acido ialuronico aiuta a combattere la secchezza della pelle e la perdita dell'elasticità idratando a fondo il tessuto cutaneo, la vitamina B5 combatte la formazione di rughe e contrasta l'azione dei radicali liberi mentre la madecassosside, un estratto della Centella asiatica, favorisce la circolazione e stimola la produzione di collagene.

Intorno ai 40 anni, la pelle può cominciare a presentare alcune imperfezioni. Per contrastare i primi segni dell'invecchiamento e prevenire la comparsa di rughe, ti consigliamo di utilizzare un siero leggero ma concentrato, in grado di idratare e nutrire la cute in profondità. Tra i numerosi in commercio, il miglior prodotto è sicuramente Hyalu B5 di La Roche Posay, che assicura un effetto filler grazie alla presenza di vitamina B5.

Altri sieri viso per pelli over 40:

4. Lierac Hydragenist

Il miglior siero viso con acido ialuronico

Consigliato per: rimpolpare e rassodare l'ovale del viso.

Pro: è adatto a tutti i tipi di pelle e ha una texture leggera ma ricca. La cute appare subito rinvigorita e idratata. In più, è caratterizzato da una piacevole fragranza a base di acqua di rosa, gelsomino e gardenia.

Contro: non è consigliabile l'applicazione sulla zona del contorno occhi.

INCI: contiene ossigeno biomimetico, vitamine C, E, B5 e B6, AHA di frutti leviganti e soprattutto acido ialuronico, un ingrediente noto per la sua azione anti-age.

L'acido ialuronico è il componente più presente nel derma e viene sintetizzato naturalmente dai fibroblasti. Grazie alla sua azione, la pelle è in grado di mantenere la giusta idratazione e tonicità. Integrare la propria skin care routine con un siero contenente questa sostanza potrebbe diventare fondamentale per prevenire la formazione di rughe profonde e attenuare i segni dell'età. Tra i tanti cosmetici presenti sul mercato, ti proponiamo Lierac Hydragenist, un vero e proprio booster di idratazione.

Altri sieri viso con acido ialuronico:

5. Siero viso Olay Total Effects 7 in 1

Il miglior siero viso rimpolpante

Consigliato per: rendere la pelle più elastica e rimpolpare in caso di perdita di tonicità.

Pro: l'alta concentrazione di vitamine permette a questo siero di contrastare efficacemente l'azione dei radicali liberi. Infatti, si presenta come un prodotto capace di unire 7 benefici in 1: idrata, esalta la luminosità, uniforma l'aspetto della pelle, minimizza l'aspetto dei pori, leviga e rimpolpa, riduce l'aspetto di rughe e linee sottili, protegge dai fattori ambientali. Lascia sulla pelle una sensazione instantanea di tonicità e non unge.

Contro: per chi ha la pelle particolarmente secca, gli utenti consigliano di applicare dopo il siero una crema molto nutriente e idratante.

INCI: comprende niacinamide (vitamina B3) e vitamine antiossidanti C ed E, oltre che Pro-Vitamina B5. Grazie a questo complesso, il siero aumenta l'idratazione della pelle e favorisce il rinnovamento cellulare superficiale.

Effettuare una skin care routine completa significa comprendere le esigenze della propria pelle. Se riscontri una perdita di tonicità e sei alla ricerca di un prodotto con effetto rimpolpante e rinvigorente, ti consigliamo di scegliere un cosmetico mirato, ricco di vitamine proprio come il Total Effects di Olay, in grado di accelerare e favorire il processo di rinnovamento cellulare.

Altri sieri viso ad azione rimpolpante:

6. Hydro Avena di Bio Phytorelax Laboratories

Il miglior siero viso ad azione idratante

Consigliato per: pelli secche con elevato bisogno di idratazione.

Pro: dermatologicamente testato, il siero è adatto a diverse tipologie di pelle, da quelle più delicate fino a quelle miste e grasse. Ha una texture leggera e fresca. Ottimo anche come base trucco, è di facile assorbimento e non unge la pelle.

Contro: gli utenti che lo hanno acquistato non hanno evidenziato nessun aspetto negativo.

INCI: contiene Avena Colloidale Biologica, un ingrediente naturalmente ricco di beta-glucano e polisaccaride ad alto peso molecolare. All'azione lenitiva ed idratante dell'avena, si aggiunge l'acido ialuronico che aiuta a mantenere l'elasticità e la tonicità della pelle e i fiori di pesco, che con il loro principio anti-pollution proteggono il viso dall'inquinamento atmosferico.

Esistono alcuni fattori che rendono la pelle secca: tra questi, sicuramente lo stress o le condizioni atmosferiche. In questo caso, il consiglio è di acquistare un prodotto ricco di ingredienti vegetali nutrienti. In particolare, ti segnaliamo il siero Hydro Avena di Bio Phytorelax Laboratories, certificato come prodotto biologico e vegano ed efficace su pelli sensibili e delicate.

Altri sieri viso ad azione idratante:

7. Filorga NCEF-Intensive

Il miglior siero viso contro le imperfezioni

Consigliato per: chi desidera attenuare i segni del tempo e le imperfezioni.

Pro: il prodotto ha una texture estremamente leggera e dalla massima assorbenza. Corregge le imperfezioni della pelle e le discromie e migliora il tono e la luminosità della cute. Ha un profumo gradevole e si adatta particolarmente bene anche alle pelli più delicate.

Contro: il prezzo potrebbe risultare leggermente elevato rispetto a prodotti simili ma bisogna considerare la qualità degli ingredienti e l'innovazione della formula.

INCI: contiene NCEF, un complesso rivitalizzante unico messo a punto dai Laboratoires Filorga che si compone di oltre 50 ingredienti, in una concentrazione comparabile a quella di un trattamento anti-età praticato in studio.

Per correggere le imperfezioni e le discromie, ti consigliamo di scegliere un siero viso specifico, formulato con ingredienti dermatologicamente testati ed efficaci. Il siero NCEF di Filorga, per esempio, viene progettato nei laboratori del marchio per adempiere a questa funzione. Naturalmente, i risultati saranno visibili soltanto dopo un'applicazione regolare, costante e durevole nel tempo.

Altri sieri viso utili a correggere le imperfezioni:

8. C di Florence

Il miglior siero viso alla vitamina C

Consigliato per: nutrire la pelle e proteggerla dall'azione dei radicali liberi.

Pro: ha un ottimo rapporto qualità/prezzo con una formulazione naturale molto ricca, pur restando molto delicata. Riesce a combinare idratazione con un'efficace azione anti-età e antiossidante. Dopo l'applicazione, la pelle risulta profondamente nutrita. Ha una texture leggera.

Contro: la sua formulazione è più spiccatamente antiossidante, funzionando come ritardante dell'invecchiamento cutaneo. Risulta, dunque, più adatto a pelli poco marcate dalle rughe.

INCI: è caratterizzato da vitamina C, jojoba, estratto di amamelide, aloe vera, tarassaco e acido ialuronico in due pesi molecolari, tutti ingredienti di origine biologica. Questo siero, infatti, ha la certificazione AIAB Eco per i prodotti cosmetici biologici.

I sieri con un'elevata percentuale di vitamina C sono consigliati per pelli secche e spente, ma ancora poco segnate da rughe e imperfezioni. Questo ingrediente, infatti, stimola la produzione di collagene e favorisce la rigenerazione cellulare. Viene utilizzato per ridurre i segni dell'acne e illuminare l'incarnato, spesso in combinazione con la vitamina E. Il siero viso bio di Florence, in particolare, è tra quelli più venduti e recensiti su Amazon.

Altri sieri viso arricchiti con vitamina C:

9. Hello, Good Stuff! di Essence

Il miglior siero viso economico

Consigliato per: chi acquista un siero viso per la prima volta e non desidera spendere molto.

Pro: si tratta di un prodotto che ha al suo interno il 97% degli ingredienti di origine naturale, privo di microplastiche, parabeni e siliconi e soprattutto non testato sugli animali. Inoltre, il prezzo per la qualità del prodotto è davvero ridotto e accessibile a tutti. Va applicato dopo una pulizia profonda della pelle e massaggiato energicamente fino ad assorbimento completo.

Contro: il prodotto è molto ricco e altamente idratante, per questo, non è l'ideale per chi ha la pelle grassa o con tendenza acneica.

INCI: ha un formula delicata per il 97% di origine naturale. Fra gli ingredienti principali troviamo infatti l'estratto di ananas, che idrata e dona all'incarnato un effetto glow, oltre che un delicatissimo profumo esotico.

Quando si acquista per la prima volta un siero viso, è possibile imbattersi in prezzi elevati, che arrivano oltre i 100 €. Se non hai particolari esigenze legate all'invecchiamento della pelle, puoi optare per un prodotto economico ma efficace, utile a idratare, rinfrescare e illuminare l'incarnato. Il siero illuminante di Essence, per esempio, è il prodotto ideale per avere una pelle radiosa, fresca e luminosa.

Altri sieri viso economici:

Cos'è il siero viso?

Il siero viso è un cosmetico dedicato alla cura del viso dalle proprietà idratanti. Rispetto alle normali creme viso, il siero ha una formulazione con una concentrazione più alta di principi attivi che ne migliora l'efficacia.

La texture è molto leggera, liquida o in gel – a differenza delle creme viso che sono più corpose – e viene assorbita molto rapidamente dalla pelle. Proprio questa consistenza quasi acquosa permette al siero di penetrare in profondità, idratando anche gli strati inferiori del tessuto cutaneo. Questa è la principale differenza tra il siero viso e la crema viso: il primo nutre gli strati più profondi della pelle mentre la crema agisce soprattutto in superficie.

In base alla composizione dell'INCI, il siero può arricchirsi di molte altre azioni, oltre a quella idratante: può essere un ottimo anti-rughe, utilizzato su pelli più giovani riesce a rallentare l'invecchiamento cutaneo, può migliorare il colorito della pelle e la luminosità.

Il siero viso, però, non può sostituire una la crema idratante, soprattutto perché i sieri non includono alcuna protezione solare mentre la crema sì.

Oltre che sul viso, il siero si applica anche su collo e décolleté per migliorare la tonicità anche di queste parti del corpo.

Come scegliere il siero viso

Ma come scegliere il siero viso più adatto per le proprie esigenze? Prima di acquistare un siero, è importante valutare la propria tipologia di pelle e il tipo di "problema" o inestetismo sul quale vogliamo agire e scegliere un prodotto con specifici ingredienti.

In base al tipo di pelle

Ogni pelle ha bisogno di un prodotto specifico, con una formulazione contenente ingredienti capaci di migliorarne il tono e di nutrirla a fondo. Nel dettaglio:

per una pelle secca : è importante scegliere un siero arricchito da principi attivi nutrienti e idratanti. Sono consigliati i sieri con acido ialuronico, un ingrediente capace di aumentare l'idratazione del tessuto cutaneo.

: è importante scegliere un siero arricchito da principi attivi nutrienti e idratanti. Sono consigliati i sieri con acido ialuronico, un ingrediente capace di aumentare l'idratazione del tessuto cutaneo. per una pelle sensibile : i sieri riequilibranti sono l'ideale per una cute reattiva e sensibile. Tra gli ingredienti di una formulazione per pelle sensibile ci sono i fiori di pesco, in particolare il loro attivo anti-pollution, le acque termali, l'avena, che idrata e lenisce contemporaneamente, o l'amamelide.

: i sieri riequilibranti sono l'ideale per una cute reattiva e sensibile. Tra gli ingredienti di una formulazione per pelle sensibile ci sono i fiori di pesco, in particolare il loro attivo anti-pollution, le acque termali, l'avena, che idrata e lenisce contemporaneamente, o l'amamelide. per una pelle matura : le pelli mature hanno bisogno di ridare tonicità alla pelle del viso oltre che di mitigare rughe e segni di espressione. In questi casi, la scelta giusta sono sieri antirughe e liftanti ricchi di acido ialuronico, vitamine, retinolo e collagene.

: le pelli mature hanno bisogno di ridare tonicità alla pelle del viso oltre che di mitigare rughe e segni di espressione. In questi casi, la scelta giusta sono sieri antirughe e liftanti ricchi di acido ialuronico, vitamine, retinolo e collagene. per una pelle grassa : l'errore più comune che commette chi ha una pelle mista e grassa è quello di non idratare la pelle. I sieri da utilizzare in questi casi possono essere idratanti, così da dare alla pelle il giusto grado di idratazione, seboregolatori o purificanti a base di vitamina C, retinolo e niacinamide.

: l'errore più comune che commette chi ha una pelle mista e grassa è quello di non idratare la pelle. I sieri da utilizzare in questi casi possono essere idratanti, così da dare alla pelle il giusto grado di idratazione, seboregolatori o purificanti a base di vitamina C, retinolo e niacinamide. per una pelle spenta: una pelle spenta ed un colorito opaco possono essere causati da una skincare poco nutriente. In questi casi, i sieri migliori sono quelli ricchi di vitamine, soprattutto la vitamina C, capace di nutrire la pelle e svolgere un'azione antiossidante.

In base all'effetto

L'analisi dell'INCI e della formulazione di un siero è molto importante per capire se un prodotto può o meno fare quanto promette. In base all'esigenza specifica della nostra pelle, alcuni ingredienti risultano più funzionali di altri, ad esempio:

azione antirughe e liftante : per combattere l'invecchiamento cutaneo è necessario avere una pelle sempre ben idratata e utilizzare prodotti capaci di stimolare la produzione di elastina e collagene e di bloccare l'azione dei radicali liberi. Gli ingredienti più efficaci utilizzati nei sieri antirughe sono le vitamine, A, C ed E, il retinolo e l'acido ialuronico.

: per combattere l'invecchiamento cutaneo è necessario avere una pelle sempre ben idratata e utilizzare prodotti capaci di stimolare la produzione di elastina e collagene e di bloccare l'azione dei radicali liberi. Gli ingredienti più efficaci utilizzati nei sieri antirughe sono le vitamine, A, C ed E, il retinolo e l'acido ialuronico. idratante :se cerchi un siero viso dalla marcata azione idratante, valuta prodotti ricchi di vitamina E, glicerina, un composto organico capace di idratare a fondo e proteggere la pelle del viso, e acido ialuronico, in particolare quello a basso peso molecolare. Una buona idratazione della pelle aiuta a prevenire la formazione delle rughe e segni d'espressione.

:se cerchi un siero viso dalla marcata azione idratante, valuta prodotti ricchi di vitamina E, glicerina, un composto organico capace di idratare a fondo e proteggere la pelle del viso, e acido ialuronico, in particolare quello a basso peso molecolare. Una buona idratazione della pelle aiuta a prevenire la formazione delle rughe e segni d'espressione. per combattere macchie e arrossamenti: la vitamina C è l'ingrediente principale per i sieri anti-macchie, sia che queste siano causate dall'acne o dal sole. È importante che il siero, oltre che schiarire le macchie, sia capace anche di stimolare il naturale rinnovamento cellulare: la bava di lumaca è naturalmente ricca di acido glicolico, collagene, elastina, tutte sostanze naturali capaci di stimolare l'epidermide.

In base agli ingredienti

I sieri viso sono fondamentali per la cura della pelle, e vengono realizzati con formulazioni diverse, che variano a seconda delle funzioni e degli effetti del prodotto. Riguardo all'INCI, si suddividono in prodotti a base acqua e a base olio: mentre i primi sono più leggeri, adatti alle pelli normali e giovani, i secondi agiscono in profondità, idratando e nutrendo le cellule cutanee.

In generale, gli ingredienti che più ritroviamo nei sieri viso efficaci sono sicuramente i seguenti:

acido ialuronico: è presente soprattutto nei sieri antirughe, grazie alla capacità di rendere la pelle più elastica e offrire un effetto levigato e rimpolpato;

vitamine C ed E: hanno azione antiossidante e sono spesso impiegate insieme;

oli ed estratti vegetali: svolgono spesso una funzione nutriente e idratante, sono fondamentali per il benessere delle cellule cutanee;

peptidi: impiegati nelle formulazioni rimpolpanti e antirughe, aiutano la produzione di collagene e rassodano la pelle;

Oltre a quelli elencati, potrai trovare anche sostanze come l'acido ferulico o gli AHA e ABA (alfa idossiacidi e beta idrossiacidi), utili a esfoliare ed eliminare le cellule morte.

In base all'età

Com'è noto, la cute tende a perdere tono e luminosità con l'avanzare dell'età. Pertanto, è importante scegliere il prodotto più adatto alla propria fascia d'età. Per le pelli over 50, ad esempio, sono ideali i cosmetici ad azione antirughe, arricchiti con sostanze rimpolpanti come il retinolo e la vitamina E.

In base al budget

Naturalmente, la scelta della crema viso può anche dipendere dal budget a disposizione. In media, il costo di un buon prodotto varia dai 10 € fino ai 60 €, a seconda della funzione e degli ingredienti con cui viene formulato. Nella nostra classifica, potrai trovare sia tipologie più economiche sia costose, ma tutte efficaci e prodotte con ingredienti sicuri e di elevata qualità.

In base al marchio

Anche il brand risulta un fattore importante nella scelta di un buon siero viso. Il marchio, infatti, si configura come sinonimo di affidabilità ed efficacia. Tra i più noti nel campo della cosmetica troviamo Caudalie, Lierac, La Roche Posay, Satin Naturel, Collistar, Olay, Garnier, L'Oréal Paris.

Quando e come applicare il siero per il viso

Il siero viso va applicato prima della crema idratante e dopo aver accuratamente deterso il viso. Va applicato tutti i giorni, di mattina e di sera oppure una sola volta al giorno – dipende dalle indicazioni che vengono riportate sull'etichetta del prodotto che si utilizza.

Il modo migliore per applicare il siero è eseguendo movimenti dall'interno verso l'esterno del viso, tirando leggermente la pelle. È importante applicarlo anche su collo e décolleté, facendo attenzione ad evitare la zona del contorno occhi.

