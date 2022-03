Migliori sieri per il contorno occhi del 2022: i 10 prodotti più efficaci per ridurre rughe, borse e occhiaie La classifica dei migliori sieri per contorno occhi del 2022. I 10 prodotti più efficaci per ridurre rughe, borse e occhiaie. Ecco una nostra selezione con recensioni, guida all’acquisto e consigli utili sull’utilizzo.

Il siero per il contorno occhi è un prodotto cosmetico mirato, utile a ridurre borse, occhiaie, rughe e inestetismi del contorno occhi. La zona perioculare, infatti, è costituita da uno strato cutaneo più sottile, ed è esposta a numerose sollecitazioni, come le espressioni facciali, lo stress quotidiano e l'avanzare dell'età. Il siero contorno occhi, dunque, agisce in profondità per lenire i gonfiori, attenuare i cerchi scuri e rimpolpare rughette e zampe di gallina.

A differenza della crema per il contorno occhi, inoltre, presenta una formulazione più leggera e si assorbe più rapidamente. Naturalmente, non esistono prodotti miracolosi, ma in commercio è possibile trovarne anche con formulazioni più ricche e concentrate, ideali per chi ha 50 anni, per un effetto lifting e un'azione anti-age.

Può essere applicato in combinazione con una crema viso, più corposa e intensa del siero, ideale per massimizzare l'effetto di quest'ultimo sulla pelle.

Come per i sieri viso, scegliere quello più più efficace per l'area intorno agli occhi non è sempre semplice. È opportuno, infatti, considerare diversi fattori: il tipo di cute, gli ingredienti e la consistenza sono solo alcuni esempi. Di seguito, troverete la classifica dei 10 migliori sieri per il contorno occhi, oltre a un breve approfondimento sulle caratteristiche e le modalità d'uso di questo prodotto. In questa guida, inoltre, abbiamo selezionato solo gli articoli con le marche più affidabili: Bionike, Shiseido, Nuvo‘ e tante altre.

I 10 migliori sieri contorno occhi antiage, ad effetto lifting e tonificanti: classifica e opinioni

Vi presentiamo la classifica dei 10 migliori sieri per il contorno occhi del 2022. Potrete trovare prodotti delle marche più affidabili, come Bionike o Collistar, efficaci e dermatologicamente testati. Gli articoli scelti, inoltre, sono pensati per tutte le esigenze: ottenere un effetto lifting, levigare le prime rughe dei 50 anni o, ancora, attenuare borse e occhiaie.

1. Il siero contorno occhi di Lierac

Il miglior siero per contorno occhi e palpebre anti-age

Il siero contorno occhi Lift Integral di Lierac

Il siero per contorno occhi possiede una funzione anti-age profonda, attenua le rughe e dona un effetto lifting naturale. Il siero concentrato di Lierac imita un filler non solo negli ingredienti, ma anche nel packaging, e si configura come il miglior prodotto anti-age, adatto sia alla zona del contorno occhi che a quella più delicata delle palpebre.

Progettato e realizzato nei migliori laboratori di cosmetica, questo siero è caratterizzato da una formulazione concentrata, composta da attivi vegetali liftanti, come l'estratto di mogano e quello di tulipano purpureo, e dal complesso molecolare Hyalu-3 anti età. Ad arricchire la formula già innovativa, troviamo anche un mix vegetale anti-borse e anti-occhiaie, a base di estratto di albero della seta ed erba divina. Il siero di Lierac può essere utilizzato anche a scopo preventivo, per tonificare la pelle, riempire piccole rughe e rimuovere borse e occhiaie. La sua particolare azione elasticizzante, infatti, combina le più sofisticate tecniche estetiche di lifting e injection, e crea un film dinamico sul contorno occhi, per un effetto levigante immediato.

L'applicazione del prodotto è facilitata sia dall'erogatore che dalla texture in gel, ed è consigliata per due volte al giorno, al mattino e di sera.

Pro: è un prodotto formulato con ingredienti specifici, combinati per ottenere il massimo dei risultati. È ideale per donare elasticità e vitalità alla pelle del contorno occhi e delle palpebre.

Contro: gli utenti Amazon non hanno riscontrato particolari criticità legate al prodotto.

2. Il siero contorno occhi Ultra Filler di Auram

Il miglior siero contorno occhi con effetto lifting

Il siero contorno occhi Ultra Filler di Auram

Quando i segni dell'età cominciano a comparire intorno agli occhi, è necessario rimpolpare e levigare le prime rughette. Per ottenere ottimi risultati in poco tempo, vi consigliamo l'Ultra Filler di Auram, il miglior siero contorno occhi con effetto lifting.

Questo prodotto possiede numerose funzionalità: favorisce la produzione di collagene, idrata, rimpolpa le rughe e restituisce la giusta compattezza alla cute. È indicato per tutti i tipi di pelle, e può essere applicato anche su viso, collo e décolleté.

È realizzato con una formula innovativa a base di acido ialuronico a 5 pesi molecolari, una sostanza che, fungendo da botox naturale, aiuta a rilassare le rughe d'espressione, a ridurre le zampe di gallina e a levigare i segni dell'età. Inoltre, è arricchito con un mix di ingredienti naturali al 99%: il complesso multivitaminico in ciclodestrine C, A ed E, che agisce con funzione antiossidante, protettiva e illuminante; le cellule staminali di stella alpina, che garantiscono un'azione liftante; il succo di aloe vera biologica e l'acqua di amamelide, che donano freschezza e idratazione durature; i peptidi anti-age ad azione elasticizzante e, infine, il collagene vegetale di acacia, tonificante e ridensificante.

I migliori laboratori farmaceutici italiani producono questo siero, dopo averlo sottoposto a una serie di verifiche dermatologiche. Il prodotto, peraltro, è vegano, cruelty free e privo di parabeni, solfati, petrolati e siliconi. Si consiglia di applicarlo due volte al giorno, al mattino e prima di andare a letto.

Pro: è un prodotto Made in Italy, dermatologicamente testato e privo di sostanze nocive per la pelle e per la salute. Garantisce un effetto lifting dopo poche settimane di utilizzo e una riduzione delle rughe del contorno occhi del 32% in un solo mese.

Contro: poiché ha un effetto lifting, molte utenti giovani lamentano una sensazione di pelle "tirata". Questa criticità, però, è risolvibile: basterà ridurre il numero di applicazioni a una sola volta al giorno.

3. Il siero contorno occhi Bionike Defence Xage Ultimate

Il miglior siero contorno occhi per attenuare borse e occhiaie

Il siero contorno occhi Bionike Defence Xage Ultimate

Attiva fin dal 1960, Bionike è considerata una delle aziende italiane più affidabili nella dermocosmesi in farmacia e parafarmacia. Per questo motivo, vi consigliamo di provare il contorno occhi Defence Xage Ultimate, il miglior siero per attenuare borse, occhiaie e segni dell'età.

Caratterizzato da una texture leggera e setosa, il siero di Bionike agisce sul contorno occhi e dona uno sguardo fresco e luminoso. È formulato con uno speciale complesso Rejuvenate SGF. Quest'ultimo viene combinato a un estratto di plancton e a un biopolimero proteico di mandorle dolci. Questo mix di ingredienti, dunque, aiuta a ridurre le borse e ad attenuare i cerchi scuri intorno agli occhi. Il plancton, infatti, possiede proprietà vasoprotettive, mentre il biopolimero favorisce l'assorbimento del siero da parte delle cellule cutanee. Il prodotto, per di più, è nickel tested, privo di conservanti, fragranze e glutine.

Si consiglia di applicare il siero di Bionike sul contorno occhi, mattino e sera, dopo la detersione, massaggiando con l’applicatore in dotazione, fino a completo assorbimento.

Pro: si tratta di un siero per il contorno occhi realizzato da una delle aziende più affidabili nel campo della dermocosmesi. È progettato per attenuare le borse e ridurne il gonfiore. Inoltre, agisce anche come schiarente e illuminante, ed elimina i fastidiosi cerchi scuri intorno agli occhi, causati da stress, fatica e insonnia.

Contro: i clienti Amazon non riscontrano particolari problemi legati al siero Bionike.

4. Il siero contorno occhi Shiseido Ultimune Power

Il miglior siero contorno occhi da utilizzare a 50 anni

Il siero contorno occhi Ultimune Power di Shiseido

Quando i segni dell'età diventano più marcati, la pelle del contorno occhi richiede una maggiore cura. Pertanto, è necessario un trattamento intensivo come quello fornito dal siero contorno occhi Shiseido Ultimune Power, il miglior prodotto da utilizzare a 50 anni.

Grazie a questo siero, la pelle risulta rafforzata del 28% contro i principali fattori dell’invecchiamento. Ultimune, infatti, è in grado di agire sulle cellule di Langherans, responsabili dell'immunità cutanea, per rigenerarle e favorirne la naturale produzione. La formula di ingredienti, inoltre, combina l'ImuGeneration Technology di Shiseido con l'estratto di Reishi, un fungo ad azione antiossidante, e quello di radice di Iris, che assicura vitalità e protezione alla pelle. Tutte queste caratteristiche contribuiscono a proteggere la zona perioculare dallo stress ossidativo e dagli agenti esterni. Oltre a garantire l'integrità del contorno occhi, in più, il siero di Shiseido riduce visibilmente le rughe e le zampe di gallina e rende la pelle più levigata ed elastica.

Il prodotto è adatto a tutti i tipi di pelle. Se ne consiglia l'applicazione due volte al giorno, mattina e sera, anche su viso e collo.

Pro: è un siero potente ma leggero, caratterizzato da una texture leggera e setosa, riduce i segni dell'età, le rughe e le zampe di gallina, inestetismi normali per chi ha circa 50 anni.

Contro: il prezzo potrebbe risultare più alto della media, ma è più che giustificato dall'efficacia e dalla qualità degli ingredienti.

5. Il siero contorno occhi di Florence

Il miglior siero contorno occhi consigliato dal dermatologi

Il siero contorno occhi di Florence

La pelle sensibile richiede una cura maggiore rispetto a una cute normale o mista, poiché è spesso soggetta ad arrossamenti e reazioni allergiche. In questi casi, gli esperti consigliano prodotti naturali, come lo Hyaluronic Acid Serum di Florence, il miglior siero viso e contorno occhi approvato dai dermatologi, testato nei laboratori del dipartimento di Dermatologia del Policlinico di Modena.

Il prodotto ha una texture leggera, si assorbe rapidamente e assicura risultati immediati contro le rughe e le macchie dell'età. Possiede una speciale formula delicata, arricchita con la più alta concentrazione autorizzata di acido ialuronico puro al 100%. Inoltre, contiene 20 sostanze naturali che, combinate, garantiscono il massimo dell'efficacia idratante e rimpolpante: le vitamine C ed E, l'olio di jojoba e l'aloe vera. È realizzato con ingredienti vegani e cruelty free, è certificato da AIAB Ecobiocosmesi ed è privo di parabeni, siliconi, filler e fragranze artificiali.

Il siero contorno occhi di Florence si applica ogni giorno, al mattino e alla sera, e può fungere anche da base trucco. Infatti, è possibile utilizzarlo anche per rimpolpare la pelle del viso, del collo e del décolleté. Inoltre, dona un piacevole profumo agrumato, leggero ma deciso.

Pro: è un siero viso e contorno occhi naturale, dermatologicamente testato e privo di sostanze nocive per la cute. È adatto a tutti i tipi di pelle, da quelle normali alle più delicate

Contro: gli utenti Amazon non hanno riscontrato particolari problematiche legate al prodotto. Tuttavia, alcuni di loro non hanno apprezzato la profumazione. Si tratta, però, di un fattore secondario e soggettivo, che non incide sull'efficacia del siero.

6. Il siero contorno occhi Collistar Attivi Puri

Il miglior siero contorno occhi con acido ialuronico

Il siero contorno occhi Attivi Puri di Collistar

L'acido ialuronico è la componente più importante del tessuto connettivo. Con l'avanzare del tempo, quest'ultimo si impoverisce di alcune sostanze, tra le quali troviamo l'acido ialuronico stesso, il collagene e l'elastina, fondamentali per mantenere la pelle tonica e giovane. Per prevenire la formazione di rughe troppo marcate e rimpolpare naturalmente la pelle di viso e zona perioculare, vi suggeriamo il Collistar Attivi Puri, il miglior siero contorno occhi con acido ialuronico.

Questo prodotto è progettato per attenuare borse, rughe, occhiaie e segni di stanchezza, combatte l'invecchiamento cutaneo e mantiene la pelle del contorno occhi elastica e compatta. Il nome "attivi puri" suggerisce la presenza di numerosi principi attivi, in forma pura e concentrazione ottimale. Il siero Collistar contiene anche peptidi, noti per la loro azione liftante, in grado di minimizzare i segni dell'età. È adatto a tutti i tipi di pelle e rispetta il Ph lacrimale della zona perioculare.

Si consiglia di applicare questo siero per il contorno occhi due volte al giorno, mattina e sera.

Pro: si tratta di un siero molto apprezzato dagli utenti Amazon. Ha una texture leggera e un'azione rimpolpante e idratante profonda, grazie alla presenza di acido ialuronico e peptidi.

Contro: il siero ha una consistenza più liquida di una crema, pertanto è necessario attenderne il pieno assorbimento.

7. Il siero contorno occhi Revitalift Filler di L'Oréal Paris

Il miglior siero contorno occhi ad azione rimpolpante

Il siero contorno occhi Revitalift Filler di L’Oréal Paris

Un test clinico condotto su 81 donne ha dimostrato che il Revitalift Filler di L'Oréal Paris è in grado di assicurare un aspetto più giovane e rughe più levigate già dopo 2 settimane. Pertanto, si guadagna a buon diritto il titolo di miglior siero contorno occhi ad azione rimpolpante.

È progettato per tutti i tipi di pelle, da quelle normali alle più sensibili, ed è realizzato con una particolare formula, composta dall'1,5% di acido ialuronico e dall'1% di caffeina. Mentre l'acido ialuronico stimola la produzione di collagene ed elastina, due proteine responsabili dell'elasticità cutanea, la caffeina, invece, si configura come un potente energizzante.

Il siero filler di L'Oréal Paris dovrebbe essere utilizzato due volte al giorno, mattina e sera. Quello che però caratterizza maggiormente il prodotto è sicuramente l'applicatore pieghevole, dotato di un'estremità con tre sfere in acciaio inossidabile, costruite per rilassare e massaggiare la zona del contorno occhi.

Pro: il prodotto assicura un effetto filler in poche settimane ed è consigliato dal 92% delle donne su un campione di 81 soggetti. È adatto a tutte le tipologie di pelle, rimpolpa, leviga e dona idratazione e luminosità.

Contro: per ottenere gli effetti desiderati è necessario applicare il siero con costanza, due volte al giorno.

Gli effetti del siero contorno occhi prima e dopo due settimane dalla prima applicazione.

8. Il siero contorno occhi Eye Radiance Serum di Nuvo’

Il miglior siero contorno occhi con bava di lumaca

Il siero contorno occhi Eye Radiance Serum di Nuvo’

La bava di lumaca è un ingrediente molto utilizzato nei cosmetici di ultima generazione, poiché contiene naturalmente un alta concentrazione di sostanze elasticizzanti e tonificanti: allantoina, collagene, elastina e acido glicolico. Per rimpolpare il contorno occhi, dunque, non possiamo non suggerirvi il miglior siero alla bava di lumaca: l'Eye Radiance Serum di Nuvo’.

All'interno di questo siero, infatti, la bava di lumaca rappresenta l'80% degli ingredienti, e viene combinata all'azione di 10 principi attivi. Tra questi, l'estratto di verbasco, l'acqua di Eufrasia e la vitamina C aiutano a ridurre e schiarire le occhiaie, mentre il gonfiore delle borse viene attenuato dall'estratto di ribes, unito alle catechine del the' verde e alla caffeina. Possiede una texture viscosa e dal rapido assorbimento, è un prodotto dermatologicamente testato, certificato biologico e privo di parabeni, petrolati e siliconi.

L'azienda, inoltre, si avvale di una tecnica non invasiva di estrazione della bava di lumaca, perfezionata negli anni. La preziosa sostanza, infatti, viene prelevata a mano tra le colline del Lago di Garda, lontano dall'inquinamento, senza l'utilizzo di soluzioni saline o scariche elettriche.

Si consiglia di applicare il prodotto sulla parte inferiore dell'occhio, lungo tutta la linea dello zigomo e sulla palpebra fissa, massaggiando fino a completo assorbimento.

Pro: questo prodotto è biologico, naturale e 100% Made in Italy. Dona elasticità al contorno occhi, riduce borse e gonfiori e schiarisce i cerchi scuri intorno agli occhi.

Contro: per ottenere risultati visibili, è necessario applicare ill siero con costanza.

9. Il siero contorno occhi Professional Serum di Yabbi

Il miglior siero contorno occhi con vitamina C

Il siero contorno occhi Professional Serum di Yabbi

Il contorno occhi è l'area più delicata del viso e, come tale, ha bisogno di particolare attenzione, a tutte le età. Pertanto, dovrebbe essere trattata con sostanze specifiche e vitamine. Per garantirvi i risultati desiderati, dunque, vi consigliamo il Professional Serum di Yabbi, il miglior siero per contorno occhi con vitamina C. Quest'ultima, infatti, svolge un'eccellente azione antiossidante, previene i segni del tempo e aiuta a ridurre borse e occhiaie.

Nel siero di Yabbi la vitamina C è combinata con altri ingredienti biologici: l'acido ialuronico, l'olio di semi di canapa, l'aloe vera, la centella asiatica e l'equiseto. È privo di parabeni, oli minerali, petrolati o profumi artificiali, ed è certificato vegan e cruelty free. Rende la pelle morbida e luminosa, ed è ideale da utilizzare in combinazione con un rullo massaggiante. È adatto a tutte le tipologie di pelle, da quella più grassa a quella più delicata, e può essere utilizzato anche per il viso, il collo e il décolleté.

Il siero è contenuto all'interno di una boccetta ambrata, utile a preservarne le proprietà. Si consiglia di applicarne alcune gocce due volte al giorno, mattina e sera, da solo o come booster di una crema viso.

Pro: questo siero è formulato con ingredienti naturali e biologici. Contiene vitamina C, una sostanza utile a idratare la pelle e a proteggerla dall'invecchiamento cutaneo.

Contro: secondo gli utenti Amazon l'effetto di questo siero è visibile dopo qualche settimana dall'inizio del trattamento.

10. Il siero contorno occhi Bio Serum Micro Crystal di Neovitae

Il miglior siero contorno occhi per qualità-prezzo

Il siero contorno occhi Bio Serum Micro Crystal di Neovitae

I prodotti per la skin care sono utili a preservare l'integrità e l'elasticità della pelle. Spesso, però, presentano un costo elevato e, quando vengono venduti a un prezzo basso, possono non essere sicuri. Per questa ragione, ci sentiamo di consigliarvi un siero per il contorno occhi economico ed efficace al tempo stesso, il migliore per rapporto qualità-prezzo: il Bio Serum Micro Crystal di Neovitae.

Quest'ultimo può essere utilizzato anche per viso e collo, stimola la produzione di collagene, idrata a fondo e rimpolpa rughe e zampe di gallina. È formulato con una combinazione di ingredienti specifici: primi fra tutti la vitamina C, che contrasta gli effetti dell'invecchiamento cutaneo e l'azione dei radicali liberi, e l'acido ialuronico, una molecola che interviene nei processi di rigenerazione cellulare e favorisce la produzione di collagene ed elastina. È prodotto interamente in laboratori italiani, ed è certificato biologico, vegano e cruelty free.

Il prodotto va applicato dopo la detersione del viso, con movimenti circolari leggeri, dall’interno verso l’esterno e dal basso verso l’alto, fino a completo assorbimento. Per ottenere il massimo dei risultati si consiglia di stenderlo due volte al giorno, al mattino e prima di andare a letto.

Pro: gli utenti Amazon apprezzano questo siero non solo per il prezzo, inferiore alla media, ma soprattutto per l'INCI completamente verde. Il prodotto contiene vitamina C e acido ialuronico ed è adatto a tutti i tipi di pelle.

Contro: una volta applicato, bisogna assicurarsi che il siero sia assorbito del tutto.

Come si usa il siero contorno occhi e quando si applica

Uno degli step fondamentali da inserire nella propria skin care routine è sicuramente l'applicazione di un siero per il contorno occhi, formulato per contrastare l'invecchiamento cellulare della zona perioculare e combattere gli inestetismi cutanei come borse, rughe, occhiaie e "zampe di gallina". Quando si decide di acquistare un prodotto specifico per la zona perioculare, però, è naturale porsi alcune domande, relative alle caratteristiche e alle modalità d'uso del siero. Proprio a queste ultime cercheremo di rispondere di seguito.

Come utilizzare il siero per il contorno occhi

Il siero per il contorno occhi va utilizzato a partire dai 20 anni. A seconda dell'età, però, è importante scegliere la formulazione più adatta. Per le pelli giovani, infatti, si consigliano prodotti leggeri, ad azione rivitalizzante e illuminante. Per i visi più maturi, invece, è preferibile optare per cosmetici rimpolpanti e anti-age, utili ad attenuare rughette, zampe di gallina e segni del tempo. Alcuni sieri, inoltre, sono adatti all'area delle palpebre, mentre altri sono indicati anche per il viso, il collo o il décolleté. Per applicarlo, è necessario prelevare una piccola quantità di prodotto con le dita o l'applicatore in dotazione, e stenderlo in maniera delicata, massaggiando l'area con movimenti circolari.

Quando applicare il siero per il contorno occhi?

Il siero per il contorno occhi va applicato due volte al giorno – mattina e sera – e in piccole dosi sulla zona perioculare, fino al completo assorbimento. Per ottenere gli effetti desiderati, il prodotto deve essere utilizzato con costanza. I primi risultati, infatti, saranno visibili a partire dalla prima settimana di utilizzo.

Come scegliere il miglior siero contorno occhi: guida all'acquisto

Per preservare la zona perioculare e combattere rughe, borse e occhiaie, il siero per il contorno occhi dovrebbe essere un cosmetico imprescindibile nella propria skin care routine. Tuttavia, è necessario valutare una serie di fattori prima di scegliere quello più adatto alle proprie esigenze, come la texture o la tipologia di pelle da trattare. Naturalmente, bisogna considerare anche criteri di ordine pratico, come il prezzo e la marca, indispensabili per valutare l'affidabilità e la convenienza del prodotto. A questi due ultimi aspetti abbiamo dedicato un'attenzione particolare nei paragrafi successivi. Ora, invece, vediamo come scegliere il siero più adatto al proprie esigenze.

Texture: liquida o cremosa

I sieri per il contorno occhi si distinguono in base alla texture e possono essere classificati in "liquidi" o "cremosi". I sieri fluidi si assorbono più facilmente e, pertanto, sono più adatti a chi ha la pelle grassa. Quelli in gel, più densi e corposi, sono ideali per cute mista o secca, poiché presentano spesso un'ulteriore azione idratante.

Ingredienti

Il contorno occhi è un'area particolarmente delicata da trattare. Pertanto, vi consigliamo di acquistare prodotti dermatologicamente testati e privi di sostanze nocive per la pelle e l'organismo, come parabeni, petrolati e siliconi. Tra i migliori sieri, infatti, abbiamo inserito anche prodotti naturali e certificati biologici.

Tuttavia, per trattare la zona perioculare, esistono degli ingredienti chiave, in grado di accelerare il processo di rigenerazione cellulare, schiarire i cerchi scuri e attenuare i gonfiori. Il più importante è senza dubbio l'acido ialuronico, una complesso molecolare che favorisce la produzione di elastina e collagene, due proteine responsabili dell'elasticità cutanea. Anche la vitamina C, però, agisce sulla riduzione di borse e occhiaie, grazie alla sua potente azione antiossidante e anti-età. La maggior parte dei sieri per il contorno occhi, poi, è arricchita con sostanze booster, come gli estratti vegetali o anche la bava di lumaca, un alleato insolito ma efficace per la salute della pelle.

Azione

La maggior parte dei sieri per il contorno occhi contiene un particolare mix di ingredienti, progettato per trattare al meglio questa zona del viso. Vediamo insieme quali sono le principali funzioni di questa tipologia di prodotto.

Schiarire gli occhiaie e i cerchi scuri: alcuni sieri sono realizzati per schiarire i cerchi scuri della zona perioculare e, pertanto, contengono ingredienti come l'acqua di Eufrasia, la vitamina C o estratti vegetali specifici.

Attenuare borse e gonfiori: la zona perioculare è spesso soggetta a gonfiori, causati soprattutto da insonnia e stress. Per ridurre le borse, dunque, i prodotti per il contorno occhi contengono principi attivi decongestionanti e antinfiammatori.

Rimpolpare rughe e zampe di gallina: con il trascorrere del tempo, piccole rughe e zampe di gallina cominciano a comparire nella zona perioculare. Alcuni sieri, dunque, contengono la più alta concentrazione consentita di acido ialuronico, utile a riempire le rughe e attenuare i segni dell'età.

Quando si sceglie un prodotto per il contorno occhi, è buona norma chiedersi quali siano le problematiche cutanee da risolvere, e orientarsi verso un cosmetico specifico, adatto alle proprie esigenze.

Tipologia di pelle

Quando si acquista un siero per il contorno occhi, così come qualsiasi cosmetico per la skin care, la tipologia di pelle è uno dei fattori fondamentali da considerare. Per la cute grassa, infatti, è consigliabile preferire un prodotto dalla texture leggera e dal facile assorbimento. Per le pelli secche e miste, invece, vi suggeriamo di optare per un prodotto più ricco e concentrato, ideale per ottenere il massimo dell'idratazione.

Età

A differenza di quanto si potrebbe pensare, il siero per il contorno occhi va applicato già a partire dai 20 anni. Naturalmente, la formulazione del prodotto dovrebbe variare proprio in base alla fascia d'età. Per le persone più giovani, infatti, è meglio sceglierne uno leggero. Le donne e gli uomini sui 50 anni, invece, si orienteranno verso un cosmetico più potente e concentrato.

Altri consigli e rimedi per idratare e migliorare il contorno occhi

La pelle del contorno occhi risulta particolarmente delicata e sottile, ed è spesso soggetta a inestetismi come borse, occhiaie e piccole rughe. Il siero per il contorno occhi è un ottimo rimedio per rendere la zona perioculare più forte ed elastica. Tuttavia, per massimizzare i risultati di questo prodotto, basta seguire dei semplici consigli, utili a rimpolpare e ringiovanire la cute intorno agli occhi. Scopriamolo insieme quali.

1. Mantenersi riposati e idratati

Il segreto più importante per assicurare il benessere del contorno occhi è rispettare i ritmi e i bisogni del nostro organismo. In che modo? Mantenendolo idratato e garantendogli il giusto riposo quotidiano. Gli esperti, infatti, consigliano di bere molta acqua e dormire almeno 7 ore. Questo semplice metodo vi aiuterà a rilassare la zona del contorno occhi e a renderla più forte e sana, oltre a migliorare la salute generale della vostra pelle.

2. Utilizzare sempre un prodotto struccante delicato

Potrebbe sembrare un passaggio superfluo o poco importante, eppure la fase di struccaggio assume una valenza fondamentale, soprattutto quando si tratta di contorno occhi. Per detergere al meglio la zona, vi consigliamo di utilizzare l'acqua micellare, un tipo di struccante delicato e leggero, adatto anche alle pelli sensibili. In commercio ne troverete di diverse tipologie: assicuratevi che sia il più naturale possibile e dermatologicamente testata.

3. Applicare maschere per il contorno occhi

Ideali per concedersi una coccola di meritato relax, le maschere per il contorno occhi sono prodotti cosmetici da applicare due o tre volte a settimana, per idratare e distendere la zona perioculare. Sul mercato, è possibile trovarne di diverse consistenze e formulazioni, sia in patch che in crema o in gel. Per ottenere il massimo dei risultati, vi consigliamo di tenerle in posa almeno 20 minuti e di abbinarle al vostro siero per il contorno occhi preferito.

4. Massaggiare la zona con olio di lavanda o di carota

Gli oli essenziali possono rivelarsi ottimi alleati per la salute della pelle. Nel caso della zona perioculare, sono numerosi quelli efficaci per rinforzare e ringiovanire la cute. Scopriamo insieme i più importanti per il benessere del contorno occhi.

Olio di lavanda: previene la rottura dei capillari e la formazione delle occhiaie.

Olio di carota: è noto per la sua azione rinfrescante ed energizzante, ridona vitalità alla zona perioculare.

Olio di rosa: simile per azione a quello di lavanda, è un olio delicato, perfetto per rilassare e schiarire il contorno occhi.

Olio di camomilla: lenitivo e rigenerante, è consigliato per borse, occhiaie e piccoli gonfiori.

5. Preparare un impacco casalingo con gel di aloe vera

Nota per la sua azione lenitiva, l'aloe vera è una sostanza gelatinosa, ottima da utilizzare come ingrediente principale in un impacco casalingo per la zona perioculare. Per realizzare una maschera fatta in casa, ti basterà mescolare 1 cucchiaino di olio di cocco e due cucchiai di gel di aloe vera, a cui aggiungere qualche goccia di un olio essenziale tra quelli consigliati per la zona del contorno occhi. A questo punto, non dovrete fare altro che riporre il vostro rimedio in frigo, per un oretta, e applicarlo, tenendolo in posa minimo 20 minuti. Una volta trascorso il tempo necessario, il vostro contorno occhi apparirà visibilmente migliorato, schiarito e rilassato.

Quali sono le migliori marche di sieri contorno occhi

Quando si acquistano prodotti cosmetici per la skin care, è necessario riservare un'attenzione particolare al brand, in modo particolare quando la zona da trattare è proprio quella perioculare. Il marchio, infatti, costituisce una garanzia, sia per ciò che riguarda la qualità degli ingredienti che per il numero e l'accuratezza dei test effettuati.

In commercio esistono tantissimi prodotti a basso prezzo, ma molti di essi non risultano affidabili per la cute e rischiano di causare reazioni allergiche. Pertanto, abbiamo scelto per voi solo le marche migliori, in grado di garantire il massimo in termini di risultati e di resa sulla pelle. Ma quali sono i brand di sieri per il contorno occhi più sicuri? Scopriamo insieme la lista di quelli più noti e semplici da reperire online.

Bionike: si tratta del marchio cosmetico di ICIM International, la casa farmaceutica fondata a Milano negli anni '30. L'azienda assicura efficacia, qualità e benessere ai suoi clienti. Si impegna nella ricerca di soluzioni sempre più sostenibili, e produce cosmetici nickel tested, senza conservanti, profumi e glutine.

Lierac: un marchio attivo dal 1975, si propone di realizzare veri e propri "farmaci di bellezza". L'azienda, infatti, è attiva nel campo della ricerca cosmetica e stringe collaborazioni con gli esperti dei più importanti laboratori francesi.

Yves Rocher: da oltre 60 anni, il marchio si impegna a realizzare prodotti naturali, nel rispetto dell'ambiente e delle esigenze del cliente. Tutti i cosmetici Yves Rocher contengono formule innovative, composte di estratti e sostanze di origine vegetale.

La Roche Posay: attiva soprattutto nella produzione di cosmetici per pelli sensibili, l'azienda si impegna a garantire il massimo della sicurezza e del comfort, per tutte le esigenze e le tipologie di cute. Inoltre, tutte le creme e i sieri del brand sono ipoallergenici.

Shiseido: l'azienda giapponese più nota nel campo della cosmesi, fonde le tradizionali tecniche orientali alle innovazioni occidentali, e si propone di esaltare la bellezza naturale delle donne di tutto il mondo.

Auram: attiva nel campo della skin care, questa azienda coniuga l'innovazione della ricerca cosmetica al rispetto per il pianeta, e utilizza ingredienti naturali e biologici, combinati per assicurare risultati ottimali.

Florence: un'azienda Made in Italy, focalizza la sua produzione su cosmetici biologici e vegetali e cruelty free. Tutti i prodotti Florence, inoltre, sono dermatologicamente testati dal Dipartimento di Dermatologia del Policlinico di Modena.

Collistar: fondato a Milano nel 1983, questo brand di beauty è presente in Italia e in oltre 45 Paesi. Coniuga ricerca e sostenibilità, e propone cosmetici sempre all'avanguardia, studiati per offrire il massimo dei risultati.

L'Oréal Paris: con un'esperienza di 110 anni, l'azienda leader mondiale nel settore della cosmesi esalta la bellezza consapevole, e propone prodotti adatti a ogni esigenza, dal make up alla skin care.

Nuvo': 100% Made in Italy, il brand toscano s'impegna a produrre cosmetici efficaci a base di bava di lumaca. Questo insolito ingrediente, infatti, presenta numerose proprietà rimpolpanti e rivitalizzanti. L'azienda, inoltre, estrae la sostanza gelatinosa senza utilizzare metodi invasivi, come soluzioni saline o scariche elettriche.

Yabbi: il marchio italiano, disponibile su Amazon, realizza un siero per il contorno occhi con vitamina C, un ingrediente antiossidante, efficace per combattere l'invecchiamento cellulare.

Neovitae: l'azienda milanese propone un siero viso concentrato, formulato con gli ingredienti migliori e arricchito con vitamina C e acido ialuronico.

Quanto costa un siero contorno occhi?

Il costo di un siero per il contorno occhi varia in relazione a una serie di fattori, come il brand, la formulazione o anche il formato. Tuttavia, il prezzo medio di un siero per la zona perioculare si aggira intorno ai 20/25€. Naturalmente, in commercio esistono prodotti molto più costosi, ma anche articoli più economici, come il Bio Serum Micro Crystal di Neovitae. Questi ultimi, però, assicurano comunque degli ottimi risultati in termini di riduzione delle occhiaie e delle borse.

Dove acquistare un siero per il contorno occhi

Il siero per il contorno occhi può essere acquistato nei negozi fisici specializzati, nelle farmacie, nelle parafarmacie o online. Tuttavia, è proprio sugli e-commerce che la scelta si amplia. Nella sezione di Amazon dedicata ai sieri per il contorno occhi, in particolare, la gamma di prodotti proposta è molto più variegata. Pertanto, vi consigliamo di valutare proprio tra questi ultimi il più adatto alle vostre esigenze.