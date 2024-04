Offerte beauty: fino al 35% di sconto su prodotti per pelli spente e stressate

video suggerito

La pelle spenta è una condizione che viene a causarsi quando la pelle è priva di acqua: lo strato esterno dell'epidermide dovrebbe normalmente contenere fino al 15% di acqua, e quando questo livello si abbassa (sotto il 10%), la pelle inizia a disidratarsi e a perdere colorito, apparento spenta e rendendo più visibili le linee sottili. La pelle stressata, invece, si manifesta in maniera improvvisa, quando stiamo vivendo momenti di stress psicofisico, e porta sensazioni di fastidio, calore e prurito: i sintomi, infatti, includono cute secca, arrossata, desquamazione, vescicole e crosticine.

Una delle soluzioni per porre rimedio a queste due condizioni dolorose e fastidiose è sicuramente quella di avere una buona skincare routine con prodotti studiati appositamente per trattare pelli spente e stressate, restituendo idratazione e riducendo quindi le sensazioni di fastidio e secchezza.

Una delle marche migliori in questo campo è sicuramente la Clarins: per aiutarvi nella scelta abbiamo selezionato i loro migliori prodotti per combattere e contrastare pelli spente e stressate, con offerte che arrivano fino a 10% di sconto.

Le offerte beauty Clarins sui prodotti per la cura del viso

La cura del viso, soprattutto quando i primi segni di età, pelle spenta e stressata iniziano a manifestarsi, è un'abitudine molto importante da coltivare e rendere giornaliera: questo perché, prodotti studiati per la skincare aiutano a mantenere la pelle morbida, idratata e, di conseguenza, elastica e curata. Per aiutarvi, abbiamo selezionato i migliori prodotti Clarins in sconto fino al 10% di sconto.

– il 10% di sconto su Rose Radiance Multi-Intensive: studiata per agire sui segni dell'età legati ai cambiamenti ormonali, Rose Radiance è adatta a tutti i tipi di pelle, e va applicata ogni mattina, regalando un effetto di pelle sana istantaneo. La ricerca Clarins ha sviluppato il Complesso luminosità per energizzare la pelle e potenziarne la luminosità, grazie a estratti di peptide e melograno.

– il 10% di sconto su Double Serum Eye: un siero contenente una doppia formula anti-età, adatto a ogni tipo di pelle, da applicare sulla zona del contorno occhi, completo con il 96% di ingredienti di origine naturale. Il siero leviga le rughe, attenua borse e occhiaie e rafforza la pelle del contorno occhi, idratandola e restituendole elasticità.

– il 10% di sconto sul Tonico Idratante: adatto per ogni tipo di pelle, il tonico è arricchito con estratti aloe vera e fico bio, che contribuiscono a idratare la pelle. Da applicare mattina e sera, il tonico si compone anche di fiori di zafferano e prebioma marino per aiutare a preservare l'equilibrio del microbiota cutaneo.

– il 10% di sconto su Multi-Intensive Giorno per Pelli secche: un trattamento giorno che attenua le conseguenza dell'età sulla pelle, levigando il viso giorno dopo giorno, lasciando la pelle idratata e tonica, con un tessuto più uniforme. La composizione della crema è vegetale, con estratto di harungana bio e ginestra bio che ridensificano la pelle donando un effetto lifting e ridonando luminosità alla cute.

– il 10% di sconto su Multi-Intensive Siero Effetto Lifting Rimodellante Antimacchie: un trattamento anti-età che rimodella e ridefinisce i contorni e l'ovale del viso, riducendo anche la comparsa di macchie sulla pelle dovuta all'età. Composto da estratto di piantaggine lanciuola, harungana bio dona volume al viso, prevenendo la perdita di tessuto adiposo. Adatto a tutti i tipi di pelle, il siero va utilizzato mattina e sera.

Altre offerte di prodotti beauty per la cura del viso

Ecco, inoltre, una selezione di altri prodotti per la cura del viso e adatte a tutti i tipi di pelle, con effetti idratanti e di contrasto ai segni dell'età, in sconto fino al 36% su Amazon.

– il 36% di sconto su Cetaphil Crema Idratante Viso: indicata per tutti i tipi di pelle, la crema aiuta a riparare la naturale barriera cutanea in 1 sola settimana, donando un sollievo immediato e duraturo. La crema non ha profumazioni ed è ad elevata tollerabilità, idratando delicatamente la pelle e diminuendo la perdita di acqua, ripristinando il corretto film idrolipico cutaneo. Si può applicare anche più volte al giorno, a seconda della necessità.

– il 34% di sconto su Collistar Oleo-crema: dalla fragranza fresca e la consistenza fluida, la crema contiene ingredienti ricchi di vitamina C, ed è applicabile su tutto il corpo, per ogni tipo di pelle. La sua composizione rivitalizza, illumina e rende l'epidermide elastica e vitale, restituendo luminosità e idratazione.

– il 33% di sconto su Rilastil Crema Viso e Corpo: da utilizzare quotidianamente, la crema ha un potere tonificante, idratante ed emolliente, mantenendo il giusto grado di elasticità della pelle e contrastandone il rilassamento. Dalla consistenza cremosa, è adatta a un massaggio prolungato, indicata sia durante l'adolescenza che in età più adulta.

– il 23% di sconto su Bionike Defence Hydra: priva di nichel e ricca di ingredienti naturali e biologici, la crema è adatta a tutti i tipi di pelle, soprattutto quelle sensibili. Non presenta alcuna profumazione, e offre la corretta idratazione quotidiana, rinforzando la barriera cutanea per protezione e comfort ottimali. La crema è ad alta tollerabilità.

– il 18% di sconto su Doctor Babor Cleanformance: il siero è totalmente vegano, e si compone di cannabidiolo, olio ed estratto di canapa, prebiotici e probiotici ed è ottimo per la pelle stressata e danneggiata. Il siero rassoda la pelle e previene i primi segni di invecchiamento cutaneo, venendo assorbito rapidamente dalla pelle e restituendo luminosità. Va applicato mattina e sera.

