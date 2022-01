I 10 migliori materassi gonfiabili del 2022: le recensioni Quale materasso gonfiabile comprare? Ecco informazioni e consigli utili per scegliere i migliori materassi gonfiabili da casa o da viaggio, singoli o matrimoniali, con sistema di gonfiaggio manuale o elettrico, per rapporto qualità/prezzo tra quelli prodotti ad aria dalle migliori marche del settore.

I materassi gonfiabili sono accessori perfetti per accogliere ospiti in casa senza costringerli a dormire su un divano scomodo. Oltre ad essere molto comodi, sono facili da gonfiare e sgonfiare, possono essere tirati fuori solo all'occorrenza ed essere riposti quando inutilizzati, senza occupare troppo spazio. Qualcuno decide anche di utilizzarli al posto del letto classico.

La loro struttura li rende molto simili a dei letti veri e propri, ma, proprio per questo, bisogna valutare diversi fattori, prima dell'acquisto. Per prima cosa, bisogna considerare le dimensioni di questa particolare tipologia di materassi: la distinzione fondamentale, quando si dà uno sguardo ai modelli di materassi gonfiabili in vendita, è quella tra i materassi singoli e i materassi matrimoniali.

I materassi ad aria offrono anche un altro importante vantaggio: possono rivelarsi particolarmente utili durante un viaggio, soprattutto se si intende fare campeggio ed è meglio non avere con sè bagagli pesanti. L'importante è avere sempre con sè un kit di riparazione, per ogni evenienza.

I 10 migliori modelli di materassi gonfiabili del 2022

Dopo questa breve ma doverosa premessa e prima di passare alla guida all’acquisto vera e propria è tempo di andare ad analizzare le caratteristiche principali dei migliori materassi gonfiabili. Di seguito dunque metteremo a fuoco i prodotti delle migliori marche per permetterti di scegliere quello più adatto alle tue esigenze.

1. Intex Dura Beam Plus, il migliore materasso elettrico

Cominciamo la nostra carrellata con il materasso gonfiabile matrimoniale Dura Beam Plus di Intex. Si tratta di un prodotto che presenta una struttura interna realizzata in fiber-tech con doppia camera d’aria e con rivestimento floccato impermeabile sia sul lato superiore che su quello inferiore. Dispone di un sistema di gonfiaggio con pompa elettrica; l'elettropompa permette gonfiare il materasso in 3 minuti.

Il modello 2014-Classic è disponibile in sei diverse taglie; è morbido, ma resistente, non si buca facilmente e non si rovina a contatto con l'acqua. Supporta un peso massimo di 273 chili. La finitura fioccata fa sì che, oltre ad avere un aspetto più elegante, sia più comodo e stabile.

Peso: 9 chili

Altezza: 46 centimetri

2. Active Era, il miglior materasso gonfiabile matrimoniale

Continuiamo la nostra classifica con il materasso gonfiabile matrimoniale Active Era. Questo modello è disponibile in due versioni, Premium e Luxury, che differiscono per l'altezza: il primo è alto 48 centimetri, il secondo 56 centimetri . La struttura interna è realizzata secondo una tecnologia I-Beam, che prevede sei strati disposti a raggiera, in modo da garantire un ottimo comfort a tutto il corpo.

Il rivestimento floccato e e il supporto rialzato che funge da cuscino sono pensati per far sì che possiate riposare facendo assumere la giusta postura a testa e collo. Il sistema di gonfiaggio è con pompa elettrica.

Peso: 10 chili

Altezza: 58 centimetri o 56 centimetri

3. Materasso gonfiabile singolo Intex

Passiamo ora al materasso gonfiabile singolo di Intex. In questo caso parliamo di un materasso semplice, da poter utilizzare sia in casa che in campeggio. Lo trovate disponibile in colore blu e nelle misure 99 x 191 x 42 centimetri. La superficie floccata e la struttura resistente lo rendono confortevole e stabile; inoltre, il materiale con cui è realizzato è resistente agli urti ed è impermeabile.

Le operazioni di gonfiaggio e sgonfiaggio devono essere eseguite con una pompa compresa nella confezione, all'interno della quale troverete anche una borsa da viaggio in cui trasportare il materasso, in modo da poterlo portare con voi anche in vacanza.

Peso: 4 chili

Altezza: 42 centimetri

4. Campingaz Quickbed, il materasso gonfiabile più economico

Se state cercando un materasso gonfiabile di qualità, ma non eccessivamente costo, magari da usare solo durante le vacanze, potrebbe fare al caso vostro Campingaz Quickbed. Stiamo parlando di un prodotto con struttura in PVC a 35 cilindri, con rivestimento floccato e con cuscino ergonomico integrato (solo nella versione Smart).

Prevede un doppio sistema di gonfiaggio: con pompa elettrica o pompa manuale (da acquistare separatamente). Lo trovate in vendita sia nella versione singola che in quella matrimoniale: nel secondo caso avrà dimensioni ‎188 x 60 x 15 centimetri.

Peso: 1,2 chili

Altezza: 15 centimetri

5. Intex Airbed, il migliore per rapporto qualità-prezzo

Andiamo adesso a vedere nel dettaglio al materasso gonfiabile Airbed ideato da Intex, uno dei migliori presenti sul mercato. Si tratta di un prodotto che presenta una struttura interna realizzata in fiber-tech con rivestimento floccato sul lato superiore che dispone di un sistema di gonfiaggio con pompa elettrica presente nella confezione d'acquisto.

Lo trovate disponibile nella versione singola, nella versione ad una piazza e mezza e nella versione matrimoniale. La tecnologia con cui è realizzato lo rende ergonomico e confortevole, anche per chi ha disturbi alla schiena o alla cervicale. Essendo molto leggero, inoltre, è facile da trasportare.

Peso: 3 chili

Altezza: 25 centimetri

6. iDOO, il materasso gonfiabile di fascia alta

Ha un prezzo più alto, ma è apprezzato da tutti il materasso gonfiabile di iDOO. Misura 203 x 152 x 46 centimetri e si può usare sia in casa che in campeggio. Supporta fino a 259 chili, grazie al materiale sottile, ma resistente di cui si compone.

Il modello che vi proponiamo è un matrimoniale, ma potete scegliere anche la versione da una piazza, più piccola e in vendita ad un costo minore. Se volete portarlo con voi in vacanza, è sufficiente sgonfiarlo e riporlo nella borsa da viaggio presente nella confezione.

Peso: 8 chili

Altezza: 46 centimetri

7. Bestway Aeroluxe Pavillo, il più richiesto

Il nostro elenco procede con il materasso gonfiabile Aeroluxe Pavillo di Bestway. Parliamo di un prodotto adatto sia per casa che per campeggio, con struttura molto sottile in in vinile pretestato.

Per le operazioni di gonfiaggio e sgonfiaggio necessita di una pompa manuale (non inclusa nella confezione) da applicare alla valvola a rilascio rapido. Disponibile in tre taglie diverse. Grazie alla toppa di riparazione presente nella confezione potete tamponare e riparare qualsiasi danno accidentale, sebbene il rivestimento esterno sia particolarmente resistente.

Peso: 4, 3 chili

Altezza: 30,5 centimetri

8. Intex Comfort, il materasso gonfiabile con pompa inclusa

Eccoci quindi ad un altro prodotto proposto da Intex, cioè il materasso gonfiabile Comfort. In questo caso ci troviamo davanti un materasso che presenta una struttura interna realizzata in fiber-tech con doppia camera d’aria e con rivestimento floccato impermeabile su entrambe le superfici.

Dispone di un sistema di gonfiaggio con pompa elettrica; la pompa è inclusa nella confezione, insieme ad una borsa per rendere il trasporto più pratico. Il modello Classic è disponibile in sei diverse taglie.

Peso: 7 chili

Altezza: 33 centimetri

9. Bestway Tritech Queen, il materasso gonfiabile con la borsa per il trasporto

Se cercate un materasso gonfiabile che sia ben fatto, resistente, comodo e anche curato nei dettagli, potrebbe fare al caso vostro il modello Tritech di Bestway. La versione matrimoniale è disponibile nella versione grigia e nella versione grigia e blu.

Misura 203 x 152 x 46 centimetri ed è realizzato in PVC con una sola camera d’aria, con rivestimento floccato e con poggiatesta integrato. Prevede un sistema di gonfiaggio attraverso la pompa elettrica integrata.

Peso: 8 chili

Altezza: 46 centimetri

10. Materasso gonfiabile da casa Intex Deluxe

Chiudiamo la nostra lista con il materasso gonfiabile da casa Intex Deluxe. Si tratta di un prodotto disponibile nei formati singolo e matrimoniale e che presenta una struttura in PVC con rivestimento floccato sul lato superiore. Il materiale predominante è il vinile, che consente di ottenere leggerezza, ma al tempo stesso resistenza.

Questo modello ha un'altezza di 42 centimetri ed è in vendita con la pompa per il gonfiaggio e lo sgonfiaggio e una borsa per facilitarne il trasporto.

Peso: 6 chili

Altezza: 42 centimetri

Tipologie di materassi gonfiabili

I materassi gonfiabili non sono tutti uguali, ne esistono diverse tipologie. La distinzione principale è quella tra materassi gonfiabili da casa e materassi gonfiabili da campeggio.

I materassi gonfiabili da casa possono essere utilizzati per ospitare temporaneamente gli amici o al posto del classico letto. generalmente, questi materassi ad aria sono elettrici e vengono gonfiati attaccando un cavo alla presa della corrente.

I materassi gonfiabili da viaggio sono più piccoli e più leggeri, perché destinati ad essere piegati e trasportati in valigia o nello zaino. Sono molto pratici da portare in campeggio, ma non solo. Non tutti sanno che questi accessori possono rivelarsi molto comodi anche per dormire in macchina.

Come scegliere un materasso gonfiabile

Dopo aver visto quali sono i migliori modelli in commercio è giunto quindi il momento di passare alla guida all’acquisto vera e propria. Ed è proprio per aiutarti nella scelta del prodotto che maggiormente si adatta alle tue esigenze che di seguito ti forniremo tutte le informazioni necessarie su come scegliere un materasso gonfiabile in termini di prestazioni e rapporto qualità/prezzo. Di seguito dunque analizzeremo dunque uno per uno i vari fattori principali come tipologia, materiali, struttura, dimensioni, comfort, sistemi di gonfiaggio, praticità d’uso e accessori per consentirti di avere tutti gli strumenti necessari affinché possa scegliere con oculatezza il modello più idoneo ai tuoi bisogni.

Dimensioni

Dopo aver scelto la tipologia più adatta alle proprie esigenze, l’altro fattore da considerare, sia che si tratti di un materasso gonfiabile da casa che di materassini ad aria da campeggio, è quello inerente le dimensioni del materasso gonfiabile. Sarà dunque importante scegliere la giusta larghezza e la giusta lunghezza affinché il materasso sia perfettamente congeniale ai nostri programmi e si adatti al numero di ospiti che vi dovrà riposare sopra e alle loro misure. Basterà dunque valutare e scegliere la taglia giusta dato che ormai ogni modello in commercio è disponibile in diversi formati: singolo, matrimoniale, queen size (153 x 203 cm adatto per due adulti e più largo del matrimoniale) e king size (193 x 203 cm ancora più largo per ospitare comodamente anche tre persone).

Altezza

Un ruolo parimenti importante nella scelta del miglior prodotto è rivestito dall'altezza del materasso gonfiabile che è strettamente connessa alla tipologia scelta. I materassi gonfiabili da campeggio infatti dovendo essere inseriti all’interno di una tenda non potranno avere né dimensioni troppo grandi né un’altezza troppo elevata (in genere questa è compresa tra i 18 e i 25 cm). Per quanto riguarda i materassi gonfiabili da casa invece non esistono limitazioni per quel che riguarda l’altezza e pertanto, per aumentare il comfort ed evitare di stare troppo a contatto con l’umidità del pavimento, è consigliabile optare per un materasso che sia alto almeno 45 cm.

Come sono fatti i materassi gonfiabili? La struttura

Per aumentare il comfort di chi dovrà dormirci sopra, e soprattutto per aumentare il livello di calore trattenuto sotto le coperte durante la notte, altro importante aspetto da considerare quando andremo a scegliere il prodotto più adatto alle nostre esigenze è la struttura del materasso gonfiabile. In commercio infatti possiamo trovare materassi gonfiabili con due camere d’aria disposte l’una sull’altra tra le quali vanno infilate le lenzuola (questi modelli sono quelli che garantiscono un miglior sostegno al corpo e maggiore stabilità al materasso) o anche materassi gonfiabili con rivestimento floccato (materiale simile al velluto) che trattiene le lenzuola e al contempo risulta più morbido rispetto ai modelli senza rivestimento.

Inoltre, spostandoci in una fascia di prezzo superiore, è possibile trovare anche materassi gonfiabili con strati in memory foam, vale a dire un materiale flessibile che, oltre a trattenere maggiormente il calore perché meno traspirante, consente di distribuire in modo uniforme la pressione del corpo.

Materiali

Minore invece la possibilità di scelta per quel che riguarda i materiali del materasso gonfiabile dato che quasi tutti i modelli in commercio sono realizzati in PVC, materiale plastico elastico e resistente. Più che altro, come già accennato in precedenza, bisognerà controllare che si tratti di un materiale impermeabile (resistente quindi all’umidità) e che sia dotato di uno strato di memory foam o di un rivestimento floccato almeno dal lato che andrà a contatto con la pelle di chi lo utilizzerà.

Comfort

Premettendo che difficilmente un materasso gonfiabile potrà essere comodo quanto un tradizionale materasso a molle, in schiuma o lattice, un altro fondamentale aspetto che dobbiamo tenere in conto al momento della scelta è il comfort del materasso gonfiabile.

Oltre a fare attenzione alle soluzioni prospettate in precedenza per quel che riguarda altezza e struttura, infatti, è bene prestare attenzione anche al sostegno offerto al corpo da ogni singolo prodotto.

Per farlo bisognerà assicurarsi che una volta gonfiato il materasso non si sgonfi troppo durante la notte creando avvallamenti che possono compromettere il nostro riposo o quello dei nostri ospiti. Non è così raro difatti che di tanto in tanto l'aria contenuta all'interno del materasso si raffreddi e diminuisca la pressione sulle pareti causando così un lieve afflosciamento. Per ovviare a questi inconvenienti si consiglia di controllare che i bordi del materasso siano rinforzati (meglio ancora se rialzati su un lato) e che questo sia dotato di due camere d’aria o di strati in memory foam.

Gonfiaggio

Un altro aspetto da non sottovalutare quando andremo ad effettuare la nostra scelta è il sistema di gonfiaggio del materasso gonfiabile. Questo tipo di prodotti infatti hanno lo svantaggio non essere immediatamente pronti all’uso e di richiedere del tempo, più o meno lungo, per le operazioni di gonfiaggio e sgonfiaggio. Per questo è importante sapere che esistono tre diversi sistemi per riempire d’aria il materasso che differiscono tra loro per facilità d’utilizzo e tempistiche:

Materasso gonfiabile a fiato : si tratta del sistema più dispendioso in termini di energie fisiche e tempo che può riguardare soltanto alcuni materassini sottili da campeggio. Nei casi dei materassi autogonfianti questo sistema serve solo per aggiustare la rigidità del materasso in base alle proprie esigenze.

: si tratta del sistema più dispendioso in termini di energie fisiche e tempo che può riguardare soltanto alcuni materassini sottili da campeggio. Nei casi dei materassi autogonfianti questo sistema serve solo per aggiustare la rigidità del materasso in base alle proprie esigenze. Materasso gonfiabile con p ompa manuale : si tratta di un sistema di gonfiaggio meccanico (a mano o a pedale) che richiede comunque diversi minuti e uno sforzo non indifferente. Seppur non comodissimo è molto comune tra i materassi da campeggio in quanto non richiede alcun tipo di alimentazione elettrica.

: si tratta di un sistema di gonfiaggio meccanico (a mano o a pedale) che richiede comunque diversi minuti e uno sforzo non indifferente. Seppur non comodissimo è molto comune tra i materassi da campeggio in quanto non richiede alcun tipo di alimentazione elettrica. Materasso gonfiabile con pompa elettrica: si tratta di un sistema di gonfiaggio e sgonfiaggio elettrico che richiede poco tempo e nessun dispendio di energie fisiche (per questo è molto comune tra i modelli da casa), ma necessita obbligatoriamente di essere collegato ad una presa di corrente. Ha lo svantaggio di essere molto rumoroso.

Carico massimo

Quando acquistate il prodotto che sembra adattarsi meglio alle vostre esigenze è bene dare un’occhiata anche al carico massimo del materasso gonfiabile in questione, vale a dire il peso massimo che può essere sostenuto dal materasso una volta gonfiato. Questo è molto importante perché una pressione eccessiva potrebbe lacerare le pareti del materasso ad aria e renderlo quindi inutilizzabile. Il dato relativo al carico massimo sopportato è sempre indicato nella scheda tecnica del prodotto e riguarda sempre il peso limite complessivo: per darvi un’idea in linea generale sappiate che di norma il carico massimo sostenibile da un materasso gonfiabile da campeggio matrimoniale si aggira intorno ai 200 Kg, mentre quello di un materasso gonfiabile da casa tra i 250 e i 270 kg. è di circa 250/270 kg.

Accessori

Dopo aver visto alcune delle caratteristiche principali che deve possedere il materasso gonfiabile a seconda delle più svariate esigenze passiamo adesso agli “optional”. In genere infatti ogni prodotto include in dotazione alcuni accessori del materasso gonfiabile utili per l’utilizzo e la manutenzione dello stesso. È bene dunque controllare che quello da noi prescelto abbia in dotazione almeno quelli più essenziali, vale a dire la pompa per il gonfiaggio (nel caso preveda un sistema con pompa manuale o elettrica), il kit di riparazione (utilissimo nel caso il materasso si forasse) e, soprattutto nel caso dei materassi gonfiabili da campeggio, la sacca per il trasporto (una borsa o una custodia da viaggio che facilitino il trasporto e permettano di conservarlo meglio limitandone gli effetti dell’usura).

Praticità d’uso

Come visto un fattore che può incidere nella nostra scelta può essere anche la praticità d’uso del materasso gonfiabile. In linea di massima si consiglia di preferire un prodotto che si gonfi e si sgonfi rapidamente richiedendo poco tempo e poco impegno (in questo caso quelli dotati di pompa elettrica sono i migliori), ma anche allo spazio che questo occupa sia da gonfiato che una volta sgonfiato. A tal proposito è sempre consigliabile scegliere un materasso gonfiabile che una volta sgonfiato sia facile da riporre (per esempio all’interno di un armadio o del portabagagli dell’auto), dia meno ingombro possibile e sia compatto e leggero (così da essere facilmente trasportabile da un luogo all’altro).

Pulizia

Chiudiamo questa nostra guida con alcuni consigli utili per la pulizia del materasso gonfiabile. In genere tutti i materiali che compongono i materassi gonfiabili sono impermeabili e resistenti all’acqua, per tanto possiamo rimuovere polvere e sporco (e anche eventuali residui di cibo o liquidi) lavandoli tranquillamente con un panno umido o bagnato. Nonostante questa loro caratteristica peculiare è bene specificare che questi tipi di materassi gonfiabili non sono adatti per essere immersi nell’acqua o utilizzati a mare o in piscina.

Dove comprare i migliori materassi gonfiabili

Tra gli store che vendono materassi gonfiabili troviamo anche Decathlon e Ikea, che li inseriscono tra gli articoli da campeggio. Se presso questi due rivenditori non trovate però nulla che faccia al caso vostro, una valida alternativa è vagliare i modelli in vendita su Amazon, confrontando quelli proposti in questo articolo e gli altri in vendita nella sezione dedicata.