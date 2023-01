Vittoria veste griffato: il look “da casa” è con la felpa rosa da oltre 200 euro Nuovo look griffato, per la figlia di Fedez e Chiara Ferragni: il look casalingo di baby V è firmato Balmain e costa oltre 200 euro.

A cura di Giusy Dente

Dopo le intense giornate a Parigi, dove è volata per assistere alle sfilate del'Alta Moda, Chiara Ferragni ha fatto rientro a Milano. Ad attenderla ha trovato il marito e i figli: i viaggi di lavoro, benché per lei siano una grande soddisfazione professionale, le generano comunque una certa sofferenza. Sente molto la mancanza di Leone e Vittoria, stare lontano le spezza il cuore. Ora che è di nuovo a casa, si sta godendo ogni istante in loro compagnia e i piccoli sono diventati nuovamente i protagonisti dei suoi social. Nelle ultime istantanee di vita casalinga, spicca il look griffato della secondogenita dei Ferragnez.

Vittoria Ferragni in Balmain

Baby V possiede un guardaroba da fashion addicted

Abiti, scarpe, accessori: sin da quando è nata la piccola Vittoria è stata circondata dalla moda. Per lei mamma Chiara Ferragni ha sempre scelto un guardaroba griffato e di lusso che l'ha immediatamente resa una piccola icona di stile. Basti pensare che ad appena due mesi di vita vantava già una collezione di sneakers da vera star, da far invidia a qualunque fashion addicted e qualunque influencer.

Vittoria Ferragni in Balmain

L'abitino di Gucci da 430 euro e le ballerine della stessa Maison da quasi 500 euro sono tra le ultime new entry della collezione di lusso della bambina, in cui spicca anche un bavaglino di MSGM da oltre 100 euro. A questi, che sono solo tre dei tanti esempi, si aggiunge anche la felpa rosa indossata in questi giorni dalla piccola, che non è affatto sfuggita all'attenzione dei fashion addicted.

Vittoria Ferragni in Balmain

Chi ha firmato il nuovo vestitino di Vittoria

La bimba è amatissima dai fan dei Ferragnez e molto presente sui social di entrambi i genitori, che amano condividere con i follower le espressioni buffe della piccola, le sue marachelle in casa ma anche i suoi mini outfit griffati. L'ultimo è firmato Balmain, un brand a cui Chiara Ferragni è particolarmente legata: è sempre ospite delle sfilate di Olivier Rousteing e ne ha spesso indossato le creazioni.

in foto: felpa Balmain

Stavolta, però, il capo del marchio è sfoggiato dalla piccola di casa. Si tratta di un abitino-felpa rosa a maniche lunghe e con cappuccio: presenta bordi a contrasto e logo frontale. Costa 209 euro e baby Vittoria lo indossa abbinato a un paio di calzamaglie dello stesso colore. Buon sangue non mente!