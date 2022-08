Vittoria veste griffato: il nuovo abitino della figlia di Chiara Ferragni costa 430 euro New entry, nella collezione di abitini griffati della piccola Vittoria Lucia Ferragni: stavolta è di Gucci e costa 430 euro.

A cura di Giusy Dente

La piccola Vittoria è la diva di Ibiza! I Ferragnez si sono spostati per le vacanze estive sull'isola spagnola, dove si tratterranno ancora alcuni giorni in compagnia di amici. Stanno alloggiando in una mega villa lussuosa e dotata di ogni comfort, con tanto di piscina esterna, campo da baseball, campo da bowling e cinema all'aperto. L'influencer sta sfoggiando i migliori look balneari, seguendo i principali trend del momento, dagli abiti scintillanti ricoperti di cristalli agli outfit matchy matchy. L'imprenditrice ama molto vestire in coordinato con la secondogenita: prima è stata la volta dei costumini abbinati in versione mini me poi degli abiti floreali in versione gemelline. Ma Baby Vittoria riesce ad attirare l'attenzione anche quando non veste identica a mamma Chiara Ferragni.

Il nuovo abitino di Baby V

Per le vacanze a Ibiza Chiara Ferragni ha portato con sé un guardaroba pieno di capi griffati e accessori di lusso: una valigia da oltre 12mila euro! Ma quello di Baby V non è da meno! Prima ha attirato l'attenzione sfoggiando un completino leopardato da vera diva, con occhiali da sole. Poi è stata la volta delle sue prime espadrillas: anche la bimba ha indossato le scarpe più trendy del momento.

(foto via giglio.com)

In quanto a calzature, la collezione della piccola fa invidia a quella di una vera influencer adulta! In particolare, possiede sin da quando era una neonata uno sconfinato numero di sneakers. L'ultima new entry, sono le scarpine firmate Gucci che costano quasi 500 euro. E della stessa Maison è anche il nuovo abitino in cotone indossato dalla piccola: il modello senza maniche presenta scollatura a girocollo ed è inconfondibile, con il nastro logato GG Gucci sulla parte superiore. Costa 430 euro. Come sempre, la piccola ha nuovamente i capelli raccolti coi codini colorati: è l'acconciatura che da sempre i genitori realizzano su di lei, tenera e sbarazzina.