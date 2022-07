Baby Vittoria è irresistibile: bavaglino griffato e boccoli per la gita dei Ferragnez a Roma Vittoria, la seconda figlia di Chiara Ferragni e Fedez, è un idolo dei social per le sue espressioni buffe e per i look colorati da bambolina: avete notato l’ultimo dettaglio griffato?

A cura di Beatrice Manca

Gita di famiglia a Roma per i Ferragnez: Chiara Ferragni ha raggiunto il marito Fedez nella capitale, portando con sé i bambini. Come sempre, la famiglia ha documentato tutto il viaggio sui social: la vera stella della giornata è la piccola Vittoria, secondogenita della coppia, che ha incantato i fan con le espressioni buffe e il sorriso contagioso. La bimba ha da poco compiuto un anno e le prime parole hanno scatenato una piccola lite scherzosa tra i genitori: "Dì papà" le chiedono, e lei risponde: "Mamma". Una cosa è certa: tra bavaglini griffati e sandali granchio è giù una baby icona di stile!

Baby Vittoria con i sandali granchio e i codini

La figlia di Chiara Ferragni e Fedez è già un idolo dei social: il fratello Leone la definisce "drama queen" e i genitori si divertono a riprenderla nei momenti più teneri e spontanei. La bambina ha da poco compiuto un anno e cresce a vista d'occhio: i capelli biondi sono sempre più lunghi e iniziano ad arricciarsi in morbidi boccoli. Per la gita a Roma la madre influencer ha scelto per lei una t-shirt bianca e un paio di adorabili pantaloni fucsia. Ai piedi la bimba indossava i sandali granchio, le scarpette baby diventate i sandali must have dell'estate 2022!

Il bavaglino griffato di baby Vittoria

I fan più attenti hanno notato il dettaglio griffato del look: la bambina indossa un bavaglino rosa (il colore preferito da Chiara Ferragni) en pendant con gli elastici dei codini. L'accessorio è firmato MSGM e non è più in vendita. Sbirciando tra i siti dei rivenditori online però possiamo avere un'idea del prezzo: 120 euro. Il look rosa di Vittoria è adorabile: aspettiamo con ansia le prime sessioni di shopping con mamma Chiara!