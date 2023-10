Vittoria Ferragni si prepara ad Halloween col costume ispirato al suo personaggio preferito Ottobre per i Ferragnez è il mese dei travestimenti in vista di Halloween. Chiara Ferragni ha comprato per Vittoria un costume ispirato al suo personaggio preferito.

A cura di Giusy Dente

Halloween, per i Ferragnez, è una cosa seria! Tutta la famiglia è grande fan dei travestimenti e sia Chiara Ferragni che Fedez hanno sempre stupito i fan con costumi realizzati in ogni minimo dettaglio. Sicuramente staranno pensando a come lasciare tutti a bocca aperta anche quest'anno. La coppia è reduce da un momento difficile, con il ricovero del rapper operato d'urgenza. Ora che è tornato a casa e si respira un'aria più serena, probabilmente i due avranno voglia di rilassarsi e festeggiare, quindi è possibile che stupiranno i follower con qualche trovata a tema. Ovviamente, negli ultimi anni hanno sempre coinvolto Leone e Vittoria, anche con travestimenti di gruppo. La secondogenita, in particolare, ama calarsi nei panni dei suoi personaggi del cuore. In vista di Halloween ha indossato un costumino che richiama il suo cartone animato preferito.

I travestimenti di Vittoria

Ottobre è il mese di Halloween ed è il mese che i Ferragnez dedicano ai travestimenti! Di solito iniziano ben prima del 31 ottobre, la festa più spaventosa dell'anno. Nel 2022 la famiglia al completo ha ricreato i personaggi di Toy Story, prima ancora si erano invece ispirati al mondo del Pokemon e alla famiglia Addams. I piccoli Leone e Vittoria sono sempre grandi protagonisti in questo periodo, i genitori amano acquistare o realizzare per loro costumi sempre originali. È Fedez quello più appassionato, quello che si impegna di più, alla ricerca dell'effetto wow, di quello a cui mai nessuno penserebbe! La sua cavia preferita è proprio la piccola di casa. Nel 2021 l'ha trasformata in un polpo gigante, l'anno scorso ha disegnato personalmente per lei un costume da Gremlin. Ben diversa la scelta dell'imprenditrice, che invece ha scelto per la bimba un costume da unicorno.

Vittoria da principessa a Paw Patrol

Pochi giorni fa Fedez ha organizzato una serata speciale con i suoi figli, per festeggiare il ritorno a casa dopo i giorni trascorsi in ospedale. Si è trasformato in Elsa, per fare una sorpresa a Vittoria. Proprio Elsa, infatti, è uno dei personaggi del cuore della piccola: ama indossarne l'iconico costumino azzurro, con tanto di coroncina sulla testa. Anche i Paw Patrol, la squadra di cuccioli, sono personaggi che ama molto. Il costumino si ispira a uno dei personaggi del popolare cartone animato: si tratta di Skye il cagnolino. Il costumino rosa con le ali è abbinato a una maschera da animaletto.

Chi è Skye

Skye è uno dei sette Paw Patrol, primo membro donna. È una coraggiosa e abile pilota di elicotteri, affidabile e intelligente, piena di energie e con tanta voglia di giocare. Il suo colore principale è il rosa, e infatti la sua uniforme è una divisa da pilota rosa, con cappello, occhiali e con tanto di ali.