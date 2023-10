Fedez, il dolce regalo a Vittoria: le “ruba” corona e scettro e si trasforma in Elsa di Frozen Fedez è tornato a casa dopo il ricovero e ama trascorrere le serate in famiglia. Ieri ha messo in scena un siparietto esilarante per la figlia Vittoria: si è trasformato in Elsa di Frozen con tanto di corona e scettro.

A cura di Valeria Paglionico

Fedez è tornato a casa dopo aver trascorso una settimana in ospedale a causa di due ulcere e ora sta lentamente riprendendo la sua normale quotidianità. La prima cosa che ha fatto dopo il ricovero? Abbracciare i piccoli Leone e Vittoria, la sua forza e la sua ragione di vita. I bimbi lo hanno accolto tra le mura domestiche con dei dolcissimi disegni "di famiglia" e ora non potrebbero essere più felici di averlo al loro fianco ogni sera. Il dettaglio che non è cambiato nonostante il momento difficile? Il cantante continua a vantare una incredibile ironia, dando vita a dei simpatici siparietti sui social. Dopo aver regalato una originale borsa-gallina alla moglie Chiara Ferragni, nelle ultime ore ha fatto qualcosa di davvero speciale per baby Vittoria.

Vittoria vestita dalla principessa Elsa

Nonostante siano tra le famiglie social più seguite di tutti i tempi, i Ferragnez si danno alla mondanità solo in occasioni davvero speciali, il più delle volte amano trascorrere le loro serate a casa con i figli, soprattutto dopo le dure esperienze affrontate da Fedez. Cosa fanno dopo cena? Guardano i cartoni in salone con i piccoli Leone e Vittoria e la cosa particolare è che quest'ultima lo fa vestendosi sempre da Elsa di Frozen. A rivelarlo è stata mamma Chiara Ferragni, che non ha esitato a immortalare la secondogenita vestita da principessa Disney con tanto di abito di raso celeste e corona sul capo. Accanto alla foto ha aggiunto l'emoticon della faccina che "si scioglie", sottintendendo una cera emozione nel vederla in quella versione.

Baby Vittoria vestita da Elsa

Il siparietto comico di Fedez

Fedez non si è lasciato sfuggire questo originale dettaglio e ha pensato bene di fare un regalo speciale alla piccola Vittoria: nel corso della serata ha messo in scena un dolce siparietto nello sgabuzzino, trasformandosi in una "alternativa" Elsa di Frozen. Si è posizionato di fronte i bimbi e, dopo aver aperto la porta a scomparsa, con in sottofondo le musiche del cartone ha rivelato un originale look "da principessa", usando uno spray disinfettante per ambiente per simulare il regno di ghiaccio. Sebbene indossasse ancora t-shirt e bermuda da casa, ha aggiunto al suo outfit la corona e lo scettro che si illumina, "rubandoli" alla figlia. La reazione di baby V.? Come lo stesso cantante ha documentato, la sua espressione era letteralmente estasiata, a prova del fatto che Elsa è la sua principessa Disney preferita in ogni versione.

