Victoria De Angelis è glam rock: sotto al blazer laminato indossa il reggiseno di pelle I Maneskin proseguono senza sosta il loro tour mondiale, che li ha portati fino in Canada: nella tappa a Toronto Victoria De Angelis ha scelto un look nero-oro.

A cura di Giusy Dente

Ne è passato di tempo, da quando i Maneskin si esibivano per le strade di Roma! La band oggi è tra le più acclamate a livello mondiale. Le esperienze a X-Factor e Sanremo sono state la base per l'Eurovision che li ha poi lanciati verso un successo andato ormai ben oltre i confini nazionali. Oggi Damiano, Victoria, Thomas e Ethan stanno viaggiando in tutto il mondo portando la loro musica in concerto. Il Loud Kids Tour ha toccato Giappone, Stati Uniti, America Latina: infine i quattro hanno conquistato anche il Canada. Il gruppo ha cantato a Toronto e hanno scelto dei look coordinati nero-oro. La bassista Victoria De Angelis ha come sempre proposto un outfit audace, perfetta sintesi dello stile glam rock della band.

La trasformazione di Victoria De Angelis

Victoria De Angelis è la bassista dei Maneskin, unica donna della formazione. Ha 22 anni ed è nella band sin dall'inizio. La musica le ha in un certo senso salvato la vita, restituendola quella sicurezza che non credeva di possedere e liberandola dagli stereotipi di cui era caduta vittima. La bassista ha raccontato che da piccola subiva molto il peso schiacciante di certi modelli, che non le permettevano di essere realmente se stessa. Le sue paure erano diventate fonte di ansia e stress continuo, sfociati anche in attacchi di panico.

L'incontro coi Maneskin è stato decisivo per uscire dalla gabbia: "A 6 anni avevo proprio il rifiuto per tutte le cose da bambina: facevo skate, tenevo i capelli corti, mi vestivo da maschio. Non indossavo gonne, non perché non mi piacessero, ma per reclamare la chance di essere me stessa. Il rock ha incarnato quello slancio di libertà" ha spiegato la 22enne. Oggi è una ragazza che vive di libertà e autenticità, che non vuole nascondersi, ma piuttosto mostrarsi per ciò che è realmente, anche attraverso l'abbigliamento, che nel tempo si è fatto più audace.

Il look audace di Victoria

Sia sul palco che sui social, Victoria ama mettere in luce il lato di sé più audace, irriverente e provocante. Non ama le censure, che si sono comunque abbattute su di lei suo malgrado, per esempio quando ha suonato a seno nudo agli Mtv Vma: la regia ha smesso di riprendere l'esibizione della band. E per evitare la censura di Instagram, che è ugualmente molto restrittiva quando si tratta di capezzoli in mostra, non manca mai di posizionare strategiche emoticon sulle foto che condivide. La bassista è una fan del topless e ha spesso posato con la lingerie in vista, dal reggiseno di pizzo fino al trend del momento,i lacci del tanga sui fianchi ben in evidenza al di fuori della gonna a vita bassa.

Come il resto della band, punta sul glam rock quando è in concerto: pelle e paillettes, borchie e ricami, latex e velluto, animalier e cristalli. A Toronto è tornata a esibirsi con intimo in vista: reggiseno e slip di pelle. Li ha abbinati a collant neri e cuissardes alti fin sopra al ginocchio. Ha aggiunto un solo tocco di colore, all'outfit total black: un blazer oversize in tessuto laminato, color oro. Oro e nero anche per il resto della band, che ormai è riuscita a imporsi non solo con la sua musica, ma anche coi suoi look.