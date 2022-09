Victoria De Angelis ha un nuovo tatuaggio: cosa raffigura il disegno sulla mano della bassista Victoria De Angelis ha fatto visita al tatuatore e si è lasciata imprimere un nuovo disegno indelebile sulla pelle: ecco le foto del tatuaggio della bassista dei Maneskin.

A cura di Valeria Paglionico

I Maneskin stanno vivendo un momento davvero magico della loro carriera: è dal trionfo sanremese del 2021 che hanno cominciato a scalare le classifiche internazionali, arrivando a conquistare anche il pubblico americano e giapponese. Il loro tour ha toccato praticamente ogni parte del mondo, dall'Europa all'Oriente, fino ad arrivare all'America latina, e in ogni tappa ad attendere i quattro ragazzi romani ci sono stati milioni di spettatori. La bassista Victoria De Angelis è l'unica donna della band ma, nonostante ciò, è riuscita a farsi valere, diventando una vera e propria leader. Nelle ultime ore è tornata a far parlare di lei ma questa volta le foto in topless o con i copricapezzoli in vista non c'entrano nulla: ecco cosa ha fatto.

Il nuovo tatuaggio di Victoria dei Maneskin

Victoria De Angelis è ormai una vera e propria diva, basti pensare al fatto che su Instagram conta quasi 4 milioni di followers. Non perde occasione per osare, salendo sul palco con i copricapezzoli in vista e "donando" ai suoi fan delle sensuali foto in topless (così da sostenere anche il movimento Free the nipple). Nelle ultime ore ha messo in atto un nuovo colpo di testa ma censura e nudità non c'entrano nulla: la bassista ha fatto visita al tatuatore di fiducia in compagnia di una serie di amici e ha messo in mostra il nuovo tattoo sulla mano. Il dettaglio che non è passato inosservato? Un amico si è lasciato imprimere sulla pelle il ritratto del suo viso.

Victoria mentre fa il nuovo tatuaggio

Victoria "imita" Damiano?

Cosa raffigura il nuovo tatuaggio di Victoria dei Maneskin? La bassista si è lasciata tatuare il dorso della mano destra con un maxi dragone stilizzato. Il disegno è tutto nero, parte dal polso e arriva fino al dito medio, dove è stata realizzata la coda del drago. La De Angelis non ha spiegato il motivo che l'ha spinta a fare questa scelta scelta ma, considerando la recente visita al Giappone, non si esclude che possa trattarsi di un omaggio al successo raggiunto in Oriente. Del resto, anche Damiano David ha avuto la stessa idea (lui però si è rivolto a un tatuatore del luogo). Vic soddisferà prima o poi le curiosità dei fan dando delucidazioni sul nuovo tattoo?

