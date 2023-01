Vanessa Incontrada vola in vacanza: si gode le spiagge delle Maldive con l’abitino a fiori Vanessa Incontrada è partita alla volta delle Maldive. Si sta godendo la vacanza in versione acqua e sapone.

A cura di Giusy Dente

Vanessa Incontrada ha deciso di cominciare l'anno con una vacanza ed è partita alla volta delle Maldive, un luogo a lei caro che ha già frequentato in passato. La conduttrice probabilmente nei prossimi mesi sarà alle prese con nuovi progetti professionali, i fan sperano di vederla sempre più presente sul piccolo schermo: è uno dei volti più amati, sia come attrice che come conduttrice. Al momento sono in onda le nuove puntate di Fosca Innocenti, una fiction che le sta dando grandi soddisfazioni. Ma cosa c'è in serbo per lei nel 2023? Nell'attesa, si sta godendo sole e mare in totale relax.

Vanessa Incontrada in vacanza

La prima vacanza del 2023 di Vanessa Incontrada è alle Maldive. La conduttrice si è lasciata alle spalle in freddo e il gelo che regnano al momento in Italia, preferendo il clima mite delle isole tropicali, coi suoi paesaggi mozzafiato. Sono una meta gettonatissima tra le celebrities. Di recente vi si sono recati Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, una romantica vacanza di coppia prima di accogliere in famiglia il loro primo figlio.

Le isole sono state scelta anche da Federica Nargi e Alessandro Matri, per festeggiare il Capodanno assieme alle loro due bimbe. Il paradiso tropicale continua a riscuotere successo insomma. Non ha resistito al fascino delle Maldive neppure Vanessa Incontrada, che sui social ha condiviso alcune immagini.

Solitamente la 44enne è poco attiva sui social, dove predilige condividere momenti di vita professionale piuttosto che privata. Difatti della vacanza alle Maldive non si sa molto, neppure se sia sola o in compagnia. Le poche istantanee pubblicate al momento la vedono rilassata tra mare e piscina, sempre in versione acqua e sapone, in costume e con un leggero abito floreale bianco e rosso con piccoli bottoncini.

Dove sta soggiornando Vanessa Incontrada

Per il soggiorno alle Maldive, la conduttrice spagnola ha scelto un resort di lusso, tra i più rinomati. Le villette del Baglioni Resort sono situate in mezzo alle acque dell'Oceano Indiano, circondate dalla natura incontaminata. Le sistemazioni garantiscono quindi una vista pazzesca e la struttura mette a disposizione ogni tipo di comfort. È la stessa scelta da Federica Pellegrini e Matteo Giunta per accogliere l'anno nuovo, ma anche da Marcell Jacobs e Nicole Danza per la luna di miele.