La luna di miele di Marcell Jacobs e Nicole Daza, quanto costa il resort 5 stelle alle Maldive Dopo il matrimonio a settembre 2022, Marcell Jacobs e Nicole Daza sono partiti per la luna di miele in un resort paradisiaco in mezzo all’Oceano Indiano.

A cura di Clara Salzano

Marcell Jacobs e Nicole Daza in luna di miele

Marcell Jacobs e Nicole Daza si sono sposati il 17 settembre 2022 a Gardone Riviera, sul Lago di Garda. Hanno atteso un po' per la loro luna di miele ma adesso la coppia si sta godendo una lunga vacanza in paradiso. Scopriamo dove hanno scelto di passare il loro viaggio d'amore.

Marcell Jacobs e Nicole Daza alle Maldive

Una luna di miele persi nell'Oceano Indiano, è questa la scelta fatta da Marcell Jacobs e Nicole Daza che per festeggiare le loro nozze si sono recati presso il Baglioni Resort Maldives, un hotel di lusso cinque stelle che unisce il meglio dello stile italiano in una location paradisiaca mozzafiato.

Il Baglioni resort alle Maldive dove Marcell Jacobs e Nicole Daza stanno facendo la luna di miele

Il Baglioni Resort Maldive è situato sull’isola di Maagau, immerso nella naturale tropicale dell’atollo di Dhaalu. L'albergo è stato anche premiato ai World Luxury Hotel Awards 2021 per la sua magnifica spa e il ristorante di cucina italiana. Il resort comprende diverse ville, sulla spiaggia di sabbia bianca finissima o in mezzo al mare, su palafitte sopra le acque turchesi delle Maldive, tutte dotate di ogni comfort.

Marcell Jacobs e Nicole Daza in una villa del Baglioni Resort

Il Baglioni Resort Maldive è un resort di lusso che offre il meglio dell'ospitalità italiana in una location unica in mezzo all'Oceano Indiano. Gli ospiti possono usufruire di ristoranti di alto livello, una spa mozzafiato con varie piscine e trattamenti esclusivi. Marcell Jacobs non rinuncia ad allenarsi neppure in luna di miele e usa il lungo pontile di ville per la sua corsa mattutina.

Marcell Jacobs si allena alle Maldive

Il Baglioni Resort Maldive è una struttura perfettamente integrata con lo splendido paesaggio delle Maldive. Qui un team di biologi marini del Maagau Dive Center lavora per preservare i coralli in via di estinzione e migliorare l'habitat della barriera corallina esistente per valorizzare il paradiso in cui sorge il resort dove sono in luna di miele Marcell Jacobs e Nicole Daza.

Il resort alle Maldive di Marcell Jacobs e Nicole Daza

Chi sceglie una vacanza presso il Baglioni Resort Maldive difficilmente trascorre solo una notte in una delle ville da copertina del resort. Ad ogni modo, alloggiare in una delle strutture dell'albergo ha un costo che parte dagli 820 euro circa per un alloggio sulla spiaggia e circa 900 euro per la villa sull'acqua fino ai 3.000 euro per una villa con due camere da letto e piscina privata o 6.800 euro a notte per il Residence Baglioni con piscina in mezzo al mare.