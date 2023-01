Vanessa Incontrada alle Maldive: quanto costa la sua vacanza in spiaggia Mentre vanno in onda le nuove puntate della serie tv Fosca Innocenti, Vanessa Incontrada si gode una vacanza alle Maldive.

A cura di Clara Salzano

Vanessa Incontrada alle Maldive

Vanessa Incontrada è in vacanza alle Maldive e si gode il relax in spiaggia, mentre sono in onda le nuove puntate della serie tv Fosca Innocenti 2, di cui è protagonista. La famosa attrice spagnola, in attesa di altri e futuri impegni lavorativi, si gode il soggiorno nel paradiso terrestre delle Maldive.

Vanessa Incontrada rilassata

Pelle arrossata e distesa, il sole e il relax delle Maldive giova a Vanessa Incontrada che si sta godendo la sua prima vacanza del 2023, dopo essere stata impegnata nelle riprese della fiction Fosca Innocenti e in altri progetti. Per la sua vacanza al mare l'attrice e conduttrice tv è tornata in un posto già frequentato, il Baglioni Resort Maldives.

L’isola delle Maldive dove sorge il Baglioni Resort

Il Baglioni Resort Maldives è uno degli hotel più amati dai vip, tanto da essere stato scelto anche da Federica Pellegrini e Matteo Giunta per festeggiare l'anno nuovo, e da Marcell Jacobs e Nicole Danza per la luna di miele. Si tratta di una struttura di lusso con ville e suite sulla spiaggia bianca dell’isola di Maagau, nell'Oceano Indiano, circondate dalla natura tropicale dell’atollo di Dhaalu.

Il tramonto al Baglioni Resort Maldive

Vanessa Incontrada al Baglioni Resort Maldive si dedica allo sport all'aria aperta, al relax in spiaggia e ai panorami mozzafiato che si vedono dalle strutture sull'acqua del resort. L'hotel è infatti famoso per le sue ville in mezzo all'Oceano dove dimenticare completamente la frenesia della quotidianità.

Il Baglioni residence

Non sappiamo di preciso il tipo di alloggio scelto da Vanessa Incontrada alle Maldice. Il Baglioni Resort Maldive offre ville sulla spiaggia, in mezzo al mare, con più camere da letto fino al Baglioni residence privato che offre un vero palazzo di lusso nell'Oceano. I costi a notte in questo periodo variano dai 1.365 dollari degli alloggi da 87 metri quadrati sulla spiaggia, ai 1.500 dollari delle ville nel mare da 105 metri quadrati, fino agli oltre 8.000 dollari del Residence.