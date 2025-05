Dove si trovano le “Maldive d’Europa”: 150 km di spiagge e distese di mare cristallino

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2025 si avvicina e in molti stanno già cominciando a prenotare le loro prossime vacanze, così da sfruttare la massimo le ferie ma senza spendere cifre eccessive. Le località di mare rimangono tra le mete più gettonate, peccato che solo in pochi possano permettersi dei veri e propri paradisi terrestri come le Maldive. Per gli "eterni sognatori", però, arrivano delle buone notizie: non c'è bisogno di volare nell'Oceano Indiano per godersi la bellezza di un mare cristallino, esiste in Europa una incredibile location che vanta dei panorami molto simili, ecco qual è.

Dove si trovano le Maldive d'Europa

Le Maldive sono una delle destinazioni più ambite al mondo, vantano spiagge mozzafiato, acque cristalline e resort da mille e una notte che praticamente tutti sognano di visitare almeno una volta nella loro vita. L'unico piccolo "inconveniente" è che spesso organizzare una vacanza in questi luoghi meravigliosi è fuori dalla propria portata. Esiste però un'altra isola che viene definita le "Maldive d'Europa" perché contraddistinta da panorami molto simili a quelli delle isole nell'Oceano Indiano, qual è? Fuerteventura, nelle Canarie. Si affaccia sulle acque turchesi dell'Oceano Atlantico, ha oltre 150 km di spiagge e calette e un parco naturale dotato della più grande distesa di dune di tutte le Canarie.

Quali spiagge visitare a Fuerteventura

Quali spiagge visitare a Fuerteventura? Tra le più apprezzate c'è Playa de Cofete, un luogo selvaggio e remoto, famoso per la sua sabbia mozzafiato, anche se il suo mare generalmente è agitato. Costa Calma è perfetta per darsi alle lunghe passeggiate, mentre Sotavento è il luogo ideale per chi vuole provare il windsurf: insomma, esistono possibilità per ogni tipo di esigenza. Un altro pro delle Maldive d'Europa? Per raggiungerle servono circa 3 ore di volo e, come se non bastasse, il loro fuso orario non è eccessivo. In quanti organizzeranno le loro prossime vacanze qui?