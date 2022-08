Valentina Ferragni saluta Ibiza con il costume intrecciato (il più sensuale dell’estate 2022) Valentina Ferragni è tornata in Italia dopo una lunga vacanza a Ibiza: per concludere in bellezza ha scelto un look glam con bandana e occhiali vintage.

A cura di Beatrice Manca

Valentina Ferragni via Instagram

Valentina Ferragni è tornata (per poco) a Milano: l'influencer sorella di Chiara Ferragni ha lasciato la Spagna dopo un'ultima giornata in barca all'insegna della bellezza naturale, prima di volare di nuovo Italia, alla volta di Forte dei Marmi. Su Instagram ha condiviso un ultimo ricordo della vacanza da sogno: il costume più audace e sensuale dell'estate!

Il costume sgambato di Valentina Ferragni

Durante le vacanze a Ibiza Valentina Ferragni ha sfoggiato look all'insegna del glamour e della sensualità: abiti con scollatura a tuffo, bikini colorati e body cut out. L'ultimo look della isla? Un sensuale costume intero cut out, caratterizzato da tagli sul seno e intrecci su scollatura e schiena. Il costume nero è un classico dello stile ed è tra i modelli più gettonati dell'estate 2022: quello di Valentina Ferragni, con la maxi sgambatura anni Ottanta, è perfetto per le vacanze di fine estate.

Valentina Ferragni rilancia la bandana

Per completare il look Valentina Ferragni ha scelto un paio di occhiali da sole con le lenti ovali e la montatura dorata, dall'aria retrò, e un accessorio che ha avuto un enorme ritorno nell'estate 2022: la bandana. L'influencer ha scelto un fazzoletto nero con profili dorati e una stampa cravatta, piegata sui capelli al naturale per proteggersi dal sole: un look in perfetto stile Baleari!