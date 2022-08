Valentina Ferragni senza trucco in vacanza: è icona di bellezza naturale Valentina Ferragni ha condiviso su Instagram una foto al naturale, con i capelli ricci e le efelidi che spiccano sulla pelle baciata dal sole: “No make up day!”

A cura di Beatrice Manca

Agosto si avvicina alla fine e anche per i vip è tempo di rientro. Valentina Ferragni ha trascorso alcune settimane a Ibiza, a pochi passi dalla sorella Chiara, sfoggiando look all'insegna della sensualità – dagli abiti intrecciati ai top trasparenti – ma anche per lei è il momento di preparare le valigie. Prima della partenza, però, si è goduta un giro in barca con il resto della famiglia rilassandosi senza trucco e con i capelli al naturale.

Valentina Ferragni in barca con il pareo colorato

I Ferragnez si sono concessi un'ultima giornata in barca tutti insieme prima di tornare a Milano: Valentina Ferragni ha condiviso alcune foto in cui si diverte su una moto d'acqua e poi posa al tramonto come una vera sirena. Per la giornata in barca ha scelto un bikini ‘spezzato' effetto crinkle lilla e giallo (probabilmente Calzedonia) indossato con il copricostume più chic dell'estate: la camicia bianca. Anche l'influencer segue il trend del pareo: ha scelto un modello rosso con un disegno di coralli, drappeggiato intorno ai fianchi a mo' di gonna.

Valentina Ferragni con il pareo corallo

Il "no make up day" di Valentina Ferragni

D'estate anche la nostra pelle merita una vacanza: una giornata di mare è l'occasione perfetta per lasciar respirare il viso, sempre a patto di proteggersi con la crema solare. Valentina Ferragni ha condiviso su Instagram una foto al naturale, dove appare bellissima e struccata con le efelidi che spiccano sulla pelle baciata dal sole. "No make up day" ha scritto poi nelle storie, mandando un messaggio importante ai follower: il trucco è una scelta, non un obbligo sociale. Una filosofia che sta prendendo sempre più piede tra le star e perfino nei concorsi di bellezza: una ragazza di vent'anni ha scelto di competere per il titolo di Miss Inghilterra senza truccarsi. Un bel cambio di rotta rispetto all'epoca dei filtri e delle foto perfette a tutti i costi: evviva le imperfezioni, che ci rendono tutte più belle e più vere.