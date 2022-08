Senza trucco a un concorso di bellezza, la rivoluzione della miss: “Lo faccio per tutte le ragazze” Melisa Raouf ha deciso di competere per il titolo di Miss Inghilterra completamente struccata: è la prima volta che accade in 94 anni di storia del concorso.

A cura di Beatrice Manca

foto di Kam Murali per Miss England Contest via Instagram

Il mondo dei concorsi di bellezza è stato spesso accusato di promuovere un'ideale estetico sbagliato, glorificando l'aspetto esteriore e coprendo con trucco e lustrini ciò che ci rende normali, imperfette, umane. Una concorrente, però, ha deciso di cambiare le cose: Melisa Raouf, 20 anni, ha deciso di competere per il concorso Miss Inghilterra completamente struccata. Una vera e propria rivoluzione: è la prima volta che una miss sceglie di gareggiare senza make up in 94 anni di storia.

La prima concorrente senza make up a un concorso di bellezza

Studentessa di Scienze Politiche di Battersea, Londra, Melisa Raouf ha deciso di sfidare le convezioni dei concorsi di bellezza e la regola non scritta che una donna debba truccarsi per le grandi occasioni (o semplicemente quando esce in pubblico) e che la versione migliore del nostro aspetto si raggiunga solo con mascara e rossetto. In fondo, quando parliamo di bellezza, di cosa parliamo? Di ciò che è naturalmente unico o di ciò che riusciamo a costruire tra make up e filtri? Con queste domande in mente Melisa si è presentata con il viso pulito alla semifinale del concorso lunedì 22 agosto, e a ottobre sfiderà altre 40 ragazze per il titolo di Miss Inghilterra.

Perché Melissa Raouf gareggia senza trucco

Secondo quanto scrive l'Indipendent, Melisa Raouf competerà senza trucco anche durante la finalissima. "Significa molto per me perché sento che le ragazze si truccano perché sentono la pressione di doverlo fare", ha detto Raouf. “Ma se una persona sta bene nella propria pelle non dovrebbe coprirla con il trucco: i nostri difetti ci rendono quello che siamo, ognuno nella sua unicità. Le persone dovrebbero amare i propri difetti e le proprie imperfezioni, poiché la vera bellezza è la semplicità". Lei stessa, racconta, ha iniziato a truccarsi da piccola e non si è mai sentita all'altezza degli standard di bellezza. Adesso, però, voleva mostrare la vera Melisa. Il suo gesto ha toccato un tema enorme: psicologi ed educatori avvertono da tempo che l'immagine patinata che continuiamo a vedere sui social, irraggiungibile nella realtà, crea ansia e insicurezze nei più giovani. "Oggi si parla moltissimo di salute mentale – ha spiegato – volevo far sentire bene le altre ragazze e ripensare gli standard di bellezza. Credo davvero che tutte le ragazze siano belle a modo loro e sì, sento di farlo per tutte le altre ragazze".