Valentina Ferragni mostra il segno del costume sul lato b: a fine estate punta sulle scollature maxi Continuano le vacanze a Ibiza di Valentina Ferragni: l’ultimo abito che ha indossato è maxi ma contraddistinto da vertiginose scollature sia sul décolleté che sulla schiena. Il dettaglio che non può passare inosservato? Sulla parte posteriore lo scollo è così profondo da rivelare il segno del costume.

A cura di Valeria Paglionico

Valentina Ferragni è a Ibiza con la famiglia e le amiche, si sta godendo il totale relax dopo un intenso anno lavorativo e non può fare a meno di documentare tutto sui social (come ormai da tradizione in casa Ferragnez). Per motivi professionali sta passando le vacanze "in solitaria", il fidanzato Luca Vezil è infatti alle Canarie per alcuni progetti top secret ma presto i due si riuniranno nella loro casa milanese. Nel frattempo la sorella di Chiara passa le giornate tra bagni in acque cristalline, tintarella, aperitivi e balli in discoteca, dando prova di essere una vera e propria icona di stile. Il vestito più sexy del suo armadio di fine estate? Quello che ha sfoggiato nelle ultime ore con le maxi scollature che rivelano il segno del costume.

L'abito multicolor di Valentina Ferragni

L'estate sta finendo ma sono molte le celebrities ancora in vacanza che lanciano mode e trend da seguire durante gli ultimi giorni di ferie. È il caso di Valentina Ferragni, che durante il lungo soggiorno a Ibiza ha dato il meglio di lei in fatto di sensualità, ispirando tutte coloro che hanno voglia di provocare durante le ferie. Dopo il body cut-out e la foto con i capezzoli coperti dalle emoticon a forma di cuore, ha ancora una volta osato con dei dettagli nude. Per una serata in un agriturismo dell'isola spagnola la sorella di Chiara ha indossato un maxi dress multicolor, un sinuoso modello a sirena contraddistinto da due maxi scollature, una sul décolleté, l'altra sulla schiena.

Valentina Ferragni mostra il segno del costume

Mostrare il segno del costume è il must di fine estate

Al motto di "This dress", Valentina Ferragni si è lasciata immortalare in tutto il suo splendore con indosso l'abito che sembra essere destinato a diventare il must sexy di fine estate. Bisogna legarlo dietro il collo con un mini laccetto, sul davanti lascia il seno in vista con una scollatura morbida profonda fino all'ombelico, mentre la schiena è completamente nuda. Il dettaglio che non può passare inosservato? La scollatura posteriore è così vertiginosa da lasciare in vista il segno del costume sul lato b. Insomma, la piccola di casa Ferragni sembra essere la regina sensuale dell'estate 2022: in quante non potranno fare a meno di imitarla durante gli ultimi giorni di vacanza?