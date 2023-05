Uma Thurman con Levon Hawke a Cannes 2023: mamma e figlio sono icone di eleganza sul red carpet Uma Thurman ha partecipato alla serata inaugurale del Festival di Cannes 2023, lo ha fatto con il figlio Levon Hawke, sfilando in sua compagnia sul red carpet: ecco i look “di famiglia”.

A cura di Valeria Paglionico

È partita la 76esima edizione del Festival di Cannes e fino al prossimo 27 maggio saranno moltissimi gli eventi a tema cinema organizzati alla Croisette. Ieri è andata in scena la serata inaugurale e, complice anche la prima del nuovo film di Johnny Depp, Jeanne du Barry, il red carpet è stato letteralmente invaso dalle star. Hellen Mirren ha osato con degli adorabili capelli turchini, le principesche monegasche Charlotte Casiraghi e Beatrice Borromeo si sono sfidate a colpi di stile, Naomi Campbell ha brillato con un lungo abito di paillettes argentate: come da tradizione l'apertura è stata all'insegna del glamour. Ad attirare le attenzioni dei media sono state soprattutto le sfilare "di famiglia", dai Douglas-Zeta Jones ai Thurman-Hawke.

Levon Hawke, cosa fa nella vita il figlio di Uma Thurman

Nelle prima serata del Festival di Cannes non potevano mancare i "Nepo-Babies": oltre Carys Douglas-Zeta Jones, meravigliosa in total white, c'era anche Levon Hawke, secondo figlio di Uma Thurman ed Ethan Hawke, fratello di Maya Hawke, meglio nota come la Robin di Stranger Things. Ha 21 anni ed è cresciuto sotto i riflettori, basti pensare al fatto che fin da quando era maggiorenne sua mamma amava averlo al suo fianco sui red carpet internazionali. Non ha avuto molte esperienze professionali ma ha già debuttato come attore nel film Blackout. Ora, oltre ad avere la passione per la moda, tanto da partecipare alle Fashion Week in giro per il mondo, pare che sia stato anche ingaggiato per la stagione finale di Stranger Things. Per ora la cosa certa è che somiglia in modo impressionante a mamma Uma e, come lei, sembra essere destinato a sfondare nel mondo dello spettacolo.

Uma Thurman e Levon Hawke a Cannes 2023

I look di mamma e figlio a Cannes 2023

Uma Thurman e Levon Hawke hanno sfilato fianco a fianco sul red carpet inaugurale di Cannes, puntando entrambi su degli outfit firmati Dior. L'attrice si è trasformata in una principessa d'altri tempi con un lungo abito di raso color cipria, un modello con la gonna a ruota, le spalline sottili e la scollatura a V. Per completare il tutto ha scelto un mantello con lo strascico dello stesso tessuto ma color porpora, così da rendere ancora più spettacolare il suo look. Non è mancato il tocco scintillante con dei gioielli di diamanti Chopard. Levon ha preferito non osare, apparendo elegantissimo in un completo su misura blu notte (sempre di Dior) abbinato a camicia bianca e papillon. I pantaloni sono classici, mentre il blazer ha l'abbottonatura doppiopetto laterale. Mamma e figlio insieme non sono forse l'emblema della classe?

