Sorpresa di compleanno per David Beckham: torta a forma di yacht con sopra tutta la famiglia Victoria Beckham ha sorpreso il marito David Beckham con una torta speciale, in occasione del 47esimo compleanno. È a forma di yacht e sopra c’è la famiglia al completo in miniatura.

A cura di Giusy Dente

Si continua a festeggiare in casa di Victoria e David Beckham, dove ultimamente le occasioni per riunirsi e stare tutti insieme in famiglia non mancano. Prima è stata la volta del matrimonio in grande stile di Brooklyn: il primogenito del calciatore e dell’ex Spice Girl è convolato a nozze con Nicola Peltz. Poi è stata la volta del compleanno dell’imprenditrice e stilista, che ha compiuto 48 anni. Per l’occasione ha organizzato un party assieme a tante persone care. Immancabile la torta (personalizzata e a ben 8 piani). Ieri, 2 maggio, è toccato invece al calciatore spegnere le candeline: David Beckham ha infatti compiuto 47 anni.

David Beckham festeggia i 47 anni in famiglia

"Sei il marito più incredibile che chiunque possa desiderare e mi sento davvero benedetta": Victoria Beckham ha avuto parole di grande amore per il marito nel giorno del suo compleanno. Lo ha sorpreso così, con una dedica sui social, pubblicata assieme a due foto che ritraggono la coppia in spiaggia, intenta a godersi il sole e il mare: sembrano davvero innamoratissimi e felici negli scatti, realizzati durante una vacanza recente alle Bahamas. Il calciatore ha compiuto 47 anni e la sua famiglia lo ha circondato di attenzioni e di trovate originali. Il figlio Harper ha pensato a una torta personalizzata, fatta realizzare appositamente per lui.

Per il compleanno di David Beckham una torta speciale

Non poteva certo mancare la torta, per celebrare degnamente la ricorrenza. E a quanto pare Victoria e i figli (Harper in particolare) hanno pensato a qualcosa di insolito, per strappare un sorriso in più al festeggiato. Si sono divertiti a realizzare una torta ispirata a fatti e persone reali! La torta, infatti, ricrea la scena di una vacanza di famiglia e ha proprio le miniature della famiglia Beckham come protagoniste. Tutti sono diventati figurine di marzapane.

Si vedono marito e moglie che si tengono per mano in costume e occhiali da sole e i figli intenti ad abbronzarsi sullo yacht. Si legge anche il nome Seven, che è quello della barca realmente posseduta dal calciatore. "Caro papà ti amiamo tantissimo, buon compleanno" si legge sulla dedica, firmata dalla famiglia al completo. Il calciatore ricorderà questa giornata speciale per sempre.